Totální debakl! Ruska Andrejevová zničila Ukrajinku Kosťukovou a je ve finále French Open

DNES, 14:55
Aktuality 159
FRENCH OPEN - Pikantní semifinále na French Open bylo naprosto jednoznačnou záležitostí. Ruska Mirra Andrejevová za hodinu a čtvrt vyškolila chybující Ukrajinku Martu Kosťukovou a po vítězství 6:1, 6:3 slavila premiérový postup do finále grandslamu. V něm v sobotu vyzve krajanku Dianu Šnajderovou, nebo polskou senzaci Maju Chwaliňskou.
Profily hráčů
Kostyuk Marta
Andreeva Mirra
Mirra Andrejevová je poprvé ve finále grandslamu (© ALAIN JOCARD / AFP)

Kosťuková – Andrejevová 1:6, 3:6

Kosťukové se vstup do utkání absolutně nepovedl. Ukrajinka dělala velké množství nevynucených chyb, navíc ve druhém gamu nevyužila stav 40:0 na returnu a velmi solidně hrající Andrejevová se rychle dostala do náskoku 3:0 se dvěma brejky v zádech.

Andrejevová se fantasticky bránila, sama při téměř každé příležitosti přešla do útoku a Kosťuková, která letos tuto soupeřku porazila v Brisbane i ve finále na antuce v Madridu, vůbec nevěděla, co má hrát. Na výsledkovou tabuli se nakonec dostala až po vydřeném pátém gamu, v němž přežila pět brejkbolů.

Přemotivovaná a nervózní. Přesně tak působila Kosťuková i v následujících minutách. Ani ty se pro ni nevyvíjely vůbec dobře. Andrejevové nakonec nesebrala už ani jeden game a úvodní dějství za 34 minut ztratila jednoznačně 1:6.

Kosťuková se částečně uklidnila a mohla výborně vstoupit do druhého dějství. Na brejkbol však zahrála forhend, který by skoro s jistotou znamenal vítězný úder, do pásky a Andrejevová nakonec podání uhájila. Vypadalo to, že by se Ukrajinka mohla chytnout a víc vzdorovat, ale Andrejevová byla dál ohromně solidní a soupeřka si ani na začátku druhé sady nevěděla rady.

Andrejevová rovněž v tomto setu odskočila do vedení 3:0, i když tentokrát jen s jedním brejkem. V tomto dějství se Kosťukové podařilo získat první game o něco rychleji než v tom předchozím, nicméně opět to bylo po velkém boji a v tomto případě také po třech shodách. Vzápětí po zatažení střechy přežila brejkbol a utkání zdramatizovala svým prvním brejkem a snížením skóre na 3:4.

Radost ale Ukrajince moc dlouho nevydržela. Opět doplatila na vlastní chyby, brejk nepotvrdila a Andrejevová měla možnost zápas za stavu 5:3 doservírovat. Ruská kometa nezaváhala a po hodině a čtvrt bylo hotovo.

Andrejevová jako jediná ze semifinalistek letošního French Open už semifinále na grandslamu v minulosti hrála. A to předloni právě na French Open, kdy nestačila na Jasmine Paoliniovou. Tentokrát ale ukončila úctyhodnou letošní neporazitelnost Kosťukové na antuce, poprvé na třetí pokus na Ukrajinku našla recept a premiérového finále na majorech se dočkala.

Sama Andrejevová prožívá fantastické antukové jaro. Na nejpomalejším povrchu má letos bilanci 21:3, na French Open navzdory jednomu ztracenému setu vyhrála všech šest zápasů naprosto suverénně a do Paříže přijela po triumfu v Linci, semifinále ve Stuttgartu, finále v Madridu a čtvrtfinále v Římě.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V sobotu klidně může dojít na ryze ruské finále. Andrejevová se o svůj šestý a největší titul utká s krajankou a kamarádkou Šnajderovou, nebo polskou senzací Chwaliňskou.

Výsledky dvouhry žen na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

161
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vojta912
04.06.2026 16:47
Takze minimálně jedna russka ve finále singlu, reálně další po boku Townsend bude v deblu a další russky agresor (doslova) Zverev taky má velmi reálné šance na titul.

