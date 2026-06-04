Neuvěřitelné! Polská senzace překazila ruské finále a bude hrát o titul na French Open

DNES, 16:50
Aktuality 224
FRENCH OPEN - Letošní ročník French Open má naprosto šokující finalistku. Do závěrečného kola antukového grandslamu se totiž probojovala polská senzace a kvalifikantka Maja Chwaliňská, která v neskutečné bitvě udolala 7:6, 6:4 Dianu Šnajderovou a překazila ryze ruské finále. V sobotu vyzve favorizovanou Mirru Andrejevovou.
Profily hráčů
Chwalinska Maja
Shnaider Diana
Maja Chwaliňská je šokující finalistkou na French Open (© BURAK AKBULUT / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Šnajderová – Chwaliňská 6:7, 4:6

Kvůli nepříznivému počasí se utkání rozehrálo pod zataženou střechou. Chwaliňská dle očekávání spoléhala na pestrou hru plnou technických úderů a agresivnější Šnajderovou nutila k chybám. Hned první game nabídl bitvu o každý míč, trval sedm minut a senzace turnaje si servis uhájila. Ruska naopak Polku k brejkbolu pustila, ovšem po autu z rakety Chwaliňské hrozbu zažehnala a po boji srovnala na 1:1.

Neskutečně šikovnou ruku a přehled na kurtu ukázala Chwaliňská i za stavu 2:1. Šnajderovou třikrát v řadě přechytračila ve výměně a po chybě ruské tenistky slavila čistou hrou brejk na 3:1. Polka ale brejk nepotvrdila, měla slabší chvilku a soupeřka toho dokonale využila. Šnajderová mohla bleskově srovnat, ale udělala dvě chyby po sobě, následně prohrála maratonskou výměnu a nabídla Chwaliňské brejkbol. Ta však šanci neproměnila a ke srovnání skóre na 3:3 přece jen došlo. A to po 37 minutách.

Dost nečekaně následovaly dvě čisté hry na servisu a obě aktérky si ho suverénně uhájily. Za stavu 5:5 to vypadalo na další hladký game na podání, ale Šnajderová si došla na síť pro dva vítězné údery a srovnala na shodu. Poté měla postupně dva brejkboly, ale pokaždé udělala chybu z bekhendu. Chwaliňská nakonec game na podání vyválčila.

Po dlouhých 67 minutách plných maratonských výměn dospěl napínavý set do tie-breaku. Dlouho měla mírně navrch Šnajderová a strany se měnily při jejím vedení 4:2. Chwaliňská však sehrála vynikající čtyři body v řadě, vývoj otočila a měla jako první setbol. Rovnou dva v řadě. Stačil jí jeden, jelikož Šnajderová hned na ten první vyhodila bekhend. Po více než hodině a čtvrt tak urvala úvodní set Polka.

Šnajderová se po kruté porážce v prvním dějství vydala na několik minut na toaletu a hned po pauze i kvůli aktivní hře soupeřky ztratila podání. Ruska se ovšem odmítla vzdát a okamžitě si vzala podání zpátky.

Následovala bezproblémová hájení servisů až do stavu 3:3 a mezitím si Chwaliňská vyžádala na kurt lékaře a vzala si prášky na bolest. Při skóre 4:3 ze svého pohledu to naopak byla Šnajderová, kdo potřeboval návštěvu fyzioterapeuta, a to kvůli potížím se zády.

Chwaliňská se nenechala pauzou rozhodit a srovnala na 4:4. Bylo vidět, že obě aktérky už toho mají po dvou hodinách plné zuby. V kritickém devátém gamu byla odvážnější Polka a získala snadný brejk a možnost utkání dopodávat. Tu dokázala navzdory obrovskému tlaku využít a dokonala senzační postup do finále.

Včetně kvalifikace vyhrála Chwaliňská v areálu Rolanda Garrose už devět zápasů, a to se ztrátou jediného setu. V hlavní soutěži kromě Šnajderové vyřadila i Qinwen Zheng, Elise Mertensovou, Marii Sakkariovou, Diane Parryovou a Annu Kalinskou. V Paříži si vydělala takřka dvojnásobek toho, co za předchozí průběh kariéry.

Stala se tak první kvalifikantkou ve finále French Open v historii. A stále může navázat na Emmu Raducanuovou (US Open 2021), která bez ohledu na pohlaví jako jediná dokázala ovládnout grandslam z kvalifikace.

"Je to jako sen. Vůbec nevím, co mám říct, kromě toho, že jsem strašně šťastná," uvedla 24letá Chwaliňská, jež do turnaje vstupovala jako 114. hráčka žebříčku. "Je obrovská výzva utkávat se tady neustále s těmi nejlepšími tenistkami světa. Jsem fyzicky a psychicky naprosto zničená. Ale to je normální," dodala.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Polským tenisovým fanouškům tak fantasticky kompenzuje nečekané vyřazení čtyřnásobné šampionky Igy Šwiatekové v osmifinále. A to při svém debutu v hlavní soutěži tohoto grandslamu. Její kamarádka Šwiateková naposledy na French Open kralovala v roce 2024, kdy dokonala hattrick.

