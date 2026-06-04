Totální debakl! Ruska Andrejevová zničila Ukrajinku Kosťukovou a je ve finále French Open
Kosťuková – Andrejevová 1:6, 3:6
Kosťukové se vstup do utkání absolutně nepovedl. Ukrajinka dělala velké množství nevynucených chyb, navíc ve druhém gamu nevyužila stav 40:0 na returnu a velmi solidně hrající Andrejevová se rychle dostala do náskoku 3:0 se dvěma brejky v zádech.
Andrejevová se fantasticky bránila, sama při téměř každé příležitosti přešla do útoku a Kosťuková, která letos tuto soupeřku porazila v Brisbane i ve finále na antuce v Madridu, vůbec nevěděla, co má hrát. Na výsledkovou tabuli se nakonec dostala až po vydřeném pátém gamu, v němž přežila pět brejkbolů.
Přemotivovaná a nervózní. Přesně tak působila Kosťuková i v následujících minutách. Ani ty se pro ni nevyvíjely vůbec dobře. Andrejevové nakonec nesebrala už ani jeden game a úvodní dějství za 34 minut ztratila jednoznačně 1:6.
Kosťuková se částečně uklidnila a mohla výborně vstoupit do druhého dějství. Na brejkbol však zahrála forhend, který by skoro s jistotou znamenal vítězný úder, do pásky a Andrejevová nakonec podání uhájila. Vypadalo to, že by se Ukrajinka mohla chytnout a víc vzdorovat, ale Andrejevová byla dál ohromně solidní a soupeřka si ani na začátku druhé sady nevěděla rady.
Andrejevová rovněž v tomto setu odskočila do vedení 3:0, i když tentokrát jen s jedním brejkem. V tomto dějství se Kosťukové podařilo získat první game o něco rychleji než v tom předchozím, nicméně opět to bylo po velkém boji a v tomto případě také po třech shodách. Vzápětí po zatažení střechy přežila brejkbol a utkání zdramatizovala svým prvním brejkem a snížením skóre na 3:4.
Radost ale Ukrajince moc dlouho nevydržela. Opět doplatila na vlastní chyby, brejk nepotvrdila a Andrejevová měla možnost zápas za stavu 5:3 doservírovat. Ruská kometa nezaváhala a po hodině a čtvrt bylo hotovo.
Andrejevová jako jediná ze semifinalistek letošního French Open už semifinále na grandslamu v minulosti hrála. A to předloni právě na French Open, kdy nestačila na Jasmine Paoliniovou. Tentokrát ale ukončila úctyhodnou letošní neporazitelnost Kosťukové na antuce, poprvé na třetí pokus na Ukrajinku našla recept a premiérového finále na majorech se dočkala.
Sama Andrejevová prožívá fantastické antukové jaro. Na nejpomalejším povrchu má letos bilanci 21:3, na French Open navzdory jednomu ztracenému setu vyhrála všech šest zápasů naprosto suverénně a do Paříže přijela po triumfu v Linci, semifinále ve Stuttgartu, finále v Madridu a čtvrtfinále v Římě.
V sobotu klidně může dojít na ryze ruské finále. Andrejevová se o svůj šestý a největší titul utká s krajankou a kamarádkou Šnajderovou, nebo polskou senzací Chwaliňskou.
Komentáře
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Chudák Hašan takovouhle reklamu na válku neudělá půlka NHL
Asi budu muset fandit kvalifikantce.. Druhá É-myčka to sice nebude, ale Andreeva i Schneiderka mi nic neřikaj
Kostyukový se ta její nenávistná kampaň proti Ruskám vrátila jako bumerang ...
Herní inteligencí a všestranností převyšuje ostatní hráčky už nyní. Do toho má vynikající BH.
Marta naopak zápas totálně nezvládla a potvrdila, že je emočně hodně nevyrovnaná. Také zášť hraničící až s nenávistí jí škodí - vlastně porazila sama sebe už před zápasem a na kurtu to bylo vidět, kdy trefovala metrové auty, dávala tam nesmyslná děla atd.
Teď je Majo tvoje chvíle.
Zhlediska hry by bylo lepší kdyby Maja postoupila.
No jen se potvrzuje, ze na majoru od SF proste startuje jiny turnaj...;-)
Pořád mám v hlavě ty verše, když se hrálo Sinsinety. To už bude za chvíli rok .
Tady fakt o ochrnutí ruky nejde, ale jsi tomu rusáckému mordoru blíž, takže si zatím můžeš pustit nějaké dokumenty z r. 1956 z Maďarska a 1968 z Československa, ať vidíš, do čeho jdeš.
Myslel jsem, že na vaši lásku k Rusku jste hrdí...