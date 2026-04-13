Češi v akci, pondělí 13. 4. Bartoň, Forejtek a Pavlásek s Riklem slaví. Šalková znovu prohrála
Češi v akci (probíhající turnaje)
ATP 500 BARCELONA (Španělsko), antuka
• Čtyřhra - 1. kolo kvalifikace •
Pavlásek/Rikl (2-ČR) – Romboli/Smith (Braz./Austr.) 6:4, 6:3
WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala
• Čtyřhra - osmifinále •
Jacquemotová/Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.) – Detiucová/Šalková (ČR) 1:6, 6:3, 10:7
ATP CHALLENGER 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Forejtek (ČR) – Domingues (Portug.) 3:6, 6:2, 6:2
ATP CHALLENGER 75 TALLAHASSEE (USA), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Bartoň (3-ČR) – Vandecasteele (10-USA) 6:2, 6:3
ITF W75 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Šebestová (15-ČR) – Žnuderlová (Slovin.) 6:0, 6:2
16:00 | Laboutková (12-ČR) – Y. Mordergerová (Něm.)
ITF W50 BUŽUMBURA (Burundi), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Giordanová (7-It.) – Pulchartová (ČR) 6:2, 2:0 / skreč
ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Lánik (10-SR) – D. Blažka (ČR) 6:1, 6:1
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Švecovová (8-) – Benešová (ČR) 6:2, 6:2
ITF W15 ORLANDO (USA), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:00 | L. Petruželová (2-ČR) – Selvanová (USA)
17:30 | Stryková (ČR) – Millanová Acostaová (5-Mex.)
19:00 | A. Dvořáčková (ČR) – Grothová (16-Něm.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Kozlovský (ČR) – Heinrich (Něm.) 6:3, 4:6, 10:5
Klimas (10-ČR) – Holban (Řec.) 1:6, 6:2, 10:8
Čížek (ČR) – Nouchakis (Řec.) 6:4, 6:2
Peck (8-Kan.) – Ad. Soukup (ČR) 6:1, 6:4
J300 BEAULIEU-SUR-MER (Francie), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Pistolaová (It.) – T. Heřmanová (3-ČR) 4:6, 7:6 (7:5), 6:2
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Bonelliová/Mantaová (Švýc.) – T. Heřmanová/Raješwaranová Revathiová (2-ČR/Indie) 6:4, 4:6, 10:8
Sekerková/Sybická (ČR/Pol.) – Knightová/Suškovová (Brit./Ukr.) 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)
J200 PIEŠŤANY (Slovensko), antuka
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Ladman (5-ČR) – Bernovskyj (7-Ukr.) 7:6 (7:4), 6:3
Černovický (10-ČR) – Još. Pečovnik (3-Slovin.) 6:4, 0:6, 10:8
Fidler (ČR) – Fedor (ČR) 6:1, 6:4
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Mrázová (SR) – Filipová (12-ČR) 6:2, 6:2
Dobričová (9-Chorv.) – Mošková (5-ČR) 6:2, 6:2
Bervidová (ČR) – Dragičevičová (11-Chorv.) 6:2, 6:4
M. Jiroušková (6-ČR) – Janiszewská (Pol.) 6:7 (5:7), 6:2, 10:4
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
Ladman (5-ČR) – Voigt (Pol.) 3:6, 6:1, 12:10
Ťutčenko (Ukr.) – Lebiš (4-ČR) 6:2, 4:6, 10:6
Fidler (ČR) – Fays (6-Belg.) 2:6, 7:6 (7:5), 11:9
Fedor (ČR) – Shirazi (8-Brit.) 6:2, 6:3
Černovický (10-ČR) – Taha (SR) 6:0, 6:1
J100 AIZKRAUKLE (Lotyšsko), koberec / hala
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Mohamed (ČR) – Niemelä (8-Fin.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:5)
J60 GABORONE (Botswana), tv. povrch
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
L. Koutová (6-ČR) – Foucqueová (Fr.) 1:1 / odloženo
V. Koutová (ČR) – Zakhemová (Liban.) / odloženo
J30 BRIDGETOWN (Barbados), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Xiaohan Jiang (3-Čína) – D. Soukup (ČR) 6:1, 4:6, 10:6
J30 HASSELT (Belgie), antuka
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
17:00 | A. Štěpánek/K. Štěpánek (ČR) – Andras/Stephan (Něm.)
J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Valter (8-) – Jan Svoboda (ČR) 3:6, 6:4, 6:3
Laššan (14-ČR) – Ionescu (Rum.) 6:3, 6:2
Alishaev (3-Rak.) – Wirgler (ČR) 4:6, 7:6, 6:1
Vymazal (10-ČR) – Bardac (Rum.) 7:5, 6:2
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Havlíková (15-ČR) – Frühaufová (Rak.) 6:2, 6:2
Corciovaová (10-Rak.) – Skořepová (ČR) 6:1, 6:3
Roiková (ČR) – Karpaljuková (Ukr.) 6:3, 6:0
Schauerová (13-Rak.) – Schovancová (ČR) 6:2, 6:2
J30 THALWIL (Švýcarsko), antuka
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Arroyová (Švýc.) – Posmyková (ČR) 6:1, 6:3
Padrnosová (5-ČR) – Billeterová (Švýc.) 7:6 (7:5), 6:4
Zuyevová (USA) – Hubáčková (ČR) 6:4, 6:3
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
