Nepovedený začátek, poté obrat a dominance. Muchová na French Open postupuje

DNES, 20:30
FRENCH OPEN - Karolína Muchová vstoupila do French Open výhrou proti ruské soupeřce Anastasii Zacharovové a splnila roli jednoznačné favoritky. Olomoucká rodačka se po pomalejším startu rozjela k velmi dobrém výkonu. V prvním dějství prohrávala už 2:5, téměř ztracenou sadu ale otočila, získala šest her v řadě a ve druhém setu už dominovala. Do druhého kola postoupila po výhře 7:5, 6:2 a vyzve Kamillu Rakhimovovou.
Muchová Karolina
Zakharova Anastasia
Karolína Muchová bojuje o postup do druhého kola (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Zacharovová - Muchová 5:7, 2:6

Po úvodních dvou gamech, kdy si obě tenistky získaly svá podání, se jako první do problémů dostala Muchová, když ve třetí hře jako první přišla o servis a prohrávala se Zacharovovou 1:2. Ruska brejk následně snadno potvrdila. Druhé zaváhání už si česká tenistka nedovolila a po čisté hře snížila. na returnu se jí ale stále nedařilo, v šesté hře jí nepomohl ani přechod na síť, který byl málo důrazný. 80. hráčka žebříčku trefila skvělý forhendový prohoz, přidala další vítězný úder a zvýšila na 4:2.

Následně přišel velmi nepovedený game Muchové. Spáchala dvě dvojchyby a čistou hrou svůj servis odevzdala soupeřce. Ta velkou šanci ukončit úvodní dějství nevyužila. Češka trefila famózní return, vynutila si bekhendovou chybu soupeřky a dostala se k premiérovým dvěma brejkbolům. Ten druhý využila a měla možnost první set ještě zkomplikovat.

Bylo znát, že se po pomalejším začátku rozehrála, pomohla si i skvělým servisem a i přes dvě dvojchyby snížila na 4:5. Začala tak Rusku dotahovat a dostala ji pod tlak. A tak se také stalo. Zacharovová ani na druhý pokus sadu nedopodávala a bylo vyrovnáno. V jedenácté hře se Muchové dařily náběhy na síť a získala čtvrtý game v řadě. Poté na příjmu od stavu 30:0 pro Rusku získala Muchová čtyři body v řadě a po dvojchybě soupeřky otočila téměř ztracený první set.

Jízda Češky pokračovala i na začátku druhého dějství. Udržela si servis a prodloužila šnůru šesti vyhraných her za sebou. Následně se dostala i k brejkbolům. Ten druhý Zacharovová odvrátila agresivní hrou, připsala si po dlouhé době game na svou stranu a srovnala. Hráčky pokračovaly v získávání svých servisů. jako první uspěla na příjmu Muchová, která sebrala soupeřce servis v šesté hře a odskočila do vedení 4:2. Následně zvládla komplikace při vlastním podání, pomohla si skvělým kraťasem a vytvořila si náskok tří her.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Finalistka z roku 2023 tak na French Open vyhrála první duel od tři roky staré semifinálové bitvy s aktuální světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Před dvěma lety v Paříži chyběla kvůli zranění a loni přijela bez odehraného zápase na antuce a skončila hned po úvodním zápase. Ve druhém kole si Muchová zahraje s Kamillou Rakhimovovou.

