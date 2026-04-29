Češi v akci, středa 29. 4. Nosková a Lehečka o semifinále, Plíšková končí. Valentová vydřela postup
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 28. 4. | pondělí 27. 4. | neděle 26. 4. | sobota 25. 4. | pátek 24. 4. | čtvrtek 23. 4. | středa 22. 4. | úterý 21. 4.
Plíšková, Nosková a Lehečka o semifinále
Tři české naděje se ve středu porvou o postup do semifinále na prestižní tisícovce ve španělském Madridu, kde navíc může dojít v případě výhry obou našich tenistek na české derby v souboji o finále.
Karolína Plíšková ani Linda Nosková nebudou ve čtvrtfinále v roli favoritky, nicméně šanci na postup rozhodně mají. Bývalá světová jednička Plíšková nastoupí proti lucky loserovi Anastasiji Potapovové. Nosková bude čelit rozjeté, ale hratelné Martě Kosťukové.
Bez šance určitě nebude ani Jiří Lehečka. Český zástupce sice narazí na ve skvělé formě hrajícího Arthura Filse, nicméně talentovaného Francouze smetl na nedávném Masters v Miami, kde se probil až do svého největšího finále. Navíc bude posilněn skvělým skalpem Lorenza Musettiho.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - čtvrtfinále •
Potapovová (Rak.) – Plíšková (ČR) 6:1, 6:7 (4:7), 6:3
20:00 | PREVIEW | Nosková (13-ČR) – Kosťuková (26-Ukr.)
• Dvouhra muži - čtvrtfinále •
21:30 | PREVIEW | Lehečka (11-ČR) – Fils (21-Fr.)
WTA 125 SAINT-MALO (Francie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
Valentová (1-ČR) – Liuová (USA) 6:4, 2:6, 6:2
ATP CHALLENGER 175 AIX-EN-PROVENCE (Francie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Paul/Vocel (Švýc./ČR) – Martin/Müller (Fr.) 6:3, 6:3
ATP CHALLENGER 175 CAGLIARI (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Nouza/Oberleitner (3-ČR/Rak.) – Borges/Cornea (Portug./Rum.) 7:6 (7:2), 6:2
Pavlásek/Rikl (1-ČR) – Balaji/Demoliner (Indie/Braz.) 6:1, 4:6, 10:7
ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
15:30 | Donald (ČR) – D. Dedura (Něm.)
• Čtyřhra - osmifinále •
Kielan/Paulson (4-Pol./ČR) – Lammons/Withrow (USA) 6:4, 3:6, 10:5
ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Kolář/Mrva (ČR) – F. Duda/Poljak (3-ČR) 6:2, 6:3
Hermans/Nicod (Niz./ČR) – Klimas/Peták (ČR) 6:4, 6:4
Banthia/Donski (1-Indie/Bulh.) – Hrazdil/Jermář (ČR) 6:2, 7:5
Drzewiecki/P. Matuszewski (2-Pol.) – Řeček/Siniakov (ČR) 6:2, 6:3
H. Bartoň/Johns (ČR/USA) – Brancaccio/C. Sánchez (It./Šp.) 6:1, 5:2 / skreč
ITF W100 GIFU (Japonsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Prestonová (7-Austr.) – Knutsonová (ČR) 6:2, 6:3
ITF W100 WIESBADEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Semenistá (7-Lot.) – Havlíčková (ČR) 6:4, 6:2
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Havlíčková/Sisková (1-ČR) – Hennemannová/Zaarová (Švéd.)
• Čtyřhra - osmifinále •
Dražičová/Gasanovová (Chorv./-) – Bayerlová/Pérezová-Garcíaová (ČR/Kol.) 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 10:8
ITF W100 BONITA SPRINGS (USA), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
18:00 | Palicová (ČR) – Vedderová (Niz.)
• Čtyřhra - osmifinále •
21:00 | Leeová/Palicová (Rum./ČR) – Snellsová/Vickeryová (USA)
ITF W75 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Yamalapalliová (Indie) – Valdmannová (4-ČR) 5:7, 6:4, 6:4
• Čtyřhra - osmifinále •
Kubkaová/Valdmannová (2-Pol./ČR) – Kulikovová/Malyginová (Fin./Est.) 4:6, 6:4, 11:9
ITF W35 NOTTINGHAM (Velká Británie), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Laboutková/Novaková (1-ČR/Slovin.) – Otzipkaová/Yardleyová (Belg./Brit.)
