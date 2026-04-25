Češi v akci, neděle 26. 4. Plíšková, Nosková a Lehečka postupují. Svrčina ve finále selhal
Češi v akci (probíhající turnaje)
Pět nadějí zabojuje o osmifinále na Masters
Velmi bohatý program z českého pohledu nabídne nedělní hrací plán na prestižní tisícovce v Madridu. Ve španělské metropoli se totiž porve o postup do osmifinálové fáze celkem pět našich nadějí.
Nejtěžší výzva čeká Karolínu Plíškovou, Kateřinu Siniakovou a Víta Kopřivu. Naopak v roli favorita nastoupí Jiří Lehečka a Linda Nosková. Ve hře je z českých tenistů ve dvouhře ještě Jakub Menšík, který ale nastoupí až v pondělí.
Lindu Noskovou pak později odpoledne čeká ještě čtyřhra po boku krajanky Marie Bouzkové. Česká dvojice se pokusí navázat na senzační skalp nasazených čtyřek a vyzve další elitní deblistky, tentokrát Kristinu Mladenovicovou a Aleksandru Kruničovou.
Více informací přineseme v nedělním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka
• Dvouhra ženy - 3. kolo •
McNallyová (USA) – Siniaková (ČR) 6:3, 2:6, 7:6 (7:2)
Nosková (13-ČR) – Samsonovová (20-) / bez boje
Plíšková (ČR) – Mertensová (19-Belg.) 7:5, 2:6, 7:6 (7:3)
• Dvouhra muži - 3. kolo •
Lehečka (11-ČR) – Michelsen (33-USA) 6:4, 6:2
19:00 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Rinderknech (22-Fr.)
• Čtyřhra ženy - osmifinále •
Kruničová/Mladenovicová (Srb./Fr.) – Bouzková/Nosková (ČR) 3:6, 7:5, 11:9
Svrčina se porve o titul
Dalibor Svrčina startuje na nižším okruhu a má na dosah titul. Na challengeru v Římě zatím s přehledem plní roli nasazené jedničky a do nedělního finále postoupil bez ztráty jediného setu. Favoritem bude také v souboji o trofej.
Český tenista bude ve finále čelit nenasazenému domácímu zástupci a až 338. hráči světa Andreovi Guerrierimu. Svrčinu čeká jubilejní 10. finále na challengerech a v takových zápasech má bilanci 5:4, přičemž loni uspěl ve třech ze čtyř případů. Sedmadvacetiletý kvalifikant Guerrieri naopak nikdy předtím na této úrovni nepostoupil ani do semifinále.
ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra - finále •
Guerrieri (It.) – Svrčina (1-ČR) 6:4, 2:6, 6:1
ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN (Rakousko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Donald (10-ČR) – Hausberger (Rak.) 6:1, 6:1
Cukierman (Izr.) – Vrbenský (12-ČR) 7:5, 7:6 (7:2)
Krumich (3-ČR) – Hilderbrand (USA) 5:7, 6:3, 7:5
ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Nicod (ČR) – M. Möller (Něm.) 6:1, 6:4
Boitan (3-Rum.) – Čížek (ČR) 6:3, 6:4
Forejtek (1-ČR) – Doskočil (ČR) 6:7 (7:9), 6:3, 6:4
Gombos (4-SR) – Kusý (ČR) 6:1, 7:6 (7:4)
Siniakov (10-ČR) – Poštolka (ČR) 7:6 (7:4), 7:5
Bašič (12-Bosna) – Klimas (ČR) 6:7 (3:7), 6:4, 7:5
15:00 | Černý (ČR) – Stricker (2-Švýc.)
Řeček (ČR) – Palosi (8-Rum.) 7:6 (10:8), 6:2
ITF W100 WIESBADEN (Německo), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Martincová (3-ČR) – Steinerová (Něm.) 6:1, 6:3
Vološčuková (11-Portug.) – Bayerlová (ČR) 6:3, 6:4
ITF W15 MADRID (Španělsko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kopřivová (ČR) – D. Gonzálezová (Šp.) / zrušeno
ITF M15 VILLAHERMOSA (Mexiko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
19:00 | Sanders (9-ČR) – Delgado (Mex.)
J60 KÁHIRA (Egypt), antuka
• Dvouhra chlapci - finále •
Genidy (3-Egypt) – Krejčí (2-ČR) 6:4, 6:3
• Dvouhra dívky - finále •
Mostafaová (1-Egypt) – Šmídová (3-ČR) 6:0, 6:2
J300 PLOVDIV (Bulharsko), antuka
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
Hrubý (3-ČR) – Stefanov (Bulh.) 7:5, 6:2
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Hrubý (3-ČR) – Rodriguez-Matov (Bulh.) 7:6 (7:2), 6:1
J200 VILLACH (Rakousko), antuka
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Bervidová (ČR) – Janevová (4-Slovin.) 5:7, 6:1, 10:8
J30 GIRONA (Španělsko), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Gabzdylová (ČR) – Mateosová (5-Šp.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Karolína - Mertenska 3:1, ale není favoritkou
Kačenka - McNally 1:0, ale taky není favoritkou
ková - Samsonová 1:2, ale je favoritkou