V sobotním finále bude Chwaliňská obrovskou outsiderkou. Do cesty se jí totiž postaví světová osmička Andrejevová, další debutantka ve finále grandslamu. Ruska se navíc bude chtít Polce pomstít za to, že překazila ryze ruské finále a vyřadila její kamarádku Šnajderovou.

Už teď má Chwaliňská jistý obrovský posun v žebříčku. Nejenže bude debutovat v elitní stovce, ale rovnou se posune nejhůře na 21. pozici.

Výsledky dvouhry žen na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

224
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enfee
04.06.2026 21:22
Zensky tenis je v tomhle kouzelny
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paddy
04.06.2026 21:07
Raducanu faktor stále pokračuje smile
ještě Arnaldi a ve finále budou dva mimo top 100, což se snad nikdy nestalo

nejvíce se radují v Berouně smile
při SF vkladech 21 mil. vydělali 15 miliónů, 70% ROI smile
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tenisman1233
04.06.2026 21:10
Maja si to zaslouží,dívá se na ní dobře narozdíl od Arnaldiho,který hraje hrozně nekoukatelně.
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Liverpool22
04.06.2026 21:21
Matěje styl mi také nesedí, ale viděl jsem ho proti Cipískovi + Frantovi a hrál skvěle. Já ho sleduju hlavně z toho důvodu, že je narozen 22 a já jsem taky 22 i když jiný měsíc. Takže je tam ta zdvojená dvojka podobně jako u Noleho.
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tommr
04.06.2026 20:54
Nikdy bych nevěřil že se spanilá jízda Raducanu z USO ještě někdy může na nějakém GS zopakovat. A neuplynulo ani 5 let a Chwalinska k tomu má slušně nakročeno ...
Doufám že to Sára Bejlek pozorně sleduje a nechá se tím inspirovat ...
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tenisman1233
04.06.2026 21:00
Té se to částečně povedlo,jen vyhrála o 3 zápasy méně.
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tommr
04.06.2026 21:03
ale ne na GS úrovni ...
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tenisman1233
04.06.2026 21:05
Ano,píšu částečně
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Liverpool22
04.06.2026 21:03
No inspirovat se může víc našich holek - Linda N., Tereza, Muška, Sára......., kdy Mája za prvé měla relativně hratelné soupeřky např. Zheng v krizi, Mertens, Sekyrku.....A za druhé měla kliku, že jí např. Tankistka vykostila Arynu a dokázala toho využít. Takže Máje se vše sešlo - los, naskočila na vlnu, výborně se vypořádala s extrémním počasím a to vše když se poskládá, tak je z toho finále.
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tommr
04.06.2026 21:08
já narážel na to že Chwalinská je maličká podobně jako Sára. Takže je vidět že i tak malé tenistky můžou dneska prorazit ...
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Liverpool22
04.06.2026 21:17
Jasně - Mája je malá měří kolem 165cm, ale oproti Sáře je to čahounka - nevím kolik měří, ale tipuju, že pod 160cm a cca 5-8cm už jsou znát.
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PatLa
04.06.2026 20:43
videl jsem cely zapas, ale urcite jsem nevidel dno. To co hrala a dobihala Polka bylo neuveritelne. Ruska hrala skvele a musela byt v soku z prubehu. S timhle urcite nepocitala. Bajin si sel urcite pak dat sprchu. Dneska se sesypala bohuzel Kostuk a v sobotu to muze byt pro zmenu Ruska, ktera nema diky veku a tlaku k nervovym kolapsum daleko, kdyz ji nekdo na kurtu tlaci. kdyby nebyla ta podelana bezmozkova specialni operace Ruska, tak jsem si ten zapas uzil a fandil obema....
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 20:54
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Diabolique
04.06.2026 21:00
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Georgino
04.06.2026 21:05
Já ti neumim fandit skoro jakýmukoli Rusákovi, od dětství. Jistě ne těm 2 SF, s obličeji jak z Mrazíka. Polce to přeju moc, co dokázala. Bohužel jsem neviděl, a co hůř, zejtra ani Jakuba.
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misa
04.06.2026 20:13
Ženský tenis je něco jako Hranická propast. Nikdo neví, kde leží dno.
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Liverpool22
04.06.2026 20:10
Kurzy na finále: Mirra 1,2 a Mája 4,2
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 20:25
sázkovky jsou ještě v šoku
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Patik
04.06.2026 20:01
Chwa..kto ? Andreeva titul poprosím ..Ďakujem.
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Nereknu
04.06.2026 20:16
Andree... kdo?

