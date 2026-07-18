Detiuc slaví třetí deblový titul. V Iasi uspěla po boku ruské parťačky
WTA IASI - Anastasia Detiuc získala na turnaji v Iasi třetí titul ve čtyřhře na okruhu WTA. S ruskou spoluhráčkou Irinou Chromačovovou zdolaly ve finále Alinu Čarajevovou z Arménie a Žibek Kulambajevovou z Kazachstánu 4:6, 6:2, 10:5.
Profily hráčů (7)
Čarajevová/Kulambajevová - Detiuc/Chromačovová 6:4, 2:6, 5:10
Sedmadvacetiletá Detiuc triumfovala letos v deblu podruhé. Rodačka z Moldavska vybojovala titul i v únoru v Ostravě, kde hrála s Američankou Sabrinou Santamariaovou.
Na antuce v Rumunsku byly Detiuc a Chromačovová třetí nasazenou dvojicí. Do finále prošly bez ztráty setu, v semifinále je nezastavily ani české turnajové dvojky Jesika Malečková a Miriam Škoch.
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