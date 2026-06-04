French Open: Konec Menšíka, nebo šokující finále? Český outsider vyzve největšího favorita
Menšík – Zverev | 14:30 SELČ
Jakub Menšík bude outsiderem v semifinále French Open proti Alexanderovi Zverevovi. Tento zápas mohou rozhodnout zkušenosti s velkými zápasy, kterých má mnohem víc Němec.
Zápasové informace a forma
Menšík předvádí v Paříži neskutečné tažení, přestože byl téměř v každém zápase zpochybňován. Samozřejmě ne kvůli tenisovým schopnostem, nýbrž z toho důvodu, že měl v minulosti potíže fyzicky zvládat bitvy ve formátu na tři vítězné sety. Všem pochybovačům ale na letošním French Open zavřel pusu a obzvláště jeho poslední tři výkony byly velmi působivé.
Po neskutečné bitvě s Marianem Navonem ve druhém kole, po níž zůstal několik minut ležet na kurtu a byl v péči lékařů, skolil neoblíbeného soupeře Alexe de Minaura ve čtyřech setech. Následně vyhrál pětisetovou řežbu s Andrejem Rubljovem a ve čtvrtfinále přejel bez ztráty setu obávaný talent Joaa Fonsecu. Proti hvězdnému Brazilci ukázal svou psychickou sílu v klíčových momentech.
Na kontě má ve velmi mladém věku už několik úspěchů, včetně triumfu na Masters v Miami nebo vítězství nad Jannikem Sinnerem a Novakem Djokovičem. Až do tohoto turnaje mu ovšem chyběl nějaký výraznější výsledek na grandslamech. Teď je ale prvním tenistou narozeným v roce 2004 či později, který se dostal do semifinále grandslamu, a nejmladším českým semifinalistou na grandslamech.
Zverevovi se na letošním French Open otevřela cesta k titulu a zatím obrovský tlak očekávání zvládá naprosto výborně. Po nečekaných prohrách Sinnera a Djokoviče odehrál tři zápasy, dohromady ztratil jen jeden set a ve čtvrtfinále suverénně přehrál rozjetý talent Rafaela Jódara. Pokud si současné rozpoložení udrží, existuje velká šance, že ukončí prokletí a dočká se prvního grandslamového titulu.
Za sebou má už čtyři odehraná semifinále na French Open, kdežto všechny tři další semifinalisty čeká premiéra v této fázi grandslamu. Pro německého favorita ale může být právě semifinále velkým strašákem, protože se mu v aktuální sezoně v tomto kole vůbec nedaří. Potvrzuje to bilance 1:5 v letošních semifinále zahrnující porážku s Flaviem Cobollim v Mnichově.
I z tohoto důvodu Zverev stále čeká na první letošní titul. Finále si v tomto roce zahrál pouze na antukovém Masters v Madridu a schytal v něm potupný výprask od Sinnera. Pokud chce dlouhé čekání na triumf ukončit teď na French Open, musí být psychicky silný a nutně potřebuje překonat případnou nervozitu a dál úspěšně bojovat s tlakem veřejnosti a médií.
Vzájemná bilance
Zverev vede 1:0. Jediný předchozí souboj se uskutečnil před pár týdny v osmifinále na antukovém Masters v Madridu, kde Menšík prohrál z vedení o brejk v rozhodujícím setu. Zverev nakonec zapsal těsné vítězství 6:4, 6:7, 6:3.
Zajímavosti a fakta
Menšík má ve své kariéře velmi působivou bilanci 4:3 v zápasech se zástupci TOP 5 žebříčku.
Pozitivní bilancí disponuje český tenista i v semifinálových utkáních na hlavním okruhu (3:2).
Zverev prohrál sedm ze svých deseti semifinále na grandslamových turnajích.
Teprve podruhé v kariéře bude v semifinále grandslamu čelit někomu mimo TOP 10 pořadí. Takový zápas Zverev zatím odehrál jen na US Open 2020, kde shodou okolností rovněž narazil na 27. hráče světa a Pabla Carreňa zdolal v pěti setech.
Němec vyhrál 21 z posledních 22 tie-breaků na French Open.
