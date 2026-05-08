Češi v akci, neděle 10. 5. Plíšková, Lehečka a Bartůňková na Masters. Nosková hraje s Valentovou
Češi v akci (probíhající turnaje)
Výzva pro Plíškovou, Lehečku i Bartůňkovou
Nedělní program na Masters v Římě bude z pohledu českého fanouška bohatý. O postup do osmifinále dvouhry budou bojovat Karolína Plíšková, Nikola Bartůňková a také Jiří Lehečka. Navíc do deblové soutěže vstoupí ryze české duo Linda Nosková, Tereza Valentová.
Bývalá šampionka Plíšková předvedla dva mohutné obraty, přičemž v předchozím kole dokonce odvrátila tři mečboly. Ve třetím kole narazí v souboji veteránek na Lauru Siegemundovou. Lucky loser Bartůňková využila svou druhou šanci a změří síly s grandslamovou šampionkou Madison Keysovou.
Favoritem nebude ani Lehečka. V souboji o osmifinále ho totiž čeká dvojnásobný finalista French Open a trojnásobný semifinalista římského podniku Casper Ruud. Nejlepší norský tenista v historii je právě na antuce nejvíce nebezpečný.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra ženy - 3. kolo •
11:00 | PREVIEW | Bartůňková (ČR) – Keysová (17-USA)
19:00 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Siegemundová (Něm.)
• Dvouhra muži - 3. kolo •
11:00 | PREVIEW | Lehečka (11-ČR) – Ruud (23-Nor.)
Pavouk čtyřhra ženy
• Čtyřhra ženy - 1. kolo •
11:00 | Nosková/T. Valentová (ČR) – H. Chan/Stollárová (Tchaj-wan/Maď.)
ATP CHALLENGER 75 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Paulson (ČR) – Stricker (11-Švýc.)
13:00 | Forejtek (6-ČR) – Alkaya (Tur.)
ATP CHALLENGER 75 TUNIS (Tunisko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Bartoň (6-ČR) – Darmoul (Tun.)
15:30 | Vrbenský (ČR) – Bertrand (5-Fr.)
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Hejtmánková (ČR) – Sedláčková (16-ČR)
16:00 | J. Kovačková (13-ČR) – Kučíková (SR)
16:00 | Kučmová (4-ČR) – Kopřivová (ČR)
ITF M25 LOUNY (Česko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Stuchlík (ČR) – Haliak (2-)
10:00 | Psota (ČR) – Poštolka (12-ČR)
10:00 | Jupa (ČR) – Hartenstein (8-Něm.)
10:00 | D. Blažka (ČR) – Homola (13-ČR)
11:30 | Ad. Soukup (ČR) – Zick (5-Něm.)
11:30 | Hrazdil (7-ČR) – A. Duda (ČR)
13:00 | Bien (ČR) – Mareš (15-ČR)
13:00 | Šmejkal (ČR) – Schifris (6-Něm.)
13:00 | Čížek (10-ČR) – Gula (SR)
14:30 | Filip (4-ČR) – Knippling (Něm.)
14:30 | Kozlovský (14-ČR) – Ludwig (Něm.)
14:30 | Brettl (ČR) – Krutych (3-Ukr.)
14:30 | Rudolf (ČR) – Gundacker (11-Rak.)
ITF W15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Prepslová (ČR) – Kanduthová (12-Rak.)
10:00 | Moravcová (ČR) – Kägiová (5-Švýc.)
J60 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
• Dvouhra chlapci - finále •
09:00 | Kliment (7-ČR) – Ťutčenko (6-Ukr.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
