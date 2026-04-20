Češi v akci, pondělí 20. 4. Fruhvirtové hrozí konec, ostatní naděje na Masters uspěly

Čtyři mladé české tenistky vstoupí do kvalifikace na prestižní tisícovce ve španělském Madridu. Úvodní kolo bojů o hlavní soutěž čeká Lindu Fruhvirtovou a už ho zvládly Nikola Bartůňková, Dominika Šalková i Darja Viďmanová. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Fruhvirtová má před sebou těžkou výzvu na Masters v Madridu (© CAMERON SMITH / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Čtyři naděje vstoupí do madridského Masters

V pondělí startují na prestižní tisícovce v Madridu boje o hlavní soutěž. Do kvalifikace vstoupí čtyři mladé české tenistky. Zatímco dvě z nich budou plnit roli favoritky, dalším dvěma naopak hrozí konec.

Nikola Bartůňková by si mohla na antuce ve španělské metropoli poradit se zkušenou polskou hráčkou Katarzynou Kawaovou. V podstatě žádné šance se nedávají soupeřce Dominiky Šalkové, a to domácí divoké kartě Ruth Rouraové.

Naopak Linda Fruhvirtová je jasnou outsiderkou proti Hanne Vandewinkelové, jelikož Belgičanka má v posledních měsících životní formu. Těžké to bude mít i Darja Viďmanová proti srbské naději Lole Radivojevičové, přičemž v tomto duelu jsou šance na postup naprosto vyrovnané.

 

WTA 1000 MADRID (Španělsko), antuka

• Dvouhra ženy - 1. kolo kvalifikace •
Bartůňková (10-ČR) – Kawaová (Pol.) 6:4, 2:6, 6:3
Šalková (24-ČR) – Rouraová (Šp.) 7:5, 6:1
Viďmanová (19-ČR) – Radivojevičová (Srb.) 6:3, 6:3
16:00 | L. Fruhvirtová (ČR) – Vandewinkelová (11-Belg.)

 

WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Havlíčková (ČR) – Rističová (Srb.) 6:7 (5:7), 7:5, 6:3

 

ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
Svrčina (1-ČR) – Vasilev (Bulh.) 6:1, 6:3

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Vasami (It.) – Krumich (6-ČR) 7:5, 5:7, 6:2
Forejtek (4-ČR) – Carboni (It.) 4:6, 6:0, 6:3

 

ATP CHALLENGER 75 SAVANNAH (USA), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
19:00 | Bartoň (ČR) – Galán (Kol.)

 

ITF W100 CHARLOTTESVILLE (USA), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
17:30 | L. Petruželová (13-ČR) – Gómezová Pezuelaová Canová (Mex.)

 

ITF W75 CHIASSO (Švýcarsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kučmová (7-ČR) – Aleksejevová (Švýc.) 6:1, 6:1

 

ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Paštiková (2-ČR) – Rizzettová (It.) 3:6, 6:3, 10:7

 

ITF W35 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Jelínková (15-ČR) – Chapepaová (Zim.) 6:2, 6:3
Hejtmánková (6-ČR) – Petrillová (It.) 6:4, 6:1

 

ITF M25 XALAPA (Mexiko), tv. povrch

• Dvouhra - finále kvalifikace •
23:59 | Sanders (15-ČR) – Hou (7-Brit.)

 

ITF W15 ORLANDO (USA), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:00 | A. Dvořáčková (ČR) – Martínezová Solísová (12-Mex.)

 

J200 ALDERSHOT (Velká Británie), tv. povrch

• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Vrtílka (ČR) – Wright (Brit.) 3:6, 6:0, 6:2

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Vrajíková (ČR) – Savicová (Brit.) 5:7, 6:0, 6:1

 

J200 CHASKOVO (Bulharsko), antuka

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Oliveriusová/C. Vázquezová (ČR/Šp.) – Ivanovová/Tonevová (Bulh.) 7:6 (10:8), 4:6, 10:4

 

J30 SHKODËR (Albánie), tv. povrch

• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Barina (ČR) – Marco (Šp.) 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)

 

J30 KIGALI (Rwanda), antuka

• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:30 | Bláha (ČR) – Selanikyo Gefen (Izr.)