Sázkařská analýza
Menšík byl v minulosti často na grandslamech zranitelný, a to kvůli formátu na tři vítězné sety. Teď to ale vypadá, že je na tom fyzicky mnohem lépe a do semifinále půjde po hladkém vítězství bez ztráty setu ve čtvrtfinále a dvou dnech volna. Dá se tedy očekávat, že bude ve stoprocentní kondici. A se svou bilancí proti nejlepším hráčům na světě je rozhodně schopný dělat favorizovanému Zverevovi potíže.
I když může být souboj mezi Menšíkem a Zverevem těsný, očekává se, že do finále projde Zverev. Němec už má za sebou nespočet bitev, může se pochlubit vynikající kondicí i výdrží a hlavně posbíral během své kariéry podstatně více zkušeností s takovými zápasy než mladý český tenista. Ještě k tomu má na French Open vynikající bilanci v tie-breacích, což se mu může proti Menšíkovi, který rovněž disponuje dělovým servisem, náramně hodit. Zverev je zaslouženě velkým favoritem.
Menšík – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)
Největší úspěchy na antuce: French Open (semifinále)
Bilance: 23:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na antuce: 8:3
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:2 (kariérní 10:10)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 1:1 (kariérní 3:2)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Menšík – French Open
Kariérní bilance: 6:1
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (2. kolo), Hamburk (osmifinále)
Cesta turnajem: Droguet (6:3, 6:2, 6:4), Navone (6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6), (8) De Minaur (0:6, 6:2, 6:2, 6:3), (11) Rubljov (6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3), (28) Fonseca (6:4, 6:3, 7:6)
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Madrid (finále)
Největší úspěchy na antuce: Madrid (finále)
Bilance: 33:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 18:4
Bilance proti hráčům TOP 30: 11:7 (kariérní 183:145)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 3:7)
Bilance v semifinále: 1:5 (kariérní 41:43)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Zverev – French Open
Kariérní bilance: 43:10
Nejlepší výsledek: finále (2024)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v semifinále: 1:3
Generálka: Madrid (finále), Řím (osmifinále)
Cesta turnajem: Bonzi (6:3, 6:4, 6:2), Macháč (6:4, 6:2, 6:2), Halys (6:4, 6:3, 5:7, 6:2), De Jong (7:6, 6:4, 6:1), (27) Jódar (7:6, 6:1, 6:3)
Arnaldi – Cobolli | 19:00 SELČ
Senzační italské derby v semifinále French Open. Flavio Cobolli by mohl mít víc sil než jeho krajan Matteo Arnaldi.
Zápasové informace a forma
Arnaldi se na postup do čtvrtfinále extrémně nadřel, což se v souboji s krajanem Matteem Berrettinim projevilo. Arnaldi vůbec nezachytil začátek zápasu, ale měl štěstí, že Berrettini začal mít zdravotní potíže a musel nakonec za stavu 5:7 a 2:5 ze svého pohledu skrečovat.
Ačkoli si Arnaldi určitě nepřál zvítězit takovým způsobem, jedná se o obrovské ušetření sil na další zápas, jelikož na kurtech v předchozích dvou duelech strávil přes deset hodin. Do semifinále tak půjde relativně odpočatý, čímž se jeho šance na šokující postup do finále zvyšují.
I kdyby Arnaldi ve svém prvním grandslamovém semifinále neuspěl, jedná se pro něj o fantastický výsledek. Obzvláště s přihlédnutím k okolnostem. Předtím se letos ani jednou nepodíval do čtvrtfinále na hlavním okruhu, a dokonce i vinou zdravotních potíží opustil TOP 100 žebříčku. V Paříži však svou kariéru znovu nastartoval a má nakročeno k návratu do nejlepší třicítky pořadí.
Vzorec letošní sezony je v případě Cobolliho jasný. Buď končí brzy, nebo najde rytmus a dojde daleko. Naštěstí pro něj může French Open zařadit mezi povedená vystoupení. Po cestě do čtvrtfinále si poradil s Andreou Pellegrinem, Yibingem Wuem, Learnerem Tienem a Zacharym Svajdou a pak předvedl působivý obrat proti světové šestce Félixovi Augerovi-Aliassimemu a poprvé prošel do semifinále grandslamu.
