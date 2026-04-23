Češi v akci, pátek 24. 4. Šestka na Masters. Nosková je favoritka, Plíšková a další mohou skončit

Šestka na Masters. Nosková je favoritka, Plíšková a další mohou skončit
Česká šestka na Masters
Velmi bohatý program z pohledu českého fanouška nabídne pátek na prestižní tisícovce v Madridu. Nemusí to být však vůbec úspěšný den našich tenistů, protože v roli velké favoritky nastoupí na antuce ve španělské metropoli pouze Linda Nosková. Česká žebříčková dvojka bude čelit Emilianě Arangové z Kolumbie a měla by zapsat hladké vítězství.
Naopak skončit by mohlo všech dalších pět českých nadějí. Karolína Plíšková totiž vyzve svou bývalou rivalku Marii Sakkariovou, která se po dlouhém trápení zase zlepšuje a stoupá žebříčkem, a Kateřinu Siniakovou čeká souboj se světovou osmnáctkou Clarou Tausonovou.
Těžký duel druhého kola absolvují i tři čeští muži. Jiří Lehečka už podruhé v rámci letošního antukového jara změří síly s Alejandrem Tabilem, s nímž měl potíže v Monte Carlu. Tomáš Macháč nastoupí proti nasazenému Cameronovi Norriemu, kterému v obou předchozích případech podlehl. Vít Kopřiva to asi bude mít nejtěžší, jelikož svede duel s favorizovaným Andrejem Rubljovem.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka
• Dvouhra ženy - 2. kolo •
11:00 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Sakkariová (33-Řec.)
14:00 | PREVIEW | Nosková (13-ČR) – Arangová (Kol.)
15:30 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Tausonová (17-Dán.)
• Dvouhra muži - 2. kolo •
12:30 | PREVIEW | Lehečka (11-ČR) – Tabilo (Chile)
15:30 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Rubljov (9-)
16:30 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Norrie (19-Brit.)
Pavouk čtyřhra ženy
• Čtyřhra ženy - 1. kolo •
14:00 | Detiucová/Piterová (ČR/Pol.) – M. Andrejevová/Šnajderová (-)
17:00 | Rachimovová/Sisková (Uzb./ČR) – Kruničová/Mladenovicová (Srb./Fr.)
ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:30 | Svrčina (1-ČR) – Cretu (Rum.)
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Karol/Paulson (SR/ČR) – Cadenasso/Romano (It.)
ITF W100 TOKIO (Japonsko), tv. povrch
• Dvouhra - čtvrtfinále •
04:00 | Knutsonová (ČR) – Jacenková (8-)
ITF W75 CHIASSO (Švýcarsko), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
xx:xx | Martincová (ČR) – De Stefanová (It.)
• Čtyřhra - semifinále •
xx:xx | Kučmová/Laboutková (2-ČR) – De Stefanová/Urgesiová (It.)
ITF W50 ROEHAMPTON (Velká Británie), tv. povrch
• Dvouhra - semifinále •
12:30 | Valdmannová (3-ČR) – Glušková (Izr.)
ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Gengel (2-ČR) – Ursu (5-Ukr.)
ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala
• Dvouhra - čtvrtfinále •
06:00 | Palán (3-ČR) – Hulme (Austr.)
J60 KÁHIRA (Egypt), antuka
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
09:30 | Krejčí (2-ČR) – Shoaib (6-Egypt)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:30 | Šmídová (3-ČR) – Panovová (5-Kypr)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:30 | Havelková/Šmídová (2-ČR) – Abdalazizová/Hegazyová Omarová (Egypt)
* bude se hrát i čtvrtfinále
J30 KIGALI (Rwanda), antuka
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
09:30 | Bláha/Pegios (ČR/Švýc.) – J. Choi/D. Song (Korea) 2:6, 1:2 / dohrávka
* bude se hrát i semifinále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
