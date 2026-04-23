Češi v akci, pátek 24. 4. Šestka na Masters. Nosková je favoritka, Plíšková a další mohou skončit

DNES, 20:00
Aktuality 1
Šest českých nadějí odehraje v pátek utkání druhého kola na prestižní tisícovce ve španělském Madridu. Favoritkou bude pouze Linda Nosková, naopak velmi těžká výzva čeká Karolínu Plíškovou, Kateřinu Siniakovou, Jiřího Lehečku, Tomáše Macháče a Víta Kopřivu. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Nosková bude na Masters plnit roli favoritky (© SHI TANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

čtvrtek 23. 4.středa 22. 4. | úterý 21. 4. | pondělí 20. 4. | neděle 19. 4.

 

Česká šestka na Masters

Velmi bohatý program z pohledu českého fanouška nabídne pátek na prestižní tisícovce v Madridu. Nemusí to být však vůbec úspěšný den našich tenistů, protože v roli velké favoritky nastoupí na antuce ve španělské metropoli pouze Linda Nosková. Česká žebříčková dvojka bude čelit Emilianě Arangové z Kolumbie a měla by zapsat hladké vítězství.

Naopak skončit by mohlo všech dalších pět českých nadějí. Karolína Plíšková totiž vyzve svou bývalou rivalku Marii Sakkariovou, která se po dlouhém trápení zase zlepšuje a stoupá žebříčkem, a Kateřinu Siniakovou čeká souboj se světovou osmnáctkou Clarou Tausonovou.

Těžký duel druhého kola absolvují i tři čeští muži. Jiří Lehečka už podruhé v rámci letošního antukového jara změří síly s Alejandrem Tabilem, s nímž měl potíže v Monte Carlu. Tomáš Macháč nastoupí proti nasazenému Cameronovi Norriemu, kterému v obou předchozích případech podlehl. Vít Kopřiva to asi bude mít nejtěžší, jelikož svede duel s favorizovaným Andrejem Rubljovem.

Více informací přineseme v pátek v našem preview.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra ženyPavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - 2. kolo •
11:00 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Sakkariová (33-Řec.)
14:00 | PREVIEW | Nosková (13-ČR) – Arangová (Kol.)
15:30 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Tausonová (17-Dán.)

• Dvouhra muži - 2. kolo •
12:30 | PREVIEW | Lehečka (11-ČR) – Tabilo (Chile)
15:30 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Rubljov (9-)
16:30 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Norrie (19-Brit.)

Pavouk čtyřhra ženy
• Čtyřhra ženy - 1. kolo •
14:00 | Detiucová/Piterová (ČR/Pol.) – M. Andrejevová/Šnajderová (-)
17:00 | Rachimovová/Sisková (Uzb./ČR) – Kruničová/Mladenovicová (Srb./Fr.)

 

ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:30 | Svrčina (1-ČR) – Cretu (Rum.)

• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Karol/Paulson (SR/ČR) – Cadenasso/Romano (It.)

 

ITF W100 TOKIO (Japonsko), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
04:00 | Knutsonová (ČR) – Jacenková (8-)

 

ITF W75 CHIASSO (Švýcarsko), antuka

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
xx:xx | Martincová (ČR) – De Stefanová (It.)

• Čtyřhra - semifinále •
xx:xx | Kučmová/Laboutková (2-ČR) – De Stefanová/Urgesiová (It.)

 

ITF W50 ROEHAMPTON (Velká Británie), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
12:30 | Valdmannová (3-ČR) – Glušková (Izr.)

 

ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Gengel (2-ČR) – Ursu (5-Ukr.)

 

ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
06:00 | Palán (3-ČR) – Hulme (Austr.)

 

J60 KÁHIRA (Egypt), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
09:30 | Krejčí (2-ČR) – Shoaib (6-Egypt)

• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:30 | Šmídová (3-ČR) – Panovová (5-Kypr)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:30 | Havelková/Šmídová (2-ČR) – Abdalazizová/Hegazyová Omarová (Egypt)
* bude se hrát i čtvrtfinále

 

J30 KIGALI (Rwanda), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
09:30 | Bláha/Pegios (ČR/Švýc.) – J. Choi/D. Song (Korea) 2:6, 1:2 / dohrávka
* bude se hrát i semifinále


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Přidat komentář
jih
23.04.2026 20:04
Nějak moc tenisáků na té fotce...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist