Semifinále Menšík – Zverev: Kde sledovat živě, kdy se hraje a další informace
Program
Ačkoli vypadá zápas mezi Menšíkem a Zverevem na papíře atraktivněji než druhé semifinále, pořadatelé dodrželi pravidlo a do pátečního programu zařadili česko-německý souboj jako první v pořadí. A to od 14:30 odpoledne.
To není zas až takové překvapení, jelikož dolní polovina pavouka celý turnaj odstartovala a Menšík se Zverevem měli před semifinále o jeden den volna navíc oproti Matteovi Arnaldimu a Flaviovi Cobollimu. Italské derby začne nejdříve v 19:00.
Podmínky a počasí
Předpověď na zítřejší odpoledne v Paříži hlásí 19 stupňů Celsia a částečně zataženo a střídavě oblačno. Nebude tedy takové teplo a míče nebudou létat příliš rychle, což by mohlo více vyhovovat Zverevovi, pokud Menšík bude aktivnějším hráčem na kurtu.
Déšť se neočekává, takže pořadatelé zřejmě nebudou muset použít zatahovací střechu. Zápas by neměl komplikovat ani vítr (cca 10–13 km/h, v nárazech 32 km/h).
Kde sledovat živě
Zápas bude vysílat Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří. Na TenisPortalu nabídneme živou reportáž.
Prognóza
Zverev nastoupí do utkání jako výrazný favorit (kurz 1.32 / Menšík 3.68). Němec má mnohem víc zkušeností se závěrečnými koly na grandslamech, v Paříži už si zahrál finále a semifinále v tomto dějišti odehraje popáté. Při absenci Carlose Alcaraze a po vypadnutí Jannika Sinnera a Novaka Djokoviče je jasně největším adeptem na zisk titulu.
Svazovat ho ale může vidina prvního grandslamového titulu. Menšík sice sám považuje letošní French Open za obrovskou šanci na triumf, nicméně bude v roli outsidera a nemá co ztratit. Pod tlakem by tedy měl být hlavně Zverev.
Vzájemná bilance
Menšík a Zverev se zatím střetli pouze jednou. A to před pár týdny v osmifinále na antukovém Masters v Madridu. Český tenista vedl v rozhodujícím setu o brejk, ale nakonec německému favoritovi podlehl 4:6, 7:6, 3:6.
Cesta do semifinále
Menšík: Droguet (6:3, 6:2, 6:4), Navone (6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6), (8) De Minaur (0:6, 6:2, 6:2, 6:3), (11) Rubljov (6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3), (28) Fonseca (6:4, 6:3, 7:6)
Zverev: Bonzi (6:3, 6:4, 6:2), Macháč (6:4, 6:2, 6:2), Halys (6:4, 6:3, 5:7, 6:2), De Jong (7:6, 6:4, 6:1), (27) Jódar (7:6, 6:1, 6:3)
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Komentáře
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pre organizátorov
Ja už fakt neviem, prečo toto nie je večerný zápas.
Po vyhorení v nedávnom finále so Sinnerom sa Zverev sťažoval na večerné zápasy. Preto? Dobre, už konšpirujem ... ale ďalší dobrý zápas pozerať z archívu, oneskorene, tváriť sa, že nepoznám výsledok ... nie som s tým v pohode
odvtedy ho mám zaškatuľkovaného ako otravného hráča, trvá to doteraz a ako si tak čítam názory iných ľudí, neviem, či sa na tom niekedy niečo zmení
Jakub Mensik.
Vidím, že mladý to ma v hlave zrovnané. Je pripravený vyhrať Grandslam