 

J30 ZARAGOZA (Španělsko), antuka / hala

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:30 | Dudlová (ČR) – Crespová (Šp.)

 

J30 SZÉKESFEHÉRVÁR (Maďarsko), antuka / hala

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Drlík (8-ČR) – Murphy (9-Irsko) 6:2, 6:3
Siqueira (10-SR) – Jan Svoboda (5-ČR) 6:4, 6:2

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Michalcová (5-ČR) – L. Juhászová (10-Maď.) 6:0, 6:0


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

tommr
20.04.2026 17:20
Darja Vidmanová trochu překvapivě postoupila do druhého kola kvalifikace v Madridu Po čtyřech nevydařených turnajích konečně zase zabrala ...
tommr
20.04.2026 13:36
Lucka Havlíčková zvládla kvalifikaci v Oeiras Dneska se ale proti Risticový hodně nadřela ...
subaru
20.04.2026 12:11
Super Dominika i Nikola. Toť asi dnes vše. Další dnešní soupeřky mají super formu
tommr
20.04.2026 12:57
Dominika Šalková a Nikola Bartůnková splnily roli nasazených favoritek ...
Darja Vidmanová a Linda Fruhvirtová hrají v poslední době hodně špatně a proti ve formě hrajícím soupeřkám nemají šanci ...
Mri
20.04.2026 15:38
Ještě Anetka a Jůlinka!
Sinuhet1
20.04.2026 10:10
https://sport.aktualne.cz/tenis/ceska-v-oku-tornada-srdcervouci-reaguje-svet-tenisu-z-dalsich-vypovedi-mrazi/r~aaa2949a77fc425ded684d11c7af5ca0/

Marketa ma fakt blbe obdobi... Tenis neni lehky sport, nemyslim jen ta hra, ale i to vsechno okolo, sestavovani tymu atd....
Kreuz
20.04.2026 11:34
Ke mne jednou prisla kontrola neschopenky, dost divnej chlap... ale mam za dverma sekeru.
milanspring
20.04.2026 08:19
neměla hrát kvalifikaci Madridu i Laura Samson na divokou kartu?
gugu
20.04.2026 08:35
je v hlavní soutěži
Astarin
20.04.2026 09:38
A jaj. Nevím, jestli je to pro ni lepší než kvalifikace.
Kuba4Win
20.04.2026 09:50
V prvním kole narazí na Mariu ve druhém kole by ji případně čekala Wang.
GaelM
20.04.2026 10:32
Chytla dobrý los, v kvalifikaci by to neměla o moc jednodušší.
BorisCZ
20.04.2026 07:18
2026:

Fruhvirtové hrozí konec, na Masters hrají i Bartůňková a další naděje

Monte Carlo: Macháčovi hrozí konec v prvním kole, od Lehečky se čeká povinná výhra

Miami: Rozbité Siniakové hrozí konec. Hned po náročném programu má těžkou soupeřku

Indian Wells: Konec hrozí i Siniakové. Česká bojovnice má před sebou drsnou výzvu

Indian Wells: Menšíka čeká noční můra. Poslední mužské naději hrozí konec

Indian Wells: Vzácná možnost Siniakové, Kopřiva zkusí využít druhou šanci. Viďmanové hrozí konec

Lehečkovi hrozil nečekaný výbuch. V Dubaji se protrápil k výhře nad jasným outsiderem

Macháč se odhlásil z Dubaje. Životní úspěch nenapodobí a hrozí mu vypadnutí z TOP 50

Dubaj: Gauffové hrozí konec na filipínské hvězdičce, Svitolinová může ukončit pohádkovou jízdu

Dubaj: Krejčíkovou čeká ohromně těžká výzva, konec hrozí i Siniakové

Dubaj: Otazník u Plíškové a Krejčíkové. Muchové hrozí těžký los, Vondroušová nepřijede

Dauhá: Velká šance pro Plíškovou. Muchová jde na oblíbenou sokyni, Bouzkové hrozí konec

Obrovská smůla: Zranění Macháče přišlo v nejhorší chvíli a hrozí mu velký propad

Australian Open: Djokovič může rozbít sen, Šwiatekové hrozí konec na obávané rivalce

Australian Open: Fruhvirtové hrozí výprask od Valentové, Siniaková a spol. se pokusí o zázrak

Australian Open: Valentová na pozoru a krutý šlágr Macháče. Plíškové hrozí rychlý konec

Krutý los a těžká premiéra Strýcové. Češky pojedou do Švýcarska, hrozí účast Bencicové

Začíná Australian Open: Vondroušové hrozí krach v prvním kole, favorité nadělí výprask

Vondroušové hrozí, že přijde o další Australian Open. Opět se jí ozvala bolest
GiltyPleasure
20.04.2026 07:45
Až jsem se zhrozil...

Tohle jen tak jednoduše z hlavy nevyndám, hrozí mi z toho noční můry...
GaelM
20.04.2026 08:15
hrozné
GiltyPleasure
20.04.2026 08:38
Titulkář (a zřejmě autor článků v jedné osobě) není přílišný optimista.

Převedeno na běžný den jednoho běžného dospělého muže by tyto titulky mohly vypadat nějak takto:

Vstal nevyspalý, a ne úplně ve své kůži. Hrozí mu rozklepání se zimnicí

Nervózně si připravuje snídani. Hrozí, že si košili do práce potřísní citronovým čajem nebo jahodovým džemem

Jelikož má auto v servisu, při přechodu problematické osmiproudovky ho hrozí zachvátit nějaký automobil

Po příchodu do práce mu hrozí, že bude muset na kobereček za šéfem, neboť stále ještě nezpracoval analýzu prodejů za minulý kvartál

Nestíhá. Hrozí mu přesčas do pozdních večerních hodin, nebo vyhazov

Přijde-li domů pozdě, hrozí mu noc na gauči v obýváku, bez večeře, a s manželčinou žádostí o rozvod na stole

Tolik k hrozbám, které na nás číhají každou vteřinu, bez ohledu na naši současnou aktivitu a geolokaci.
Je dobré je vnímat, ale zase hrozí, že si ten život moc neužijeme... ????
makro99
20.04.2026 08:49
přesně tohle mě napadlo, když sem ten titulek zahlídl... poslední dobou jsou ty titulky otřesné
GiltyPleasure
20.04.2026 08:59
Titulky, které něčím hrozí, bych nazval "hrozinkami"...
lvicek
20.04.2026 13:22
Tak "hrozinek" byva bohuzel v pytliku hodne .
GiltyPleasure
20.04.2026 15:04
Jj...
Tady na portále přímo plný pytel hrozinek...

Překvapovalo by mě, kdyby nějakému tenistovi nic nehrozilo...
Přinejmenším vyřazení vždycky...
EdinaElwes
20.04.2026 10:54
Zakázala bych.
Georgino
20.04.2026 01:20
Ondro, ty hrozby konce neberou konce. Těm ostatním mimo Lindy konec nehrozí? A nám všem taky ne ?
Diabolique
20.04.2026 02:32
On to pise jenom protoze mu hrozi konec kdyz to nebude psat ...
lvicek
20.04.2026 13:22
tommr
19.04.2026 23:54
Bartůnková - prohra
Šalková - výhra
Vidmanová - prohra
Linda Fruhvirtová - jasná prohra

Havlíčková - 50/50
Diabolique
19.04.2026 23:36
Teda Linda uz se propadla i mimo nasazeni pro kvalifikaci, to je smutne. Jinak vsem ctyrem moc fandim a doufam, ze se dostanou do stovky a v ni co nejbliz padesatce. Linda by to ted potrebovala nejvic. A Dominika by taky potrebovala posun jako sul, a verim ze na to ma.
subaru
20.04.2026 08:09
Na TOP 100 nemají nyní.
MARECEK7
19.04.2026 22:32
Muška se odhlásila z Madridu
Haitik
20.04.2026 09:19
Za mne rozumné rozhodnutí.. Ať si odpočine a připraví se pořádně na Řím :-)
lvicek
20.04.2026 13:47
Rim Kdyby to radsi bylo opacne...
