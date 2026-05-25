Nepovedený začátek, poté obrat a dominance. Muchová na French Open postupuje
Zacharovová - Muchová 5:7, 2:6
Po úvodních dvou gamech, kdy si obě tenistky získaly svá podání, se jako první do problémů dostala Muchová, když ve třetí hře jako první přišla o servis a prohrávala se Zacharovovou 1:2. Ruska brejk následně snadno potvrdila. Druhé zaváhání už si česká tenistka nedovolila a po čisté hře snížila. na returnu se jí ale stále nedařilo, v šesté hře jí nepomohl ani přechod na síť, který byl málo důrazný. 80. hráčka žebříčku trefila skvělý forhendový prohoz, přidala další vítězný úder a zvýšila na 4:2.
Následně přišel velmi nepovedený game Muchové. Spáchala dvě dvojchyby a čistou hrou svůj servis odevzdala soupeřce. Ta velkou šanci ukončit úvodní dějství nevyužila. Češka trefila famózní return, vynutila si bekhendovou chybu soupeřky a dostala se k premiérovým dvěma brejkbolům. Ten druhý využila a měla možnost první set ještě zkomplikovat.
Bylo znát, že se po pomalejším začátku rozehrála, pomohla si i skvělým servisem a i přes dvě dvojchyby snížila na 4:5. Začala tak Rusku dotahovat a dostala ji pod tlak. A tak se také stalo. Zacharovová ani na druhý pokus sadu nedopodávala a bylo vyrovnáno. V jedenácté hře se Muchové dařily náběhy na síť a získala čtvrtý game v řadě. Poté na příjmu od stavu 30:0 pro Rusku získala Muchová čtyři body v řadě a po dvojchybě soupeřky otočila téměř ztracený první set.
Jízda Češky pokračovala i na začátku druhého dějství. Udržela si servis a prodloužila šnůru šesti vyhraných her za sebou. Následně se dostala i k brejkbolům. Ten druhý Zacharovová odvrátila agresivní hrou, připsala si po dlouhé době game na svou stranu a srovnala. Hráčky pokračovaly v získávání svých servisů. jako první uspěla na příjmu Muchová, která sebrala soupeřce servis v šesté hře a odskočila do vedení 4:2. Následně zvládla komplikace při vlastním podání, pomohla si skvělým kraťasem a vytvořila si náskok tří her.
Finalistka z roku 2023 tak na French Open vyhrála první duel od tři roky staré semifinálové bitvy s aktuální světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Před dvěma lety v Paříži chyběla kvůli zranění a loni přijela bez odehraného zápase na antuce a skončila hned po úvodním zápase. Ve druhém kole si Muchová zahraje s Kamillou Rakhimovovou.
Nakonec se blamáži vyhla, ale příště radši ať zabere hned na začátku.
Naštěstí je naspídovaná Stáza dost zbrklá a dělá dost chyb.
Druhý set už doufám Kája poreziruje ke klidnému dvojsetovemu vítězství.
