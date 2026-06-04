15letá Kovačková je v semifinále French Open! Španělské naději nadělila neskutečný výprask
Kovačková – Esquivaová 6:0, 6:2
Za pár dní bude slavit teprve 16. narozeniny a už se prosadila i na profesionální tour. Kovačková loni dvakrát kralovala na okruhu ITF, ovšem úspěchy ve dvouhře na juniorských grandslamech jí unikaly a nejdál byla v osmifinále. To se však změnilo na letošním French Open.
V areálu Rolanda Garrose zatím měla nejvíc práce v dramatickém osmifinále, když ve všech třech setech proti Felicatě Dorofejevové-Rybasové prohrávala o brejk a musela nastartovat mohutný obrat. Čtvrtfinále s Esquivaovou bylo naopak nejsnadnějším zápasem na turnaji.
Proti 18leté Španělce, která už rovněž figuruje v první tisícovce žebříčku WTA, od začátku do konce dominovala. Na postup potřebovala pouhých 56 minut a po problémech na vlastním podání v úvodu druhého setu už zase měla navrch.
Kovačková tak už dvakrát vylepšila své singlové maximum na juniorských grandslamech. Mnohem úspěšnější je na nich ve čtyřhře, se starší sestrou Alenou ovládly loňské US Open a letošní Australian Open.
O semifinále bude bojovat také ve čtyřhře po boku krajanky Kateřiny Zajíčkové. Na singlové finále bude útočit proti Rusce Alise Okťabrevové, jež má už pět triumfů na profesionální úrovni a nachází se o téměř 300 míst výše než Kovačková.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře