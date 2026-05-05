Češi v akci, úterý 5. 5. Krejčíková se vrátila výhrou! Fruhvirtová nadělila kanára Martincové

Barbora Krejčíková zvládla na prestižní tisícovce v italském Římě svůj první soutěžní zápas od února, finále kvalifikace vyhrál Dalibor Svrčina a naopak v něm neuspěla Nikola Bartůňková. Linda Fruhvirtová vyhrála české derby s Terezou Martincovou na podniku WTA 125 v Istanbulu. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Barbora Krejčíková se v Římě vrací po další zdravotní pauze (© GLYN KIRK / AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pondělí 4. 5.neděle 3. 5. | sobota 2. 5.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 ŘÍM (Itálie), antuka

• Dvouhra ženy - 1. kolo •
Krejčíková (ČR) – Jacquemotová (Fr.) 6:2, 6:4

• Dvouhra ženy - finále kvalifikace •
Potapovová (1-Rak.) – Bartůňková (13-ČR) 4:6, 6:4, 6:2

• Dvouhra muži - finále kvalifikace •
Svrčina (ČR) – Budkov Kjaer (Nor.) 6:4, 6:2

 

WTA 125 ISTANBUL (Turecko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
L. Fruhvirtová (4-ČR) – Martincová (ČR) 6:0, 7:5

• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Detiucová/Ninomijaová (2-ČR/Jap.) – I. Cho/Y. Cho (Tchaj-wan)

 

ATP CHALLENGER 75 FRANCAVILLA AL MARE (Itálie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
Kolář (8-ČR) – Gill (Brit.) 6:4, 6:4
14:00 | Krumich (ČR) – Piraino (It.)

 

ATP CHALLENGER 50 BRAZZAVILLE (Kongo), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
19:30 | Černý (ČR) – Artnak (8-Slovin.)

 

ITF W100 INDIAN HARBOUR BEACH (USA), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
20:30 | Palicová (ČR) – Carléová (7-Arg.)

• Čtyřhra - osmifinále •
23:30 | Karatančevová/Palicová (Bulh./ČR) – Akliová/Cayetanová (2-USA)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
17:30 | Mandelíková (ČR) – Reascová Gonzálezová (3-Ekv.)

 

ITF W50 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
Valdmannová (3-ČR) – Amiraghyjanová (Arm.) 6:0, 7:5

 

ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | Pulchartová/Velevová (ČR/Bulh.) – Inisanová/Langlaisová (Fr.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Pulchartová (4-ČR) – Altuntasová (Něm.) 6:3, 6:2

 

ITF M25 SABADELL (Španělsko), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
Hrazdil/Pecák (4-ČR) – Carballeira/P. Sánchez (Šp.) 6:2, 6:1

 

ITF M25 NAKHON PATHOM (Thajsko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
Palán (6-ČR) – Charoenphon (Thaj.) 7:5, 6:4

 

ITF W15 REICHSTETT (Francie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Michálková (ČR) – Mettrauxová (Švýc.)

 

J500 OFFENBACH (Německo), antuka

• Dvouhra dívky - 2. kolo •
Zajíčková (15-ČR) – Greinertová (Něm.) 6:4, 6:0
S. Marešová (ČR) – F. De Bresserová (14-Niz.) 6:3, 6:2
10:00 | Sekerková (12-ČR) – Sybická (Pol.)
11:30 | T. Heřmanová (9-ČR) – Steinkampová (Něm.)

• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
14:30 | Ivankovicová/Vrajíková (Švýc./ČR) – Sar. Zrnicová/Sel. Zrnicová (Něm.)
14:30 | Kochtaová/V. Svobodová (Něm./ČR) – DeLucciaová/Sohnsová (8-USA)
16:00 | Hirschiová/S. Marešová (Austr./ČR) – Eichnerová/Wabnitzová (Něm.)
16:00 | Cvetkovičová/T. Heřmanová (4-Srb./ČR) – Angelovská/Kunstová (Něm.)
17:30 | Sekerková/Zajíčková (5-ČR) – Gippová/Hillebrandová (Něm.)

 

J200 PRATO (Itálie), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:30 | Švíglerová (2-ČR) – Reichelová (Braz.)

