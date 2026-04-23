Češi v akci, čtvrtek 23. 4. Bouzková těžkou výzvu nezvládla, Samson opět zazářila. Hraje i Siniaková

Marie Bouzková nezvládla těžké druhé kolo na prestižní tisícovce ve španělském Madridu, které naopak vyhrála divoká karta Laura Samson. Deblovou soutěž rozehraje Kateřina Siniaková po boku Taylor Townsendové, s níž v březnu zkompletovala Sunshine Double. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Češi v akci (probíhající turnaje)

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka

• Dvouhra ženy - 2. kolo •
Samson (ČR) – Xinyu Wang (28-Čína) 2:6, 6:3, 6:0
Kalininová (Ukr.) – Bouzková (23-ČR) 6:4, 6:3

• Čtyřhra ženy - 1. kolo •
17:00 | Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – L. Kičenoková/Krawczyková (Ukr./USA)

 

WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
17:00 | Havlíčková (ČR) – Ferrová (Fr.)

 

ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
Svrčina (1-ČR) – Bernet (Švýc.) 6:4, 6:4

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Karol/Paulson (SR/ČR) – Kittay/Willis (2-USA/Brit.) 6:3, 6:2

 

ATP CHALLENGER 75 SAVANNAH (USA), antuka

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
20:00 | Jermář/Kielan (ČR/Pol.) – Arias/Ingildsen (2-Bol./Dán.)

 

ITF W100 TOKIO (Japonsko), tv. povrch

• Dvouhra - osmifinále •
Knutsonová (ČR) – Jonesová (3-Austr.) 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5)

 

ITF W75 CHIASSO (Švýcarsko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
Martincová (ČR) – Granwehrová (Švýc.) 6:3, 6:0

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Kučmová/Laboutková (2-ČR) – M. Martínezová/Webleyová-Smithová (Šp./Brit.) 1:6, 6:2, 10:4

 

ITF W50 ROEHAMPTON (Velká Británie), tv. povrch

• Dvouhra - čtvrtfinále •
Valdmannová (3-ČR) – Du Preeová (Niz.) 7:6 (7:2), 6:1

 

ITF W35 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - osmifinále •
Kubkaová (1-Pol.) – Suchá (ČR) 6:3, 6:1

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Samirová/Zelníčková (2-Egypt/SR) – Górská/Suchá (Pol./ČR) 6:7 (3:7), 6:2, 10:6
14:00 | Hejtmánková/Maklakovová (ČR/-) – Saccová/Zanoliniová (It.)

 

ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - osmifinále •
Gengel (2-ČR) – Pecci (It.) 6:4, 3:6, 7:5

 

ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala

• Dvouhra - osmifinále •
Palán (3-ČR) – Fitriadi (Indon.) 3:6, 6:2, 6:2

 

J200 CHASKOVO (Bulharsko), antuka

• Čtyřhra dívky - semifinále •
Traynorová/Yoonová (USA) – Oliveriusová/C. Vázquezová (ČR/Šp.) 7:5, 6:2

 

J60 KÁHIRA (Egypt), antuka

• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Krejčí (2-ČR) – Mostafa (Egypt) 6:1, 6:0

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Šmídová (3-ČR) – Mohamedová (Egypt) 6:0, 6:0
14:00 | Havelková (ČR) – Baherová (Egypt)

 

J30 SHKODËR (Albánie), tv. povrch

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:00 | Barina/Lukovac (4-ČR/Č. Hora) – Puiu/Reginiano (Rum./Izr.)
* bude se hrát i čtvrtfinále

 

J30 KIGALI (Rwanda), antuka

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
09:30 | Bláha/Pegios (ČR/Švýc.) – Murinzi/Rupprath (3-Rwanda/Něm.)
* bude se hrát i čtvrtfinále

 

J30 SZÉKESFEHÉRVÁR (Maďarsko), antuka / hala

• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Kielb (Pol.) – Hrubý (2-ČR) 6:0, 3:1 / skreč
M. Novák (4-ČR) – Gampenrieder (Něm.) 7:6 (7:1), 6:4
Sýkora (SR) – Žiška (8-ČR) 3:6, 7:6 (7:1), 10:5

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
13:30 | Michalcová (ČR) – Jiaying Song (Čína)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

tommr
23.04.2026 15:32
Marie Bouzková zase vypadá že zdravotně není úplně v pořádku ...
tenisman1233
23.04.2026 16:23
Kdy naposledy,nebyla zdravotně v pořádku?
A211
23.04.2026 14:42
Gratulace k vítězství Lauře Samson jen tak dál a přidávat, ať se daří hraje doopravdy hodně dobře smilesmile
Ela-fon-isi
23.04.2026 14:23
Laura ve druhém setu skvělá, první a třetí jsem neviděla. Potěšila.
honza.khp
23.04.2026 14:20
Laura hezký, v žebříčku právě dohnala FLindu ... když už se jí to tak hezky rozběhlo tak i ta Maďarka by mohla být hratelná
tommr
23.04.2026 14:31
Bondar je určitě hratelnější než Svitolina ...
George_Renel
23.04.2026 14:19
Laura opět skvěle.
The_Punisher
23.04.2026 14:18
Cože? Kanár? Wow! Gratulace Lauro Jen tak dál.
Mony
23.04.2026 14:17
Laura se nám rozjela
Aby se nepřehřála. Přeci jen má před sebou ještě 5 zápasů.
Aby se nějaká Češka v Madridu nevytáhla, že?
Diabolique
23.04.2026 14:18
Pristi kolo nejaka Madarka, ktera Laure smetla z cesty Svitolinu
The_Punisher
23.04.2026 14:19
Toho by mela Laura vyuzit
Mony
23.04.2026 14:35
Takže pomsta Nikoly?(prohrála s ní ve finále kvaldy)
Kuba4Win
23.04.2026 15:05
Ne, Bondar kvalifikaci pokud vím vůbec nehrála.
Alexandris
23.04.2026 14:11
Laura ve třetím setu dominuje, škoda, že už mi nefunguje stream
CZ_Banjo
23.04.2026 14:19
Pěkně to dotáhla.
Diabolique
23.04.2026 14:05
Laura jede!
Serpens
23.04.2026 14:09
4:0, snad se nepokaká.
honza.khp
23.04.2026 12:36
na příkladu Svitoliny je vidět jak rozumně si dává oraz Karolína
Kuba4Win
23.04.2026 13:58
myslím si že je dobře že Karolína občas nějaký turnaj i vynechá. Je to rozhodně lepší než když pak půl roku nehraje kvůli zranění.
misa
23.04.2026 10:23
Marie nad Ukrajinkou vyhrála finále juniorky US Open 2014 a dnes doufám bude taky úspěšná.
Mony
23.04.2026 08:44
Bravo Gabina!
Nečekaný skalp ausie Hvězdičky
makro99
23.04.2026 09:30
wow, další cenný počin, po Stuttgartu
průběh zajímavý - měla set a ve druhém na servisu 5:4 a 40:0... a nedopodávala :/
TB pak prohrála, ale nesložila se; a v TB ve třetím nakonec využila 6. MB... hmm
Mony
23.04.2026 09:44
tenisman1233
23.04.2026 09:47
a ve 3.setu prohrávala 2:4.
