Češi v akci, pondělí 11. 5. Nosková, Plíšková a Bartůňková na Masters, Krejčíková na nižší úrovni
Češi v akci (probíhající turnaje)
neděle 10. 5. | sobota 9. 5. | pátek 8. 5. | čtvrtek 7. 5. | středa 6. 5. | úterý 5. 5. | pondělí 4. 5. | neděle 3. 5. | sobota 2. 5.
Nosková, Plíšková a Bartůňková o čtvrtfinále na Masters
Tři české tenistky absolvují v rámci pondělního programu osmifinálové utkání na prestižním podniku Masters v italském Římě. Lindu Noskovou, Karolínu Plíškovou i Nikolu Bartůňkovou čeká velmi těžká soupeřka a nebylo by překvapením, kdyby všechny skončily před branami čtvrtfinále.
Nosková vyzve svou obávanou sokyni Soranu Cirsteaovou, která bude posilněná senzačním skalpem světové jedničky Aryny Sabalenkové. S rumunskou veteránkou se Češka letos střetla už třikrát. V Dubaji a Miami prohrála a mezitím vydřela vítězství v Indian Wells. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2.
Pravděpodobně ještě těžší úkol čeká Bartůňkovou. Ta se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser a prožívá i díky parádnímu skalpu grandslamové šampionky Madison Keysové životní turnaj. Ve svém největším osmifinále narazí na dvojnásobnou šampionku a světovou desítku Elinu Svitolinovou, která bude jasnou favoritkou na postup.
A snadné to rozhodně nebude mít ani Plíšková, kterou v souboji bývalých šampionek čeká největší favoritka turnaje a světová dvojka Jelena Rybakinová. S ruskou rodačkou reprezentující Kazachstán se bývalá světová jednička Plíšková utkala čtyřikrát a pokaždé prohrála ve dvou setech. Půjde o jejich první střetnutí od Australian Open 2024.
Více informací přineseme v pondělí v denním preview.
WTA 1000 ŘÍM (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | PREVIEW | Nosková (13-ČR) – Cirsteaová (26-Rum.)
15:00 | PREVIEW | Bartůňková (ČR) – Svitolinová (7-Ukr.)
20:30 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Rybakinová (2-Kaz.)
• Čtyřhra - 1. kolo •
11:00 | Malečková/Škochová (ČR) – Bucsaová/Melicharová-Martinezová (7-Šp./USA)
17:30 | Bouzková/Panovová (ČR/-) – Dabrowská/Stefaniová (4-Kan./Braz.)
WTA 125 PARMA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Šalková (ČR) – Boissonová (1-Fr.)
16:00 | Krejčíková (4-ČR) – Jiménezová Kasintsevová (And.)
ATP CHALLENGER 100 OEIRAS (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
16:30 | Brunclík (ČR) – Harris (Brit.)
ATP CHALLENGER 75 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Forejtek (6-ČR) – Ajdukovič (7-Chorv.)
ATP CHALLENGER 75 TUNIS (Tunisko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | Svrčina (1-ČR) – Bernet (Švýc.)
16:00 | Mrva (ČR) – Ciná (It.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Bartoň (6-ČR) – Montes (8-Šp.)
12:30 | Vrbenský (ČR) – Dal. Blanch (10-USA)
ATP CHALLENGER 50 BENGALÚRU (Indie), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Palán (ČR) – Kešarwani (Indie)
ITF M25 LOUNY (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Hrazdil (7-ČR) – Lieberman (9-USA)
10:00 | Homola (13-ČR) – Hartenstein (8-Něm.)
10:00 | Ad. Soukup (ČR) – Schinas (16-Řec.)
11:30 | Stuchlík (ČR) – Poštolka (12-ČR)
11:30 | Mareš (15-ČR) – Schifris (6-Něm.)
11:30 | Čížek (10-ČR) – Barsukov (1-Něm.)
13:00 | Filip (4-ČR) – Kozlovský (14-ČR)
ITF W15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Michálková (ČR) – Schüllerová (Rak.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Moravcová (ČR) – Kanduthová (12-Rak.)
J100 BUDAPEŠŤ (Maďarsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
09:30 | M. Novák (1-ČR) – Mone (10-Rum.)
J60 EDINBURGH (Velká Británie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
16:00 | Vávrová (6-ČR) – Dicková (Brit.)
J60 VENTSPILS (Lotyšsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:00 | Barina (ČR) – Brižs (7-Lot.)
J30 TIRANA (Albánie), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:00 | Miškovská (ČR) – Muharremiová (Kosovo)
10:30 | N. Iraholaová (3-ČR) – Corsiová (It.)
J30 IZMIR (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
10:30 | Šebek (ČR) – Erkoc (Tur.)
J30 NAIROBI (Keňa), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | Kačenová (ČR) – Rahalová (Něm.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře