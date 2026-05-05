Češi v akci, úterý 5. 5. Krejčíková se vrátila výhrou! Fruhvirtová nadělila kanára Martincové
Češi v akci (probíhající turnaje)
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
Krejčíková (ČR) – Jacquemotová (Fr.) 6:2, 6:4
• Dvouhra ženy - finále kvalifikace •
Potapovová (1-Rak.) – Bartůňková (13-ČR) 4:6, 6:4, 6:2
• Dvouhra muži - finále kvalifikace •
Svrčina (ČR) – Budkov Kjaer (Nor.) 6:4, 6:2
WTA 125 ISTANBUL (Turecko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
L. Fruhvirtová (4-ČR) – Martincová (ČR) 6:0, 7:5
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Detiucová/Ninomijaová (2-ČR/Jap.) – I. Cho/Y. Cho (Tchaj-wan)
ATP CHALLENGER 75 FRANCAVILLA AL MARE (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Kolář (8-ČR) – Gill (Brit.) 6:4, 6:4
14:00 | Krumich (ČR) – Piraino (It.)
ATP CHALLENGER 50 BRAZZAVILLE (Kongo), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
19:30 | Černý (ČR) – Artnak (8-Slovin.)
ITF W100 INDIAN HARBOUR BEACH (USA), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
20:30 | Palicová (ČR) – Carléová (7-Arg.)
• Čtyřhra - osmifinále •
23:30 | Karatančevová/Palicová (Bulh./ČR) – Akliová/Cayetanová (2-USA)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
17:30 | Mandelíková (ČR) – Reascová Gonzálezová (3-Ekv.)
ITF W50 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
Valdmannová (3-ČR) – Amiraghyjanová (Arm.) 6:0, 7:5
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | Pulchartová/Velevová (ČR/Bulh.) – Inisanová/Langlaisová (Fr.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Pulchartová (4-ČR) – Altuntasová (Něm.) 6:3, 6:2
ITF M25 SABADELL (Španělsko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
Hrazdil/Pecák (4-ČR) – Carballeira/P. Sánchez (Šp.) 6:2, 6:1
ITF M25 NAKHON PATHOM (Thajsko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
Palán (6-ČR) – Charoenphon (Thaj.) 7:5, 6:4
ITF W15 REICHSTETT (Francie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Michálková (ČR) – Mettrauxová (Švýc.)
J500 OFFENBACH (Německo), antuka
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
Zajíčková (15-ČR) – Greinertová (Něm.) 6:4, 6:0
S. Marešová (ČR) – F. De Bresserová (14-Niz.) 6:3, 6:2
10:00 | Sekerková (12-ČR) – Sybická (Pol.)
11:30 | T. Heřmanová (9-ČR) – Steinkampová (Něm.)
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
14:30 | Ivankovicová/Vrajíková (Švýc./ČR) – Sar. Zrnicová/Sel. Zrnicová (Něm.)
14:30 | Kochtaová/V. Svobodová (Něm./ČR) – DeLucciaová/Sohnsová (8-USA)
16:00 | Hirschiová/S. Marešová (Austr./ČR) – Eichnerová/Wabnitzová (Něm.)
16:00 | Cvetkovičová/T. Heřmanová (4-Srb./ČR) – Angelovská/Kunstová (Něm.)
17:30 | Sekerková/Zajíčková (5-ČR) – Gippová/Hillebrandová (Něm.)
J200 PRATO (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:30 | Švíglerová (2-ČR) – Reichelová (Braz.)
J200 SANKT PÖLTEN (Rakousko), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Maršík (ČR) – Samstyka (-) 6:3, 6:2
Dujka (ČR) – Mačej (5-SR) 6:4, 6:3
12:00 | D. Vágner (ČR) – Fluri (Švýc.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Bajusčenková (-) – Mojžíšová (ČR) 7:6 (7:3), 6:2
Ďulíková (3-ČR) – Sabadiová (Rak.) 6:4, 6:1
Barháčová (7-SR) – L. Slaměníková (ČR) 6:1, 6:1
Andronicouová (Kypr) – Oliveriusová (8-ČR) 6:3, 5:7, 6:2
Kolasová (-) – Levinská (ČR) 6:3, 6:0
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:30 | Dujka/Ladman (ČR) – Niedermayr/Raser (Rak.)
14:30 | Maršík/D. Vágner (ČR) – Adamson/Azam (1-Kan./USA)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:00 | Kolasová/L. Slaměníková (-/ČR) – Pryščepová/Viggianiová (Ukr./It.)
16:00 | Bonelliová/Oliveriusová (3-Švýc./ČR) – Haiderová-Maurerová/Sabadiová (Rak.)
16:00 | Levinská/Masaryková (ČR/SR) – Bilyková/Montoyaová (4-Ukr./USA)
17:30 | Milašová/Mojžíšová (-/ČR) – Nikolajevová/X. Wang (Ukr./Čína)
J100 RABAT (Maroko), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
14:30 | Zerai (ČR) – Salah-Eddine (Mar.)
J60 TELAVI (Gruzie), antuka
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
11:30 | Amonov/Papavasiliu (1-Tádž./ČR) – Mazin/Smirnov (-)
J60 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Sýkora (SR) – Smolík (ČR) 3:6, 6:4, 6:4
Drlík (ČR) – Karas (SR) 6:2, 6:2
Žiška (ČR) – Zahirovič (Chorv.) 6:4, 6:3
T. Tichý (ČR) – Popoaca (Rum.) 7:5, 7:6 (7:5)
Zapský (ČR) – Popa (Rum.) 6:2, 6:3
10:30 | Střílka (ČR) – Szabo (Rum.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:00 | Kohoutková (ČR) – Jehorovová (Ukr.)
13:30 | Halfarová (ČR) – Farkasová (Maď.)
13:30 | Holubová (ČR) – Ferrettiová (It.)
13:30 | N. Iraholaová (ČR) – Daubnerová (SR)
15:00 | Jančaříková (ČR) – Fizelová (Maď.)
15:00 | Michalcová (ČR) – Kovácsová (Maď.)
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
16:00 | Čierny/Zapský (SR/ČR) – Balázs/Köszegi (Maď.)
16:00 | Glos/T. Tichý (SR/ČR) – Ieliszejev/Szücs (Maď.)
16:30 | Drlík/Faga (ČR/SR) – Heiszer/Jóny (Maď.)
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
18:00 | Daubnerová/N. Iraholaová (SR/ČR) – Stawowiaková/Žukynová (Pol./Ukr.)
J60 KÁHIRA (Egypt), antuka
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
14:30 | Sýkora (ČR) – Mourid (2-Egypt)
J30 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Čalakovová (Bulh.) – B. Blažková (ČR) 6:2, 6:1
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:00 | B. Blažková/Jovanovská (4-ČR/Mak.) – Dimopoulouová/Kolevová (Řec./Srb.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