https://www.youtube.com/watch?v=QdKhSumddXU

Největší fracek novodobýho tenisu? Radši Maju, zaslouží si to víc.
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tenisman1233
04.06.2026 20:30
To je ta co na RG hrála finále debla juniorky s nějakou I. Swiatek.
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Georgino
04.06.2026 21:06
Néé...!
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TSP
04.06.2026 19:46
Na trávě bude Maja skoro bez šance. Tam ji kopcování a kraťasování nepomohou. Ale ve finále proti Miřře nebude bez šance, ale i tak budou její šance slabé. Miřře výměny nevadí, naopak je to její styl a umí z nich velmi dobře žít. Maja by musela předvést další mimořádný výkon a nějak Mirru herně i psychicky rozebrat, a tedy vsadit na to, že Mirra zápas s ohledem na své mládí psychicky nezvládne.
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novopuren
04.06.2026 19:51
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novopuren
04.06.2026 19:40
Domnívám se, že dopadne jako Raducanu.Jeden turnaj a dost.
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aape
04.06.2026 19:42
K čemu jsou ti tyhle negativní predikce
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novopuren
04.06.2026 19:48
Proč negativní, jenom se domnívám, že tohle těžko zopakuje.Musela by svůj tenis ještě o hodně zvednout.
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com
04.06.2026 19:43
Chwalinska: Výdělek 864 030 USD

Vyhraje FO a muze jit do duchodu
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 20:27
a kdo tohle má, za dva týdny
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Diabolique
04.06.2026 19:51
Ale to by ji bohate stacilo. Ona sem nejela s tim ukazovat ze je nejlepsi tenistka na svete.
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subaru
04.06.2026 19:38
Od svých 10 let hrála za Havířov turnaje na Severní Moravě a už tehdy měla skvělou ruku.
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Diabolique
04.06.2026 19:51
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Vlk-v-trave
04.06.2026 19:52
Ma cz trenera, a musim rict, ze se me dost libi... hodne zajimavej...
Ale nej. je ten vztah - trenuje ji 6 let (talentovana juniorka) a neodesel od ni, ani kdyz se zranila, operace kolena, deprese, ze je konec, proste ji nenechal jit... videl v ni velky potencial mimo toho vyskoveho handicapu....sparing ji dela uz vic jak rok dalsi cech Hajek... to komentovala hodne silne, ze ji naucil se posunout hodne... uderove,,, ale pro me asi nejsilnejsi je, ze je vdecna tomu trenerovi... ze ji proste neopustil... 6 let prace (ktere nikdo nevidi...) Ono pro mnohe je tu najednou nejaka hracka... ale zapomina se na to pozadi pribehu za nema... a tady je to sakra tezkej pribeh... a s krasnym vrcholem.

Moc jim to preji... silne pribehy GS potrebuji... ;-)
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The_Punisher
04.06.2026 19:58
Diky za info :)
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aape
04.06.2026 19:59
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Diabolique
04.06.2026 19:59
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uztoje
04.06.2026 20:06
Presne tak. Plno haterů si tady musí píchnout, že je to haluzacký výstřel a zase se slehne po ní zem. I kdyby to tak bylo, nikdy to není jen o štěstí, témeř vždy je za tím spousta poctivé a tvrdé práce - i když jsi na vrcholu třeba jen chviličku jednou v životě. Pokud teda nejsi talent od Boha, ale takoví to často promarní, mají jinou hlavu, než ti houževnatí dříči, co se drží na vrcholu dýl a často toho vybojují nakonec víc...
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Vlk-v-trave
04.06.2026 20:26
Dobry priklad je i u naseho Koprivy... a podobnych jinych hracu, hracek samozrejme...

Me trebas nezajima jestli ted bude stale v top nebo vsude ve finale... ani myslim v tom jejim pribehu o to nejde... me se libi, ze stoji silne nohami na zemi... sama rekla, ze se ani neciti na to aby byla nejaka hvezda... hraje proste pro ten sen... ktery ma kazda hracka, zahrat si finale Majoru a zkusit ten pohar dobyt...

Take se me libi jeji nadhled k sobe... :-) Velmi sympaticka... ;-) A moc ji a tomu tymu to preji, a jsem rad, ze si musi zase prodlouzit v hotelu pobyt o dalsi 2 dny...;-)
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 20:32
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 20:32
krása, díky, Vlku!
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Georgino
04.06.2026 21:10
Nevím o tom děvče lti nic. Tak jsem rád, žes to sdílel.
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TSP
04.06.2026 19:36
Neuvěřitelné bylo, jak třeba přenos i diskusi na Tipsportu v obou semifinálech opanovaly a úplně svými komentáři zahltily profily (skoro vždy proruské), o kterých jinak nikdy nikdo neslyšel. Tolik proruských fandů tenisu a ruských hráček hovořících česky podle mých zkušeností v Česku není a nemůže být. Ale Tipsportu to asi nevadilo, museli si totiž vsadit alespoň minimální částku......
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Diabolique
04.06.2026 19:53
To si zas nemyslim, ja myslim ze na Tipsportu je spousta de bilu. Tak jako tady. A prachy co tam litaji opravdu nevytrhne nekdo kdo si vsadi 30 Kc.
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misa
04.06.2026 19:58
Mně to přijde normální v zemi, kde je u moci (víceméně) proruská vláda.
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 20:38
bude to namíchané, ti i ti...
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 19:33
Jooo! Májasmile Vlk ten potenciál viděl dobře
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Meceon
04.06.2026 19:32
Turnaj snů pro ní...Ale poprvé proti ní nastoupí na turnaji někdo z první světové dvacítky až teď,tak snad nedopadne jako Anisimova ve Wimbledonu
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tenisman1233
04.06.2026 19:34
Ale porazila no.21,23,24+olympijskou vítězku z Paříže,SF tohoto turnaje.
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Liverpool22
04.06.2026 19:47
Mája super turnaj smile skvěle zvládla extrémní podmínky, nejdřív vedro, pak vítr, ale je pravda, že měla hratelné soupeřky - Zheng vítězka OH, ale nyní v krizi, pak Mertens + Sekyrka - tedy ženské spíš už za zenitem, dále domácí Parry, které se z toho sesypala stejně jako Anna. Takže Mirra je defacto první TOP hráčka ve formě, která Máju skutečně prověří. Na finále se těším - bude to zajímavé.
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tenisman1233
04.06.2026 19:50
Ale ve finále není náhodou,i když soupeřky nebyly ve formě až na Šnajderovou.
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Liverpool22
04.06.2026 19:52
Vždyť píšu, že hraje super turnaj, ale pravdu má i Meceon, že až ve finále narazí na hráčku TOP 10.
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Nereknu
04.06.2026 19:52
Jakoby se Mirra neuměla sesypat.

https://www.youtube.com/watch?v=QdKhSumddXU
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Diabolique
04.06.2026 20:03
To byl nadhernej zapas! A nejlepsi bylo ze jeden fanousek si tu rozbitou raketu vzal a poprosil Katku Siniakovou aby se mu na ni podepsala a ona to udelala
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Preview.lover
04.06.2026 19:30
Chwalinska bude 21. nebo 14., ale i tak bude muset na Wimbledonu do kvalifikace
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Ondra979
04.06.2026 19:31
uz to nestiha? a ani kdyby vyhrala, tak co? to uz by bylo divne, to by snad dostala divocaka ne?
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lars
04.06.2026 19:33
treba dostane WC na Wimbl
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Nereknu
04.06.2026 19:34
Nemyslím si, že bude hrát trávu. Vypadá, že je prolezlá zraněním, jestli něco, tak si dá teď pauzu a uvidíme ji až někde možná na betonech.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 19:28
Maja si tak bude muset opet zabookovat hotel na dalsi 2 dny :-)))
Finale ji uz nikdo nevezme... za me dojak... s tim pribehem, ktery tam je v pozadi... krom toho silna ceska stopa ve finale... gratulace celemu tymu, nejen velmi zajimavemu trenerovi Machovskemu...

Velke turnaje potrebuje hezke pribehy, a tenhle je opravdu paradni...

\o/\o/\o/\o/ Maaaajaaa \o/\o/\o/\o/
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Nereknu
04.06.2026 19:31
Co to je za paznaky? Není ti rozumět.
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 19:38
nepoznáš ruce nahoře
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uztoje
04.06.2026 19:27
neuvěřitlný turnaj v obou kategoriích jen kolik zvratů z 0:2 tam bylo a skoro všichni ti co se dostali do závěrečných bojů a které tam nikdo nečekal
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farr
04.06.2026 19:27
Kdyby Muška nebyla Husa tak by další finále zase hrála s Polkou lol. Zajímavý zápas to mohl být. Oh wait stejně by titul nebyl když rupla vlastně ještě s o 60 míst hůře postavenou, rupla by tím spíš...
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Ela-fon-isi
04.06.2026 19:26
Úžasné, nevěřila jsem že to dotáhne. Přeju ji vítězství. A Kubovi!
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Serpens
04.06.2026 19:26
Když se hraje životní turnaj, tak se hraje životní turnaj. A takový turnaj je dobré zakončit titulem. Zatím vypadá, že nervy na to má
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aape
04.06.2026 19:24
To je neuvěřitelný, a pak že nežije odkaz Agy
Velká gratulace Máje, je to navíc milá holka
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 19:39
je
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The_Punisher
04.06.2026 19:24
Tak to klobouk dolů. Doufám, že se české holky kouknou na to, jak zvládla dopodávat ten match, s takovým klidem a přehledem! Budu ji držet palce ve finále.
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frenkie57
04.06.2026 19:23
Tyhle příběhy prostě musíte milovat, outsidera z kvaldy až skoro na vrchol.
Velká poklona pilné včelce Máje.
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aape
04.06.2026 19:26
taková skromná sympatická včelka Mája
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pantera1
04.06.2026 19:27
Je hrozně milá a sympatická a šikovná, druhý semíčko se povedlo .
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Blondie
04.06.2026 19:22
Jen... je ok? Připadá mi, že má úplně modré rty O_o
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Nereknu
04.06.2026 19:24
Není, podívej se na její nohy. Už z kvaldy si tam táhne nějakou neduhu, možná víc, o to víc mě teda překvapuje, kam až to holka dotáhla. Snad se dá dokupy do finále a vynervuje další russkou hvězdu.
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Blondie
04.06.2026 19:28
Jo, já koukala, že je zafačovaná, spíš ty rty, jako kdyby jí chyběl kyslík.
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subaru
04.06.2026 19:32
Máte pravdu, fialové
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 19:40
asi jedla borůvky
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hanz
04.06.2026 19:22
Včelka Mája upekla kolchoznici dozlatova až z ní kapal vomastek... To je teda něco...
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aape
04.06.2026 19:27
Hlavně je to skvělý
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Newcombe
04.06.2026 19:22
Já jí miluju
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Diabolique
04.06.2026 19:22
Nejsi sam!!!!!!!
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annah
04.06.2026 19:21
Fantazie!!! Nádhera!! Neuvěřitelné.
Ruská bárišňa to projela. Vykonala katovskou práci, když vyřadila Árii, a teď se pakuje sama.
Zápas to teda byl nepohledný, ale důležitý je výsledek. Polka je hrdinka!!!
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frenkie57
04.06.2026 19:45
Já bych přímo řekl, že sehrála roli užitečného ediota.
( to e je tam schválně, jinak mě to nepustí)
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Newcombe
04.06.2026 19:48
Mně se to teda líbilo , konečně něco jinýho než bum bum zezadu Mám rád inteligentní tenist/k/y, zítra to bude Menšík
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aape
04.06.2026 20:01
skvělý sledovat někoho, kdo hraje hlavou
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Sinuhet1
04.06.2026 20:33
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tenisman1233
04.06.2026 19:48
Pohledný byl a to velmi,spoustu krásných výměn a skvělý úderů.
Ale každému holt sedí něco jiného.
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farr
04.06.2026 19:59
Jako nalijme si čistého vína s tímhle stylem může být těžko někde kde je to jen krapet rychlejší takto extrémně úspěšná. Chytla obrovskou vlnu, vše ji tam padá hraje to jak na PlayStationu. Úžasný, ale zas to bude jen hráčka tohoto turnaje. Tím spíš ji přeju ať v sobotu nahlodá, zdeptá a totálně znechutí hru i třetí rusandě v řadě. Je to její jediná šance zapsat se vlastně i do Ukrajinských dějin. Titul i státní vyznamenání Hrdina Ukrajiny. Hrdinnům sláva
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Diabolique
04.06.2026 20:05
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tenisman1233
04.06.2026 20:33
Ano ,i na rychlejším může překvapit.Ale antuka jí prostě sedne.
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com
04.06.2026 19:20
ale z kvaldy az ke GS titulu to mela dotahnout Karolina
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tenisman1233
04.06.2026 19:24
To bude v Quens clubu.
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Blondie
04.06.2026 19:20
Takové děcko! :D
Užij si to a vyhraj to!
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misa
04.06.2026 19:27
Dětství u tebe končí ve třiceti letech?
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frenkie57
04.06.2026 19:38
