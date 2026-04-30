Češi v akci, čtvrtek 30. 4. Kolář vyhrál derby, v Ostravě jde dál i Svrčina. Viďmanová selhala

Trio českých tenistů bojovalo o postup do čtvrtfinále na domácím challengeru v Ostravě, kde jdou dál nasazená jednička Dalibor Svrčina a také Zdeněk Kolář po zvládnutém derby s Jonášem Forejtkem. Darja Viďmanová překvapivě neudělala na větším podniku ITF ve Spojených státech další krůček směrem k debutu v TOP 100 žebříčku a končí v osmifinále. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Češi v akci (probíhající turnaje)

ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN (Rakousko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
Faria (7-Portug.) – Krumich (ČR) 2:6, 6:3, 6:4

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Ljutarevič/Pieczonka (1-/Pol.) – Hipfl/Vrbenský (Rak./ČR) 7:6 (9:7), 4:6, 10:6
Kielan/Paulson (4-Pol./ČR) – Damas/Jordá (Šp.) 6:0, 6:2

 

ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
Kolář (6-ČR) – Forejtek (ČR) 6:4, 6:3
Svrčina (1-ČR) – Ferreira Silva (Portug.) 6:3, 6:4

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Drzewiecki/P. Matuszewski (2-Pol.) – H. Bartoň/Johns (ČR/USA) 6:3, 3:6, 10:7
Hermans/Nicod (Niz./ČR) – Kolář/Mrva (ČR) 4:6, 6:4, 11:9

 

ITF W100 BONITA SPRINGS (USA), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
Fitaová (Šp.) – Viďmanová (2-ČR) 4:6, 6:4, 6:2

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
22:30 | Leeová/Palicová (Rum./ČR) – Karatančevová/Rogersová (2-Bulh./USA)

• Čtyřhra - osmifinále •
19:30 | Reascová Gonzálezová/Viďmanová (Ekv./ČR) – Fitaová/L. Romerová (Šp.)

 

ITF W75 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Kubkaová/Valdmannová (2-Pol./ČR) – Hrabavecová/Sarkisovová (-) 6:0, 6:1

 

ITF W35 NOTTINGHAM (Velká Británie), tv. povrch

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Laboutková/Novaková (1-ČR/Slovin.) – Adkarová/Dapkutéová (Indie/Lit.) 6:4, 6:4

 

ITF W35 BOCA RATON (USA), antuka

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
18:30 | Cadarová/Mandelíková (Rum./ČR) – Fullanaová/Urrutiaová (Braz./Arg.)

 

ITF W15 OEGSTGEEST (Nizozemsko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
Žoldáková (ČR) – Navarrová (5-Mex.) 6:2, 6:1

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Coppezová/Navarrová (2-Belg./Mex.) – Réguerová/Žoldáková (Fr./ČR) 6:4, 4:6, 10:8

 

ITF W15 MADRID (Španělsko), tv. povrch

• Dvouhra - osmifinále •
Slavíková (ČR) – Juldaševová (Uzb.) 6:4, 6:2

 

J200 SALSOMAGGIORE (Itálie), antuka

• Dvouhra dívky - osmifinále •
Sekerková (1-ČR) – Frommenwilerová (Švýc.) 6:2, 6:3

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:00 | Affeltová/Švíglerová (1-Pol./ČR) – Cerbová/Fiorillová (It.)

 

J200 VILLACH (Rakousko), antuka

• Dvouhra chlapci - osmifinále •
D. Vágner (ČR) – Sin Hang Tam (Hong.) 6:2, 6:2
Dujka (ČR) – Takács (Maď.) 6:4, 6:3

• Dvouhra dívky - osmifinále •
Zajíčková (1-ČR) – Kovalčuková (Ukr.) 6:2, 6:2
Bervidová (ČR) – Montoyaová (4-USA) 6:4, 6:2

• Čtyřhra chlapci - finále •
17:00 | Bečirovič Novak/D. Vágner (Slovin./ČR) – Sik/Takizawa (3-Austr.)

 

J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka

• Dvouhra dívky - osmifinále •
Mottlová (12-ČR) – Pantouová (8-Řec.) / odloženo
Chladová (1-ČR) – Christoforidouová (Řec.) / odloženo

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Chladová/Mottlová (2-ČR) – Blusteinová/Dvirová (5-Izr.) / odloženo

 

J60 KÁHIRA (Egypt), antuka

• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Mourid (2-Egypt) – Sýkora (ČR) 6:4, 6:1

 

J30 KIGALI (Rwanda), antuka

• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:00 | Bláha (ČR) – Junwon Choi (Korea)

 

J30 GIRONA (Španělsko), antuka

• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
Borderiaová (Šp.) – Dufková (6-ČR) 6:1, 7:5

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Dufková/Grzelaková (1-ČR/Fr.) – Fröhliová/C. Gómezová (Švýc./Šp.) / odloženo

 

J30 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka

• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
Smolík (8-ČR) – T. S. Ionescu (Rum.) / odloženo


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Přidat komentář
tommr
30.04.2026 19:01
Darju Vidmanovou dneska vyškolila španělská hráčka ze třetí stovky. Její posun do první stovky se tak odkládá na neurčito ...
subaru
30.04.2026 09:03
Žádný náš tenista (ka) nemají na TOP 10.9
subaru
30.04.2026 09:04
TOP 10
tenisman1233
30.04.2026 11:21
Určitě muška na Top 10 má,lehečka taky a linda je pořád mladá na top 10 taky.
tommr
30.04.2026 11:31
Karolína Muchová by se do desítky dostat mohla pokud bude zdravá. Lindě Noskový moc nevěřím ...
asgard33
29.04.2026 21:55
Naše ženský hvězdy už mají ve čtvrtek předčasný Svátek Práce?
EdinaElwes
30.04.2026 17:19
Ano
Tak, stalo se
Diabolique
29.04.2026 21:49
Češi v akci, čtvrtek 30. 4. Trio nadějí v Ostravě, Nosková zatím s otazníkem

Noskova zatim s cim?
