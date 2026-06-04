Neuvěřitelné! Polská senzace překazila ruské finále a bude hrát o titul na French Open
Šnajderová – Chwaliňská 6:7, 4:6
Kvůli nepříznivému počasí se utkání rozehrálo pod zataženou střechou. Chwaliňská dle očekávání spoléhala na pestrou hru plnou technických úderů a agresivnější Šnajderovou nutila k chybám. Hned první game nabídl bitvu o každý míč, trval sedm minut a senzace turnaje si servis uhájila. Ruska naopak Polku k brejkbolu pustila, ovšem po autu z rakety Chwaliňské hrozbu zažehnala a po boji srovnala na 1:1.
Neskutečně šikovnou ruku a přehled na kurtu ukázala Chwaliňská i za stavu 2:1. Šnajderovou třikrát v řadě přechytračila ve výměně a po chybě ruské tenistky slavila čistou hrou brejk na 3:1. Polka ale brejk nepotvrdila, měla slabší chvilku a soupeřka toho dokonale využila. Šnajderová mohla bleskově srovnat, ale udělala dvě chyby po sobě, následně prohrála maratonskou výměnu a nabídla Chwaliňské brejkbol. Ta však šanci neproměnila a ke srovnání skóre na 3:3 přece jen došlo. A to po 37 minutách.
Dost nečekaně následovaly dvě čisté hry na servisu a obě aktérky si ho suverénně uhájily. Za stavu 5:5 to vypadalo na další hladký game na podání, ale Šnajderová si došla na síť pro dva vítězné údery a srovnala na shodu. Poté měla postupně dva brejkboly, ale pokaždé udělala chybu z bekhendu. Chwaliňská nakonec game na podání vyválčila.
Po dlouhých 67 minutách plných maratonských výměn dospěl napínavý set do tie-breaku. Dlouho měla mírně navrch Šnajderová a strany se měnily při jejím vedení 4:2. Chwaliňská však sehrála vynikající čtyři body v řadě, vývoj otočila a měla jako první setbol. Rovnou dva v řadě. Stačil jí jeden, jelikož Šnajderová hned na ten první vyhodila bekhend. Po více než hodině a čtvrt tak urvala úvodní set Polka.
Šnajderová se po kruté porážce v prvním dějství vydala na několik minut na toaletu a hned po pauze i kvůli aktivní hře soupeřky ztratila podání. Ruska se ovšem odmítla vzdát a okamžitě si vzala podání zpátky.
Následovala bezproblémová hájení servisů až do stavu 3:3 a mezitím si Chwaliňská vyžádala na kurt lékaře a vzala si prášky na bolest. Při skóre 4:3 ze svého pohledu to naopak byla Šnajderová, kdo potřeboval návštěvu fyzioterapeuta, a to kvůli potížím se zády.
Chwaliňská se nenechala pauzou rozhodit a srovnala na 4:4. Bylo vidět, že obě aktérky už toho mají po dvou hodinách plné zuby. V kritickém devátém gamu byla odvážnější Polka a získala snadný brejk a možnost utkání dopodávat. Tu dokázala navzdory obrovskému tlaku využít a dokonala senzační postup do finále.
Včetně kvalifikace vyhrála Chwaliňská v areálu Rolanda Garrose už devět zápasů, a to se ztrátou jediného setu. V hlavní soutěži kromě Šnajderové vyřadila i Qinwen Zheng, Elise Mertensovou, Marii Sakkariovou, Diane Parryovou a Annu Kalinskou. V Paříži si vydělala takřka dvojnásobek toho, co za předchozí průběh kariéry.
Stala se tak první kvalifikantkou ve finále French Open v historii. A stále může navázat na Emmu Raducanuovou (US Open 2021), která bez ohledu na pohlaví jako jediná dokázala ovládnout grandslam z kvalifikace.
"Je to jako sen. Vůbec nevím, co mám říct, kromě toho, že jsem strašně šťastná," uvedla 24letá Chwaliňská, jež do turnaje vstupovala jako 114. hráčka žebříčku. "Je obrovská výzva utkávat se tady neustále s těmi nejlepšími tenistkami světa. Jsem fyzicky a psychicky naprosto zničená. Ale to je normální," dodala.
Polským tenisovým fanouškům tak fantasticky kompenzuje nečekané vyřazení čtyřnásobné šampionky Igy Šwiatekové v osmifinále. A to při svém debutu v hlavní soutěži tohoto grandslamu. Její kamarádka Šwiateková naposledy na French Open kralovala v roce 2024, kdy dokonala hattrick.