Máje je 24, ale to je jedno, prostě je to dospělá žena. Blondie asi spíše narážela na její drobnější tělesnou konstituci.
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Nola
04.06.2026 19:20
zacina to pripominat jazdu Emicky, Poliaci maju po 2 rokoch znovu finalistku, na kolke miesto sa dostala v rankingu?
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com
04.06.2026 19:21
na FO musela do kvaldy, ve Wimbledonu bude nasazena
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Liverpool22
04.06.2026 19:22
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Vlk-v-trave
04.06.2026 19:30
nebude.
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com
04.06.2026 19:32
pochybuju, ze ji nechaj hrat kvaldu
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frenkie57
04.06.2026 19:47
Možná, že celou trávu vypustí, vyléčí neduhy a připraví se na betony.
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Diabolique
04.06.2026 19:22
Ze #114 na #21
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Nola
04.06.2026 19:23
wau, to je skok, este keby to vyhrala, tak kam sa posunie?
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tenisman1233
04.06.2026 19:24
Za lindu N. na 14.místo
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aape
04.06.2026 19:29
To teda respekt
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Diabolique
04.06.2026 19:25
Asi #14?
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Vlk-v-trave
04.06.2026 19:30
ale v Londyne musi i tak do kvaldy... entry list byl uz closed.
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Nola
04.06.2026 19:36
no smola, ale jej to je urcite dnes sumak, ma v kapse neskutocne PM a este nemusi vobec koncit, neskutocny turnaj, plny prekvapeni, som zvedava co pani
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farr
04.06.2026 19:50
OMG tak ji snad nechají projít přes WC ne? Jako rozdávat karty Williamskám dávno na důchodu jo ty tak max at dostanou wc do legends games určitě ne do hlavního turnaje a aby nějaká podprůměrná Britka dostala kartu místo vítězky RG to by byla těžká ostuda jako
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Diabolique
04.06.2026 19:57
Ostuda je to ze T. Maria nedostala WC v Queens ...
Takze jim bude asi jedno ze nedaji WC Maji.
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Trojchyba_Mat
04.06.2026 19:19
Roland Garros á la Jirka Babica: Když nemáte Swiatek, tak tam dejte Chwalinskou :-))
Nádhera od Maji!!!
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frenkie57
04.06.2026 19:20
To byla od Poláků skvělá substituce.
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Trojchyba_Mat
04.06.2026 19:21
Jj
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farr
04.06.2026 19:21
Italský Babica taky jakbysmet, když nemáte Sinnera dejte tam Arnaldi/Cobolli.
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Trojchyba_Mat
04.06.2026 19:23
Tak tak
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pantera1
04.06.2026 19:23
Velká hvězda je Mája,
a Iguška jako Nána
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Trojchyba_Mat
04.06.2026 19:23
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 19:42
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Diabolique
04.06.2026 19:19
Maja a Kuba!
Prosim vas, vesmire, co mam obetovat aby to byli vitezove FO? :D
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Ondra979
04.06.2026 19:25
mam to stejne..to by byla pohadka..sance zije
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aape
04.06.2026 19:30
To nechceš vědět
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aape
04.06.2026 20:03
Nech to na nich, oni to zvládnou
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Diabolique
04.06.2026 19:18
NEUVERITELNY!!!!
Bozska skromna Maja to dala!!!!!!!
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Nola
04.06.2026 19:15
Maja hra bez akyhkolvek nervov, vobec neciti tlak, hra si svoje, to je fakt neuveritelne
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pantera1
04.06.2026 19:19
Tak to zvládla, nalívaný kopce zničily Šátečka. Parádní zápas gratulka
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Liverpool22
04.06.2026 19:21
Jo, jo podle výrazu tváře a řeči těla bylo vidět, že je v pohodě a zvládla to výborně.
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frenkie57
04.06.2026 19:28
Všechny servisy dobře umístěné a na první dobrou. Tam opravdu nervy nebyly. Holka má dobrou hlavu.
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Diabolique
04.06.2026 19:12
JEZISMARJA ona hraje tak hezky ta Maja
Bez jakychkoliv prehnanych gest, krasne, jednoduse, je radost se na to koukat.
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Ondra979
04.06.2026 19:13
jj moc pekne, s touhle hrou ma sanci, snad uz to nepusti..
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tenisman1233
04.06.2026 19:14
Ten kraťas boží a Maja podává na vítězství.
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vojta912
04.06.2026 19:00
Tak jako dnes fandíme pšonce, aby nebylo russke finále, tak zítra fandit páru Dabrowski/Stefani, aby další ruská zůstala před branami finále
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Diabolique
04.06.2026 19:03
Nejaka porucha na tvem prijimaci?
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tenisman1233
04.06.2026 19:04
Spíš neznalost základních faktů.
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Astarin
04.06.2026 19:21
Mám to stejně. Russakům prostě nejde fandit.
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vojta912
04.06.2026 21:21

