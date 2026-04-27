Češi v akci, pondělí 27. 4. Menšík na Masters, Plíšková a Nosková uspěly. Valentová smetla šampionku

Karolína Plíšková a Linda Nosková vybojovaly postup do čtvrtfinále na prestižní tisícovce ve španělském Madridu, kde se o osmifinálovou účast porve Jakub Menšík. Tereza Valentová vstoupila do podniku WTA 125 ve Francii suverénně zvládnutým soubojem s grandslamovou šampionkou. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Trio nadějí na Masters

Tři čeští tenisté budou v pondělí usilovat o postup do dalšího kola na prestižní tisícovce v Madridu. Zatímco Karolína Plíšková a Linda Nosková už odehrají osmifinálové duely, Jakub Menšík bude o účast mezi nejlepší šestnáctkou teprve bojovat.

Nosková má před sebou velmi těžkou výzvu v podobě světové trojky a loňské finalistky Coco Gauffové, kterou nikdy neporazila. Plíšková naopak bude po fantastickém obratu v předchozím kole plnit roli favoritky proti překvapivé osmifinalistce Solaně Sierraové.

Menšík suverénně zvládl úvodní zápas ve španělské metropoli a zničil syna české legendy Martina Damma. Ve třetím kole ho ale čeká mnohem těžší prověrka, jelikož vyzve Karena Chačanova. Se zkušeným ruským hráčem prohrál oba předchozí duely.

Více informací přineseme v pondělním preview.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka

• Dvouhra ženy - osmifinále •
Plíšková (ČR) – Sierraová (Arg.) 6:4, 6:3
Nosková (13-ČR) – Gauffová (3-USA) 6:4, 1:6, 7:6 (7:5)

• Dvouhra muži - 3. kolo •
20:30 | PREVIEW | Menšík (23-ČR) – Chačanov (13-)

Pavouk čtyřhra ženy
• Čtyřhra ženy - osmifinále •
Perezová/Schuursová (8-Austr./Niz.) – Kozyrevová/Škochová (-/ČR) 6:3, 6:0

 

WTA 125 SAINT-MALO (Francie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
Valentová (1-ČR) – Stephensová (USA) 6:4, 6:1

 

ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN (Rakousko), antuka

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Donald (10-ČR) – Damas (1-Šp.) 6:2, 7:6 (7:5)
Krumich (3-ČR) – Nijboer (9-Niz.) 6:2, 6:0

 

ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Forejtek (1-ČR) – Nicod (ČR) 4:6, 6:1, 6:4
Siniakov (10-ČR) – Boitan (3-Rum.) 7:6 (9:7), 1:0 / skreč
Molleker (9-Něm.) – Černý (ČR) 6:1, 6:2
Johns (6-USA) – Řeček (ČR) 6:4, 6:7 (4:7), 6:2

 

ITF W100 WIESBADEN (Německo), antuka

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Hodzicová (13-Něm.) – Martincová (3-ČR) 6:2, 1:1 / skreč

 

ITF W100 BONITA SPRINGS (USA), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Siegová (8-USA) – L. Petruželová (ČR) 7:5, 6:2

 

ITF W35 BOCA RATON (USA), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Jegorovová (1-) – Mandelíková (ČR) 6:3, 6:1

 

ITF M15 VILLAHERMOSA (Mexiko), tv. povrch

• Dvouhra - finále kvalifikace •
22:00 | Sanders (9-ČR) – Manzano Navarro (4-Mex.)

 

J300 PLOVDIV (Bulharsko), antuka

• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Borisov (Bulh.) – Hrubý (3-ČR) 6:1, 1:1 / skreč

 

J200 SALSOMAGGIORE (Itálie), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:30 | Švíglerová (2-ČR) – Lanteriová Monacová (It.)

 

J200 VILLACH (Rakousko), antuka

• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Dujka (ČR) – Grasl (Rak.) 6:2, 6:4
D. Vágner (ČR) – Mokán (Maď.) 6:1, 6:4
Jack Cheng (5-Hong.) – Vrtílka (ČR) 6:3, 3:6, 7:6 (7:5)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Andronicouová (Kypr) – V. Svobodová (ČR) 6:3, 6:2
Bajusčenková (-) – Mojžíšová (ČR) 6:3, 6:3
Cinkaničová (SR) – Ďulíková (2-ČR) 1:6, 6:2, 6:1
Bervidová (ČR) – Rackovová (Rak.) 6:0, 6:0
Zajíčková (1-ČR) – Varsaová (Rum.) 6:4, 7:5

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Bečirovič Novak/D. Vágner (Slovin./ČR) – M. Kovács/Mokán (Maď.) 2:6 / odloženo

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Cerdicová/Mojžíšová (Něm./ČR) – Haiderová-Maurerová/Sabadiová (Rak.) / odloženo
L. Slaměníková/Janevová (ČR/Slovin.) – Montoyaová/X. Wang (3-USA/Čína) 6:3, 5:5 / odloženo

 

J100 MOHAMMEDIA (Maroko), antuka

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Komat/Zerai (Mar./ČR) – Bezzaz/Erraji (Mar.) 7:6 (8:6), 3:6, 10:5

 

J60 LYON (Francie), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Scalviniová (It.) – T. Růžičková (ČR) 7:5, 6:3

 

J30 KIGALI (Rwanda), antuka

• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Bláha (ČR) – Eškol Bruck (7-Izr.) 6:2, 6:4

 

J30 GIRONA (Španělsko), antuka

• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Bücheleová (Něm.) – Gabzdylová (ČR) 6:2, 7:5

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Gabzdylová (ČR) – E. Fernándezová (Šp.) 2:6, 6:3, 10:5


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
27.04.2026 14:16
Tereza Valentová zvládla zrádné první kolo proti Sloane Stephens ... smile
chlebavevaju
27.04.2026 14:19
Sloník ta to dopravovala.
chlebavevaju
27.04.2026 14:19
*dopracovala
tommr
27.04.2026 14:54
SS hřešila na velkej talent a nechtělo se jí makat. Ted už je na návrat na bývalé pozice pozdě ...
MARECEK7
26.04.2026 20:55
Kdy se bude Terez učit na maturu
tenisman1233
26.04.2026 20:57
Mezi zápasy.
com
26.04.2026 20:59
na lavečce mezi výměnou stran
chlebavevaju
26.04.2026 21:15
tommr
26.04.2026 20:26
Neříkala Tereza Valentová náhodou že teď nebude nikde hrát kvůli maturitě?
EllNino
26.04.2026 20:27
V Římě
tenisman1233
26.04.2026 20:33
Takto to má cestou ze Španělska.
com
26.04.2026 20:56
jako nasazena jednicka by mela za tyden brat titul
com
26.04.2026 20:23
V nadpisu mi chybi, ze v Ostrave bude hrat bratr Siniakove
Kuba4Win
26.04.2026 20:13
Nosková - na Coco neumí takže spíš ne
Menšík 50/50
Plíšková - jasná výhra
chlebavevaju
26.04.2026 20:14
Zlaté české dítě zase neumí na Karena, tam to spíš taky nevyjde. Nosková by Cocouše s bolavým břichem dát mohla.
The_Punisher
26.04.2026 20:47
To by Lindě do karet hrát mohlo, ale známe to ... Snad bude mít Linda svůj den
Kuba4Win
26.04.2026 20:47
Jj Nosková šanci má ale spíš si myslím že to odstoupení Coco bylo jen preventivní a dozitrka ji bolest břicha přejde
PTP
26.04.2026 20:50
Jako že se vysere?
tenisman1233
26.04.2026 20:50
Bolest břicha to úplně nebylo,vypadá to vážněji.Coco dokonce zvracela během zápasu.
Kuba4Win
26.04.2026 20:52
Aha tak to jsem netušil tak aby nakonec vůbec k tomu zápasu nastoupila.
Oin
26.04.2026 20:53
Jak jsem už psal, údajně jde o otravu krevetama.
Kuba4Win
26.04.2026 20:55
Tak to jsem nečetl. Dík za info
PTP
26.04.2026 20:56
Nebo jí někdo nasadil kravatu, záleží na překladu.
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 22:58
úplně se mi vybavil Mr. Bean s ústřicemi.

Oni jsou schopni do paelli přimíchat kde co... Měla by mít ochutnávače. Tady vidím velké plus pro hráčky se psy
frenkie57
26.04.2026 21:46
Asi zkažené burrito.
tommr
26.04.2026 20:29
s tou jasnou výhrou Karolíny bych moc nepočítal. Sierra je na antuce nebezpečná a Karolíně taky můžou dojít síly ...
The_Punisher
26.04.2026 20:48
Jako hrát proti antukářce asi nebude nic jednoduché. Pokud bude hrát ale minimálně 50% toho, co dnes, tak by to měla zvládnout s přehledem.
chlebavevaju
26.04.2026 20:05
Zítra bude krásný den, hraje Karča zLoun.
com
26.04.2026 20:22
jaktoze nema den volna?
chlebavevaju
26.04.2026 20:28
Taky jsem se divil.
PTP
26.04.2026 20:46
Musí ji utahat, jinak jim to tam vyhraje.
