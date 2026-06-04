Semifinále Menšík – Zverev: Kde sledovat živě, kdy se hraje a další informace

DNES, 13:00
Previews 10
Jakub Menšík už se chystá na svůj největší zápas na grandslamu. V semifinále French Open vyzve v pátek největšího favorita turnaje Alexandera Zvereva a už známe program. Kdy český tenista nastoupí, kde utkání sledovat živě a další důležité informace najdete v tomto článku.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Menšík Jakub
Jakub Menšík vyzve v semifinále French Open Alexandera Zvereva (© ALAIN JOCARD / AFP)

Program

Ačkoli vypadá zápas mezi Menšíkem a Zverevem na papíře atraktivněji než druhé semifinále, pořadatelé dodrželi pravidlo a do pátečního programu zařadili česko-německý souboj jako první v pořadí. A to od 14:30 odpoledne.

To není zas až takové překvapení, jelikož dolní polovina pavouka celý turnaj odstartovala a Menšík se Zverevem měli před semifinále o jeden den volna navíc oproti Matteovi Arnaldimu a Flaviovi Cobollimu. Italské derby začne nejdříve v 19:00.

 

Podmínky a počasí

Předpověď na zítřejší odpoledne v Paříži hlásí 19 stupňů Celsia a částečně zataženo a střídavě oblačno. Nebude tedy takové teplo a míče nebudou létat příliš rychle, což by mohlo více vyhovovat Zverevovi, pokud Menšík bude aktivnějším hráčem na kurtu.

Déšť se neočekává, takže pořadatelé zřejmě nebudou muset použít zatahovací střechu. Zápas by neměl komplikovat ani vítr (cca 10–13 km/h, v nárazech 32 km/h).

 

Kde sledovat živě

Zápas bude vysílat Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří. Na TenisPortalu nabídneme živou reportáž.

Prognóza

Zverev nastoupí do utkání jako výrazný favorit (kurz 1.32 / Menšík 3.68). Němec má mnohem víc zkušeností se závěrečnými koly na grandslamech, v Paříži už si zahrál finále a semifinále v tomto dějišti odehraje popáté. Při absenci Carlose Alcaraze a po vypadnutí Jannika Sinnera a Novaka Djokoviče je jasně největším adeptem na zisk titulu.

Svazovat ho ale může vidina prvního grandslamového titulu. Menšík sice sám považuje letošní French Open za obrovskou šanci na triumf, nicméně bude v roli outsidera a nemá co ztratit. Pod tlakem by tedy měl být hlavně Zverev.

Vzájemná bilance

Menšík a Zverev se zatím střetli pouze jednou. A to před pár týdny v osmifinále na antukovém Masters v Madridu. Český tenista vedl v rozhodujícím setu o brejk, ale nakonec německému favoritovi podlehl 4:6, 7:6, 3:6.

 

Cesta do semifinále

Menšík: Droguet (6:3, 6:2, 6:4), Navone (6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6), (8) De Minaur (0:6, 6:2, 6:2, 6:3), (11) Rubljov (6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3), (28) Fonseca (6:4, 6:3, 7:6)

Zverev: Bonzi (6:3, 6:4, 6:2), Macháč (6:4, 6:2, 6:2), Halys (6:4, 6:3, 5:7, 6:2), De Jong (7:6, 6:4, 6:1), (27) Jódar (7:6, 6:1, 6:3)

Menšík přepisuje historii tenisuPřehled turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

10
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Saulnier
04.06.2026 14:05
Vážne, 14:30 ?
pre organizátorov
Ja už fakt neviem, prečo toto nie je večerný zápas.
Po vyhorení v nedávnom finále so Sinnerom sa Zverev sťažoval na večerné zápasy. Preto? Dobre, už konšpirujem ... ale ďalší dobrý zápas pozerať z archívu, oneskorene, tváriť sa, že nepoznám výsledok ... nie som s tým v pohode
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Ondra979
04.06.2026 14:09
taky me to stve, neuvidim to cele..kazdopadne i z marketingoveho hlediska je to nesmysl, fakt nevim, koho krome talianu a skalnich fans zajima druhy zapas tak, ze se na nej budou divat
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Saulnier
04.06.2026 14:12
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tenisman1233
04.06.2026 14:12
Kdo by se chtěl dívat na ten hnus od Arnaldiho.
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Ondra979
04.06.2026 14:13
jj..jestli bude ve finale, tak potes..jedinej Mensa me zachranuje turnaj, jinak bych uz sledoval jen vysledky tak snad zachrani i finalko
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Saulnier
04.06.2026 14:15
prvý krát som Arnaldiho zaevidoval na minuloročnej 250-tke v Ženeve (zaevidoval v zmysle, videl som aspoň jeden jeho zápas)
odvtedy ho mám zaškatuľkovaného ako otravného hráča, trvá to doteraz a ako si tak čítam názory iných ľudí, neviem, či sa na tom niekedy niečo zmení
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PTP
04.06.2026 14:14
Nějaká svině ti to stejně řekne
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Saulnier
04.06.2026 14:16
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Ela-fon-isi
04.06.2026 13:52
Podle titulku sem se lekla, že nebudou dávat na Eurosportu.
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ChybalSomVam
04.06.2026 13:27
"Rafael Nadal is the greatest of all time"

Jakub Mensik.

Vidím, že mladý to ma v hlave zrovnané. Je pripravený vyhrať Grandslam
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