Rozumný názor
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vojta912
04.06.2026 19:00
Tak jako dnes fandíme pšonce, aby nebylo russke finále, tak zítra fandit páru Dabrowski/Stefani, aby další ruská zůstala před branami finále
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:30
Skvely zapas... Maja ukazuje jak se da hrat, kdyz proste somatyp neni ten, ktery ted tenis potrebuje... skvela take ceska skola... stopa jasna...
Jinak nej pro me moment prvniho setu - Maja na returnu, odebira, a hned prechod na sako a winner... radost, radost sledovat co tam vse jeste nevymysli...
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Liverpool22
04.06.2026 18:39
Včelka Mája je Štírka - narozena 10. 11. a Štírky se např. jen tak nepodělají což dnes u Máji platí. Takhle věřím, že to jednou ulítne Lindě N. - taky Štírka a vyhraje vysněný GS titul.
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Nola
04.06.2026 18:41
mne ten kurt pride uplne iny, akoby ho stihli nejak spomalit, alebo maju obe slabucky servis, ktory sa da v pohode returnovat
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Nola
04.06.2026 18:28
Snajder to uz nebavi, co ta mala Polka vrati a umiestni je neuveritelne, uz verim preco Anna prehrala, otravi superku, ktora sa snazi zahrat winner, ale ona ho vrati, a este aj umiestni, no ten Andy sa prevtelil do Maji, ta vcelicka pracuje naplno
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Liverpool22
04.06.2026 18:32
Takhle to holt někdy je, že obranářka ubrání zápas - prostě Diana útočí, útočí, ale také dělá dost chyb.
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tenisman1233
04.06.2026 18:39
Nenechme se zmást,aktuálně Maja 24 winnerů,Diana 23.
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Liverpool22
04.06.2026 18:42
jo, jo Mája umí i zaútočit, přejít z obrany do útoku, hraje kreativně viz. parádní kraťasy
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 19:47
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 19:49
tak ono se tu píše o debaklu Kostičky, ale i ona zahrála víc winnerů než Mirra. Ta vyhrála jen díky UE, možná ještě FE, které ve statistice nejsou.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:39
Winners
Maja x Diana 25 vs. 24 :-)))
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Liverpool22
04.06.2026 18:43
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:33
Diana si vede v porovnani s jinyma, co jsem videl hodne skvele... a dokonce zkousi ji oplcet vysoky lift, vysokym liftem... jde do dropu... a rozhodne bojuje... ty [red tim casto sly do psycho frustrace... Ale Diana je jiny kousek... hraje hodne dobre... a rozhodne neni jeste konec... ma na to to otocit, pokud ji trener necha bojovat, a nebude tam davat ty rady...
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Nola
04.06.2026 18:36
ta sa od nervov vyhadze, uz stratila na uvod servis.....
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pantera1
04.06.2026 18:27
Mája vybojovala první set, je to parádní bitva, jak se na SF sluší, tak ještě jeden set.
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misa
04.06.2026 18:27
Tenistka, která letos prohrála s Knutson a Viďmanovou, je set od finále grandslamu.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:27
malo se modlis :-))
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misa
04.06.2026 18:30
Na modlení kašlu, teď jdu hledat číslo na nejbližší psychiatrickou ambulanci
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:31
:-D To je tvuj boj...
Ja mam radost z famozniho retra...:-)))
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Diabolique
04.06.2026 18:28
Rikas ze Knutson a Vidmanova by te rusce daly kanara, jo?
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 19:50
to jsou paradoxy WTA
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misa
04.06.2026 19:55
Divím se sponzorům, že v tom utápí peníze...
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 20:46
já ne, pořád se ram něco děje
U chlapů se jen čeká, kdo se zraní
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com
04.06.2026 18:26
Pohádka pokračuje
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Newcombe
04.06.2026 18:26
Super Polka!!! Jeď
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:25
Jooooo Majaaaaaa!!!! :-)))
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Diabolique
04.06.2026 18:25
MAJA je BUH!!!!!

