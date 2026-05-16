Češi v akci, sobota 16. 5. Krejčíková titul nezískala. Finále prohrála i Sisková, končí také Nicod
Češi v akci (probíhající turnaje)
WTA 125 PARMA (Itálie), antuka
• Dvouhra - finále •
Jastremská (3-Ukr.) – Krejčíková (4-ČR) 6:3, 6:3
ATP CHALLENGER 175 BORDEAUX (Francie), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
Nouza/Oberleitner (4-ČR/Rak.) – Arribagé/Peers (2-Fr./Austr.) 6:4, 6:3
ATP CHALLENGER 75 TUNIS (Tunisko), antuka
• Čtyřhra - finále •
Martos/Walków (Šp./Pol.) – Bartoň/Vrbenský (3-ČR) 1:6, 7:5, 10:8
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), antuka
• Dvouhra - finále •
Liuová (USA) – Sisková (ČR) 6:7 (0:7), 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
ITF M25 LOUNY (Česko), antuka
• Dvouhra - semifinále •
Jianu (1-Rum.) – Nicod (ČR) 6:3, 6:2
J100 BUDAPEŠŤ (Maďarsko), tv. povrch
• Čtyřhra chlapci - finále •
Luxa/Maršík (ČR) – M. Kovács/Mokán (4-Maď.) 7:5, 7:6 (7:2)
J30 TIRANA (Albánie), tv. povrch
• Dvouhra dívky - finále •
Piccininiová (2-It.) – Miškovská (ČR) 6:1, 6:4
J30 CHRISTIANSTED (Americké Panenské ostrovy), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - finále •
M. Šmejcký (1-ČR) – Lev (4-Izr.) 6:3, 6:3
• Čtyřhra chlapci - finále •
Beston/M. Šmejcký (Kan./ČR) – Okoh/Rippl (4-USA) 6:3, 7:5
J30 IZMIR (Turecko), antuka
• Dvouhra dívky - semifinále •
Havelková (1-ČR) – Aldemirová (3-Tur.) 6:4, 6:2
• Čtyřhra chlapci - finále •
Rakouš/Šebek (ČR) – Genc/Senel (1-Tur.) / bez boje
• Čtyřhra dívky - finále •
Dudlová/Sribnová (3-ČR/Ukr.) – Havelková/Karatogmaová (1-ČR/Tur.) 3:6, 6:3, 12:10
J30 NAIROBI (Keňa), antuka
• Dvouhra dívky - finále •
Kolesovová (-) – Kačenová (ČR) 6:4, 7:6 (7:2)
J500 MILÁN (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Zajíčková (7-ČR) – Drenserová-Hagmannová (USA) 6:2, 6:3
J200 TARGU JIU (Rumunsko), antuka
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
Rat (8-ČR) – Marc (Rum.) 6:1, 6:1
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Chladová (1-ČR) – Raduová (Rum.) 6:0, 6:1
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Rat (8-ČR) – Enache (Rum.) 6:7 (5:7), 6:2, 10:1
J30 TIRANA (Albánie), tv. povrch
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Zimová (ČR) – Di Santová (It.) 7:5, 0:6, 10:8
Tak hlavne aby jeste dnes to SF dohraly :-)
Bára
Nouza
Bartoň / Vrbenský
Anna
Jiste Baruska piluje formu... ale i tak si to jiste uz promita v hlave... "na to brouseni uderu je spanelka zajimavejsi a vhodnejsi... ale zase takova priprava na bombarderky by byla vhodnejsi Dajana..." Jiste si to peclive uz studuje... a pochybuji ze by nesledovala dohravku.
P.S. Pobavil me jeden z poslednich komentaru k Bare... nejpilnejsi hracka na okruhu, jestli jde o pripravu... na ni se da dost spolehnout, ze nebude chybet na zapase, ze ktereho vychazeji jeji potencialni souperky...;-))
Myslet si muzeme ledascos, ale... te to jedno proste nikdy nebude:-)))
Jedine co nepochopim, je ta bida, kterou casto v CR dostava... Odvazne si troufnu rict, ze jak by byla Argentinka a vyhrala RG jak v singlu tak deblu... tak je v tom argentinskem tenisovem fans prostredi oslavovana jak Maradona :-))
V CR ovsem neeee, tady jsme naaaarocni... akorat nevim na co:-)))... podle me asi nejvic stve vsechny ty Kvitovce, Pliskovce, Makovce, Muchovce, Safarovce nebo nevim boha koho jeste, ze to jedina tenistka, opakuji jedina hracka v ramci obdobi samostatne CR, ktera vyhrala titul v Parizi na antuce... Data jsou nemilosrdna stejne jak fans vuci ni... Nakonec vsechno zle muze byt k necemu dobre, neb motivace vyhravat dalsi GS ji chybet jiste nebudou, ani po Wimblu :-)) a urcite se bude dal na tribunach objevovat, aby se dobre pripravovala na souperky a nasla svou viteznou zonu...;-)
Ona se během BJKC zamkla v šatně? Co je to za blbost?
Toho Sportovce roku vysvětlovala několikrát.
Jestli to nebude spis osudove stretnuti ceske povahy... unavni perfkecionisti v moralce vs. tenisova perfekcionistka... ktera ne jednu souperku svou hrou a svym postojem unavi a otravi..;-) Plus v tom obecnem svetovem meritku to neni proste holka do playboje.
Vetsina excesu, ktere se zminuji prisla spise po tom "skvelem oceneni vykonu na RG" nejen domacich fans. A jeden nadseny Wilander to nevytrhne... ktery je spise posmechem cz fans, nez aby ho nekdo bral vazneji...