Češi v akci, sobota 25. 4. Menšík suverénně zvládl výzvu, Samson končí. Valdmannová slaví titul
Češi v akci (probíhající turnaje)
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka
• Dvouhra ženy - 3. kolo •
Bondárová (Maď.) – Samson (ČR) 7:6 (7:3), 6:1
• Dvouhra muži - 2. kolo •
Menšík (23-ČR) – Damm (USA) 6:3, 6:4
Pavouk čtyřhra ženy
• Čtyřhra ženy - osmifinále •
Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Ealaová/Sönmezová (Fil./Tur.) 6:1, 7:5
• Čtyřhra ženy - 1. kolo •
Bouzková/Nosková (ČR) – Ostapenková/Routliffeová (4-Lot./N. Zél.) 6:7 (2:7), 7:5, 10:6
Kozyrevová/Škochová (-/ČR) – Katóová/Samsonovová (Jap./-) / bez boje
ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra - semifinále •
Svrčina (1-ČR) – Vasami (It.) 6:3, 7:6 (7:2)
• Čtyřhra - finále •
Barrientos/Behar (1-Kol./Urug.) – Karol/Paulson (SR/ČR) 7:6 (7:4), 4:6, 10:7
ITF W75 CHIASSO (Švýcarsko), antuka
• Čtyřhra - finále •
McAdoová/S. Sakellaridiová (1-USA/Řec.) – Kučmová/Laboutková (2-ČR) 6:2, 3:6, 10:8
ITF W50 ROEHAMPTON (Velká Británie), tv. povrch
• Dvouhra - finále •
Valdmannová (3-ČR) – Hrunčáková (2-SR) 3:2 / skreč
ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - semifinále •
Kačmazov (6-) – Gengel (2-ČR) 7:5, 6:3
ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala
• Dvouhra - semifinále •
Shepp (7-N. Zél.) – Palán (3-ČR) 6:4, 6:1
J60 KÁHIRA (Egypt), antuka
• Dvouhra chlapci - semifinále •
Krejčí (2-ČR) – Mourid (4-Egypt) 3:6, 7:5, 6:3
• Dvouhra dívky - semifinále •
Šmídová (3-ČR) – Elgerbyová (2-Egypt) 3:6, 6:1, 6:4
• Čtyřhra dívky - semifinále •
Misková/Panťušinová (-) – Havelková/Šmídová (2-ČR) 6:3, 6:3
J30 SHKODËR (Albánie), tv. povrch
• Čtyřhra chlapci - finále •
Barina/Lukovac (4-ČR/Č. Hora) – Janev/Neziri (1-Mak.) 6:4, 2:6, 10:6
J200 VILLACH (Rakousko), antuka
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
16:30 | Bervidová (ČR) – Kačuškinová (7-)
16:30 | Navrátilová (6-ČR) – Štorová (Slovin.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Bervidová (ČR) – Pesecová (Rak.) 6:0, 6:0
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Pro Vendulu je to první letošní a celkově třetí titul ...
2. J. C. Menor vs. Dr. Martin Damm di Dam - otevřená záležitost