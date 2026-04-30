Češi v akci, čtvrtek 30. 4. Kolář vyhrál derby, v Ostravě jde dál i Svrčina. Viďmanová selhala
Češi v akci (probíhající turnaje)
středa 29. 4. | úterý 28. 4. | pondělí 27. 4. | neděle 26. 4. | sobota 25. 4. | pátek 24. 4. | čtvrtek 23. 4.
ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Faria (7-Portug.) – Krumich (ČR) 2:6, 6:3, 6:4
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Ljutarevič/Pieczonka (1-/Pol.) – Hipfl/Vrbenský (Rak./ČR) 7:6 (9:7), 4:6, 10:6
Kielan/Paulson (4-Pol./ČR) – Damas/Jordá (Šp.) 6:0, 6:2
ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Kolář (6-ČR) – Forejtek (ČR) 6:4, 6:3
Svrčina (1-ČR) – Ferreira Silva (Portug.) 6:3, 6:4
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Drzewiecki/P. Matuszewski (2-Pol.) – H. Bartoň/Johns (ČR/USA) 6:3, 3:6, 10:7
Hermans/Nicod (Niz./ČR) – Kolář/Mrva (ČR) 4:6, 6:4, 11:9
ITF W100 BONITA SPRINGS (USA), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Fitaová (Šp.) – Viďmanová (2-ČR) 4:6, 6:4, 6:2
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
22:30 | Leeová/Palicová (Rum./ČR) – Karatančevová/Rogersová (2-Bulh./USA)
• Čtyřhra - osmifinále •
19:30 | Reascová Gonzálezová/Viďmanová (Ekv./ČR) – Fitaová/L. Romerová (Šp.)
ITF W75 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Kubkaová/Valdmannová (2-Pol./ČR) – Hrabavecová/Sarkisovová (-) 6:0, 6:1
ITF W35 NOTTINGHAM (Velká Británie), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Laboutková/Novaková (1-ČR/Slovin.) – Adkarová/Dapkutéová (Indie/Lit.) 6:4, 6:4
ITF W35 BOCA RATON (USA), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
18:30 | Cadarová/Mandelíková (Rum./ČR) – Fullanaová/Urrutiaová (Braz./Arg.)
ITF W15 OEGSTGEEST (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Žoldáková (ČR) – Navarrová (5-Mex.) 6:2, 6:1
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Coppezová/Navarrová (2-Belg./Mex.) – Réguerová/Žoldáková (Fr./ČR) 6:4, 4:6, 10:8
ITF W15 MADRID (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
Slavíková (ČR) – Juldaševová (Uzb.) 6:4, 6:2
J200 SALSOMAGGIORE (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
Sekerková (1-ČR) – Frommenwilerová (Švýc.) 6:2, 6:3
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:00 | Affeltová/Švíglerová (1-Pol./ČR) – Cerbová/Fiorillová (It.)
J200 VILLACH (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
D. Vágner (ČR) – Sin Hang Tam (Hong.) 6:2, 6:2
Dujka (ČR) – Takács (Maď.) 6:4, 6:3
• Dvouhra dívky - osmifinále •
Zajíčková (1-ČR) – Kovalčuková (Ukr.) 6:2, 6:2
Bervidová (ČR) – Montoyaová (4-USA) 6:4, 6:2
• Čtyřhra chlapci - finále •
17:00 | Bečirovič Novak/D. Vágner (Slovin./ČR) – Sik/Takizawa (3-Austr.)
J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
Mottlová (12-ČR) – Pantouová (8-Řec.) / odloženo
Chladová (1-ČR) – Christoforidouová (Řec.) / odloženo
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Chladová/Mottlová (2-ČR) – Blusteinová/Dvirová (5-Izr.) / odloženo
J60 KÁHIRA (Egypt), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Mourid (2-Egypt) – Sýkora (ČR) 6:4, 6:1
J30 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:00 | Bláha (ČR) – Junwon Choi (Korea)
J30 GIRONA (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
Borderiaová (Šp.) – Dufková (6-ČR) 6:1, 7:5
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Dufková/Grzelaková (1-ČR/Fr.) – Fröhliová/C. Gómezová (Švýc./Šp.) / odloženo
J30 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
Smolík (8-ČR) – T. S. Ionescu (Rum.) / odloženo
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Tak, stalo se
Noskova zatim s cim?