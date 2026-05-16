Češi v akci, sobota 16. 5. Krejčíková titul nezískala. Finále prohrála i Sisková, končí také Nicod

VČERA, 21:45
Aktuality
Barbora Krejčíková titul na antukovém podniku WTA 125 v italské Parmě nezískala a ve finále jasně prohrála. Finálovou bitvu velmi těsně nezvládla Anna Sisková na ITF v Trnavě. Jakub Nicod skončil v semifinále na domácí půdě na ITF v Lounech. Další Češi hráli na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
WTA 125 PARMA (Itálie), antuka

• Dvouhra - finále •
Jastremská (3-Ukr.) – Krejčíková (4-ČR) 6:3, 6:3

 

ATP CHALLENGER 175 BORDEAUX (Francie), antuka

• Čtyřhra - semifinále •
Nouza/Oberleitner (4-ČR/Rak.) – Arribagé/Peers (2-Fr./Austr.) 6:4, 6:3

 

ATP CHALLENGER 75 TUNIS (Tunisko), antuka

• Čtyřhra - finále •
Martos/Walków (Šp./Pol.) – Bartoň/Vrbenský (3-ČR) 1:6, 7:5, 10:8

 

ITF W75 TRNAVA (Slovensko), antuka

• Dvouhra - finále •
Liuová (USA) – Sisková (ČR) 6:7 (0:7), 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

 

ITF M25 LOUNY (Česko), antuka

• Dvouhra - semifinále •
Jianu (1-Rum.) – Nicod (ČR) 6:3, 6:2

 

J100 BUDAPEŠŤ (Maďarsko), tv. povrch

• Čtyřhra chlapci - finále •
Luxa/Maršík (ČR) – M. Kovács/Mokán (4-Maď.) 7:5, 7:6 (7:2)

 

J30 TIRANA (Albánie), tv. povrch

• Dvouhra dívky - finále •
Piccininiová (2-It.) – Miškovská (ČR) 6:1, 6:4

 

J30 CHRISTIANSTED (Americké Panenské ostrovy), tv. povrch

• Dvouhra chlapci - finále •
M. Šmejcký (1-ČR) – Lev (4-Izr.) 6:3, 6:3

• Čtyřhra chlapci - finále •
Beston/M. Šmejcký (Kan./ČR) – Okoh/Rippl (4-USA) 6:3, 7:5

 

J30 IZMIR (Turecko), antuka

• Dvouhra dívky - semifinále •
Havelková (1-ČR) – Aldemirová (3-Tur.) 6:4, 6:2

• Čtyřhra chlapci - finále •
Rakouš/Šebek (ČR) – Genc/Senel (1-Tur.) / bez boje

• Čtyřhra dívky - finále •
Dudlová/Sribnová (3-ČR/Ukr.) – Havelková/Karatogmaová (1-ČR/Tur.) 3:6, 6:3, 12:10

 

J30 NAIROBI (Keňa), antuka

• Dvouhra dívky - finále •
Kolesovová (-) – Kačenová (ČR) 6:4, 7:6 (7:2)

 

J500 MILÁN (Itálie), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Zajíčková (7-ČR) – Drenserová-Hagmannová (USA) 6:2, 6:3

 

J200 TARGU JIU (Rumunsko), antuka

• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
Rat (8-ČR) – Marc (Rum.) 6:1, 6:1

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Chladová (1-ČR) – Raduová (Rum.) 6:0, 6:1

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Rat (8-ČR) – Enache (Rum.) 6:7 (5:7), 6:2, 10:1

 

J30 TIRANA (Albánie), tv. povrch

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Zimová (ČR) – Di Santová (It.) 7:5, 0:6, 10:8