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frenkie57
04.06.2026 18:27
Otočila ten TB naprosto rutinersky. Moc pěkné .Ten ležérní lob.
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Liverpool22
04.06.2026 18:27
Maja kraťas, lob.......a tohle jí vyhrálo TB
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:24
wow... stopball jak vysitej...
potoooom paradni vcelkovej Drop&Lob yeah
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tenisman1233
04.06.2026 18:26
5 bodů v řadě v TB a 1.set končí.
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EllNino
04.06.2026 18:19
Bajin: Zahrála jediný winner BH po lajně za celý zápas ... Maja o dvě výměny později
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:21
:-)) jj
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:18
Rada trenera Diane prd TB... ona nehraje BH lajny... cekej na bh crossy...
a Maja sup BH winner lajna :-))
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Nereknu
04.06.2026 18:23
Bajin trenér roku :-). Maja to možná slyšela, škodolibá :-).
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:27
Jako promin, ale rvat nahlas, ze to hraje furt tam a ani necekej ze jinam...
To moc hezke neni. teda :-D Rekl neco ve smyslu, je to jelito ani na pass nechod.
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Nereknu
04.06.2026 18:41
No jo, Maja těží z toho, že jí všichni podceňují.
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tenisman1233
04.06.2026 18:09
Neuvěřitelná obrana Maji ,teď dohnala rusku k šílenství.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:13
Skvel bitva... ted v tb - return a beh na sako ... jsem vubec necekal... Maja bojuje nadherne...
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:14
sorry uz jsem byl mentalne v tb, na servu Diany pochopitelne ;-)
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:15
uz je tb ;-)
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Serpens
04.06.2026 17:52
Že by druhá Raducanu? Chwalinská už není tak mladá, takže po případném triumfu nehrozí nosánek nahoru
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com
04.06.2026 18:16
ale do krásky É-myčky má daleko
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frenkie57
04.06.2026 18:29
Ale ošklivá také není. Prostě včelka Mája.
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Sinuhet1
04.06.2026 17:50
vidim Chwalinskou dnes poprve a docela me jeji tenis bavi, nic stereotypniho, pekne to strida - jak tu nekdo psal - sachy
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tenisman1233
04.06.2026 17:47
Ten prohoz Maji
Neskutečný
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:48
jj parada... jsem si i vzpomnel na Muru na trave :-D
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:31
Maja me opravdu bavi uz nekolik zapasu...
Fans tenisove periferie maj svatek :-)))
je skvela... uzasna... neskutecna...
tak se prekonava handicap.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:32
brejk...:-D
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Nola
04.06.2026 17:32
tie vysoke lopty
ale teda na superku platia
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misa
04.06.2026 17:34
To má nacvičené z ITF okruhu.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:36
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tenisman1233
04.06.2026 17:36
Spíš z deblu.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:40
Spis to je jeji sance jak tim liftem eliminovat ty supy co ji prichazeji, de facto od kazde... ale strida to se vsim co dokaze... libi se mi jeji trener Vachovsky, zajimavy rozhovor o tom jak ji pripravuji jiz mnoho let, a obecne o ni...
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tenisman1233
04.06.2026 17:42
Maja před touto sezónou se vykašlala na debl ,aby si vylepšila singl a zaměřila se na něj,hrála 125 a vyšvihla se až sem.
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Nola
04.06.2026 17:43
beha teda statocne, vsetko vrati, Andy Murray v sukni
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:47
no ale ted fh obhoz... jak od Mury na trave v jeho topu :-)))
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:44
sorry Machovsky...samozrejme...;-)
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Ondřej.Jirásek
04.06.2026 17:46
Macháčovsky?
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EllNino
04.06.2026 18:15
Od Marušky
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misa
04.06.2026 18:18
Kdyby měla Maruška podobnou obranu, je v žebříčku výš. U ní jsou některé výměny úplně nesmyslně zahrané...
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EllNino
04.06.2026 18:19
Maja hraje skvěle, Maruška by takhle taky mohla hrát, ale tenisová inteligence někdy poklhává
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misa
04.06.2026 18:35
Marie by takovou hru fyzicky moc dlouho nevydržela.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:36
Ale ted Diana skvele na returnu a svihla ji tam take paradni drop...
muze tu byt zajimava bitva na sacku :-)
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Diabolique
04.06.2026 18:27
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:27
Vcelka :-D
lob and obhoz ze smece...
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Liverpool22
04.06.2026 17:31
Zatím super zápas - obě jsou v zápase a tak můžeme očekávat bitvu a pěkný tenis
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chlebavevaju
04.06.2026 17:23
Sascha Bajin musí být z vosku, není možné aby byl z masa a kostí.
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Ondřej.Jirásek
04.06.2026 17:22
To jsou panečku šachy! Tohle mě baví mnohem víc než ten předchozí zápas
Reagovat
Ondřej.Jirásek
04.06.2026 17:23
Polská Su-Wei Hsieh, ale s liftem
Reagovat
tenisman1233
04.06.2026 17:25
a levačka.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
04.06.2026 17:25
Reagovat
tenisman1233
04.06.2026 17:24
Jsme na tom stejně Ondro,to bude krásný zápas.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
04.06.2026 17:25
Aby ale vůbec stihnul skončit do těch 21:00, kdy končím směnu
Reagovat
hanz
04.06.2026 17:27
Teda pane Jirásku, Vás zajímá akorát ten konec rachoty...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
04.06.2026 17:28
Samozřejmě. Shrábnout peníze a jít do ......
Reagovat
com
04.06.2026 18:16
kecá, ve 21:00 má večerku smile
Reagovat
frenkie57
04.06.2026 19:50
Ty moc nepošťuchuj, jako pravá ruka jsi úplně rezignoval.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:29
Tak v predchozim vyhazovacka...
tady skouknem sirokou paletu retro uderu jak nic... :-D
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Ondřej.Jirásek
04.06.2026 17:30
Je to nádhernej technickej tenis. A docela začínám věřit, že Maje se podaří Dianu vydeptat
Reagovat
Liverpool22
04.06.2026 17:33
Mája hlavně chytla začátek a nepodělala se z velkého zápasu smile
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:22
A je to tu drop and cross :-D
Tohle bude pecicka....
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:23
Jo a ted Diana ten uhel na fh ... koukam... jedou holky
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chlebavevaju
04.06.2026 17:19
Ruské finále. Kdy asi bude české finále? Na AO 19 stačilo málo, ale Karča z Loun nestačila na japonskou MATKU. I po X letech zůstává slza v oku.
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misa
04.06.2026 17:24
České finále max. na turnaji kategorie 250.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:18
A je tu nadherny pekny dropik;-) To pude...;-)
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:15
Vcelka gem ! :-)))
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:10
Vcelka Maja si uz od prvniho kola hlavniho turnaje prodluzuje pobyt v hotelu... po kazdem zapase, musi zase prodluzovat :-))) Uz si pry s ni tam delaji srandu... a jednoduche to pry obcas neni...:-))) Hotel ma pochopitelne zabookovany do dneska... jako obvykle... jako obvykle vyhru neceka, je pry videt, ze to neni nejaka silova plejerka, takze doufa, ze si to zase uzije :-D
No uzij si to a cekma dropshow... :-)
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tenisman1233
04.06.2026 17:18
Zatím to vypadá na koukatelnější tenis než Arnaldi-Berretini + Andreeva -Kostyuk.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:19
Tak zatim jsou opatrne ... soustredene, obe levacky, ale take citim, ze by to mohlo byt zajimavejsi nez ty zapasy, ktere zminujes...
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pantera1
04.06.2026 16:54
Mája by se mohla postarat o senzaci a rozbít bank . Tak do toho
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