Češi v akci, pondělí 20. 4. Fruhvirtové hrozí konec, ostatní naděje na Masters uspěly
Češi v akci (probíhající turnaje)
Čtyři naděje vstoupí do madridského Masters
V pondělí startují na prestižní tisícovce v Madridu boje o hlavní soutěž. Do kvalifikace vstoupí čtyři mladé české tenistky. Zatímco dvě z nich budou plnit roli favoritky, dalším dvěma naopak hrozí konec.
Nikola Bartůňková by si mohla na antuce ve španělské metropoli poradit se zkušenou polskou hráčkou Katarzynou Kawaovou. V podstatě žádné šance se nedávají soupeřce Dominiky Šalkové, a to domácí divoké kartě Ruth Rouraové.
Naopak Linda Fruhvirtová je jasnou outsiderkou proti Hanne Vandewinkelové, jelikož Belgičanka má v posledních měsících životní formu. Těžké to bude mít i Darja Viďmanová proti srbské naději Lole Radivojevičové, přičemž v tomto duelu jsou šance na postup naprosto vyrovnané.
WTA 1000 MADRID (Španělsko), antuka
• Dvouhra ženy - 1. kolo kvalifikace •
Bartůňková (10-ČR) – Kawaová (Pol.) 6:4, 2:6, 6:3
Šalková (24-ČR) – Rouraová (Šp.) 7:5, 6:1
Viďmanová (19-ČR) – Radivojevičová (Srb.) 6:3, 6:3
16:00 | L. Fruhvirtová (ČR) – Vandewinkelová (11-Belg.)
WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Havlíčková (ČR) – Rističová (Srb.) 6:7 (5:7), 7:5, 6:3
ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Svrčina (1-ČR) – Vasilev (Bulh.) 6:1, 6:3
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Vasami (It.) – Krumich (6-ČR) 7:5, 5:7, 6:2
Forejtek (4-ČR) – Carboni (It.) 4:6, 6:0, 6:3
ATP CHALLENGER 75 SAVANNAH (USA), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
19:00 | Bartoň (ČR) – Galán (Kol.)
ITF W100 CHARLOTTESVILLE (USA), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
17:30 | L. Petruželová (13-ČR) – Gómezová Pezuelaová Canová (Mex.)
ITF W75 CHIASSO (Švýcarsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kučmová (7-ČR) – Aleksejevová (Švýc.) 6:1, 6:1
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Paštiková (2-ČR) – Rizzettová (It.) 3:6, 6:3, 10:7
ITF W35 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Jelínková (15-ČR) – Chapepaová (Zim.) 6:2, 6:3
Hejtmánková (6-ČR) – Petrillová (It.) 6:4, 6:1
ITF M25 XALAPA (Mexiko), tv. povrch
• Dvouhra - finále kvalifikace •
23:59 | Sanders (15-ČR) – Hou (7-Brit.)
ITF W15 ORLANDO (USA), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:00 | A. Dvořáčková (ČR) – Martínezová Solísová (12-Mex.)
J200 ALDERSHOT (Velká Británie), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Vrtílka (ČR) – Wright (Brit.) 3:6, 6:0, 6:2
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Vrajíková (ČR) – Savicová (Brit.) 5:7, 6:0, 6:1
J200 CHASKOVO (Bulharsko), antuka
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Oliveriusová/C. Vázquezová (ČR/Šp.) – Ivanovová/Tonevová (Bulh.) 7:6 (10:8), 4:6, 10:4
J30 SHKODËR (Albánie), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Barina (ČR) – Marco (Šp.) 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)
J30 KIGALI (Rwanda), antuka
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:30 | Bláha (ČR) – Selanikyo Gefen (Izr.)
J30 ZARAGOZA (Španělsko), antuka / hala
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:30 | Dudlová (ČR) – Crespová (Šp.)
J30 SZÉKESFEHÉRVÁR (Maďarsko), antuka / hala
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Drlík (8-ČR) – Murphy (9-Irsko) 6:2, 6:3
Siqueira (10-SR) – Jan Svoboda (5-ČR) 6:4, 6:2
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Michalcová (5-ČR) – L. Juhászová (10-Maď.) 6:0, 6:0
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
Darja Vidmanová a Linda Fruhvirtová hrají v poslední době hodně špatně a proti ve formě hrajícím soupeřkám nemají šanci ...
Marketa ma fakt blbe obdobi... Tenis neni lehky sport, nemyslim jen ta hra, ale i to vsechno okolo, sestavovani tymu atd....
Tohle jen tak jednoduše z hlavy nevyndám, hrozí mi z toho noční můry...
Převedeno na běžný den jednoho běžného dospělého muže by tyto titulky mohly vypadat nějak takto:
Vstal nevyspalý, a ne úplně ve své kůži. Hrozí mu rozklepání se zimnicí
Nervózně si připravuje snídani. Hrozí, že si košili do práce potřísní citronovým čajem nebo jahodovým džemem
Jelikož má auto v servisu, při přechodu problematické osmiproudovky ho hrozí zachvátit nějaký automobil
Po příchodu do práce mu hrozí, že bude muset na kobereček za šéfem, neboť stále ještě nezpracoval analýzu prodejů za minulý kvartál
Nestíhá. Hrozí mu přesčas do pozdních večerních hodin, nebo vyhazov
Přijde-li domů pozdě, hrozí mu noc na gauči v obýváku, bez večeře, a s manželčinou žádostí o rozvod na stole
Tolik k hrozbám, které na nás číhají každou vteřinu, bez ohledu na naši současnou aktivitu a geolokaci.
Je dobré je vnímat, ale zase hrozí, že si ten život moc neužijeme... ????
Tady na portále přímo plný pytel hrozinek...
Překvapovalo by mě, kdyby nějakému tenistovi nic nehrozilo...
Přinejmenším vyřazení vždycky...
Šalková - výhra
Vidmanová - prohra
Linda Fruhvirtová - jasná prohra
Havlíčková - 50/50