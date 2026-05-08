Češi v akci, pátek 8. 5. Pětka v Římě. Začne Muchová, hraje i Plíšková, druhá šance Bartůňkové

Karolína Muchová a Jiří Lehečka vstoupí do prestižního podniku Masters v italském Římě, kde odehrají utkání druhého kola také bývalá šampionka Karolína Plíšková, Vít Kopřiva a lucky loser Nikola Bartůňková. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Češi v akci (probíhající turnaje)

České kvarteto na Masters v Římě

V rámci pátečního programu se na prestižní tisícovce v italském Římě představí kvarteto českých zástupců a všichni mají velmi solidní šanci na postup. Dokonce bude každý z nich plnit roli kurzového favorita.

Nasazení Karolína Muchová a Jiří Lehečka do turnaje ve Foro Italico teprve vstoupí. Muchová vyzve rozjetou ruskou rodačku Anastasiji Potapovovou, která od této sezony reprezentuje Rakousko a hrála semifinále v Madridu. Lehečku čeká letos trápící se Jan-Lennard Struff z Německa.

Karolína Plíšková a Vít Kopřiva naopak museli začínat už od prvního kola. Bývalá šampionka Plíšková narazí na Rumunku Jaqueline Cristianovou, jež se nakonec po pár odhláškách vešla mezi nasazené, a v životní formě hrající Kopřiva může skolit francouzskou naději Uga Humberta.

Více informací přineseme v pátek v denním preview.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 ŘÍM (Itálie), antuka

• Dvouhra ženy - 2. kolo •
12:30 | Muchová (11-ČR) – Potapovová (Rak.)
14:30 | Bartůňková (ČR) – Grantová (It.)
17:00 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Cristianová (33-Rum.)

• Dvouhra muži - 2. kolo •
12:30 | Lehečka (11-ČR) – Struff (Něm.)
15:30 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Humbert (31-Fr.)

 

WTA 125 ISTANBUL (Turecko), antuka

• Čtyřhra - semifinále •
Detiucová/Ninomijaová (2-ČR/Jap.) – Haverlagová/Lumsdenová (3-Niz./Brit.) 3:6, 6:2, 11:9

 

ATP CHALLENGER 75 FRANCAVILLA AL MARE (Itálie), antuka

• Dvouhra - čtvrtfinále •
Heide (Braz.) – Krumich (ČR) 6:4, 6:2

 

ITF W100 INDIAN HARBOUR BEACH (USA), antuka

• Dvouhra - čtvrtfinále •
21:30 | Viďmanová (1-ČR) – Vedderová (Niz.)

 

ITF W50 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch

• Dvouhra - čtvrtfinále •
Valdmannová (3-ČR) – Wolffová (6-USA) 6:4, 0:6, 7:5

 

J500 OFFENBACH (Německo), antuka

• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
Skliarová (8-Ukr.) – S. Marešová (ČR) 6:4, 6:3

 

J200 SANKT PÖLTEN (Rakousko), antuka

• Dvouhra chlapci - semifinále •
Dujka (ČR) – Hunziker (3-Švýc.) 6:4, 7:6 (7:5)

• Dvouhra dívky - semifinále •
Bevizová (Maď.) – Ďulíková (3-ČR) 6:2, 6:3

• Čtyřhra chlapci - finále •
Maršík/D. Vágner (ČR) – Filaretov/Lacis (2-) 7:5, 6:1

• Čtyřhra dívky - finále •
Traynorová/Wallmanová (1-USA) – Barháčová/Ďulíková (2-SR/ČR) 6:4, 6:3

 

J100 RABAT (Maroko), antuka

• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
11:00 | Krejčí (3-ČR) – Križan (SR)

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
15:00 | Aguiar/Zerai (Šp./ČR) – Jež/Krejčí (2-Pol./ČR)

 

J60 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka

• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
Kliment (7-ČR) – Kaltenecker (16-Švéd.) 6:0, 6:4
Mokán (1-Maď.) – Jos. Svoboda (11-ČR) 6:1, 6:3