 

J200 SANKT PÖLTEN (Rakousko), antuka

• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Maršík (ČR) – Samstyka (-) 6:3, 6:2
Dujka (ČR) – Mačej (5-SR) 6:4, 6:3
12:00 | D. Vágner (ČR) – Fluri (Švýc.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Bajusčenková (-) – Mojžíšová (ČR) 7:6 (7:3), 6:2
Ďulíková (3-ČR) – Sabadiová (Rak.) 6:4, 6:1
Barháčová (7-SR) – L. Slaměníková (ČR) 6:1, 6:1
Andronicouová (Kypr) – Oliveriusová (8-ČR) 6:3, 5:7, 6:2
Kolasová (-) – Levinská (ČR) 6:3, 6:0

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:30 | Dujka/Ladman (ČR) – Niedermayr/Raser (Rak.)
14:30 | Maršík/D. Vágner (ČR) – Adamson/Azam (1-Kan./USA)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:00 | Kolasová/L. Slaměníková (-/ČR) – Pryščepová/Viggianiová (Ukr./It.)
16:00 | Bonelliová/Oliveriusová (3-Švýc./ČR) – Haiderová-Maurerová/Sabadiová (Rak.)
16:00 | Levinská/Masaryková (ČR/SR) – Bilyková/Montoyaová (4-Ukr./USA)
17:30 | Milašová/Mojžíšová (-/ČR) – Nikolajevová/X. Wang (Ukr./Čína)

 

J100 RABAT (Maroko), antuka

• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
14:30 | Zerai (ČR) – Salah-Eddine (Mar.)

 

J60 TELAVI (Gruzie), antuka

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
11:30 | Amonov/Papavasiliu (1-Tádž./ČR) – Mazin/Smirnov (-)

 

J60 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka

• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Sýkora (SR) – Smolík (ČR) 3:6, 6:4, 6:4
Drlík (ČR) – Karas (SR) 6:2, 6:2
Žiška (ČR) – Zahirovič (Chorv.) 6:4, 6:3
T. Tichý (ČR) – Popoaca (Rum.) 7:5, 7:6 (7:5)
Zapský (ČR) – Popa (Rum.) 6:2, 6:3
10:30 | Střílka (ČR) – Szabo (Rum.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:00 | Kohoutková (ČR) – Jehorovová (Ukr.)
13:30 | Halfarová (ČR) – Farkasová (Maď.)
13:30 | Holubová (ČR) – Ferrettiová (It.)
13:30 | N. Iraholaová (ČR) – Daubnerová (SR)
15:00 | Jančaříková (ČR) – Fizelová (Maď.)
15:00 | Michalcová (ČR) – Kovácsová (Maď.)

• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
16:00 | Čierny/Zapský (SR/ČR) – Balázs/Köszegi (Maď.)
16:00 | Glos/T. Tichý (SR/ČR) – Ieliszejev/Szücs (Maď.)
16:30 | Drlík/Faga (ČR/SR) – Heiszer/Jóny (Maď.)

• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
18:00 | Daubnerová/N. Iraholaová (SR/ČR) – Stawowiaková/Žukynová (Pol./Ukr.)

 

J60 KÁHIRA (Egypt), antuka

• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
14:30 | Sýkora (ČR) – Mourid (2-Egypt)

 

J30 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Čalakovová (Bulh.) – B. Blažková (ČR) 6:2, 6:1

