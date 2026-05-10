Totální dominance! Plíšková smetla nepříjemnou veteránku a vyzve světovou dvojku

DNES, 20:15
Aktuality 77
WTA ŘÍM - Karolína Plíšková musela oba předchozí zápasy na Masters v Římě otáčet, a dokonce v tom posledním likvidovala tři mečboly. Ve třetím kole ale předvedla suverénní výkon a za hodinu a čtvrt deklasovala 6:1, 6:4 nepříjemnou veteránku Lauru Siegemundovou. V osmifinále sehraje souboj bývalých šampionek se světovou dvojkou Jelenou Rybakinovou.
Profily hráčů
Siegemund Laura
Plíšková Karolína
Karolína Plíšková prolétla do osmifinále v Římě (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Siegemundová – Plíšková 1:6, 4:6

Plíšková měla nejlepší možný vstup do utkání. Po uhájeném servisu ze stavu 15:30 šla po skončení druhého gamu do vedení o brejk, když Siegemundová vyrobila v této hře čtyři chyby a uzavřela ji lacinou minelou z forhendu. Vypadalo to na hladce potvrzený brejk, ale Němka aktivní hrou otočila skóre 0:30 a sama měla první brejkbol. Ten česká hráčka smazala, jenže po dvojchybě nabídla soupeřce další a na něj vyrobila chybu.

Bývalá světová jednička si nicméně okamžitě spravila chuť dalším brejkem, který získala i s pomocí několika skvělých returnů. A tentokrát nadějný náskok 30:0 na vlastním podání do vítězného konce dotáhla a upravila na 4:1.

Česká tenistka pokračovala ve výborném výkonu, kdežto Siegemundová dál bojovala s vysokým počtem nevynucených chyb, jen marně hledala recept a nedostávala se ke své obvykle velmi nepříjemné hře. Výsledkem byla naprostá dominance Plíškové, jež úvodní dějství za 27 minut ovládla snadno 6:1.

Bezradná Siegemundová se po výprasku v úvodním setu vydala na toaletu. Německé veteránce ale delší pauza nijak nepomohla. Plíšková byla dál aktivní, soupeřka pokračovala v produkci chyb a hned úvodní game znamenal snadný brejk pro Češku.

Brejk byl i díky dalším chybám Siegemundové potvrzen čistou hrou. Němka poté ukončila sérii šesti prohraných gamů, poprvé v utkání si uhájila servis a následně hlavně díky špatné hře Plíškové srovnala na 2:2.

Plíšková začala mnohem víc chybovat a hrozilo jí, že prohraje už čtvrtý game v řadě. Oba brejkboly však zlikvidovala a srovnáním na 3:3 přibrzdila vzestup Siegemundové. Vzápětí si vypracovala luxusní náskok 40:0 na returnu, druhý brejkbol po další chybě z rakety soupeřky proměnila a obnovila vedení o set a brejk.

A tentokrát už si takto solidní náskok vzít nenechala. V dalších minutách upravila na 5:3 a duel mohla ukončit již na returnu, avšak v maratonském gamu neproměnila celkem pět mečbolů a musela souboj dopodávat.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Rychlou výhrou pošetřila Plíšková síly. V předchozích dvou zápasech totiž musela šampionka ročníku 2019 a finalistka z let 2020-21 dohánět manko setu a brejku proti Jessice Bouzasové i Jaqueline Cristianové, přičemž proti druhé jmenované dokonce likvidovala tři mečboly na returnu. Na kurtech v těchto dvou duelech strávila přes pět hodin.

Rodačka z Loun je třetí českou zástupkyní v osmifinále letošního Italian Open. Mezi nejlepší šestnáctkou doplnila Lindu Noskovou a lucky losera Nikolu Bartůňkovou. Navíc pokračuje ve výborném letošním comebacku po dlouhém zranění a skvělých výkonech na antuce, na které zaznamenala čtvrtfinále v Linci i Madridu.

Po příznivém losu ji čeká velmi těžké osmifinále. V souboji bývalých šampionek totiž vyzve světovou dvojku a po vypadnutí lídryně žebříčku Aryny Sabalenkové největší favoritku Rybakinovou. S Kazachstánkou prohrála všechny čtyři zápasy a neuhrála v nich ani jeden set.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