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

bardunek666
16.05.2026 14:45
Ančo, Ančo.. Tolik šancí :/
tommr
16.05.2026 16:12
jj ve druhém setu byla hodně blízko k výhře a v TB třetího setu za stavu 5:4 taky ...
Vlk-v-trave
16.05.2026 13:55
Skvele, nakonec si Barus - v ramci pripravy - zahraje s bum prask stylem... bude se jiste hodit...;-)) Takze Dajana vs. Bara
tommr
16.05.2026 14:03
lepší pro Báru by asi byla Bouzas Maneiro u které se ví co asi bude hrát. Yastremska je naprosto nevypočitatelná - může být nehratelná nebo se naopak sama vyháže ...
Vlk-v-trave
16.05.2026 14:13
Dobra priprava na ty ruzne jine bombarderky...:-) Bara ma vyzvu a to je jen dobre. Toz bude hodne rozehrana... i to je dobre si prozit v ramci pripravy.
Diabolique
16.05.2026 14:21
Kazdopadne super rozhodnuti Bary a jejiho tymu jet na tenhle malej turnajek.
aligo
16.05.2026 13:52
Dajana Jastremská dnes hrála přes 2h, skoro 2.5h, tak jsem zvědavý na finále
tommr
16.05.2026 13:37
Anna Sisková vedla ve druhém setu už 4:2 40:15 ale vedení neudržela a nakonec set prohrála v TB ...
bardunek666
16.05.2026 13:50
Nevypadá to dobře. Velká promarněná šance
Sinuhet1
16.05.2026 12:34
Soupeřky Báry se pěkně tahaj, už dva sety v TB, výhoda pro Báru
tommr
16.05.2026 12:57
a začínaly dneska od nuly nebo už něco odehrály včera?
Sinuhet1
16.05.2026 12:58
Nevím....
aligo
16.05.2026 13:01
Od štábu 5:6
aligo
16.05.2026 13:01
Stavu 5:6 v 1. setu
Vlk-v-trave
16.05.2026 13:08
Ne, vcera uhraly set a neco...
Vlk-v-trave
16.05.2026 13:09
oprava - 5:6, viz vyse... spletl jsem s jinym zapasem :-)
Tak hlavne aby jeste dnes to SF dohraly :-)
aligo
16.05.2026 12:34
Bářiny potenciální soupeřky se tam pěkně řežou 7:6, 6:7 a jsou do třetího setu
tommr
16.05.2026 12:32
Anna Sisková sice v prvním setu neproměnila 5 setbolů na returnu za stavu 5:4 ale set nakonec přece jen urvala v TB ...
bardunek666
16.05.2026 12:34
Je to velká bitva. Ale musím říct, že celkem kvalitní tenis. :) Tak snad to zvládne.
tommr
16.05.2026 12:54
jj Anna hraje překvapivě dobře ...
jir6
16.05.2026 11:15
Báře ten titul přeju, ač malý, může ji to zase nakopnout, když zůstane zdravá. Pokud by zázrakem klapl další titul z GS, jakože na to hru bezpochyby má, byla by už konečně doceněná u nás, což mi chybí a přál bych jí to, za mě je to tenistka s úžasnou hrou, pestrostí, škoda, že neužívá trochu větší razanci (jako v roce 2021) a neoplývá trochu lepším pohybem po dvorci, pokud by toto zlepšila, tak by to bylo super. Ale to je vždycky kdyby, kdyby se spojil Markétin pohyb, pestrost Mušky, klid a přehled na dvorci Báry a výdrž Katky, měli bychom světovou jedničku po dekády.
GaelM
16.05.2026 13:05
Markétin frackoidní pohyb? To nevím teda, ta běhá jen když se jí chce a to není moc často
jir6
16.05.2026 13:19
Markéta se za mě pohybuje úplně skvěle...
GaelM
16.05.2026 20:01
Za tebe možná, ale za míčkem se jí často moc nechce...
Hakkinen
16.05.2026 06:58
Jak to dnes tipujete?
Bára
Nouza
Bartoň / Vrbenský
Anna
Esgalnor
15.05.2026 22:31
Neprijemna situace pro Baru. Souperka bude po dohravce rozehrana a v laufu. Finale je ale uz tak uspech. :)
aligo
15.05.2026 22:48
A nebo bude pěkně zvadlá. Někomu to nesedí začínat za chvíli znovu
Georgino
15.05.2026 23:29
Taky si myslim.
tommr
15.05.2026 21:55
Myslím že Báře to může bejt jedno s kým bude ve finále hrát. Obě potenciální soupeřky jsou hratelný a šance na titul je velká ...
Vlk-v-trave
16.05.2026 09:10
bej jedno? ;-)... u nasi mile ultimatni perfekcionistky...;-)) Si fakt nedokazi predstavit...

Jiste Baruska piluje formu... ale i tak si to jiste uz promita v hlave... "na to brouseni uderu je spanelka zajimavejsi a vhodnejsi... ale zase takova priprava na bombarderky by byla vhodnejsi Dajana..." Jiste si to peclive uz studuje... a pochybuji ze by nesledovala dohravku.