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:00 | B. Blažková/Jovanovská (4-ČR/Mak.) – Dimopoulouová/Kolevová (Řec./Srb.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
05.05.2026 15:27
Vendula Valdmannová zvládla první kolo na Lopota Open V prvním setu nadělila soupeřce kanára ale ve druhém musela otáčet z 1:4 ...
frenkie57
05.05.2026 16:58
Ty mače tam nebude mít snadné, jak naznačuje název turnaje...
tommr
05.05.2026 17:29
tak proto měla s tou outsiderkou ve druhém setu tolik práce ...
tommr
05.05.2026 11:29
Bára začla svůj návrat stylově. První hru zápasu získala po 15 minutách boje ...
frenkie57
05.05.2026 11:43
Šest odvrácených BB.
lvicek
05.05.2026 12:29
Potrebuje se naladit na ty zapasy, kde odvraci treba 9 matchballu, vic bych za tim nehledala ;).
Sinuhet1
05.05.2026 11:12
Potapka neudrzela nervy na podani a vyrobila na setbol dvojchybu, Nikola ma prvni set
tommr
05.05.2026 11:30
ve druhém setu ale bohužel nezachytila začátek ...
EdinaElwes
05.05.2026 09:02
Zase senzační titulek. Problém nebude v Krejčíkove. Ta prostě jen už lidsky svoje odvedla a může jen příjemně překvapit. Ale titulky to nenechají v neutrálu.
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 12:28
hrozí jí výhra!
subaru
05.05.2026 08:12
Z nasazených 1-12 v Římě zůstalo 5 hráček. Možná všechny postoupí.
tenisman1233
05.05.2026 08:53
Nepostoupí 1 ale 13.
Mantra
04.05.2026 21:30
Martincová vyhraje
PTP
04.05.2026 21:32
Udělá Frulindě Istanbul v noci.
frenkie57
04.05.2026 21:41
Černá ruka bude řádit.
Mony
05.05.2026 08:10
Je brutální kurzová favoritka, ale já bych nesázel..FLinda teď měla čas na dobrou přípravu. Uvidíme, s čím se vynoří.
Mony
05.05.2026 08:13
Navíc Terka s antukou dost bojuje, i když už tady před mnoha lety hrála finále WTA250.
Mony
05.05.2026 08:27
Třeba Nikola teď po dlouhé přípravě vypadá zase suveréně a nedivil bych se, kdyby vyprovodila i unavenou Potápku
asgard33
05.05.2026 14:06
Ale kdepak,Nikolka si připíše další důstojnou třísetovou prohru.Zrovna tenhle zápas bych jí až tak nevyčítal,Potapka je pořád o něco lepší hráčkou. Zbytečnější byla ta její prohra s Charaevou ze 3MB.
tenisman1233
05.05.2026 14:24
Přesně tak ,potapka je no.38 .
Preview.lover
04.05.2026 20:49
Pokud chce Valentová maturovat v jarním termínu, tak musela psát testy Cermatu v pondělí a v úterý. Je možné, že v Římě požádala o odložení prvního kola na středu, čímž by v tomto týdnu mohla stihnout obojí
Ela-fon-isi
04.05.2026 22:42
Jsou možné tři termíny. Uvidíme, zda nastoupí.
Mantra
05.05.2026 07:16
Zajímalo by mě, jestli by odklady a individual dali např klukovi, který si v 16 rozjel malou zivnost s renovaci motoveteranu. Treba, kdyby rekl, ze mu schne lak a potrebuje vytvrdnuti pryskyrice na dilech. Nebo ze jede do Lyse na vystavu veteranu, anzto tam budou klienti. Hm?
lvicek
05.05.2026 12:33
Kdysi davno (na stredni) jsem znala kluka, co kolem tech 15-16 let si zalozil firmu (pomahali mu s tim rodice ze spousta administrativnich duvodu apod.). Dneska patri mezi nejbohatsi Cechy . Jo, no, prilezitost promarnena a to to byl velky sympatak (ale o kousek mladsi). Jestli mel ulevy ve skole, to nevim, ale zaridit si to umel ;).
subaru
05.05.2026 07:58
A co už absolvovala z maturit?
com
04.05.2026 20:27
Big4kaKrejča letos jen 3x vyhrala, pred Elsou je v zebricku asi o 10 mist vys, ale je kurzova favoritka
tenisman1233
04.05.2026 20:48
Jacquemot je na tom ještě hůř, a to byla zdravá -2 hrý na okruhu WTA.
Preview.lover
04.05.2026 20:55
navíc Francouzka vyhrála nejhezčí zápas roku proti Viďmanové
PTP
04.05.2026 20:58
Pán prstenů: Dvě věže
Diabolique
04.05.2026 21:19
Pamatny zapas, co se zapise do analu?
Kapitan_Teplak
04.05.2026 22:14
Spíš do kanalu.
Mony
05.05.2026 08:14