77
Přidat komentář
com
10.05.2026 22:01
V zebricku stale neni v top 100, ale letos v live race na krasnym 28 miste smile
Reagovat
HAJ
10.05.2026 22:06
Jestli ji zdraví a forma vydrží, tak se do stovky dostane brzo, protože neobhajuje žádné body.
Reagovat
tommr
10.05.2026 22:13
pokud porazí Rybakinu tak už ve stovce bude ...
Reagovat
SpacialRecognition
10.05.2026 22:14
To je hodně velké pokud. :D
Reagovat
Kapitan_Teplak
10.05.2026 21:59
S Rybou to tedy bude konečně pořádná zatěžkávací zkouška.
Reagovat
HAJ
10.05.2026 21:57
Karolína celkem s přehledem. Líbí se mi, že když jí začne téct do bot, tak se nesloží a začne hrát svůj lepší tenis, viz ve druhém srovnání na 3:3. Tak gratulka.
Rybky se a nelekej a na dosavadní vzájemné zápasy nehleď. Hrrrrr na ni
Reagovat
com
10.05.2026 21:58
jo pošli ji na pole sbirat brabory
Reagovat
frenkie57
10.05.2026 22:10
Nůši má Rybka ve stálé cestovní výbavě.
Reagovat
tommr
10.05.2026 21:56
Až na jedno malé zaškobrtnutí ve druhém setu to byl od Karolíny velmi soustředěný a solidní výkon. Karolína ukazuje že umí vyhrávat i bez es ... smile
Siegemundka byla překvapivě neškodná. Čekal jsem že Karolínu potrápí víc. Zřejmě se už přece jen začíná projevovat její věk. 38 let je už opravdu hodně ...
Reagovat
frenkie57
10.05.2026 22:12
Ty dvě německý fosilie budou na okruhu otravovat svým antitenisem snad do čtyřiceti.
Reagovat
Saulnier
10.05.2026 21:53
Inak, otravný Arnaldi hrá s Jodarom, sleduje niekto?
Reagovat
Diabolique
10.05.2026 21:50
Chudak Karolina ... hraje v noci, za tmy ... se Siegemund ... a pred prazdnyma tribunama ...
Je super, ze Nikola hrala pred plnym stadionem!
Reagovat
tommr
10.05.2026 22:01
myslím že prázdný tribuny jsou to poslední co by Karolína řešila ...
Nikola se ale zdá být před plnýma tribunama ve svým živlu ...
Reagovat
tenisman1233
10.05.2026 22:04
Však také i kdyby diváci řvali jak na lesy,tak Kája tohle nikdy vnímat nebude.
Zatímco Nikole to určitě pomáhá,vždyť proti Keys se věčně radovala asi stejně tak jako když Kája odvracela mečboly.
Reagovat
Dobry-den
10.05.2026 21:50
Skvěle, Kájo. smile

Stejně nechápu, čím to je, že se jí v Římě na té nejpomalejší antuce tak daří. Titul, 2 finále (ale taky 2 kanárky od Igy či tesání do umpiru).
No, zažila tu toho už hodně.

