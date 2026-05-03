Češi v akci, neděle 3. 5. Siniaková má další titul z Masters. Valentová a Kolář ve finále neuspěli

VČERA, 20:00
Aktuality 30
Kateřina Siniaková zpečetila návrat na deblový trůn triumfem už na třetím Masters v řadě. Titul naopak nezískali Tereza Valentová na podniku WTA 125 ve Francii ani Zdeněk Kolář na domácím challengeru v Ostravě. Denisa Žoldáková získala svou první profesionální trofej ve dvouhře. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Kateřina Siniaková může ovládnout další turnaj Masters (© HAN MYUNG-GU / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

sobota 2. 5.pátek 1. 5. | čtvrtek 30. 4. | středa 29. 4. | úterý 28. 4. | pondělí 27. 4. | neděle 26. 4. | sobota 25. 4. | pátek 24. 4. | čtvrtek 23. 4.

 

WTA 1000 MADRID (Španělsko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – M. Andrejevová/Šnajderová (-) 7:6 (7:2), 6:2

 

WTA 125 SAINT-MALO (Francie), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Učidžimaová (7-Jap.) – Valentová (1-ČR) 6:7 (2:7), 6:3, 6:1

 

ATP CHALLENGER 175 CAGLIARI (Itálie), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Gillé/Verbeek (Belg./Niz.) – Nouza/Oberleitner (3-ČR/Rak.) 4:6, 6:3, 10:4

 

ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
N. Sánchez (Šp.) – Kolář (6-ČR) 6:4, 7:6 (7:4)

 

WTA 125 ISTANBUL (Turecko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Martincová (2-ČR) – Šinikovová (6-Bulh.) / odloženo

 

ATP CHALLENGER 75 FRANCAVILLA AL MARE (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Krumich (7-ČR) – Bilardo (It.) 6:4, 3:6, 6:3

 

ITF W100 WIESBADEN (Německo), antuka

Program | Místní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Čiričová Bagaričová/Radišičová (2-Chorv./Slovin.) – Havlíčková/Sisková (1-ČR) 5:7, 7:6 (7:3), 10:5

 

ITF W100 BONITA SPRINGS (USA), antuka

Program | Místní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
17:30 | Reascová Gonzálezová/Viďmanová (Ekv./ČR) – Karatančevová/Rogersová (2-Bulh./USA)

 

ITF W15 OEGSTGEEST (Nizozemsko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Žoldáková (ČR) – Di Girolamiová (Belg.) 6:1, 6:2

 

ITF M25 SABADELL (Španělsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Hrazdil (8-ČR) – Siddiqui (Indie) 6:2, 7:5

 

ITF W15 BĚLEHRAD (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:30 | T. Štěpánková (ČR) – Broteaová (Rum.)

 

J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - finále •
Mitevská (2-Mak.) – Chladová (1-ČR) 4:6, 6:4, 6:3

• Čtyřhra dívky - finále •
Mitevská/Tepičová (1-Mak./Srb.) – Chladová/Mottlová (2-ČR) 3:6, 6:3, 10:7

 

J200 SANKT PÖLTEN (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Mandelík (ČR) – Kamauf (Rak.) 7:5, 6:4
Rat (5-ČR) – Fischer (Rak.) 6:2, 6:2

 

J60 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Simonová (7-Maď.) – Gottvaldová (ČR) 4:6, 6:3, 10:7
15:00 | Holubová (5-ČR) – Kovariová (Něm.)
Michalcová (6-ČR) – C. Serkédiová (Maď.) 6:2, 6:1
15:00 | Ciencialová (ČR) – Hoscheková (2-Rak.)
16:30 | Pabišková (ČR) – E. Sziklaiová (3-Maď.)

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
B. Varga (Maď.) – Vrána (ČR) / bez boje
Harari (Maď.) – Lošák (ČR) 6:1, 6:3

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Ciencialová (ČR) – Pilmayerová (Maď.) 6:3, 6:2
Pabišková (ČR) – Negreaová (Rum.) / bez boje


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

30
Přidat komentář
frenkie57
03.05.2026 17:33
Finále Terezy se dohrávalo v hale a přesun žádný nepřinesl. Tereza prohrála i deváté podání v řadě a tím i celý zápas. Tak hodně štěstí u matury, Terko.
Reagovat
frenkie57
03.05.2026 17:34
...obrat...
Reagovat
tommr
03.05.2026 16:30
A přichází další přerušení kvůli smile dešti. Tentokrát by to Tereze mohlo pomoct zvrátit už skoro prohranej zápas. Moc tomu ale nevěřím. Tereza dneska vypadá a hraje jako živá mrtvola ...
Reagovat
asgard33
03.05.2026 17:30
Sem říkal,že Uchijima bude pro Terezu v závěru největší hrozbou a zřejmě to byl správný odhad.Ne že by byla ve srovnání s Blinkovou nějakou lepší hráčkou, ale její styl Tereze sedět nebude.Těžkopádná Blinkova ani Ponchet neudrží s Terezou její vysoké tempo,běhavá Japončice může velice dobře.
Reagovat
tommr
03.05.2026 16:23
Tereza ve druhém a ve třetím setu ještě ani jednou nevyhrála svůj servis - prohrála jich 7 v řadě. To už je docela ostuda ...
Reagovat
George_Renel
03.05.2026 16:25
V to m dešti je to hrozný zápas.
Reagovat
EllNino
03.05.2026 16:31
Nebylo jich už víc? Naposledy udržela na 4:5 v 1. setu
Reagovat
falcon_heavy
03.05.2026 16:34
8
Reagovat
Serpens
03.05.2026 15:52
Tohle je fakt zlý. Ať už dopadne finále jakkoli, skutečnost, že na téhle ještě skoro ITF úrovni za celý set Tereza neudrží jedinkrát servis (a to nevím, kolik jich ztratila ještě v prvním), budoucnost rozhodně není prozářena Sluncem, ale zatažene těžkými dešťovými mračny.
Reagovat
falcon_heavy
03.05.2026 15:55
Zlý jsou akorát tvoje řeči...
Reagovat
Serpens
03.05.2026 15:58
S tímhle podáním je cesta do TOP30/20 zavřená, tečka. Siniaková by mohla vyprávět.
Reagovat
Kapitan_Teplak
03.05.2026 16:03
Tak naštěstí u Valentové není podání takovou šíleností a určitě se dá na tom zapracovat.
Reagovat
falcon_heavy
03.05.2026 16:08
Přesně tak.
Reagovat
falcon_heavy
03.05.2026 16:04
Škoda, že kdysi Erraniové a v současnosti Paoliniové to asi zapomněli říct.
Reagovat
Serpens
03.05.2026 16:07
Paoliniová má servis úplně jinde, ať je malá, jak chce. Erraniová si to zase vyběhala, byť považuju její vzestup spíš za shodu náhod.
Reagovat
falcon_heavy
03.05.2026 16:25
To by mě zajímalo, jak chceš vyběhat servis.
Reagovat
tommr
03.05.2026 16:14
jj to podání je opravdu strašný. S tím se nedají vyhrávat tituly ani na ITF úrovni natož na WTA ...
Reagovat
tenisman1233
03.05.2026 11:33
Zdeněk Kolář-Sanchez
unikátní statistika:
Bilance 2:0
Vždy to bylo,když Zdeněk získal titul.
Reagovat
tommr
02.05.2026 21:40
Škoda že finále Katky časově koliduje s finále Terezy ...
Reagovat
PTP
02.05.2026 21:15
Mirka si zchladí žáhu po prohře s Martičkou.
Reagovat
pantera1
02.05.2026 21:18
Ani na to nemysli, jo
Reagovat
tommr
02.05.2026 21:43
je to ale logický. Po výhře by Mirra slavila a do zápasu se SinTown by šla nekoncentrovaná. Po prohře bude naopak naštvaná a bude si to chtít vynahradit aspoň v deblu. SinTown se mají na co těšit ...
Reagovat
Mantra
03.05.2026 10:02
Moje pridekce byla, že Koňská hlava bude mít double. Nyní se přikláním k tomu, že nic. Ale tím pádem asi vyhraje
Reagovat
pantera1
03.05.2026 10:16
Nemyslím si, je rozhozená.
Reagovat
com
02.05.2026 20:12
Kačenka třetí titul v řadě smilesmile
Reagovat
Kuba4Win
02.05.2026 20:13
smile
Reagovat
The_Punisher
02.05.2026 21:05
Šance jsou vysoke
Reagovat
pantera1
02.05.2026 21:09
smile musí to vyjít.
Reagovat
GiltyPleasure
02.05.2026 23:22
Úkol zněl jasně...
Reagovat
kupa
03.05.2026 03:47
Pokud TT Katce trochu pomůže...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist