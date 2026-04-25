Češi v akci, sobota 25. 4. Menšík suverénně zvládl výzvu, Samson končí. Valdmannová slaví titul

VČERA, 20:00
Jakub Menšík úspěšně vstoupil do prestižní tisícovky ve španělském Madridu, kde prohrála souboj o osmifinále divoká karta Laura Samson. Vendula Valdmannová získala na ITF ve Velké Británii svůj největší titul v kariéře. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Jakub Menšík vstoupí do Masters v Madridu (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka

• Dvouhra ženy - 3. kolo •
Bondárová (Maď.) – Samson (ČR) 7:6 (7:3), 6:1

• Dvouhra muži - 2. kolo •
Menšík (23-ČR) – Damm (USA) 6:3, 6:4

Pavouk čtyřhra ženy
• Čtyřhra ženy - osmifinále •
Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Ealaová/Sönmezová (Fil./Tur.) 6:1, 7:5

• Čtyřhra ženy - 1. kolo •
Bouzková/Nosková (ČR) – Ostapenková/Routliffeová (4-Lot./N. Zél.) 6:7 (2:7), 7:5, 10:6
Kozyrevová/Škochová (-/ČR) – Katóová/Samsonovová (Jap./-) / bez boje

 

ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka

• Dvouhra - semifinále •
Svrčina (1-ČR) – Vasami (It.) 6:3, 7:6 (7:2)

• Čtyřhra - finále •
Barrientos/Behar (1-Kol./Urug.) – Karol/Paulson (SR/ČR) 7:6 (7:4), 4:6, 10:7

 

ITF W75 CHIASSO (Švýcarsko), antuka

• Čtyřhra - finále •
McAdoová/S. Sakellaridiová (1-USA/Řec.) – Kučmová/Laboutková (2-ČR) 6:2, 3:6, 10:8

 

ITF W50 ROEHAMPTON (Velká Británie), tv. povrch

• Dvouhra - finále •
Valdmannová (3-ČR) – Hrunčáková (2-SR) 3:2 / skreč

 

ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - semifinále •
Kačmazov (6-) – Gengel (2-ČR) 7:5, 6:3

 

ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala

• Dvouhra - semifinále •
Shepp (7-N. Zél.) – Palán (3-ČR) 6:4, 6:1

 

J60 KÁHIRA (Egypt), antuka

• Dvouhra chlapci - semifinále •
Krejčí (2-ČR) – Mourid (4-Egypt) 3:6, 7:5, 6:3

• Dvouhra dívky - semifinále •
Šmídová (3-ČR) – Elgerbyová (2-Egypt) 3:6, 6:1, 6:4

• Čtyřhra dívky - semifinále •
Misková/Panťušinová (-) – Havelková/Šmídová (2-ČR) 6:3, 6:3

 

J30 SHKODËR (Albánie), tv. povrch

• Čtyřhra chlapci - finále •
Barina/Lukovac (4-ČR/Č. Hora) – Janev/Neziri (1-Mak.) 6:4, 2:6, 10:6

 

J200 VILLACH (Rakousko), antuka

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
16:30 | Bervidová (ČR) – Kačuškinová (7-)
16:30 | Navrátilová (6-ČR) – Štorová (Slovin.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Bervidová (ČR) – Pesecová (Rak.) 6:0, 6:0


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
25.04.2026 12:27
Vendula Valdmannová získala titul na ITF50 v Roehamptonu. Soupeřka jí za stavu 3:2 v prvním setu zápas skrečovala ...
Pro Vendulu je to první letošní a celkově třetí titul ...
tommr
25.04.2026 00:13
Samson - prohra

Siniaková/Townsend - výhra
Bouzková/Nosková - prohra

Valdmannová - 50/50

Menšík - výhra

Svrčina - výhra
Kapitan_Teplak
24.04.2026 23:55
Ten Jodar tedy jede
Kuba4Win
25.04.2026 10:11
PTP
24.04.2026 20:09
1. Maďarka na antuce bude pro Lauru konečná.
2. J. C. Menor vs. Dr. Martin Damm di Dam - otevřená záležitost
chlebavevaju
24.04.2026 21:09
Tak málo věříš českým bojovníkům?