Výsledky ženské dvouhry na French Open

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

Dobry-den
25.05.2026 22:42
Muška mě dneska vyděsila. Myslel jsem, že to dopadne podobně neslavně jako v Římě.
Nakonec se blamáži vyhla, ale příště radši ať zabere hned na začátku.
Otmar
25.05.2026 22:36
Muška vyhrála na první pohled docela jasně, ale já dneska nad její hrou nebudu hýkat blahem, neboť herně to nebylo nic moc. K obratu v prvním výrazně pomáhala Stázka, která jakoby "ztratila" podání a dělala triviální chyby, nakonec ve druhém jak by smet! Přestřelky od BL Muška většinou prohrála, naopak si pomáhala podáním a změnami herního rytmu. S touhle hrou tak max. 3.kolo, ale ona se umí během turnaje zlepšovat....tak snad.....
frenkie57
25.05.2026 22:41
Musím souhlasit. Kdyby tam byla zkušenější soupeřka, tak by se Kája pravděpodobně panovala.
frenkie57
25.05.2026 22:42
Pakovala
volejman
25.05.2026 22:21
Zacharovová ten tenis fest prožívá. Je to takový mladický živel. Až na konci zápasu zvadla.
Liverpool22
25.05.2026 22:27
smile
SydneyOpen
25.05.2026 22:15
uuf pěkně
sojka1
25.05.2026 22:12
konecne ofiko ten foot fault..... :-)
sojka1
25.05.2026 22:15
a olomoucka hvezda vitezi..... kvalitka se prosaila..... :-)
sojka1
25.05.2026 22:16
*prosadila.... :-))
falcon_heavy
25.05.2026 22:16
To nevím, na co jsi koukala, ale Muška jasně horší. Leč šťastnější.
sojka1
25.05.2026 22:18
ja se vzdyky divam na kvalitu a techniku uderu.... me nejvic zajima to bouchani do mice..... :-))
sojka1
25.05.2026 22:20
*vzdycky.... lina klavesnice.... pardon,,,, :-)
falcon_heavy
25.05.2026 22:37
To je správně. Ale dneska spíš rozhodovala hlava než technika, která oboustranně nebyla nic moc. :-)
sojka1
25.05.2026 22:46
to jsou trochu takove pohadky pro dospele.... kdyz odejde hlava, zustane ti teda co? ;-) o fyzicce to nebylo.....
falcon_heavy
25.05.2026 22:53
To je právě to - když odejde hlava, tak obvykle nezůstane nic. Což dneska předvedla Ruska. Kdyby jí hlava neodešla, Muška dneska balí kufry, protože čistě herně byla horší
sojka1
25.05.2026 23:18
asi nehrajes tenis, pokud mas nejakou kvalitu, vzdycky ti, kdyz vypane palice, z ni zakonite jeste neco zustane v ruce a ty "zustatky" pak bojujou za tebe.... v Zacharce toho uz vic proste nebylo..... :-)
Otmar
25.05.2026 23:42
Jo, s tím souhlasím, zůstanou nějaké "automatismy", které vedou ruce a nohy a "něco nějak" hrajou. Je jenom sporné, jestli něco přiměje hlavu rozjet.
sojka1
25.05.2026 22:12
Liverpool22
25.05.2026 21:37
Muška super obrat z 2:5 na 7:5 smile Nasťa odpadla a ukázal se rozdíl mezi hráčkou TOP 10 a hráčkou no. 80
pantera1
25.05.2026 21:41
pěkně to dotáhla, teď už by to měla být snad formalita .
Liverpool22
25.05.2026 22:10
5:2 smile takže je hotovo
pantera1
25.05.2026 22:11
smile vypadá to tak.
The_Punisher
25.05.2026 22:12
Juchů! Muška to dneska zachránila
Liverpool22
25.05.2026 22:20
smile
sojka1
25.05.2026 21:37
od chvile co se divam, je ta snazivka a urputne spulici se Zacharka v cudu, technika nic moc, skakavice servis divny, hlavne ze Kaja 5 gamu v rade.... pojd! :-))
tenisman1233
25.05.2026 21:36
První set za námi,Kája ho nakonec získává po skvělém obratu z 2:5 na 7:5,nutno říct že jí k tomu dost pomohlo to,že Zakharova začala dělat úplně primitivní chyby.
tommr
25.05.2026 21:36
Karolína předvedla v prvním setu málokdy vídanej obrat z 2:5 na 7:5 až je mi tý Rusky skoro líto ...
rkames
25.05.2026 21:36
Mě přijde že ta Ruska co podání to chyba nohou, nemůžu si pomoct
tommr
25.05.2026 21:40
jj už to tady řešila sojka při jejím zápase proti Lindě Noskový. Naštěstí jí to moc nepomáhá a Karolína nemá na returnu žádný velký problémy ...
sojka1
25.05.2026 21:40
ona tluce servis ve vyskoku, zalezelo by na tom, co dopadne na kurt driv, jestli jeji nohy (v tom kurtu jsou tutove) nebo mic u souperky.....
frenkie57
25.05.2026 21:44
To si nepomahej, protože máš pravdu. Divím se, že jí to prochází.
NOLE_unvaccinated_GOAT
25.05.2026 22:04
Pamatuji si, jak v létě 22 dostala Káťa S. v jednom zápase dvě varování ohledně feet error nebo jak se tomu říká. A dělala pak za to hezké škleby na rozhodčí. Bylo to snad v Budapešti.
frenkie57
25.05.2026 22:26
copak Kačka,to je vostrá ženská.
Diabolique
25.05.2026 22:27
Sinuhet1
25.05.2026 21:27
nekteri uz tu stahovali kalhoty kdyz brod je jeste daleko
SydneyOpen
25.05.2026 21:20
Zatím parádní den našich jedniček
chlebavevaju
25.05.2026 21:19
