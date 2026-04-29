Češi v akci, středa 29. 4. Nosková a Lehečka o semifinále, Plíšková končí. Valentová vydřela postup

Linda Nosková a Jiří Lehečka budou ve středu bojovat o semifinálovou účast na prestižní tisícovce v Madridu, kterou už si nedokázala zajistit Karolína Plíšková. Tereza Valentová zvládla osmifinálový zápas na podniku WTA 125 ve Francii. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Plíšková, Nosková a Lehečka o semifinále

Tři české naděje se ve středu porvou o postup do semifinále na prestižní tisícovce ve španělském Madridu, kde navíc může dojít v případě výhry obou našich tenistek na české derby v souboji o finále.

Karolína Plíšková ani Linda Nosková nebudou ve čtvrtfinále v roli favoritky, nicméně šanci na postup rozhodně mají. Bývalá světová jednička Plíšková nastoupí proti lucky loserovi Anastasiji Potapovové. Nosková bude čelit rozjeté, ale hratelné Martě Kosťukové.

Bez šance určitě nebude ani Jiří Lehečka. Český zástupce sice narazí na ve skvělé formě hrajícího Arthura Filse, nicméně talentovaného Francouze smetl na nedávném Masters v Miami, kde se probil až do svého největšího finále. Navíc bude posilněn skvělým skalpem Lorenza Musettiho.

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka

• Dvouhra ženy - čtvrtfinále •
Potapovová (Rak.) – Plíšková (ČR) 6:1, 6:7 (4:7), 6:3
20:00 | PREVIEW | Nosková (13-ČR) – Kosťuková (26-Ukr.)

• Dvouhra muži - čtvrtfinále •
21:30 | PREVIEW | Lehečka (11-ČR) – Fils (21-Fr.)

 

WTA 125 SAINT-MALO (Francie), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
Valentová (1-ČR) – Liuová (USA) 6:4, 2:6, 6:2

 

ATP CHALLENGER 175 AIX-EN-PROVENCE (Francie), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
Paul/Vocel (Švýc./ČR) – Martin/Müller (Fr.) 6:3, 6:3

 

ATP CHALLENGER 175 CAGLIARI (Itálie), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
Nouza/Oberleitner (3-ČR/Rak.) – Borges/Cornea (Portug./Rum.) 7:6 (7:2), 6:2
Pavlásek/Rikl (1-ČR) – Balaji/Demoliner (Indie/Braz.) 6:1, 4:6, 10:7

 

ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN (Rakousko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
15:30 | Donald (ČR) – D. Dedura (Něm.)

• Čtyřhra - osmifinále •
Kielan/Paulson (4-Pol./ČR) – Lammons/Withrow (USA) 6:4, 3:6, 10:5

 

ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
Kolář/Mrva (ČR) – F. Duda/Poljak (3-ČR) 6:2, 6:3
Hermans/Nicod (Niz./ČR) – Klimas/Peták (ČR) 6:4, 6:4
Banthia/Donski (1-Indie/Bulh.) – Hrazdil/Jermář (ČR) 6:2, 7:5
Drzewiecki/P. Matuszewski (2-Pol.) – Řeček/Siniakov (ČR) 6:2, 6:3
H. Bartoň/Johns (ČR/USA) – Brancaccio/C. Sánchez (It./Šp.) 6:1, 5:2 / skreč

 

ITF W100 GIFU (Japonsko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
Prestonová (7-Austr.) – Knutsonová (ČR) 6:2, 6:3

 

ITF W100 WIESBADEN (Německo), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
Semenistá (7-Lot.) – Havlíčková (ČR) 6:4, 6:2

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Havlíčková/Sisková (1-ČR) – Hennemannová/Zaarová (Švéd.)

• Čtyřhra - osmifinále •
Dražičová/Gasanovová (Chorv./-) – Bayerlová/Pérezová-Garcíaová (ČR/Kol.) 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 10:8

 

ITF W100 BONITA SPRINGS (USA), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
18:00 | Palicová (ČR) – Vedderová (Niz.)

