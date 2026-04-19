Češi v akci, neděle 19. 4. Muchová titul nezískala, české duo naopak slaví první triumf

VČERA, 22:45
Aktuality 12
Karolína Muchová na pětistovce ve stuttgartské hale svůj druhý letošní a zároveň třetí kariérní titul nezískala, ve finále podlehla Jeleně Rybakinové. První společný triumf na hlavním okruhu slavily Jesika Malečková s Miriam Škochovou v Rouenu. Další Češi budou hrát na challengerech a turnajích ITF.
Karolína Muchová se porve o titul ve Stuttgartu

Češi v akci (probíhající turnaje)

sobota 18. 4.pátek 17. 4. | čtvrtek 16. 4. | středa 15. 4. | úterý 14. 4. | pondělí 13. 4.

 

WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala

Program | Místní čas | Live výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Rybakinová (1-Kaz.) – Muchová (7-ČR) 7:5, 6:1

 

WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Malečková/Škochová (4-ČR) – E. Liang/Q. Tang (Tchaj-wan/Čína) 6:2, 7:5

 

WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Havlíčková (ČR) – Limaová (Portug.) 6:0, 6:1

 

ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Krumich (6-ČR) – Ferrari (It.) 7:6 (7:1), 6:3
Forejtek (4-ČR) – Rossolino (It.) 6:1, 6:0

 

ITF M25 XALAPA (Mexiko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
23:00 | Sanders (15-ČR) – Reyna (Mex.)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Bediniová (It.) – Chánová (ČR) 6:2, 6:2


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

12
Přidat komentář
bardunek666
19.04.2026 10:00
Sára Bejlek se odhlásila i z Madridu. Antuková část roku se jí krátí :(
Reagovat
aligo
19.04.2026 10:03
Achjo...
Reagovat
GaelM
19.04.2026 11:28
Reagovat
lvicek
19.04.2026 11:54
A cože jí to je?
Reagovat
bardunek666
19.04.2026 12:03
Myslím, že něco se zády
Reagovat
Sinuhet1
19.04.2026 08:42
tak doufam ze dneska uz uvidim prvni zapas Musky tento tyden, fandime
Reagovat
Preview.lover
18.04.2026 22:59
Muchová si zahraje o Porshe, srazit ji může bývalá šampionka
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 09:50
Souhlas, Muška si musí dávat pozor, kdoví jak Rybka řídí.
Reagovat
pantera1
19.04.2026 10:10
https://youtu.be/wmre4n8hR7U?is=43RjF_06M4jxZwJc
Reagovat
PTP
19.04.2026 12:18
...dál to neumim
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 14:47
Reagovat
lvicek
19.04.2026 09:52
Souboj na nože o další Porsche v garáži! Muchové v cestě stojí nasazená jednička!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist