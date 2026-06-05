Mimořádná posila. Vítězka juniorky French Open bude nejvýše postavenou mladou Češkou
Okťabrevová - Sun 6:2, 6:1
Okťabrevová na své cestě do finále juniorky Roland Garros ztratila jen dva sety. O ten druhý ji v semifinále připravila už brzy její krajanka Jana Kovačková, která podlehla sedmnáctileté rodačce z Togliatti po setech 7:5, 4:6, 3:6.
Ve finále už Okťabrevová kralovala. V divokém prvním setu si ani jedna z tenistek v úvodních pěti gamech nebyla schopna udržet podání. To se poprvé podařilo až za stavu 3:2 budoucí šampionce a sadu dovedla k pohodové výhře 6:2. Sun si v první sadě prohrála všechny čtyři gamy na podání a sérii natáhla i v druhém dějství, když rychle prohrávala už 0:4. Okťabrevová si už výborně rozehraný zápas ujít nenechala a za hodinu a osm minut mohla slavit titul.
Kdyby se jí to povedlo o pár dní později, bylo by to už v barvách České republiky. "Alisa žije od dvou let v Česku, odmalička chodí do našeho klubu, začínala ve čtyřech letech v tenisové školičce, kde se tenis naučila a vypracovala se postupně na současnou úroveň. Proto jsme ji maximálně podporovali a pomáhali při její snaze získat české občanství, což byl logický krok v jejím životě. Tato žádost je dnes (v pátek) již kompletně vyřízena," řekl ředitel TK Sparta Praha Miroslav Malý.
Okťabrevové patří v žebříčku 309. příčka, mezi hráčkami do 18 let je světovou pětkou, a bude tak nejvýše postavenou Češkou, kterou by se oficiálně měla stát v polovině června. Druhé místo mezi Češkami v této kategorii patří Aleně Kovačkové, která je osmá, třináctá je pak její mladší sestra Jana Kovačková. Ta je pro změnu v necelých šestnácti letech nejvýše postavenou tak mladou hráčkou.
"Jsem rád, že se Alise daří. Argument, že je vynikající tenistka, která bude úspěšně reprezentovat zemi, kde odmala žije a naučila se hrát tenis, byl jedním ze silných argumentů při komunikaci se státními orgány v procesu schvalování její žádosti," dodal Malý.
Okťabrevová nebude první tenistkou narozenou v Rusku, která bude reprezentovat Českou republiku. Těsně před branou elitní stovky je na 101. příčce rodačka z Moskvy Darja Viďmanová, v minulosti o českém občanství uvažovala i Jekatěrina Alexandrovová.
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