Chudák Hašan takovouhle reklamu na válku neudělá půlka NHL
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tenisman1233
04.06.2026 16:49
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falcon_heavy
04.06.2026 16:51
Zverev ani Siniaková nejsou Rusové.
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com
04.06.2026 16:54
Královna Kačenka je smile
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com
04.06.2026 16:44
to sou zas adeptky na vitezku

Asi budu muset fandit kvalifikantce.. Druhá É-myčka to sice nebude, ale Andreeva i Schneiderka mi nic neřikaj
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annah
04.06.2026 16:36
To vypadá na ruské finále. Sysel proti kolchoznici. To bych měla volno. Na tyhle dvě Rusandy bych se nedívala. Leda že by Polka? Nepravděpodobné...
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zfloyd
04.06.2026 16:39
v ženském tenise je vše možné i zázraky se někdy dějí
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Nereknu
04.06.2026 16:43
kéž by, aby trofej putovala do Ruska..
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Ondra979
04.06.2026 16:46
tak bylo by to urcite fajn, ale tezko rict jestli na to Maja ma..musela by predvest fantasticke vykony, ale nebude tak svazana jako dnes Marta, ta to emocne nezvladla coz je ale naprosto pochopitelne
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Alien
04.06.2026 16:36
Tohle se nemělo stát!
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tommr
04.06.2026 16:35
Mirra Andreeva se dneska předvedla jako velká šampionka ... smile
Kostyukový se ta její nenávistná kampaň proti Ruskám vrátila jako bumerang ...
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Patik
04.06.2026 16:36
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Liverpool22
04.06.2026 16:40
smile MIRRA smile je naše sluníčko smile
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aape
04.06.2026 16:42
To mi ani nepřijde,... co bys dělal ty na místě sportovce, kterému nepřítel ničí zem a vraždí příbuzné a známé, znásilňuje a týrá děti a ještě se tváří, že je to normální a v pořádku a požaduje klid na jakousi práci
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falcon_heavy
04.06.2026 16:46
Lidem jako ty by moc prospělo, kdyby jim jejich ruští kámoši začli házet bomby na hlavu jako Ukrajincúm. Pak by jim třeba došlo, jak neskonale blbí jsou, když tohle podporujou. I když asi nedošlo.
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dappe
04.06.2026 16:34
Andreeva má ještě dost prostoru pro zlepšení. Celkově se navíc teprve věkem trochu uklidní. Přesto věřím, že už tady získá první GS.