V sobotním finále bude Chwaliňská obrovskou outsiderkou. Do cesty se jí totiž postaví světová osmička Andrejevová, další debutantka ve finále grandslamu. Ruska se navíc bude chtít Polce pomstít za to, že překazila ryze ruské finále a vyřadila její kamarádku Šnajderovou.
Už teď má Chwaliňská jistý obrovský posun v žebříčku. Nejenže bude debutovat v elitní stovce, ale rovnou se posune nejhůře na 21. pozici.
Komentáře
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ještě Arnaldi a ve finále budou dva mimo top 100, což se snad nikdy nestalo
nejvíce se radují v Berouně
při SF vkladech 21 mil. vydělali 15 miliónů, 70% ROI
Doufám že to Sára Bejlek pozorně sleduje a nechá se tím inspirovat ...
https://www.youtube.com/watch?v=QdKhSumddXU
Největší fracek novodobýho tenisu? Radši Maju, zaslouží si to víc.
Vyhraje FO a muze jit do duchodu
Ale nej. je ten vztah - trenuje ji 6 let (talentovana juniorka) a neodesel od ni, ani kdyz se zranila, operace kolena, deprese, ze je konec, proste ji nenechal jit... videl v ni velky potencial mimo toho vyskoveho handicapu....sparing ji dela uz vic jak rok dalsi cech Hajek... to komentovala hodne silne, ze ji naucil se posunout hodne... uderove,,, ale pro me asi nejsilnejsi je, ze je vdecna tomu trenerovi... ze ji proste neopustil... 6 let prace (ktere nikdo nevidi...) Ono pro mnohe je tu najednou nejaka hracka... ale zapomina se na to pozadi pribehu za nema... a tady je to sakra tezkej pribeh... a s krasnym vrcholem.
Moc jim to preji... silne pribehy GS potrebuji... ;-)
Me trebas nezajima jestli ted bude stale v top nebo vsude ve finale... ani myslim v tom jejim pribehu o to nejde... me se libi, ze stoji silne nohami na zemi... sama rekla, ze se ani neciti na to aby byla nejaka hvezda... hraje proste pro ten sen... ktery ma kazda hracka, zahrat si finale Majoru a zkusit ten pohar dobyt...
Take se me libi jeji nadhled k sobe... :-) Velmi sympaticka... ;-) A moc ji a tomu tymu to preji, a jsem rad, ze si musi zase prodlouzit v hotelu pobyt o dalsi 2 dny...;-)
https://www.youtube.com/watch?v=QdKhSumddXU
Finale ji uz nikdo nevezme... za me dojak... s tim pribehem, ktery tam je v pozadi... krom toho silna ceska stopa ve finale... gratulace celemu tymu, nejen velmi zajimavemu trenerovi Machovskemu...
Velke turnaje potrebuje hezke pribehy, a tenhle je opravdu paradni...
\o/\o/\o/\o/ Maaaajaaa \o/\o/\o/\o/
Velká gratulace Máje, je to navíc milá holka
Velká poklona pilné včelce Máje.
Ruská bárišňa to projela. Vykonala katovskou práci, když vyřadila Árii, a teď se pakuje sama.
Zápas to teda byl nepohledný, ale důležitý je výsledek. Polka je hrdinka!!!
( to e je tam schválně, jinak mě to nepustí)
Ale každému holt sedí něco jiného.
Užij si to a vyhraj to!
Takze jim bude asi jedno ze nedaji WC Maji.
Nádhera od Maji!!!
a Iguška jako Nána
Prosim vas, vesmire, co mam obetovat aby to byli vitezove FO? :D
Bozska skromna Maja to dala!!!!!!!
Bez jakychkoliv prehnanych gest, krasne, jednoduse, je radost se na to koukat.
Rozumný názor
Jinak nej pro me moment prvniho setu - Maja na returnu, odebira, a hned prechod na sako a winner... radost, radost sledovat co tam vse jeste nevymysli...
Maja x Diana 25 vs. 24 :-)))
Ja mam radost z famozniho retra...:-)))
U chlapů se jen čeká, kdo se zraní
potoooom paradni vcelkovej Drop&Lob yeah
a Maja sup BH winner lajna :-))
To moc hezke neni. teda :-D Rekl neco ve smyslu, je to jelito ani na pass nechod.
Neskutečný
Fans tenisove periferie maj svatek :-)))
je skvela... uzasna... neskutecna...
tak se prekonava handicap.
ale teda na superku platia
muze tu byt zajimava bitva na sacku :-)
lob and obhoz ze smece...
tady skouknem sirokou paletu retro uderu jak nic... :-D
Tohle bude pecicka....
No uzij si to a cekma dropshow... :-)