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
12:00 | Covian/Smolík (5-Šp./ČR) – L. Szász/M. Szász (Maď.)
Adamovič/Karas (8-SR) – Kliment/Střílka (4-ČR) 6:3, 5:7, 10:7
Sýkora/Ťutčenko (7-SR/Ukr.) – Kriško/Jos. Svoboda (3-SR/ČR) 6:1, 6:4

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Jančaříková/Padrnosová (8-ČR) – Klieštencová/Petrášová (SR) 6:7 (3:7), 7:5, 10:4
Grosická/T. Růžičková (Pol./ČR) – K. Kubalová/Sevaldová (SR)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Grosická/T. Růžičková (Pol./ČR) – Pauková/Šulcová (7-SR/ČR) 6:4, 6:4
13:30 | Halfarová/Holubová (ČR) – Tekerová/Jehorovová (5-Maď./Ukr.)
13:30 | Kohoutková/Sedláková (ČR/SR) – Dumitruová/Olariuová (3-Rum.)
* bude se hrát i čtvrtfinále


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Diabolique
08.05.2026 12:55
Mboko had received a bye directly into the second round as one of the top seeds. She has been replaced by lucky loser Nikola Bartunkova, who will take her place in the draw and face Grant on Friday afternoon.
GaelM
08.05.2026 12:56
Mony
08.05.2026 14:08
Tak se po štěsťí na AO, smůle v Madridu, zase vrátilo Nikole štěsťíčko..šance na TOP 32 opravdu veliká..Grant je špičková juniorka, ale tou byla Nikola taky...tak se těšíme!
Mony
08.05.2026 10:25
Po 2 hodiném QF čeká Valdmannovou dnes ještě SF.
Snad pár ostrých jako v závěru ještě pošetřila.
tommr
08.05.2026 11:02
na TP se ale píše že semifinále se bude hrát až zítra ...
At už je to jak chce Vendula bude i v SF favoritkou. Glushko už letos jednou porazila cestou k titulu v Roehamptonu ...
Ondřej.Jirásek
08.05.2026 11:15
V programu na ITF nic takového není. Vypadá to na SF a F zítra. Mají tam akorát předepsáno semifinále ve čtyřhře.
Mony
08.05.2026 12:12
Proč se tedy všechna QF hrála najednou v 8 hodin?
zfloyd
08.05.2026 05:51
mě to včera znechutila Kačenka , nevím jestli to budu vůbec sledovat
com
08.05.2026 08:10
Mony
08.05.2026 10:21
Už jsem se obával, že jí napodobí Vendulka, ale nakonec závěr zvládla parádně
tommr
08.05.2026 11:06
mám to podobně. Včera to načala Linda Fruhvirtová, pak mi tenis dokonale znechutila Katka Siniaková a ještě to večer dorazila Marie Bouzková. Snad si dneska aspoň trochu spravím náladu ale moc tomu nevěřím ...
asgard33
08.05.2026 14:37
Ta Pigossi co včera vyřadila Lindu F. dneska uhrála proti Maristany 2 gamy...
Diabolique
07.05.2026 22:37
Kdyby se treba Musce nechtelo hrat proti modelce, mohla by to prenechat Nikole a ta by si dala repete finale kvaldy.
Tomas_Smid_fan
08.05.2026 00:02
ať se domluví, která se na ni bude víc cítit.
Mantra
07.05.2026 21:31
No co co. On to psal.
Mantra
07.05.2026 21:31
Dolů
HankMoody
07.05.2026 20:35
pantera1
07.05.2026 20:40
Ses nějak zasekl a už to začíná být kapánek trapný .
Jarulenka
07.05.2026 20:44
Náhodou teprve začíná perlit.
Mantra
07.05.2026 21:15
Bacha, je to neslušné, říkat mu to.
pantera1
07.05.2026 21:27
Jako halooo