Herní inteligencí a všestranností převyšuje ostatní hráčky už nyní. Do toho má vynikající BH.
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Nola
04.06.2026 16:35
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tommr
04.06.2026 16:38
já si myslím že ty řeči o tom jak je Mirra nestabilní jsou značně přehnaný. Dneska působila zcela suverénním dojmem a to i ve chvílích kdy na svém podání prohrávala 0:40 ...
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falcon_heavy
04.06.2026 16:42
Měla kliku, že na co Marta dneska sáhla, to zkazila, to je celý.
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Liverpool22
04.06.2026 16:41
smile
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falcon_heavy
04.06.2026 16:41
Andrejeva je protekční fracek, který těží z toho, že je od outlého věku protežovanej. Se svojí labilitou by jinak neměla šanci se dostat takhle vysoko a že by herní inteligencí a všestranností někoho převyšovala už je vyloženě vtip.
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Nola
04.06.2026 16:47
ako sme zistili, protezovanie ti na vyhru nestaci, musis sa predviest na kurte, podobne bola na tom Coco, a dnes ma uz 2 GS
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falcon_heavy
04.06.2026 16:49
Nestači, ale dost pomáhá.
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Liverpool22
04.06.2026 16:53
Coco také vylétla jako velmi mladá a média jí dost protěžovala, dostávala divoké karty, ale zároveň od mladí byla pod obrovským psycho tlakem a nyní trošku stagnuje. Mirra je podobný případ a s Coco má společné to, že mají to čemu se říká charisma - nejsou to žádné krásky, ale mají "něco" co ostatní nemají a i jejich hvězdné manýry k tomu všemu patří - prostě od dětství to jsou hvězdy.
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Otmar
04.06.2026 16:55
Napsal jste dvě věty a ujišťuji Vás, že jedna je blbější než druhá. Pořadí si určete sám, vyznavači tenisu!
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Levinest
04.06.2026 16:33
Marta hrála velmi podobně jako naše Karolína Muchová ve 3. kole. Obě promarnily obrovskou šanci. U Karolíny mě to mrzí o to víc, že je to naše tenistka. A nyní vyhraje GS nějaká ruská báryšňa
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frenkie57
04.06.2026 16:36
Naše tenistka a navíc není už nejmladší.
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aape
04.06.2026 16:36
Co se dá dělat, muška to opravdu letos totálně pohnojila
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Ondra979
04.06.2026 16:40
to je teda fakt skoda..komu jinemu nez Musce bych to pral z nasich nejvic..finale uz tady hrala a kdovi, jestli jeste nekdy bude
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Meceon
04.06.2026 16:33
Ta ji teda naložila... Totální debakl
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Liverpool22
04.06.2026 16:32
smile MIRRA smile paráda smile vendeta za finále v Madridu se podařila. Dnes Mirra od začátku skvěle mentálně připravená, hrála si ten svůj ťukes ze strany na stranu, také délka úderů skvělá. Prostě klobouk dolů co v 19 letech předvádí. Velký kredit také Conchitě, která Mirru skvěle připravila na vyhrocené derby
Marta naopak zápas totálně nezvládla a potvrdila, že je emočně hodně nevyrovnaná. Také zášť hraničící až s nenávistí jí škodí - vlastně porazila sama sebe už před zápasem a na kurtu to bylo vidět, kdy trefovala metrové auty, dávala tam nesmyslná děla atd.
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farr
04.06.2026 16:37
Já se jí vůbec nedivím, kdyby byla emočně vyrovnaná je to totalní psychouš. Osobně si nedokážu představit hrát největší zápas dosavadní kariéry se soupeřem, který je příslušník státu který hází 100 metrů od mé rodiny rakety a drony a bejt v klidu...
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Liverpool22
04.06.2026 16:43
No třeba Svitolina by semíčko emočně zvládla lépe - můj názor.
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aape
04.06.2026 16:43
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jacksomm
04.06.2026 16:31
To je zase mrzenicko, jak rádi říkají chcimírkové. Puknete záští, vyhrála jednoznačně lepší hráčka, tak to prostě je. A mentálně určitě na vyšší úrovni, už si z toho, že o ní ukacko ukřivděný ani nezavadi pohledem na konci u sítě, naprosto nic nedělá. A tak je to správné.
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falcon_heavy
04.06.2026 16:31
Zalez, vatniku.
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Liverpool22
04.06.2026 16:34
Ano - Mirra od začátku jasně lepší hráčka a i konec zápasu zvládla na jedničku s hvězdičkou smile
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Nereknu
04.06.2026 16:37
Co ty seš za pi***e? Jaký chcimírkové? Zalez do gulagu, nazdar.
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aape
04.06.2026 16:44
je to k zblití, tyhle český rusáci
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farr
04.06.2026 16:30
Totálně přemotivovaná Marta. Pro ni dobrá lekce. Mirra už se nenechala rozhodit okolnostmi (střecha, změna podmínek) jako loni kdy celej stadion slavil její dvojchyby se smraďoškou Boison. Za mě ženský tenis hrozně trpí, že se opakují takovéto zápasy. Kosťuk nedostala šanci střechu víc využít jelikož to není best of 5. Jednoznačně za mě zavést aspoň od QF na 3 vítězné i pro ženy. Tyhle zápasy jsou pak jinak úplně o houně ...
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Nola
04.06.2026 16:31
Marticka urobila aspon radost svojim obleckom, ma rada velke vystrihy, ale tentokrat musim ocenit pekny outfit od Wilson
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aape
04.06.2026 16:32
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misa
