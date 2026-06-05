Do šokujícího finále jí pomohli i dva Češi. Chwaliňská překonala deprese a píše příběh snů
Chwaliňská patřila mezi velké talenty polského tenisu už od juniorských let. Společně s krajankou Igou Šwiatekovou, majitelkou šesti grandslamových trofejí, vyhrála titul juniorských mistryň Evropy ve čtyřhře, pomohla Polsku k triumfu v juniorském Fed Cupu a zahrála si také finále dívčí čtyřhry na Australian Open. Zatímco však Šwiateková postupně ovládla světový tenis, získávala nejcennější trofeje a stala se světovou jedničkou, kariéra její někdejší parťačky se ubírala úplně jiným směrem.
V roce 2021 se Chwalińská dostala do těžkého životního období. Bojovala s depresemi, vyhořením a ztrátou sebevědomí. Tenis, kterému obětovala celý život, jí přestal přinášet radost. "Vždycky jsem hodně trénovala a měla pocit, že nedělám dost. Byla jsem neustále vyčerpaná. V jednu chvíli jsem kvůli nedostatku sebevědomí nemohla ani vyjít z domu," vzpomínala aktuálně 114. hráčka světa, která se však příští týden ocitne v TOP 30.
Po více než osmnácti měsících psychických problémů se rozhodla od tenisu ustoupit a soustředit se sama na sebe. "Zpočátku jsem se snažila vydržet. Myslela jsem si, že musím být silná a dál trénovat. Pak jsem se ale jednoduše nedokázala dostat z postele. Byla jsem bez života. Upřímně jsem nevěděla, jestli se ještě někdy vrátím," uvedla během letošního French Open.
Návrat se však nakonec podařil. A významnou roli v něm sehrál český trenér Jaroslav Machovský, se kterým začala spolupracovat v roce 2020. O dva roky později Chwaliňská ukončila dvanáctileté spojení s Polákem Pawlem Kaluzou a naplno se přesunula do tenisového centra BKT Advantage v polském Bílsku-Bělé, kde Machovský působí.
Právě český kouč v ní od začátku viděl něco výjimečného. "Byla pro mě zajímavá. Hrála příliš pomalu, ale něco v sobě měla. Viděl jsem v ní potenciál," vzpomínal Machovský v rozhovoru pro TVP Sport na jejich první společné setkání. Pod jeho vedením postupně přestavěla svou hru. "Všechny věci, které jsou dnes označovány za její silné stránky, měla od začátku. Forhend s topspinem, cit pro hru, reflexy nebo zkrácení. Jen bylo potřeba vše správně rozvinout," vysvětlil český trenér.
Samotná Chwalińská dnes o Machovském mluví téměř jako o členu rodiny. "Šest let spolu a tento vztah je už spíš jako vztah otce a dcery. Je mi velkou oporou a dodává mi klid," řekla Polka.
Právě klid a důvěra jí pomohly vrátit se mezi světovou elitu. Na letošním French Open nejprve zvládla tři kola kvalifikace a následně přidala dalších pět vítězství v hlavní soutěži. Ve čtvrtečním semifinále navíc porazila 7:6, 6:4 Rusku Dianu Šnajderovou, prodloužila svoji pohádkovou jízdu a senzačně postoupila do svého premiérového grandslamového finále.
Polka, která nemá ani sponzora na oblečení, si během svého životního turnaje vydělala už více, než za celou předchozí kariéru. V Paříži měla také problémy s hotelem a nevěděla, zda bude mít na jeho zaplacení poté, co se nečekaně posouvala do dalších kol. Nakonec ji zachránila polská firma OSHEE, která za ni ubytování uhradila.
Součástí jejího týmu jsou kromě Machovského i další zajímaví lidé. Chwaliňská spolupracuje se stejným fyzioterapeutem jako její známější krajanka a po jejím boku je také český bývalý profesionální tenista Petr Hájek, který během své kariéry vystoupal na 759. místo ve dvouhře.
Příběh polské tenistky tak zdaleka není jen o senzačním výsledku. Je především důkazem, že i po období, kdy člověk ztratí víru sám v sebe, se může vrátit silnější. Chwaliňskou nyní od jednoho z největších tenisových příběhů posledních let dělí už jen jediné vítězství. V životním finále vyzve osmou hráčku světa Mirru Andrejevovou a pokusí se znovu ukázat, že jí role jasné outsiderky velmi vyhovuje.
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GS platí hráčům určitý fix a ti si sami bookují hotel, pak záleží na ceně, za kterou si zabookují pokoj
kdo chce luxusní apartmá, pak určitě doplácí ze svého
kdo spí v autě, tak mu naopak peníze zbydou
pozn: ATP/WTA turnaje poskytují ubytování hráčům napřímo, to zajištuje příslušný turnaj
Hodně štěstí v další kariéře, všechno pro ni teď bude jiné. Třeba hotely už řešit nemusí.
P. S. Možná se někteří díky mě podívali do mapy, kde leží Hranice :)