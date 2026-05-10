Totální dominance! Plíšková smetla nepříjemnou veteránku a vyzve světovou dvojku
Siegemundová – Plíšková 1:6, 4:6
Plíšková měla nejlepší možný vstup do utkání. Po uhájeném servisu ze stavu 15:30 šla po skončení druhého gamu do vedení o brejk, když Siegemundová vyrobila v této hře čtyři chyby a uzavřela ji lacinou minelou z forhendu. Vypadalo to na hladce potvrzený brejk, ale Němka aktivní hrou otočila skóre 0:30 a sama měla první brejkbol. Ten česká hráčka smazala, jenže po dvojchybě nabídla soupeřce další a na něj vyrobila chybu.
Bývalá světová jednička si nicméně okamžitě spravila chuť dalším brejkem, který získala i s pomocí několika skvělých returnů. A tentokrát nadějný náskok 30:0 na vlastním podání do vítězného konce dotáhla a upravila na 4:1.
Česká tenistka pokračovala ve výborném výkonu, kdežto Siegemundová dál bojovala s vysokým počtem nevynucených chyb, jen marně hledala recept a nedostávala se ke své obvykle velmi nepříjemné hře. Výsledkem byla naprostá dominance Plíškové, jež úvodní dějství za 27 minut ovládla snadno 6:1.
Bezradná Siegemundová se po výprasku v úvodním setu vydala na toaletu. Německé veteránce ale delší pauza nijak nepomohla. Plíšková byla dál aktivní, soupeřka pokračovala v produkci chyb a hned úvodní game znamenal snadný brejk pro Češku.
Brejk byl i díky dalším chybám Siegemundové potvrzen čistou hrou. Němka poté ukončila sérii šesti prohraných gamů, poprvé v utkání si uhájila servis a následně hlavně díky špatné hře Plíškové srovnala na 2:2.
Plíšková začala mnohem víc chybovat a hrozilo jí, že prohraje už čtvrtý game v řadě. Oba brejkboly však zlikvidovala a srovnáním na 3:3 přibrzdila vzestup Siegemundové. Vzápětí si vypracovala luxusní náskok 40:0 na returnu, druhý brejkbol po další chybě z rakety soupeřky proměnila a obnovila vedení o set a brejk.
A tentokrát už si takto solidní náskok vzít nenechala. V dalších minutách upravila na 5:3 a duel mohla ukončit již na returnu, avšak v maratonském gamu neproměnila celkem pět mečbolů a musela souboj dopodávat.
Rychlou výhrou pošetřila Plíšková síly. V předchozích dvou zápasech totiž musela šampionka ročníku 2019 a finalistka z let 2020-21 dohánět manko setu a brejku proti Jessice Bouzasové i Jaqueline Cristianové, přičemž proti druhé jmenované dokonce likvidovala tři mečboly na returnu. Na kurtech v těchto dvou duelech strávila přes pět hodin.
Rodačka z Loun je třetí českou zástupkyní v osmifinále letošního Italian Open. Mezi nejlepší šestnáctkou doplnila Lindu Noskovou a lucky losera Nikolu Bartůňkovou. Navíc pokračuje ve výborném letošním comebacku po dlouhém zranění a skvělých výkonech na antuce, na které zaznamenala čtvrtfinále v Linci i Madridu.
Po příznivém losu ji čeká velmi těžké osmifinále. V souboji bývalých šampionek totiž vyzve světovou dvojku a po vypadnutí lídryně žebříčku Aryny Sabalenkové největší favoritku Rybakinovou. S Kazachstánkou prohrála všechny čtyři zápasy a neuhrála v nich ani jeden set.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Rybky se a nelekej a na dosavadní vzájemné zápasy nehleď. Hrrrrr na ni
Siegemundka byla překvapivě neškodná. Čekal jsem že Karolínu potrápí víc. Zřejmě se už přece jen začíná projevovat její věk. 38 let je už opravdu hodně ...
Je super, ze Nikola hrala pred plnym stadionem!
Nikola se ale zdá být před plnýma tribunama ve svým živlu ...
Zatímco Nikole to určitě pomáhá,vždyť proti Keys se věčně radovala asi stejně tak jako když Kája odvracela mečboly.
Stejně nechápu, čím to je, že se jí v Římě na té nejpomalejší antuce tak daří. Titul, 2 finále (ale taky 2 kanárky od Igy či tesání do umpiru).
No, zažila tu toho už hodně.
Ale úplná bomba by byla, kdyby vyřadila v příštím kole Rybku.
To závěrečné drama bylo jediným světlým okamžikem Siegemund.
V dalším kole Rybakina,bude velmi zajímavé srovnání-hráčky ,které spoléhají na servis a na agresivní hru.
A keď príde únava, ako v Madride, kde tie výhry tak trochu aj utrpela...
A za dve kola proti Nikole!
Už veľa nechýbalo
To je šanca premenená
Bude to v pohode
TOP100?
Dobre, tak TOP50!
Karolína určitě spěchá, aby to dohrála do comovi večerky.
Je dobre nastavena
LS down
Jaro Filip
otravný styl plný technických úderů a dlouhých prostojů mezi jednotlivými body