04.06.2026 16:34
A jak by ty dlouhé ženské zápasy vypadaly, kdyby zrovna bylo vedro jako na začátku turnaje?
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tenisman1233
04.06.2026 16:39
Skreč,skreč,skreč.....
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farr
04.06.2026 16:44
Asi jako dneska 2 sety za hodinu a čtvrt, další dva jakbysmet to jsme na dvě a půl hodinách a když budou hrát decider hodinu vyrovnaně jsme na 3,5 h plus s úpravou programu aby i po QF všechny hračky měli den volna je to v poho za mě. Hráčky jsou extrémně dobře trénované. V běžném turnaji mohou také odehrát za týden až 15. setů (3x5), bez jednodenních pauz. A jde to. Čistý alibismus, že to nejde, je rovnoprávnost ne? takže ať je to aspoň z půlky zasloužené jako se musí dřít kluci... tři zápasy na tři vítězné za týden musí dát pokud chtějí GS!!!
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Liverpool22
04.06.2026 16:39
Mirra dospěla a poučila se z chyb. Loni po zápase s Boisson říkala, že je to dobrá zkušenost a dnes už se nenechala rozhodit. Dále s Martou prohrávala 2:0 na zápasy, neuhrála ani set, ale opět se dokázala poučit + vytěsnila z hlavy, že s ní 2x prohrála. Tohle je znak velkých hráček a tou se Mirra pomaličku stává - už jí zbývá poslední krok.
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Nola
04.06.2026 16:29
Mirra vyborne, Marticka premotivovana, mlatila to za baseline, alebo do siete, je rozdiel hrat bezny turnaj a semicko na GS, Mirra na svoj vek vyzreta, na rozdiel od superky, ktora si zahrala dnes vabank - hit or miss, snad sa pouci , lebo zapas sa vyhrava na kurte, nie na tlacovke
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falcon_heavy
04.06.2026 16:30
Mirra a vyzrálá
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Nola
04.06.2026 16:32
ma cerstvych 19-nast a posobila uplne v pohode na rozdiel od superky
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Liverpool22
04.06.2026 16:43
smile
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aape
04.06.2026 16:31
Spíš se to Mirce letos na RG šťastně sešlo, jindy taky frackovatí až běda
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Liverpool22
04.06.2026 16:35
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aape
04.06.2026 16:29
Marta asi opravdu příliš přemotivovaná, zbytečně tak spěchala, škoda no
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lolEk
04.06.2026 16:29
Ruská filcka
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jacksomm
04.06.2026 16:32
Blbecku žluto modrý
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Meceon
04.06.2026 16:36
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pantera1
04.06.2026 16:33
Tohle už je, ale přeháňka . Tam jí tleskají ve stoje, podepisuje se fanouškům a nikdo s tím nemá problém. A hrála výborně .
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falcon_heavy
04.06.2026 16:34
Frantíci neví, co jsou Rusáci zač. Jinak by netleskali.
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aape
04.06.2026 16:38
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honza.khp
04.06.2026 16:28
hm ruský finále, to je trochu ouvej ...
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 16:31
teochu dost
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jacksomm
04.06.2026 16:32
To naštve co ?
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Vlk-v-trave
04.06.2026 16:26
Rychlovka je za nami... a ted vcelka nastup :-)))
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misa
04.06.2026 16:35
Jdu se modlit
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com
04.06.2026 16:48
na kolena kůže líná, budeš smile vendelína
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uztoje
04.06.2026 16:25
nepřející diváci ať puknou...
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tenisman1233
04.06.2026 16:27
Uvidíme, zda-li půjde o polsko-ruský souboj či čistě ruskou bitvou.
Teď je Majo tvoje chvíle.
Zhlediska hry by bylo lepší kdyby Maja postoupila.
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uztoje
04.06.2026 16:33
asi je mi to jedno, kašlu i na politku, že to lidi furt baví se o tom hádat, dyť ti panáci nahoře je mají úplně u řiti. Ať ti nalevo nebo napravo... Teď nereaguju na Tebe, ale na tu diskusi tady.
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zfloyd
04.06.2026 16:36
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tenisman1233
04.06.2026 16:37
Mě ta diskuze přijde taky úplná zbytečná a nicneřešící.
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subaru
04.06.2026 16:22
Kdyby neměla v hlavě tu nenávist.
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aape
04.06.2026 16:35
To je spíš tou šancí na finále,spousta hráčů tohle neunese, není první ani poslední
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Vlk-v-trave
04.06.2026 16:16
Marta ma vic stesti nez rozumu... strecha se zatahla, a najednou trefuje...
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Liverpool22
04.06.2026 16:18
Teď se Marta chytla a naopak Mirra prožívá menší herní krizi - ještě to bude drama.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 16:20
Tak podle mne Marta vubec, ale vubec nezvlada vetrne podminky... takze jak se ji to zavrelo, lepe i trefuje, ale podle me je uz pozde... A ten Indoor Challenger Paris dohravku spis nezvladne...
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pantera1
04.06.2026 16:22
To ano, ale je to lepší než jednoznačná záležitost. Ale na třetí set nejspíš nedojde. Teď už to nejspíš dopodává jestli nezačne nervačit.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 16:25
Plus samozrejme obe byly nervozni, jde o hodne...
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Liverpool22
