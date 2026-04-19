Češi v akci, neděle 19. 4. Muchová titul nezískala, české duo naopak slaví první triumf
WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala
• Dvouhra - finále •
Rybakinová (1-Kaz.) – Muchová (7-ČR) 7:5, 6:1
WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala
• Čtyřhra - finále •
Malečková/Škochová (4-ČR) – E. Liang/Q. Tang (Tchaj-wan/Čína) 6:2, 7:5
WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Havlíčková (ČR) – Limaová (Portug.) 6:0, 6:1
ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Krumich (6-ČR) – Ferrari (It.) 7:6 (7:1), 6:3
Forejtek (4-ČR) – Rossolino (It.) 6:1, 6:0
ITF M25 XALAPA (Mexiko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
23:00 | Sanders (15-ČR) – Reyna (Mex.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Bediniová (It.) – Chánová (ČR) 6:2, 6:2
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
