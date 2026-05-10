Neskutečná dominance. Nosková s Valentovou zničily elitní deblistky a slaví první výhru
Nosková/Valentová – H. Chan/Stollárová 6:1, 6:1
Nosková s Valentovou spojily síly potřetí a dočkaly se prvního společného vítězství. Zatímco v minulosti neuspěly letos na tisícovce v Dauhá ani loni v rámci Poháru Billie Jean Kingové, teď na Masters v Římě předvedly naprostou dominanci.
Utkání proti elitním a zkušeným deblistkám Chan a Stollárové, které figurují v TOP 40 žebříčku, trvalo pouhých 57 minut. Česká dvojice odvrátila všech šest brejkbolových hrozeb a využila pět ze svých devíti šancí na brejk.
Valentová s Noskovou obvykle deblové soutěže nehrají, nebo končí s různými parťačkami brzy. V dalším kole je každopádně čeká ještě mnohem těžší výzva, protože s největší pravděpodobností narazí na nasazené jedničky, obhájkyně titulu a domácí hvězdy Erraniovou a Paoliniovou.
V deblové soutěži v Římě se představí i další české tenistky. Největší pozornost bude upřena samozřejmě na Kateřinu Siniakovou, která s americkou parťačkou Taylor Townsendovou vyhrála poslední tři podniky Masters a už 15 zápasů v řadě.
Dalšími českými zástupkyněmi budou Jesika Malečková s Miriam Škochovou a Marie Bouzková s Ruskou Alexandrou Panovovou. Tyto dva páry však hned v prvním kole potkávají silné soupeřky a nasazené dvojice.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
6:0 6:0 - Masárová zmasakrována!!!
Alzák říkal, že Pegula jazdila ako benzínová kosačka
to bol masakeer!
https://www.youtube.com/watch?v=KCxp6F6BTMo