Letos sice předvedl několik velmi nepovedených výkonů a brzkých vyřazení, nicméně kompenzuje to skvělými výsledky. Díky tomu se stále pohodlně udržuje v nejlepší dvacítce světového pořadí, což už je sám o sobě velký úspěch. V Paříži udělal další krok a po skončení French Open by mohl debutovat v elitní desítce.
Sebrat místo v TOP 10 může talentovanému Italovi už jen český tenista Jakub Menšík. Prostějovský rodák by ovšem musel French Open ovládnout a získat svůj první grandslamový titul. Pokud se mu to nepodaří, bude v nejlepší desítce debutovat Cobolli, kterému vlastně k jistotě stačí postup do finále.
Vzájemná bilance
Arnaldi vede 3:2. Také pošesté se potkávají na antuce. Na hlavním okruhu je nicméně vzájemná bilance vyrovnaná 1:1 a Cobolli vyhrál ve čtyřech setech poslední souboj loni právě tady na French Open.
Zajímavosti a fakta
Arnaldi prohrál osm z posledních devíti duelů s hráči TOP 20 žebříčku.
Na hlavní tour prohrál Arnaldi všechna tři semifinále. Konkrétně v Umagu 2023, na kanadském Masters 2024 a v Delray Beach 2025.
Cobolli má v hlavní soutěži French Open bilanci 8:3 a všechny tři porážky utrpěl proti hráčům TOP 15 hodnocení.
V letošní sezoně má Cobolli bilanci 7:3 se soupeři mimo elitní stovku a vyhrál s nimi posledních šest soubojů.
Sázkařská analýza
Cobolli je mnohem výše ve světovém pořadí, nicméně co se tenisových schopností týče, není mezi aktéry zas tak obrovský rozdíl. Ranking Arnaldiho v poslední době utrpěl hlavně kvůli zdravotním problémům, ale už byl v TOP 30. Také aktuální stav vzájemné bilance značí, že by mohlo dojít na vyrovnaný duel.
Více sil by ovšem měl mít Cobolli, který má za sebou podstatně snadnější cestu do semifinále, kdežto Arnaldi absolvoval několik velmi náročných bitev. K tomu můžeme přidat Arnaldiho bilanci 0:3 v semifinále na hlavní tour. Hlavně z těchto důvodů je Cobolli favoritem na postup. Ačkoli mívá někdy slabší dny, měl by být schopný si s krajanem Arnaldim poradit.
Arnaldi – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: French Open (semifinále)
Největší úspěchy na antuce: French Open (semifinále)
Bilance: 14:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na antuce: 13:6
Bilance proti hráčům TOP 20: 1:1 (kariérní 11:27)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 0:3)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)
Arnaldi – French Open
Kariérní bilance: 10:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Madrid (kvalifikace), Cagliari challenger (triumf), Řím (3. kolo)
Cesta turnajem: (29) Griekspoor (6:7, 6:3, 7:6, 6:3), Tsitsipas (7:6, 5:7, 6:3, 6:2), Collignon (6:4, 6:7, 5:7, 6:4, 7:6), (19) Tiafoe (7:6, 6:7, 3:6, 7:6, 6:4), M. Berrettini (7:5, 5:2 skreč)
Cobolli – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Acapulco (triumf); Mnichov (finále)
Největší úspěchy na antuce: Mnichov (finále)
Bilance: 23:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na antuce: 14:5
Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 7:3 (kariérní 166:97)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 5:2)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)
Cobolli – French Open
Kariérní bilance: 8:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (3. kolo), Hamburk (1. kolo)
Cesta turnajem: Pellegrino (6:4, 7:6, 6:3), Yibing Wu (6:4, 6:4, 6:4), (18) Tien (6:2, 6:2, 6:3), Z. Svajda (6:2, 6:3, 6:7, 7:6), (4) Auger-Aliassime (4:6, 6:4, 6:4, 6:4)
Kompletní program | Přehled mužského turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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