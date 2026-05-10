Po demolici Muchové vyškolila další soupeřku. Forma bývalé Rusky a kata Češek budí strach

DNES, 16:10
WTA ŘÍM - Anastasija Potapovová na sebe nepřestává během letošního antukového jara upozorňovat. Na probíhajícím Masters v Římě vyhrála už pět zápasů a navazuje na životní výsledek z Madridu. V italské metropoli vyřadila mimo jiné Nikolu Bartůňkovou a českou jedničku Karolínu Muchovou. Naposledy její fantastickou formu, která budí strach, odnesla bývalá krajanka.
Anastasija Potapovová má v posledních týdnech životní formu (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Samsonovová – Potapovová 3:6, 2:6

Potapovová se v úvodních měsících sezony trápila a napříč sedmi turnaji posbírala dohromady jen sedm vítězství. Během antukového jara má ovšem bývalá Ruska reprezentující Rakousko životní formu a zapsala na posledních třech akcích už 14 výher.

Po prohrané finálové bitvě s Mirrou Andrejevovou v Linci se coby lucky loser probila na tisícovce v Madridu až do největšího semifinále v kariéře a na dalším Masters v Římě na tento výsledek úspěšně navazuje.

Ve Foro Italico vyhrála včetně kvalifikace už pět zápasů. To zahrnuje skalpy Bartůňkové a Muchové, přičemž v Madridu zdolala další českou zástupkyni Karolínu Plíškovou a také světovou dvojku Jelenu Rybakinovou.

Obzvláště poslední dva duely byly z její strany fenomenální. Její formu totiž krutě odnesly Muchová i bývalá krajanka Ljudmila Samsonovová. Ani jedna nedokázala rozjeté Potapovové sebrat více než pět gamů.

Potapovová nyní atakuje návrat do TOP 30 světového hodnocení. A pokud bude v takto fantastické formě pokračovat, mohla by bývalá světová jednadvacítka klidně brzy vylepšit své žebříčkové maximum.

Postupem do osmifinále vylepšila rodačka ze Saratova své maximum na římském Masters. O další velké čtvrtfinále bude usilovat proti světové pětce Jessice Pegulaové. Rovněž Američanka má v tomto týdnu famózní formu, dokonce v posledních třech setech neztratila jediný game.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
chlebavevaju
10.05.2026 16:55
Vážím si lidí, kteří se o sebe starají a chtějí vypadat dobře za každé situace, proto Potapova.
Tomas_Smid_fan
10.05.2026 16:45
Plastová modelka... Šak von ji někdo vypustí.
Kapitan_Teplak
10.05.2026 16:54
Nebo napustí.
Alexandris
10.05.2026 16:59
Tak, tak , umělá nesympatická....mimochodem: už odevzdala vzorek?
Tomas_Smid_fan
10.05.2026 17:00
botoxu?
Patik
10.05.2026 16:44
Aj jej podali ruku pri sieti či súperky maju zase vyfukane jak Krisboy
Serpens
10.05.2026 16:18
No co, prostě má životní formu, tak se jí povede teď pár turnajů. Každý si takovým obdobím projde.
Tomas_Smid_fan
10.05.2026 16:17
hlavně se strachy nepo...
PTP
10.05.2026 16:12
Katyně.
tommr
10.05.2026 16:47
existuje vůbec takový slovo nebo sis ho vymyslel?
jih
10.05.2026 16:55
Pavel Kohout
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