• Čtyřhra - osmifinále •
21:00 | Leeová/Palicová (Rum./ČR) – Snellsová/Vickeryová (USA)

 

ITF W75 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch

• Dvouhra - osmifinále •
Yamalapalliová (Indie) – Valdmannová (4-ČR) 5:7, 6:4, 6:4

• Čtyřhra - osmifinále •
Kubkaová/Valdmannová (2-Pol./ČR) – Kulikovová/Malyginová (Fin./Est.) 4:6, 6:4, 11:9

 

ITF W35 NOTTINGHAM (Velká Británie), tv. povrch

• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Laboutková/Novaková (1-ČR/Slovin.) – Otzipkaová/Yardleyová (Belg./Brit.)

 

ITF W35 BOCA RATON (USA), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
19:30 | Cadarová/Mandelíková (Rum./ČR) – Candiottová/Vergaraová Riveraová (2-Braz./Chile)

 

ITF M25 NAKHON PATHOM (Thajsko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
Charlton (Austr.) – Palán (4-ČR) 6:3, 6:2

 

ITF W15 HURGÁDA (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | Suchá (3-ČR) – Popovicová (Fr.)
18:30 | Munzarová (ČR) – Gasparovicová (Rak.)

 

ITF W15 MADRID (Španělsko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
Slavíková (ČR) – Vogtová (1-Něm.) 7:6 (7:3), 6:3

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Cerviňová/T. Šramková (4-Šp./SR) – Lamová/Slavíková (USA/ČR) 6:4, 7:6 (7:4)

 

ITF M15 VILLAHERMOSA (Mexiko), tv. povrch

• Dvouhra - osmifinále •
21:00 | Sanders (ČR) – Gurenko (Kan.)

 

ITF M15 ORANGE PARK (USA), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
21:00 | D. Bartoň/Portugal (ČR/Portug.) – Jack Vance/Jam. Vance (4-USA)

 

J200 SALSOMAGGIORE (Itálie), antuka

• Dvouhra dívky - osmifinále •
Švíglerová (2-ČR) – Vignoliniová (It.) 7:6 (7:4), 6:4

 

J200 VILLACH (Rakousko), antuka

• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Dujka (ČR) – Takács (Maď.) / odloženo
D. Vágner (ČR) – Sin Hang Tam (Hong.) / odloženo

• Dvouhra dívky - osmifinále •
Zajíčková (1-ČR) – Kovalčuková (Ukr.) / odloženo
Bervidová (ČR) – Montoyaová (4-USA) / odloženo

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
Bečirovič Novak/D. Vágner (Slovin./ČR) – Put/Takács (Niz./Maď.) 6:2, 6:3

• Čtyřhra dívky - semifinále •
Baová/Jakuchinová (4-Belg./-) – Ďulíková/Zajíčková (1-ČR) 7:6 (7:1), 7:5

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
Bečirovič Novak/D. Vágner (Slovin./ČR) – J. Cheng/S. C. N. Cheng (1-Hong.) / bez boje
Put/Takács (Niz./Maď.) – Held/Vrtílka (Něm./ČR) 6:3, 6:2

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Ďulíková/Zajíčková (1-ČR) – Froneková/Milašová (Rak./-) 6:2, 6:4

 

J100 MOHAMMEDIA (Maroko), antuka

• Dvouhra chlapci - osmifinále •
14:00 | Zerai (ČR) – Piot (7-Fr.)

 

J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka

• Dvouhra dívky - 2. kolo •
Chladová (1-ČR) – Maličevičová (Srb.) 6:2, 6:2
Mottlová (12-ČR) – Van Gestelová (Belg.) 6:4, 6:4

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:00 | Chladová/Mottlová (2-ČR) – Donatiová/Fuziová (It.)

 

J60 LYON (Francie), antuka

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:00 | Litvinovová/T. Růžičková (3-/ČR) – Morrisová/Sitarová (USA/Rum.)

 

J60 KÁHIRA (Egypt), antuka

• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Sýkora (ČR) – Mostafa (Egypt) 6:3, 6:0

 

J30 KIGALI (Rwanda), antuka

• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Bláha (ČR) – Guth (Něm.)

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:30 | Bláha/Pegios (ČR/Švýc.) – A. Chiappero/V. Chiappero (It.)

 

J30 GIRONA (Španělsko), antuka

• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:00 | Dufková (6-ČR) – Kurtaová (Rum.)