04.06.2026 16:11
Conchita je taky pěkně nervní - ani se nedivím. Šance na GS titul se otevřela a cítí šanci na velký úspěch.
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misa
04.06.2026 16:37
Ona je taková snad pořád. Pamatuju si, že podobně se tvářila, i když trénovala Mařenku, kde k nějaké větší nervozitě nebyl důvod.
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Liverpool22
04.06.2026 16:44
Byla nervní i při mečbolu
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PTP
04.06.2026 16:03
Copak Martička v Paříži, ale Víťa v Prostějově - to je debakl!
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pantera1
04.06.2026 16:05
Dostal na prdel?
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frenkie57
04.06.2026 16:20
To se nedá říci, nedopodaval mač ve třetí sadě a následný TB projel. Ale Sačko, což je úkáčko dlouhodobě žijící u nás není zase až tak marný tenista, vloni porazil myslím, že na stejném turnaji i Kubu.
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tenisman1233
04.06.2026 16:23
Loni byl finále atp 250 ve Francii.
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pantera1
04.06.2026 16:27
Teda doma takhle selhat, to mu nefungovaly pořádně žahadla .
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frenkie57
04.06.2026 16:32
Má je už zaprášený tou antukou.
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pantera1
04.06.2026 16:40
Musíme mu pořídit kartáčky, aby si je mohl oprašovat .
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 16:36
malý stadion
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Patik
04.06.2026 16:02
To je tak keď ideš do semifinále poraziť Rusko na frontu a nie tenisovú hráčku na kurt..Kostyukovu netazi na srdci superkina taktika či hra ale osobná zášť..z tých premotivovanych úderov dva metre do outu cítit ako rada by súperke ublížila ale ubližuje len sama sebe.. očakávam na tlačovke nejaké poznámky a vôbec nie k tenisu nýbrž výhovorky na ruský národ a podobne.
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misa
04.06.2026 16:11
Zkušenější Svitolina by zvládla semifinále mnohem líp.
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falcon_heavy
04.06.2026 16:15
To asi jo. I když se taky umí vyházet.
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tommr
04.06.2026 16:45
taky mě to napadlo. Kostyuk se měla obětovat a pustit na Rusky Svitolinu ...
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tenisman1233
04.06.2026 16:48
Elina by se tak ,,doma" agresivně nechovala.
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Liverpool22
04.06.2026 15:45
smile Mirra smile super 1. set je doma smile Martička zatím zápas nezvládá, hodně chyb, malé procento 1. servisů........Snad Mirra nepoleví a zápas dotáhne.
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zfloyd
04.06.2026 15:58
já nikomu nefandím , ale baví mě to , z jedné strany tenis a z druhé válka
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Patik
04.06.2026 16:03
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 16:38
přesně tak, rusky by tam ani jinde neměly startovat a k takovýmto situacím by vůbec nedocházelo.
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aape
04.06.2026 16:45
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elskjer
04.06.2026 15:44
Zatim zklamani nejen pro fanousky Marty, ale hlavne pro fanousky tenisu
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Drzymalski
04.06.2026 15:48
Přesně naopak brouku.
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elskjer
04.06.2026 15:50
Pro tebe super tenis, berusko?
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Drzymalski
04.06.2026 15:56
Mirra zatím brilantní výkon. Marta nemá co nabídnout. Zatím. Víme jaký je ženský tenis...
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Liverpool22
04.06.2026 15:58
smile Hlavně ať to vydrží smile
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elskjer
04.06.2026 16:00
To prave rikam, marta mimo, zapas na nic.
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tenisman1233
04.06.2026 16:00
Není nic jasný dokud nepodají ruce rozhodčímu.
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Drzymalski
04.06.2026 15:44
Šíma fandí nepokrytě Kostjukové. Profesionál jak noha.
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zfloyd
04.06.2026 15:41
mě to připadá jako když Mirka hraje tenisový zápas a Marta bojuje tenisovou válku
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Patik
04.06.2026 15:43
je to tak..nevedie zápas ale osobný problem
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 16:40
to je fakt k smíchu... Hodně ubohý, i na tebe.
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Liverpool22
04.06.2026 15:47
Hlavně nic nezakřiknout smile
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Vlk-v-trave
04.06.2026 15:38
Marta drevena... Puncose staci casto prehodit...
No jen se potvrzuje, ze na majoru od SF proste startuje jiny turnaj...;-)
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Vlk-v-trave
04.06.2026 15:46
A to ta Puncocha jeste nasekala nad 10 nevynucenych. Takze tam ta jistota taky moc neni....Je to takovy tenisovy horror... :-)) Skoro nesledovatelne... snad se to probere k zivotu. Uvidime jak bude reagovat druha dvojce ... nebot tady se spis nic nezmeni... a uvidime vice autu nez nejakych zajimavych vymen...:-) az na par vyjimek, ktere byly dobre...
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pantera1
04.06.2026 15:37
Čekala jsem vyrovnanou bitvu, ale tohle je tady fičák, chci aby to bylo v vyrovnaný nejlépe tři sety. Syslík jede, chce titul to je jasný a má velkou šanci, ale třeba se to ještě otočí. Tenis je nevyzpytatelnej .
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Liverpool22