ITF W35 BOCA RATON (USA), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
19:30 | Cadarová/Mandelíková (Rum./ČR) – Candiottová/Vergaraová Riveraová (2-Braz./Chile)
ITF M25 NAKHON PATHOM (Thajsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Charlton (Austr.) – Palán (4-ČR) 6:3, 6:2
ITF W15 HURGÁDA (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | Suchá (3-ČR) – Popovicová (Fr.)
18:30 | Munzarová (ČR) – Gasparovicová (Rak.)
ITF W15 MADRID (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Slavíková (ČR) – Vogtová (1-Něm.) 7:6 (7:3), 6:3
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Cerviňová/T. Šramková (4-Šp./SR) – Lamová/Slavíková (USA/ČR) 6:4, 7:6 (7:4)
ITF M15 VILLAHERMOSA (Mexiko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
21:00 | Sanders (ČR) – Gurenko (Kan.)
ITF M15 ORANGE PARK (USA), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
21:00 | D. Bartoň/Portugal (ČR/Portug.) – Jack Vance/Jam. Vance (4-USA)
J200 SALSOMAGGIORE (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
Švíglerová (2-ČR) – Vignoliniová (It.) 7:6 (7:4), 6:4
J200 VILLACH (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Dujka (ČR) – Takács (Maď.) / odloženo
D. Vágner (ČR) – Sin Hang Tam (Hong.) / odloženo
• Dvouhra dívky - osmifinále •
Zajíčková (1-ČR) – Kovalčuková (Ukr.) / odloženo
Bervidová (ČR) – Montoyaová (4-USA) / odloženo
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
Bečirovič Novak/D. Vágner (Slovin./ČR) – Put/Takács (Niz./Maď.) 6:2, 6:3
• Čtyřhra dívky - semifinále •
Baová/Jakuchinová (4-Belg./-) – Ďulíková/Zajíčková (1-ČR) 7:6 (7:1), 7:5
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
Bečirovič Novak/D. Vágner (Slovin./ČR) – J. Cheng/S. C. N. Cheng (1-Hong.) / bez boje
Put/Takács (Niz./Maď.) – Held/Vrtílka (Něm./ČR) 6:3, 6:2
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Ďulíková/Zajíčková (1-ČR) – Froneková/Milašová (Rak./-) 6:2, 6:4
J100 MOHAMMEDIA (Maroko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
14:00 | Zerai (ČR) – Piot (7-Fr.)
J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
Chladová (1-ČR) – Maličevičová (Srb.) 6:2, 6:2
Mottlová (12-ČR) – Van Gestelová (Belg.) 6:4, 6:4
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:00 | Chladová/Mottlová (2-ČR) – Donatiová/Fuziová (It.)
J60 LYON (Francie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:00 | Litvinovová/T. Růžičková (3-/ČR) – Morrisová/Sitarová (USA/Rum.)
J60 KÁHIRA (Egypt), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Sýkora (ČR) – Mostafa (Egypt) 6:3, 6:0
J30 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Bláha (ČR) – Guth (Něm.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:30 | Bláha/Pegios (ČR/Švýc.) – A. Chiappero/V. Chiappero (It.)
J30 GIRONA (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:00 | Dufková (6-ČR) – Kurtaová (Rum.)
J30 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Smolík (8-ČR) – Cercel (Rum.) 4:6, 6:2, 6:3
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
14:00 | Dufek/R. A. Ionescu (3-ČR/Rum.) – Cercel/Preda (Rum.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Lucie Havlíčková - prohra (výkon velmi špatný, závěr odchozený)
Vendula Valdmannová - prohra (tradičně nestálé výkony)
Tereza Valentová - výhra, hrála však zase hrozně
Pred ňou pod nohama strácam zem
Majú lahký krok a štíhly driek
Smutné oči farby fialiek
Opájajú ma voňou Chanel 5
Len pre nás troch hudba musí znieť