Ale úplná bomba by byla, kdyby vyřadila v příštím kole Rybku.
Reagovat
Kytka
10.05.2026 21:56
Úplně nemožné se mi to nezdá. Svůj tenis nezapomněla a myslím, že přidala na trpělivosti oproti dřívějšku. No uvidíme. Ale fandit jí, to tedy budu. Bojovnice je to velká,
Reagovat
Dobry-den
10.05.2026 22:00
Jenomže její největší zbraň - servis - už bohužel neexistuje. A ani s ním proti Rybce nikdy neuspěla.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
10.05.2026 21:50
Tak to je paráda! Gratulka Kájo!
Reagovat
frenkie57
10.05.2026 21:50
Šestý MB proměněn. Zaplať bůh, je to doma. Karolína může vyhlížet další soupeřku, kterou může být těžký kalibr Rybakina.
Reagovat
frenkie57
10.05.2026 21:53
Tak ne může, ale bude, zapomněl jsem, že Rybka s Nemalou už hrála.
Reagovat
Kapitan_Teplak
10.05.2026 22:06
S Nemalou. To je snad ještě horší než Hemala.
Reagovat
frenkie57
10.05.2026 22:15
Chtěl jsem napsat Hemala, ale mobil byl jiného názoru.
Reagovat
SpacialRecognition
10.05.2026 21:47
Dneska to mohlo být 6-1 6-1 kdyby byla Karolína trochu soustředěnější, ale no co.
Reagovat
Mac
10.05.2026 21:52
jak málo stačí, trocha simulace, trocha zdržování...
Reagovat
Kytka
10.05.2026 21:57
Ale vyhrála. A to se počítá.
Reagovat
tenisman1233
10.05.2026 21:47
Dnes hrála Kája velmi dobře,Němka si vůbec neškrtla.A to Laura nedokázala najít nic,čím by Káju překvapila či porazila.Servis Siegemund nebyl proti Káje vůbec konkurenceschopný-Kája se jednoduše dostával do výměn.
To závěrečné drama bylo jediným světlým okamžikem Siegemund.
V dalším kole Rybakina,bude velmi zajímavé srovnání-hráčky ,které spoléhají na servis a na agresivní hru.
Reagovat
com
10.05.2026 21:47
smile skoda jen, ze misto Rybiny nepostoupila Eala Ze by si Karolina totiz vyslapla na kralujici GS zampionku s kterou to ma 0:4 a jeste ji nesebrala ani set
Reagovat
Saulnier
10.05.2026 21:49
Ryba na antuke nie je úplne vo svojej vode
A keď príde únava, ako v Madride, kde tie výhry tak trochu aj utrpela...
Reagovat
hanz
10.05.2026 22:15
Ale Řím Rybině chutná na rozdíl od Madridu
Reagovat
hanz
10.05.2026 21:47
Tak, doufám, že bude alespoň nějaký solidní kurz na Rybinu... do konstanty by to bylo jako fík
Reagovat
Saulnier
10.05.2026 21:46
Hotovo
Reagovat
Diabolique
10.05.2026 21:46
EASY
A za dve kola proti Nikole!
Reagovat
frenkie57
10.05.2026 21:45
Kája si to bude muset dopodavat. Snad už bez komplikací.
Reagovat
Preview.lover
10.05.2026 21:44
Karolína slavila úsměvem předčasně výhru. Asi se inspirovala u fanoušků Slavie
Reagovat
Saulnier
10.05.2026 21:43
To bol gem
Už veľa nechýbalo
Reagovat
Mac
10.05.2026 21:41
snad nechce trumfnout siniacku...
Reagovat
tommr
10.05.2026 21:43
má k tomu dobře nakročeno ...
Reagovat
Saulnier
10.05.2026 21:32
Úsmev, úsmev
To je šanca premenená
Reagovat
com
10.05.2026 21:25
tak uz si staci jen 2x udrzet podani a je to smile
Reagovat
com
10.05.2026 21:29
1x smile
Reagovat
tommr
10.05.2026 21:29
už chybí jen jedno ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
10.05.2026 21:20
stará dobrá Kája - suverénní první set, komplikace a prohraný druhý a pak drama ve třetím.
Reagovat
Saulnier
10.05.2026 21:22
Mystrine obratu
Reagovat
frenkie57
10.05.2026 21:28
Tentokrát myslím, že to zvládne ve dvou.
Reagovat
Saulnier
10.05.2026 21:30
Reagovat
Lad
10.05.2026 21:14
Jeste se zapoti. Tohle muze nabrat vyrovnany smer. Je to tenis.
Reagovat
tommr
10.05.2026 20:59
Zatím to jde až podezřele hladce ...
Reagovat
Saulnier
10.05.2026 21:03
2.set začal brejkom
Bude to v pohode
Reagovat
tommr
10.05.2026 21:13
ted se nám to ale nějak zadrhlo ...
Reagovat
com
10.05.2026 21:17
Reagovat
Saulnier
10.05.2026 21:18
Je to 1 k 1 v 2.sete, žiadny brejk, ktorý treba riešiť
Reagovat
Saulnier
10.05.2026 20:55
Reagovat
HolyMotors
10.05.2026 20:55
Karolína hraje fantasticky. S touhle hrou má velkou šanci vrátit se na post světové jedničky..
Reagovat
Diabolique
10.05.2026 20:58
No tak zase ... zustanme na zemi
TOP100?
Dobre, tak TOP50!
Reagovat
Diabolique
10.05.2026 20:53
EASY
Reagovat
frenkie57
10.05.2026 20:57
Za 27min v suchým triku.
Karolína určitě spěchá, aby to dohrála do comovi večerky.
Reagovat
com
10.05.2026 20:59
Reagovat
Saulnier
10.05.2026 20:52
Karolinka to teraz aj pekne ubehala
Je dobre nastavena
Reagovat
frenkie57
10.05.2026 20:49
Druhý brejk už Kája potvrdila, je to na dobré cestě.
Reagovat
Mantra
10.05.2026 20:37
LS je dost v lese, tak snad jsem se mýlil.
Reagovat
com
10.05.2026 20:38
nedala si LSD?
Reagovat
Saulnier
10.05.2026 20:39
Lebo som down
LS down

Jaro Filip
Reagovat
Saulnier
10.05.2026 20:30
Pre Karolínu štýl Siegemund rozhodne otravný je
Reagovat
com
10.05.2026 20:35
ale uz vede 2:0, tak hlavne vydržat
Reagovat
Saulnier
10.05.2026 20:37
V kľude, veď súhlasím
Reagovat
Saulnier
10.05.2026 20:29
Trochu do tých prázdnych diváckych kulís doje..al dážď
Reagovat
Mantra
10.05.2026 20:27
skoro plnej dům, v pravo dole sedí TriplefaultMat
Reagovat
Mantra
10.05.2026 20:19
dneska KP padne
Reagovat
com
10.05.2026 20:24
spis az v dalsim kole proti Rybině
Reagovat
Mantra
10.05.2026 20:28
nene uvidiš
Reagovat
com
10.05.2026 20:29
jestli budou hrat 3 hodiny, tak prave neuvidim
Reagovat
Mantra
10.05.2026 20:30
to já taky ne, to bych nedal
Reagovat
Mac
10.05.2026 20:39
jedině, že by pliskova byla dnes bez servisu a měla den "kvitka- letiště"... podle mě siegmund na ni nemá zbraně...
Reagovat
jackiec
10.05.2026 20:18
To je zas nadpis, to můžete napsat i u Srba že hraje otravný vypinkávací styl
Reagovat
com
10.05.2026 20:25
náhodou to sedí uplne přesně smilesmile

smile otravný styl plný technických úderů a dlouhých prostojů mezi jednotlivými body smile
Reagovat
jackiec
10.05.2026 20:49
Však jo, jak djoko
Reagovat
hanz
10.05.2026 20:17
Otravný styl, nebo otravná tenistka?
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist