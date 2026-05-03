Češi v akci, neděle 3. 5. Siniaková má další titul z Masters. Valentová a Kolář ve finále neuspěli
Češi v akci (probíhající turnaje)
sobota 2. 5. | pátek 1. 5. | čtvrtek 30. 4. | středa 29. 4. | úterý 28. 4. | pondělí 27. 4. | neděle 26. 4. | sobota 25. 4. | pátek 24. 4. | čtvrtek 23. 4.
WTA 1000 MADRID (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – M. Andrejevová/Šnajderová (-) 7:6 (7:2), 6:2
WTA 125 SAINT-MALO (Francie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Učidžimaová (7-Jap.) – Valentová (1-ČR) 6:7 (2:7), 6:3, 6:1
ATP CHALLENGER 175 CAGLIARI (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Gillé/Verbeek (Belg./Niz.) – Nouza/Oberleitner (3-ČR/Rak.) 4:6, 6:3, 10:4
ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
N. Sánchez (Šp.) – Kolář (6-ČR) 6:4, 7:6 (7:4)
WTA 125 ISTANBUL (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Martincová (2-ČR) – Šinikovová (6-Bulh.) / odloženo
ATP CHALLENGER 75 FRANCAVILLA AL MARE (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Krumich (7-ČR) – Bilardo (It.) 6:4, 3:6, 6:3
ITF W100 WIESBADEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Čiričová Bagaričová/Radišičová (2-Chorv./Slovin.) – Havlíčková/Sisková (1-ČR) 5:7, 7:6 (7:3), 10:5
ITF W100 BONITA SPRINGS (USA), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
17:30 | Reascová Gonzálezová/Viďmanová (Ekv./ČR) – Karatančevová/Rogersová (2-Bulh./USA)
ITF W15 OEGSTGEEST (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Žoldáková (ČR) – Di Girolamiová (Belg.) 6:1, 6:2
ITF M25 SABADELL (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Hrazdil (8-ČR) – Siddiqui (Indie) 6:2, 7:5
ITF W15 BĚLEHRAD (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:30 | T. Štěpánková (ČR) – Broteaová (Rum.)
J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále •
Mitevská (2-Mak.) – Chladová (1-ČR) 4:6, 6:4, 6:3
• Čtyřhra dívky - finále •
Mitevská/Tepičová (1-Mak./Srb.) – Chladová/Mottlová (2-ČR) 3:6, 6:3, 10:7
J200 SANKT PÖLTEN (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Mandelík (ČR) – Kamauf (Rak.) 7:5, 6:4
Rat (5-ČR) – Fischer (Rak.) 6:2, 6:2
J60 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Simonová (7-Maď.) – Gottvaldová (ČR) 4:6, 6:3, 10:7
15:00 | Holubová (5-ČR) – Kovariová (Něm.)
Michalcová (6-ČR) – C. Serkédiová (Maď.) 6:2, 6:1
15:00 | Ciencialová (ČR) – Hoscheková (2-Rak.)
16:30 | Pabišková (ČR) – E. Sziklaiová (3-Maď.)
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
B. Varga (Maď.) – Vrána (ČR) / bez boje
Harari (Maď.) – Lošák (ČR) 6:1, 6:3
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Ciencialová (ČR) – Pilmayerová (Maď.) 6:3, 6:2
Pabišková (ČR) – Negreaová (Rum.) / bez boje
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
unikátní statistika:
Bilance 2:0
Vždy to bylo,když Zdeněk získal titul.