04.06.2026 15:42
Marta zatím hraje jako včera Anna - takže blbě, chyb jak máku.....Nicméně ve 2. setu může být vše jinak - ona je bojovnice.
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pantera1
04.06.2026 15:44
Právě druhej, už může být podstatně vyrovnanejší . Bylo by to lepší, máme rádi ty vypjatý bitvy .
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Serpens
04.06.2026 15:34
Přemotivovaná až na půdu, tohle těžko půjde
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Liverpool22
04.06.2026 15:37
Ano Marta špatný začátek - přemotivovanost, nervozita......, ale pomaličku se rozjíždí. Mirra naopak super začátek, koncentrovaná, hraje si to svoje.
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Astarin
04.06.2026 15:29
Marto, zaber!
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aligo
04.06.2026 15:14
Martičko dotoho
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tenisman1233
04.06.2026 15:11
Marta po 3 setech vyhraje nad mirrou s conchitou.
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Patik
04.06.2026 15:10
Pome Andreeva..ruské finále si poprosím.
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Liverpool22
04.06.2026 15:13
smile Mirra smile má dnes šanci na vendetu za Madrid smile
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Patik
04.06.2026 15:24
Zápas zatiaľ pripomína situáciu na fronte..čistý debakel.
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Oin
04.06.2026 15:25
Zase mečíš a nevíš o čem.
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aligo
04.06.2026 15:26
Pohonils?
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Patik
04.06.2026 15:37
Tomu ver že áno
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pantera1
04.06.2026 15:39
ty chlíváku.
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com
04.06.2026 15:45
Byla u něj Blondie a vydělávala smilesmile
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pantera1
04.06.2026 15:46
Tak to má u mě Patik vymalováno .
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Patik
04.06.2026 15:52
V živote nikdy..ty si moja jediná..
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pantera1
04.06.2026 15:55
Sladký pouťový řečičky, jako tvoje krásné básničky. Za chvíli nastane vášnivé období Sinsinety .
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Patik
04.06.2026 16:32
Už som dlho žiadnu báseň nezložil..musím sa k tomu vrátiť..lebo tu riešim len blbosti.
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pantera1
04.06.2026 16:39
Snažím se ten tlak odlehčit, i když jsem šelma,tak jsem mírumilovná. Vlastně ani nevím, proč tě z těch politických šarvátek odtahuju pryč, asi virtuální chemie na dálku.
Pořád mám v hlavě ty verše, když se hrálo Sinsinety. To už bude za chvíli rok .
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Patik
04.06.2026 15:50
Trochu ma to utesuje nie preto že som zlý človek čo možno som..ale už v časoch covidu som tu mal jedného známeho čo ma volal dezolatom lebo som sa nedal očkovať klasické reči o antivaxeroch..on sa dal zaočkovať a pár dní nato a doteraz má ochrnutu ruku od pleca dole..a rovnako to je aj teraz ..už niesme dezolati prezmenu sme rusofili a podobne kecy primitívnych krisboyov..čas ukáže vlastne už ukázal len oni ešte nerozumejú čo sa točí okolo Ukrajiny..teším sa keď sa ukáže realita a im zase ochrnie ruka.
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pantera1
04.06.2026 15:52
Společnost je rozdělená bohužel od kovidu a bude hůř a hůř. Nedělá mi to dobře. .
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Patik
04.06.2026 15:57
Nechajme to preto tak..nechcem aby rozdelili aj nás
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pantera1
04.06.2026 15:59
Nás nikdo rozdělit nemůže to přece musíš vědět.
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PTP
04.06.2026 15:58
Někomu ruka, někomu mozek.
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 16:49
no, myslel jsem, že jsi aspoň bystřejší...
Tady fakt o ochrnutí ruky nejde, ale jsi tomu rusáckému mordoru blíž, takže si zatím můžeš pustit nějaké dokumenty z r. 1956 z Maďarska a 1968 z Československa, ať vidíš, do čeho jdeš.
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misa
04.06.2026 15:36
Sleduješ zřejmě staré zprávy
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Patik
04.06.2026 15:44
Aktuálne.
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Sinuhet1
04.06.2026 15:44
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elskjer
04.06.2026 15:48
Kolik divaku mrtvych?
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chlebavevaju
04.06.2026 15:43
Na Slovensku se už rodíte rovnou přisátí u ruského cecku, vid?
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misa
04.06.2026 15:50
Slovensko je rusofilní země. U nás se to týká hlavně starší generace, u nich je tenhle pohled na svět rozšířený mnohem víc.
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Patik
04.06.2026 15:55
Počul som dve vety od vášho prezidenta a stačilo mi uplne...a viac ukrajincov než kde inde žije u vás v Čechách zadarmo z vašich daní a z tvojej výplaty mladí chlapi sa u vas vozia na drahých autách a na sviatky sa vracajú do vojnovej zóny oslavovať s rodinou a ideš súdiť Slovensko.
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falcon_heavy
04.06.2026 15:59
Zalez!
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Ondra979
04.06.2026 16:00
to je sila co..jako u nas to neni zadna slava, viz nase luzovlada, ale na SK je to fakt jeste horsi..
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misa
04.06.2026 16:00
Bez Ukrajinců by se české hospodářství už neobešlo. A do rozpočtu odvádějí víc než kolik si z něj berou.

Myslel jsem, že na vaši lásku k Rusku jste hrdí...
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uztoje
04.06.2026 16:06
propaganda se tu dobře podepsala
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Patik
04.06.2026 16:10
Žijú z dávok a všetko majú zadarmo. ako u nás rómovia.
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falcon_heavy
04.06.2026 16:13
Tak tomu říkám mozek řádně vymytý propagandou.
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Ondra979
04.06.2026 16:16
jj, presne..to ti Ukrajinci co tu pracuji a na ktere narazim prakticky kazdy tyden jsou asi fata morgana..ja rikam diky za ne, jsou jednoznacne prinosem!
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Patik
04.06.2026 16:35
Aj u nás pracujú ukrajinky aj srbi česi rumuni..z rôznych krajín odjakživa..
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falcon_heavy
04.06.2026 16:13
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 16:51
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George_Renel
04.06.2026 16:17
Strašný žvást od tebe. Starší generace, na rozdíl od té tvé zažila příjezd okupantů z SSSR, Polska, NDR, Maďarska i Bulharska. Rusko se stalo pro tuto, dle tebe starší generaci, pro její drtivou většinu nenáviděným národem. Ale kdo tu dobu neprožil, nikdy nepochopí. Tak se raději věnuj Bouzkové s Barkovem......
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misa
04.06.2026 16:43
Statistika nuda je, má však cenné údaje :) Škoda že ten odpor k dřívějším časům není vidět u voleb...
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Ondra979
04.06.2026 16:48
jj, bohuzel to tak je, data na to jsou. je to takovy paradox, ale jen zdanlivy, proste cast starsi generace vzpomina na casy kdy bylo dobre, vse temer zadarmo, sice socik a okupace, ale co uz, nejak se to dalo zvladnout kdyz se clovek prizpusobil..a bohuzel jich je ve starsi generaci opravdu dost, cimz rozhodne netvrdim ze vsichni, ale urcite vice nez v ostatnich generacich
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 16:44
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 16:43
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