 

J30 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka

• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Smolík (8-ČR) – Cercel (Rum.) 4:6, 6:2, 6:3

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
14:00 | Dufek/R. A. Ionescu (3-ČR/Rum.) – Cercel/Preda (Rum.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
subaru
29.04.2026 15:12
Terezka zítra už těžko proti Rakušance.
Serpens
29.04.2026 15:11
Druhý sled dnes hořel

Lucie Havlíčková - prohra (výkon velmi špatný, závěr odchozený)
Vendula Valdmannová - prohra (tradičně nestálé výkony)
Tereza Valentová - výhra, hrála však zase hrozně
subaru
29.04.2026 15:50
No a Gábina také out.
Mony
28.04.2026 22:41
Skvělý fotbal, skvělý ženský tenis..co teď do třetice předvede Kuba se Sašou?
chlebavevaju
28.04.2026 22:40
Hailey fantazie! Moc jsem jí to přál, sympatická holčina.
aligo
28.04.2026 22:39
Sabka aut
Diabolique
28.04.2026 22:28
Ten Baptista ja hroznej, doufam ze ho Pliskova ve finale vypleskne.
chlebavevaju
28.04.2026 22:29
Hailey je sympaťanda.
frenkie57
28.04.2026 22:43
To máš tedy divnej vkus. Takovej typického babochlap. Ale vítězství nad Sábou se cení.
chlebavevaju
28.04.2026 22:47
Tak prijde mi sympaticka, takovy sluníčko, co umi hezky vybouchnout. Ale na Karču samozrejme nemá.
volejman
28.04.2026 22:43
Spíš čaro-černo kráska, olizovačka, mužský typ.
Mantra
28.04.2026 22:09
Btw o Blockxovi už jsem taky psal před nejakou dobou. Chlapec pujde do desítky
aape
28.04.2026 22:25
Ta desítka bude nakonec docela nabitá, až se tam dostanou všichni, co tam patří
frenkie57
28.04.2026 22:44
Třeba udělají desítku a a b.
Mantra
29.04.2026 06:45
No to záleží koho myslíš. Ale tenhle belgican se tam určitě podívá
chlebavevaju
28.04.2026 21:54
Karča zLoun do zvládne.
chlebavevaju
28.04.2026 21:54
*to
hanz
28.04.2026 21:22
Koukám, že Menšíkova Nemézis Čůrondolo už vyhučel
Kuba4Win
28.04.2026 20:25
Větší šance vidím u Plíškové, Potápka mívá často výkyvy ale záleží jestli ještě zbyli Karolíně síly. Kostyuk je teď dost rozjetá a hraje opravdu dobře, Linda to bude mít hodně těžké ale není bez šance.
PTP
28.04.2026 20:51
Nosík vs. Kostík - to budou úplný Rozjezdy pro hvězdy!.
frenkie57
28.04.2026 21:03
Je mi jasné, že budeš v totálním rauši.
PTP
28.04.2026 21:10
Trojka s Lindou a Martičkou je moj sen
Pred ňou pod nohama strácam zem
Majú lahký krok a štíhly driek
Smutné oči farby fialiek
Opájajú ma voňou Chanel 5
Len pre nás troch hudba musí znieť
frenkie57
28.04.2026 21:18
Pavol Hammel, to jsou ale dávné časy.
Mac
28.04.2026 22:36
učitelka tanca...jakoby to bylo včera, co jsem to zpíval před třídou v osmičce ve zpěvu...
Kuba4Win
28.04.2026 20:22
Pavlásek s Riklem budou hrát na challengeru
Kapitan_Teplak
28.04.2026 20:25
Už vyhrál Pavlásek alespoň ten ?
Kuba4Win
28.04.2026 20:27
Jo 6 ale 12 jich prohrál
Kuba4Win
28.04.2026 20:27
Myslím 12 finále
Kuba4Win
28.04.2026 20:28
Takže 6:12
Diabolique
28.04.2026 20:09
To cesky semifinale dame holky, ne?
com
28.04.2026 20:08
smilesmile Lucky lúzr pro čtvrtfinalé, co víc si přát
tommr
28.04.2026 23:14
a Sabalenka je taky venku. Všechno hraje Karolíně do karet. Byl by hřích takovou šanci nevyužít ...
fujtajblick
28.04.2026 23:33
Ale pokud pořádně nezatomrovatíš, tak nic nebude
