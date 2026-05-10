Po demolici Muchové vyškolila další soupeřku. Forma bývalé Rusky a kata Češek budí strach
Samsonovová – Potapovová 3:6, 2:6
Potapovová se v úvodních měsících sezony trápila a napříč sedmi turnaji posbírala dohromady jen sedm vítězství. Během antukového jara má ovšem bývalá Ruska reprezentující Rakousko životní formu a zapsala na posledních třech akcích už 14 výher.
Po prohrané finálové bitvě s Mirrou Andrejevovou v Linci se coby lucky loser probila na tisícovce v Madridu až do největšího semifinále v kariéře a na dalším Masters v Římě na tento výsledek úspěšně navazuje.
Ve Foro Italico vyhrála včetně kvalifikace už pět zápasů. To zahrnuje skalpy Bartůňkové a Muchové, přičemž v Madridu zdolala další českou zástupkyni Karolínu Plíškovou a také světovou dvojku Jelenu Rybakinovou.
Obzvláště poslední dva duely byly z její strany fenomenální. Její formu totiž krutě odnesly Muchová i bývalá krajanka Ljudmila Samsonovová. Ani jedna nedokázala rozjeté Potapovové sebrat více než pět gamů.
Potapovová nyní atakuje návrat do TOP 30 světového hodnocení. A pokud bude v takto fantastické formě pokračovat, mohla by bývalá světová jednadvacítka klidně brzy vylepšit své žebříčkové maximum.
Postupem do osmifinále vylepšila rodačka ze Saratova své maximum na římském Masters. O další velké čtvrtfinále bude usilovat proti světové pětce Jessice Pegulaové. Rovněž Američanka má v tomto týdnu famózní formu, dokonce v posledních třech setech neztratila jediný game.
