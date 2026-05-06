Češi v akci, čtvrtek 7. 5. Sedm nadějí na Masters! Krejčíková proti světové jedničce, začne Nosková

Češi v akci (probíhající turnaje)
Sedm nadějí hraje na Masters v Římě
Ve středu se v římském Foro Italico představilo pět českých zástupců a ještě bohatší bude v tomto ohledu čtvrteční program, kdy odehraje zápas celkem sedm našich nadějí. Mezi nejsledovanější duely bude jistě patřit souboj Barbory Krejčíkové se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou a Terezy Valentové s žebříčkovou čtyřkou Coco Gauffovou.
Těžká výzva čeká ale i další Čechy. Hlavně Tomáše Macháče proti Stefanosovi Tsitsipasovi, Kateřinu Siniakovou v utkání s Annou Kalinskou a kvalifikanta Dalibora Svrčinu, který nastoupí proti Miomirovi Kecmanovičovi.
V akci budou také dvě nasazené české tenistky. Světová třináctka Linda Nosková bude plnit roli favoritky proti Anastasiji Zacharovové a Marii Bouzkovou prověří Taylor Townsendová, parťačka Siniakové.
Více informací přineseme ve čtvrtek v denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra ženy - 2. kolo •
12:30 | PREVIEW | Nosková (13-ČR) – Zacharovová (-)
14:00 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Kalinská (22-)
14:30 | PREVIEW | T. Valentová (ČR) – Gauffová (3-USA)
17:00 | PREVIEW | Bouzková (24-ČR) – Townsendová (USA)
20:30 | PREVIEW | Krejčíková (ČR) – Sabalenková (1-)
• Dvouhra muži - 1. kolo •
11:00 | PREVIEW | Svrčina (ČR) – Kecmanovič (Srb.)
14:00 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Tsitsipas (Řec.)
WTA 125 ISTANBUL (Turecko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | L. Fruhvirtová (4-ČR) – Pigossiová (Braz.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Detiucová/Ninomijaová (2-ČR/Jap.) – M. Brooksová/Rakotomangaová Rajaonahová (Brit./Fr.)
ATP CHALLENGER 75 FRANCAVILLA AL MARE (Itálie), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:00 | Vocel/Vrbenský (4-ČR) – Escobar/Serdarušič (Ekv./Chorv.)
ATP CHALLENGER 50 BRAZZAVILLE (Kongo), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
16:00 | Černý (ČR) – Ribero (Arg.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
19:00 | Černý/I. Vasa (ČR/Fin.) – Lock/Maginley (2-Zim./Ant.)
ITF W50 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
08:00 | Valdmannová (3-ČR) – Kulikovová (Fin.)
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Pulchartová/Velevová (ČR/Bulh.) – Gennarová/Zucchiniová (3-It.)
ITF M25 SABADELL (Španělsko), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
14:30 | Hrazdil/Pecák (4-ČR) – Rincón/Roca (2-Šp.)
ITF M25 NAKHON PATHOM (Thajsko), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
07:00 | Palán (6-ČR) – Jamanaka (Jap.)
J500 OFFENBACH (Německo), antuka
• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:00 | T. Heřmanová (9-ČR) – Kostecká (Pol.)
11:30 | Zajíčková (15-ČR) – Baová (Belg.)
13:00 | S. Marešová (ČR) – Popaová (4-Rum.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:30 | Kochtaová/V. Svobodová (Něm./ČR) – Berezinová/Kostecká (-/Pol.)
J200 SANKT PÖLTEN (Rakousko), antuka
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:30 | D. Vágner (ČR) – Zimmer (6-Rak.)
10:30 | Dujka (ČR) – Azam (2-USA)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Ďulíková (3-ČR) – Xiaotong Wang (Čína)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:00 | Maršík/D. Vágner (ČR) – Lugarič/Još. Pečovnik (Slovin.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:00 | Barháčová/Ďulíková (2-SR/ČR) – Pryščepová/Viggianiová (Ukr./It.)
12:00 | Bonelliová/Oliveriusová (3-Švýc./ČR) – Traynorová/Wallmanová (1-USA)
J100 RABAT (Maroko), antuka
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
11:00 | Krejčí (3-ČR) – Piot (Fr.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
16:00 | Jež/Krejčí (2-Pol./ČR) – Fays/Vandepoele (Belg.)
16:00 | Aguiar/Zerai (Šp./ČR) – Piot/Secara (4-Fr./Rum.)
J60 TELAVI (Gruzie), antuka
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
11:00 | Papavasiliu (4-ČR) – Schifano (Fr.)
J60 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Jos. Svoboda (11-ČR) – Swisa (5-Izr.)
09:00 | Kliment (7-ČR) – Gajsin (9-)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:30 | Halfarová (ČR) – Olariuová (2-Rum.)
12:00 | Ehrenbergerová (15-ČR) – Kálmánová (1-Maď.)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
10:30 | Šulcová (14-ČR) – Bulaiová (Rum.) 3:6, 3:1 / dohrávka
* bude se hrát i osmifinále
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
12:00 | Covian/Smolík (5-Šp./ČR) – Čierny/Zapský (SR/ČR)
12:00 | Kriško/Jos. Svoboda (3-SR/ČR) – Böhme/Selmeczi (Něm./Maď.)
12:00 | Drlík/Faga (ČR/SR) – Sýkora/Ťutčenko (7-SR/Ukr.)
13:30 | Korolenko/Žiška (-/ČR) – Adamovič/Karas (8-SR)
13:30 | Kliment/Střílka (4-ČR) – Janda/Szabo (SR/Rum.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:00 | Daubnerová/N. Iraholaová (SR/ČR) – Jančaříková/Padrnosová (8-ČR)
15:00 | Halfarová/Holubová (ČR) – Tekerová/Jehorovová (5-Maď./Ukr.)
16:30 | Pauková/Šulcová (7-SR/ČR) – čekají na soupeřky
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
14:00 | Grosická/T. Růžičková (Pol./ČR) – Simonová/Vecseriová (Maď.)
16:30 | Kohoutková/Sedláková (ČR/SR) – Ferrettiová/Lenártová (It./SR) 7:5 / dohrávka
* bude se hrát i osmifinále
J60 KÁHIRA (Egypt), antuka
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Farouk (Egypt) – Sýkora (ČR) 6:0, 6:0
J30 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:00 | B. Blažková/Jovanovská (4-ČR/Mak.) – Ceulemansová/Van Gestelová (1-Belg.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Siniaková - výhra
Valentová - prohra
Bouzková - 50/50
Krejčíková - prohra
Macháč - 50/50
Svrčina - výhra