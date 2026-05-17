Češi v akci, neděle 17. 5. Bejlek pokračuje v obrovské krizi, Nouza slaví titul
Češi v akci (probíhající turnaje)
WTA 500 ŠTRASBURK (Francie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Navarrová (USA) – Bejlek (ČR) 6:1, 6:4
• Čtyřhra - osmifinále •
Malečková/Škochová (ČR) – Routliffeová/S. Zhang (2-N. Zél./Čína) 6:4, 6:2
ATP 250 ŽENEVA (Švýcarsko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
Pavlásek/Rikl (ČR) – Cash/Tracy (2-USA) 6:3, 7:5
ATP CHALLENGER 175 BORDEAUX (Francie), antuka
• Čtyřhra - finále •
Nouza/Oberleitner (4-ČR/Rak.) – Reymond/Sanchez (Fr.) 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 10:6
ITF W75 KOŠICE (Slovensko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kajabová (ČR) – Vojčináková (15-SR) 7:5, 6:3
Otzipkaová (7-Belg.) – Štveráková (ČR) 6:2, 6:0
ITF W35 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Michálková (6-ČR) – Ramharterová (Rak.) 6:0, 6:3
Cembranosová (4-Švýc.) – Jantačová (ČR) 6:2, 6:1
ITF W35 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Mandelíková (10-ČR) – Poulkaová (Řec.) 6:1, 6:2
ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Novotný (ČR) – Maštálka (ČR) 6:2, 6:0
M. Sabanov (Srb.) – Šmejkal (ČR) 6:2, 6:1
Fáček (ČR) – Behr (Chorv.) 6:4, 7:5
Vrtílka (15-ČR) – Sjyčanov (Bulh.) 6:2, 6:2
Tumbas Kajgo (7-Chorv.) – Tuša (ČR) 6:2, 6:3
Hacker (Švýc.) – Fidler (ČR) 7:5, 5:7, 10:7
Barun (Chorv.) – Mandelík (ČR) 6:2, 6:1
ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kozlovský (9-ČR) – Doleys (Rak.) 6:4, 6:3
Baum (3-ČR) – Gaxherri (Rak.) 6:4, 6:2
Hrazdil (2-ČR) – Rohseano (Rak.) 6:0, 6:4
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
D. Blažka (ČR) – Karakaya (Tur.) 6:1, 6:1
J30 IZMIR (Turecko), antuka
• Dvouhra dívky - finále •
Karatogmaová (2-Tur.) – Havelková (1-ČR) 7:6 (8:6), 6:1
J500 MILÁN (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Zajíčková (7-ČR) – Korpanecová Daviesová (Brit.) 6:2, 6:2
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Zajíčková (7-ČR) – Ángelová (Mex.) 6:0, 6:3
J200 TARGU JIU (Rumunsko), antuka
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Mosolkin (2-) – Rat (8-ČR) 6:3, 2:6, 10:7
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Chladová (1-ČR) – Dicuová (Rum.) 6:4, 6:0
J30 TIRANA (Albánie), tv. povrch
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Franzoiová (It.) – Zimová (ČR) 6:2, 6:0
Jovic mala len nedávno na lopate Gauff, ktorá ta nakoniec uhaluzila až do finále
ale dnes si dokázala brať stratené podanie prakticky hneď a bola fajn aj na returne
Vidmanova /4/ - Gao
L Fruhvirtova - Havlíčková (R2 Hon, R3 Vidmanova)
Knutson - Trevisan (R2 Sherif)
Siskova - Juvan /11/
Šálková /12/ - Podrez (R2 Bandecchi, R3 Andreescu)
Plíšková /20/- Ku (R2 Bassols*Monnot, R3 Sasnovich)
Samson - Riera (R2 Inglis, R3 Konreeva)
Kolář-McCabe
Tohle se moc nepovedlo
Navarro nám pěkně nakynula ale na její hru to žádnej viditelnej vliv nemá ...
Či to nejako nesúvisí s tými zdravotnými problémami, ktoré spomínala niekedy v marci pred dlhšou prestávkou