P.S. Pobavil me jeden z poslednich komentaru k Bare... nejpilnejsi hracka na okruhu, jestli jde o pripravu... na ni se da dost spolehnout, ze nebude chybet na zapase, ze ktereho vychazeji jeji potencialni souperky...;-))

Myslet si muzeme ledascos, ale... te to jedno proste nikdy nebude:-)))
tommr
16.05.2026 11:26
jj to dělala Bára vždycky. Já si pamatuju že asi před 10 lety jsem byl na turnaji na Štvanici a Bára se tam posadila mezi diváky na tribunu a sledovala konkurentky. A to tenkrát byla ještě skoro neznámá hráčka ...
Vlk-v-trave
16.05.2026 12:02
Asi tim bude dost znama na okruhu:-) Jak to uz i zminuji jini komentatori nez z CR.

Jedine co nepochopim, je ta bida, kterou casto v CR dostava... Odvazne si troufnu rict, ze jak by byla Argentinka a vyhrala RG jak v singlu tak deblu... tak je v tom argentinskem tenisovem fans prostredi oslavovana jak Maradona :-))
V CR ovsem neeee, tady jsme naaaarocni... akorat nevim na co:-)))... podle me asi nejvic stve vsechny ty Kvitovce, Pliskovce, Makovce, Muchovce, Safarovce nebo nevim boha koho jeste, ze to jedina tenistka, opakuji jedina hracka v ramci obdobi samostatne CR, ktera vyhrala titul v Parizi na antuce... Data jsou nemilosrdna stejne jak fans vuci ni... Nakonec vsechno zle muze byt k necemu dobre, neb motivace vyhravat dalsi GS ji chybet jiste nebudou, ani po Wimblu :-)) a urcite se bude dal na tribunach objevovat, aby se dobre pripravovala na souperky a nasla svou viteznou zonu...;-)
Sinuhet1
16.05.2026 12:09
tommr
16.05.2026 12:36
tak ona má Bára i svoje mouchy a hlavně jí chybí to čemu se říká charisma. Její úspěchy jsou ale nezpochybnitelné ...
Vlk-v-trave
16.05.2026 13:54
No, nejen tady na TP se to zpochybnovalo,... u ni kde co, hlavne toho RG, easy los, neni to Wimbl, debl hrajou jelita... atd.
ladinec
16.05.2026 12:37
Hraje pro svoje penize ne pro republiku
tenisman1233
16.05.2026 12:51
misa
16.05.2026 12:43
Vadí její povaha, co jiného... V Praze řve na rozhodčí, že je tady doma. Během BJKC se zamkne v šatně, že nechce nastoupit. Když nevyhraje anketu Sportovec roku, musí udělat mediální výstup. Atd...
falcon_heavy
16.05.2026 12:57
Na rozhodčí řve kde kdo, v tom fakt není sama.

Ona se během BJKC zamkla v šatně? Co je to za blbost?

Toho Sportovce roku vysvětlovala několikrát.
Vlk-v-trave
16.05.2026 13:52
Jasne ze v tom neni vubec sama....A nejen jini rvou:-)) ale i sproste nadavaji i plno hrozeb jsme tu meli... ;-)) Nakonec... kdo vi, co si nektere holky mysli a nahlas to ani nikdy nereknou... :-)
lvicek
16.05.2026 13:17
Je trochu specifická, ale zas tak černě bych to neviděla. Myslím, že párkrát řekla lehce nešťastně věci, co vyzněly blbě a furt se to s ní táhne. Když byla mladší, tak mi připadala taková bezprostřední při těch rozhovorech, teď to možná už víc zvažuje. Tak ale ne s každým člověkem bychom si sedli povahově a byli hned kamarádi... Hraje ale super tenis, já teda jako kovaný Kvitovec jí fandím .
Vlk-v-trave
16.05.2026 13:45
Tak myslim, ze by to tem Argentincum bylo fakt asi jedno:-))) double je double. A jeste po Serene... americance... tam by mohla podle me snupat i kokajn a proslo by:-)))

Jestli to nebude spis osudove stretnuti ceske povahy... unavni perfkecionisti v moralce vs. tenisova perfekcionistka... ktera ne jednu souperku svou hrou a svym postojem unavi a otravi..;-) Plus v tom obecnem svetovem meritku to neni proste holka do playboje.
Vetsina excesu, ktere se zminuji prisla spise po tom "skvelem oceneni vykonu na RG" nejen domacich fans. A jeden nadseny Wilander to nevytrhne... ktery je spise posmechem cz fans, nez aby ho nekdo bral vazneji...
