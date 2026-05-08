Češi v akci, pátek 8. 5. Pětka v Římě. Začne Muchová, hraje i Plíšková, druhá šance Bartůňkové
Češi v akci (probíhající turnaje)
České kvarteto na Masters v Římě
V rámci pátečního programu se na prestižní tisícovce v italském Římě představí kvarteto českých zástupců a všichni mají velmi solidní šanci na postup. Dokonce bude každý z nich plnit roli kurzového favorita.
Nasazení Karolína Muchová a Jiří Lehečka do turnaje ve Foro Italico teprve vstoupí. Muchová vyzve rozjetou ruskou rodačku Anastasiji Potapovovou, která od této sezony reprezentuje Rakousko a hrála semifinále v Madridu. Lehečku čeká letos trápící se Jan-Lennard Struff z Německa.
Karolína Plíšková a Vít Kopřiva naopak museli začínat už od prvního kola. Bývalá šampionka Plíšková narazí na Rumunku Jaqueline Cristianovou, jež se nakonec po pár odhláškách vešla mezi nasazené, a v životní formě hrající Kopřiva může skolit francouzskou naději Uga Humberta.
Více informací přineseme v pátek v denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra ženy - 2. kolo •
12:30 | Muchová (11-ČR) – Potapovová (Rak.)
14:30 | Bartůňková (ČR) – Grantová (It.)
17:00 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Cristianová (33-Rum.)
• Dvouhra muži - 2. kolo •
12:30 | Lehečka (11-ČR) – Struff (Něm.)
15:30 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Humbert (31-Fr.)
WTA 125 ISTANBUL (Turecko), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
Detiucová/Ninomijaová (2-ČR/Jap.) – Haverlagová/Lumsdenová (3-Niz./Brit.) 3:6, 6:2, 11:9
ATP CHALLENGER 75 FRANCAVILLA AL MARE (Itálie), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Heide (Braz.) – Krumich (ČR) 6:4, 6:2
ITF W100 INDIAN HARBOUR BEACH (USA), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
21:30 | Viďmanová (1-ČR) – Vedderová (Niz.)
ITF W50 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Valdmannová (3-ČR) – Wolffová (6-USA) 6:4, 0:6, 7:5
J500 OFFENBACH (Německo), antuka
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
Skliarová (8-Ukr.) – S. Marešová (ČR) 6:4, 6:3
J200 SANKT PÖLTEN (Rakousko), antuka
• Dvouhra chlapci - semifinále •
Dujka (ČR) – Hunziker (3-Švýc.) 6:4, 7:6 (7:5)
• Dvouhra dívky - semifinále •
Bevizová (Maď.) – Ďulíková (3-ČR) 6:2, 6:3
• Čtyřhra chlapci - finále •
Maršík/D. Vágner (ČR) – Filaretov/Lacis (2-) 7:5, 6:1
• Čtyřhra dívky - finále •
Traynorová/Wallmanová (1-USA) – Barháčová/Ďulíková (2-SR/ČR) 6:4, 6:3
J100 RABAT (Maroko), antuka
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
11:00 | Krejčí (3-ČR) – Križan (SR)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
15:00 | Aguiar/Zerai (Šp./ČR) – Jež/Krejčí (2-Pol./ČR)
J60 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
Kliment (7-ČR) – Kaltenecker (16-Švéd.) 6:0, 6:4
Mokán (1-Maď.) – Jos. Svoboda (11-ČR) 6:1, 6:3
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
12:00 | Covian/Smolík (5-Šp./ČR) – L. Szász/M. Szász (Maď.)
Adamovič/Karas (8-SR) – Kliment/Střílka (4-ČR) 6:3, 5:7, 10:7
Sýkora/Ťutčenko (7-SR/Ukr.) – Kriško/Jos. Svoboda (3-SR/ČR) 6:1, 6:4
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Jančaříková/Padrnosová (8-ČR) – Klieštencová/Petrášová (SR) 6:7 (3:7), 7:5, 10:4
Grosická/T. Růžičková (Pol./ČR) – K. Kubalová/Sevaldová (SR)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Grosická/T. Růžičková (Pol./ČR) – Pauková/Šulcová (7-SR/ČR) 6:4, 6:4
13:30 | Halfarová/Holubová (ČR) – Tekerová/Jehorovová (5-Maď./Ukr.)
13:30 | Kohoutková/Sedláková (ČR/SR) – Dumitruová/Olariuová (3-Rum.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Mboko had received a bye directly into the second round as one of the top seeds. She has been replaced by lucky loser Nikola Bartunkova, who will take her place in the draw and face Grant on Friday afternoon.
