Neskutečná dominance. Nosková s Valentovou zničily elitní deblistky a slaví první výhru

DNES, 14:45
WTA ŘÍM - Linda Nosková s Terezou Valentovou suverénně vstoupily do deblové soutěže na prestižní tisícovce v Římě a připsaly si první společné vítězství. České duo v úvodním kole deklasovalo dvakrát 6:1 elitní deblistky Hao-Ching Chan z Tchaj-wanu a Maďarku Fanny Stollárovou. V osmifinále mohou narazit na obhájkyně titulu a nasazené jedničky Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou.
Tereza Valentová a Linda Nosková v Římě dominovaly (© ČTK / Ožana Jaroslav)

Nosková/Valentová – H. Chan/Stollárová 6:1, 6:1

Nosková s Valentovou spojily síly potřetí a dočkaly se prvního společného vítězství. Zatímco v minulosti neuspěly letos na tisícovce v Dauhá ani loni v rámci Poháru Billie Jean Kingové, teď na Masters v Římě předvedly naprostou dominanci.

Utkání proti elitním a zkušeným deblistkám Chan a Stollárové, které figurují v TOP 40 žebříčku, trvalo pouhých 57 minut. Česká dvojice odvrátila všech šest brejkbolových hrozeb a využila pět ze svých devíti šancí na brejk.

Valentová s Noskovou obvykle deblové soutěže nehrají, nebo končí s různými parťačkami brzy. V dalším kole je každopádně čeká ještě mnohem těžší výzva, protože s největší pravděpodobností narazí na nasazené jedničky, obhájkyně titulu a domácí hvězdy Erraniovou a Paoliniovou.

V deblové soutěži v Římě se představí i další české tenistky. Největší pozornost bude upřena samozřejmě na Kateřinu Siniakovou, která s americkou parťačkou Taylor Townsendovou vyhrála poslední tři podniky Masters a už 15 zápasů v řadě.

Dalšími českými zástupkyněmi budou Jesika Malečková s Miriam Škochovou a Marie Bouzková s Ruskou Alexandrou Panovovou. Tyto dva páry však hned v prvním kole potkávají silné soupeřky a nasazené dvojice.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
com
10.05.2026 15:28
A jestli smileková porazí Soranku, tak se z debla odhlásí jak je u ní zvykem smile
paddy
10.05.2026 14:58
to bylo nic oproti Pegule smile

6:0 6:0 - Masárová zmasakrována!!! smile

Alzák říkal, že Pegula jazdila ako benzínová kosačka smile
to bol masakeer! smile smile
https://www.youtube.com/watch?v=KCxp6F6BTMo
