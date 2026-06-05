Kovačková padla v bitvě o finále s budoucí krajankou. Okťabrevová si v Paříži zahraje o titul
Okťabrevová – J. Kovačková 5:7, 6:4, 6:3
Jak Kovačková, tak Okťabrevová ztratily na své cestě do semifinále jediný set a i průběh úvodního dějství ukazoval, že se potkaly dvě tenistky s výbornou formou. Hned o úvodní tři hry se rozpoutala obrovská bitva plná shod, ani jedna z tenistek ale na svém podání nezaváhala. Od stavu 2:2 byla ale v nadcházejících třech hrách vždy úspěšnější returnující hráčka, z toho dvakrát Ruska. Ta se také dostala do vedení 5:3 a v následujícím gamu měla při podání české soupeřky hned čtyři setbolové možnosti, jak ukončit první set.
Bojovná Kovačková ale měla s úvodním dějstvím zcela jiné plány. Pokaždé si dokázala poradit, vzápětí to byla naopak ona, kdo podruhé v zápase uspěl na příjmu a srovnal na 5:5. V jedenácté hře Češka odvrátila další dva setboly, a když vzápětí podruhé v řadě o dva roky starší soupeřce vzala servis, získala první sadu za necelou hodinu hry 7:5.
Rozjetá Kovačková pokračovala v nastoupené jízdě i ve druhém setu. V dlouhém prvním gamu znovu odvrátila hned tři hrozby ztráty podání a šla do vedení. Když potřetí za sebou vzala Okťabrevové servis a šla do vedení 2:0, měla na svém kontě sedm vyhraných gamů v řadě. Ruska, která je o více než 270 míst lépe postavenou hráčkou, se až poté dočkala snížení, když uspěla na returnu. Brejk vzápětí potvrdila a bylo vyrovnáno – 2:2. V dalším průběhu ale získávala iniciativu soupeřka, která ho také nakonec získala poměrem 6:4.
V rozhodujícím dějství si hráčky držely svá podání do stavu 2:2, pak Kovačková ztratila dvakrát za sebou servis a vedení 5:2 už ruská tenistka, která od dvou let žije v Česku, nepustila. Sadu vyhrála 6:3 a po dvou hodinách a 18 minutách mohla slavit postup do finále. Maximem Kovačkové na juniorských grandslamech zatím byla jen osmifinálová účast. O finále se mladičká Češka zahraje ještě ve čtyřhře po boku Kateřiny Zajíčkové. Rodačce z Trutnova patří v žebříčku 587. příčka a je tak suverénně nejvýše postavenou tak mladou hráčkou. Své šestnácté narozeniny oslaví český talent 13. června.
Od zhruba poloviny června bude Českou republiku reprezentovat i Okťabrevová. "Alisa žije od dvou let v Česku, od malička chodí do našeho klubu, začínala ve čtyřech letech v tenisové školičce, kde se tenis naučila a vypracovala se postupně na současnou úroveň. Proto jsme ji maximálně podporovali a pomáhali při její snaze získat české občanství, což byl logický krok v jejím životě. Tato žádost je dnes již kompletně vyřízena," vysvětlil ředitel TK Sparta Praha Miroslav Malý.
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