Většinou dává polibek smrti Navrátilová, teď se o to postarala Evertova. Muchová budoucí královnou FO?
pantera1
25.05.2026 21:19
takhle, ale ne Karoli. První set je v háji, druhej musíš zabrat .
pantera1
25.05.2026 21:24
No Kája zabírá, už v prvním .
zfloyd
25.05.2026 21:26
proč je první set v háji ??
pantera1
25.05.2026 21:28
V jednu chvíli to tak vypadalo, však už jsem psala, že zabírá v prvním, dorovnala pěkně
frenkie57
25.05.2026 21:39
Dorovnala ho tak pěkně, že ho nakonec získává.
Naštěstí je naspídovaná Stáza dost zbrklá a dělá dost chyb.
Druhý set už doufám Kája poreziruje ke klidnému dvojsetovemu vítězství.
pantera1
25.05.2026 21:42
Jj, je v komfortní zóně, ty tmavý šatky jí sluší.
frenkie57
25.05.2026 21:46
Kaje sluší snad všechno, má sošnou postavu. Zajímavé je , že v civilu nosí většinou volné kalhoty + něco.
PTP
25.05.2026 21:49
Slušel by jí tam.
frenkie57
25.05.2026 21:54
Důležitá je v jejím případě ta částice "by"
PTP
25.05.2026 21:57
Spojky, citoslovce, částice
pantera1
25.05.2026 22:01
Ona se mi snad líbí víc v tom tenisovým, než v civilu . Má takový kočičí oč,i nebo pohled. Je taková velká, krásná kočka .
frenkie57
25.05.2026 22:24
Vůbec se mi nechce věřit, že má 80kg. Ta by mě zrychlovala teda.
Mně se ten její neforemný, byť vysoce značkový civil také nelíbí. Ale holt je to její gusto....
pantera1
25.05.2026 22:37
Je dobře stavěná, souměrná, má pevnou kostru, no prostě panter, jak vyšitej . Ty by ses od ní nechal zrychtovat rád .
frenkie57
25.05.2026 22:44
Nóó,masochista nejsem, ale máš pravdu.
baba
25.05.2026 21:19
No to bude dneska hrozný den.Muška si zatím evidentně neví rady s tou naspídovanou Ruskou a zatím neví,jak ji srazit k zemi.Snad najde recept.Ta Marfuša je mi totálně nesympatická
Sinuhet1
25.05.2026 21:23
r176
25.05.2026 21:14
Kája zatím zkušeně na Lehečku
Vladimir
25.05.2026 21:02
Karolíno, smeť tu okupantku.
zfloyd
25.05.2026 21:14
koho Nasťa okupuje ?? tak ať klidně přijde okupovat mě
Vladimir
25.05.2026 21:20
Hádej - jako každej ruzzák.
frenkie57
25.05.2026 21:41
Také bych se od ní nechal klidně "okupovat"
Liverpool22
25.05.2026 21:43
smile
Vladimir
25.05.2026 22:02
Máte smůlu, je na holky. Naznačila to v jednom rozhovoru, svou "vyvolenou" odmítla prásknout.
Tomas_Smid_fan
25.05.2026 22:27
takže další adeptka na změnu občanství
frenkie57
25.05.2026 22:29
Což u tenistek není až taková vzácnost.
falcon_heavy
25.05.2026 22:39
Neřekl bych, že je to u tenistek nějak častější než ve zbytku populace.
frenkie57
25.05.2026 23:03
Častější je výskyt gay hráček už jenom u ženské kopané.
zfloyd
25.05.2026 21:02
ta Zacharka se mi líbí jak je vždy do zápasu úplně zažraná , jako by šlo o život
Vladimir
25.05.2026 21:07
Je to Nastěnka.
tenisman1233
25.05.2026 21:12
Na tom returnu vypadá jako našpulená ryba.
Liverpool22
25.05.2026 21:13
Ona je celkově specifická a plus je, že díky zažranosti umí udělat zápas.
frenkie57
25.05.2026 21:42
Jj, Terka by mohla vyprávět...
tommr
25.05.2026 21:22
to je správnej přístup. Kdyby nehrála proti Karolíně tak bych jí fandil ...
Liverpool22
25.05.2026 21:27
smile
Kapitan_Teplak
25.05.2026 20:59
Opravdu úžasná fotka
Liverpool22
25.05.2026 21:04
Holt jiná fotka nebyla na skladě
r176
25.05.2026 21:12
tenisman1233
25.05.2026 20:51
Naštěstí káju přesunuly na jiném kurt a konečně se začalo.
tenisman1233
25.05.2026 20:53
Jako bonus ji vysílají na Eurosportu ,na kurtu Simona Mathieuho.
tenisman1233
25.05.2026 20:57
Suzanne -Leglenové, trošku jsem se v těch kurtech ztratil.
tommr
25.05.2026 21:01
nevypadá to že by ten přesun Karolíně nějak pomoh - začala hodně špatně ...
tenisman1233
25.05.2026 21:01
Kájo,dnes už jsme si všichni toho dost vytrpěli,tak aspoň ty dnes to ubojuj.
PTP
25.05.2026 20:41
Vypadá to, že Ruda vstal z mrtvých, takže ještě má Kája chvilku na přípravu.
Liverpool22
25.05.2026 20:45
Ruud to udělal mazácky - vypustil 4. set a pak si dal pauzu v šatně. Taky mu nahrálo, že Rus si vzal za stavu 5:0 MTO - asi není taky v pohodě.
frenkie57
25.05.2026 20:39
Snad Terka poprosila, ať ji naloží za ten loňskej Wimblas, co se do ní vejde.
pantera1
25.05.2026 20:43
Doufám, že Karol dnes ukáže svůj nej tenis a bude pěkný večer

Posílám jí pro štěstí jednu filmovou francouzkou klasiku .

https://youtu.be/NCUcg247vzM?is=J8_rXBJSpu9QHmwI
PTP
25.05.2026 20:45
Reagovat
pantera1
25.05.2026 20:49
taková romantika s roztomilým Filipem a ty to zabiješ comem
