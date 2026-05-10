Nosková má na dosah TOP 10: Není to pro mě meta. Asi se o to ani zajímat nechci
Nosková není daleko od debutu v TOP 10 žebříčku. V rozhovoru pro CANAL+ Sport však asi mnohé překvapila, protože premiérový posun do elitní desítky pro ni vůbec není cílem. Do nejvyššího patra pořadí by se přitom mohla dostat už po skončení probíhajícího turnaje v Římě.
V italské metropoli se poprvé dostala do osmifinále. V živém žebříčku momentálně figuruje na desáté pozici její krajanka Karolína Muchová a Nosková na ni ztrácí 274 bodů. Ve Foro Italico by tak musela postoupit do finále.
"TOP 10 pro mě metou není. Ani nevím, kolikátá jsem teď. Upřímně, jaký je rozdíl mezi desítkou a třináctkou nebo patnáctkou bodově? Takže tohle jde tak nějak kolem mě a asi se o to ani zajímat nechci," překvapila Nosková.
Nosková celkově považuje řešit žebříček za zbytečné. "Když se podívám na žebříček, tak herně mezi desátou a jedenáctou nebo desátou a devátou hráčkou není až takový rozdíl. Jedině v tom, že je to číslo jednociferné. To je jediný rozdíl, co se tam dá najít."
Vsetínská rodačka si dál pojede to svoje a postavení v žebříčku nebude řešit. "Nevím, jestli by se mi život až tak změnil, kdybych byla devátá nebo teď třináctá," vysvětlila v rozhovoru.
Nosková bude ve své pouti na Masters v Římě pokračovat pondělním osmifinále s rozjetou veteránkou Soranou Cirsteaovou.
Česko bude mít tenistku v TOP 10 žebříčku!
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Každej si doplní
Navíc je to důležité pro účast na turnajích a nasazování. Čím výše je hráčka postavená tím líp pro ní. Zrovna nedávno se tu řešila Nikola Bartůnková. Jako třináctá nasazená vyfasovala ve druhém kole kvalifikace Potápku a vypadla s ní. Kdyby byla jen o jednu příčku výš tak by se jí to nestalo ...
Je skrátka tak nastavená
Kiežby som bol ja v jej veku v takom nadhľade