Česko bude mít tenistku v TOP 10 žebříčku! Návrat Muchové, nebo debut Noskové?
Je rozhodnuto! Poprvé od loňského ledna bude mít český tenis zastoupení v TOP 10 ženského žebříčku. Poslední českou zástupkyní v elitní desítce byla Barbora Krejčíková, která se do nejvyššího patra vyšplhala po šokujícím triumfu předloni ve Wimbledonu.
Teď je jisté, že dlouhé čekání po probíhajícím Masters v Římě definitivně skončí. Konkrétně v pondělí 18. května. Momentálně totiž okupuje desátou příčku v živém pořadí Muchová, která nečekaně v italské metropoli ztroskotala hned po prvním zápase.
A sesadit z desátého místa ji může pouze krajanka Nosková. K tomu však potřebuje dojít až do finále, což bude pro mladší z českých tenistek velmi těžký úkol. A to i přes vypadnutí světové jedničky Aryny Sabalenkové.
Zatímco grandslamová finalistka Muchová už v TOP 10 figurovala v sezonách 2023 a 2024, pro Noskovou by se jednalo o premiérový posun do této elitní společnosti. Žebříčkovým maximem Noskové je v tuto chvíli dvanáctá pozice.
Pokud chce Nosková předehnat Muchovou, musí v Římě zvládnout ještě tři zápasy. První zkouškou bude pondělní osmifinále proti rozjeté veteránce Soraně Cirsteaové. Rumunka má už skoro rok životní formu a vyšlápla si v posledním kole na Sabalenkovou.
Live žebříček WTA
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Karolína Muchová si to za to co předvedla v Římě snad ani nezaslouží ...