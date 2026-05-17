Češi v akci, neděle 17. 5. Bejlek pokračuje v obrovské krizi, Nouza slaví titul

Sára Bejlek zakončila své působení na pětistovce ve francouzském Štrasburku hned v prvním kole po jasné porážce s trápící se soupeřkou a prohloubila krizi z posledních měsíců. Petr Nouza si společně s rakouským parťákem zajistil triumf na challengeru ve Francii. Další Češi hráli na turnajích ITF a juniorských akcích.
Sára Bejlek přijela do Štrasburku v mizerné formě

Češi v akci (probíhající turnaje)

WTA 500 ŠTRASBURK (Francie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
Navarrová (USA) – Bejlek (ČR) 6:1, 6:4

• Čtyřhra - osmifinále •
Malečková/Škochová (ČR) – Routliffeová/S. Zhang (2-N. Zél./Čína) 6:4, 6:2

 

ATP 250 ŽENEVA (Švýcarsko), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
Pavlásek/Rikl (ČR) – Cash/Tracy (2-USA) 6:3, 7:5

 

ATP CHALLENGER 175 BORDEAUX (Francie), antuka

• Čtyřhra - finále •
Nouza/Oberleitner (4-ČR/Rak.) – Reymond/Sanchez (Fr.) 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 10:6

 

ITF W75 KOŠICE (Slovensko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kajabová (ČR) – Vojčináková (15-SR) 7:5, 6:3
Otzipkaová (7-Belg.) – Štveráková (ČR) 6:2, 6:0

 

ITF W35 KLAGENFURT (Rakousko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Michálková (6-ČR) – Ramharterová (Rak.) 6:0, 6:3
Cembranosová (4-Švýc.) – Jantačová (ČR) 6:2, 6:1

 

ITF W35 BOL (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Mandelíková (10-ČR) – Poulkaová (Řec.) 6:1, 6:2

 

ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Novotný (ČR)Maštálka (ČR) 6:2, 6:0
M. Sabanov (Srb.) – Šmejkal (ČR) 6:2, 6:1
Fáček (ČR) – Behr (Chorv.) 6:4, 7:5
Vrtílka (15-ČR) – Sjyčanov (Bulh.) 6:2, 6:2
Tumbas Kajgo (7-Chorv.) – Tuša (ČR) 6:2, 6:3
Hacker (Švýc.) – Fidler (ČR) 7:5, 5:7, 10:7
Barun (Chorv.) – Mandelík (ČR) 6:2, 6:1

 

ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kozlovský (9-ČR) – Doleys (Rak.) 6:4, 6:3
Baum (3-ČR) – Gaxherri (Rak.) 6:4, 6:2
Hrazdil (2-ČR) – Rohseano (Rak.) 6:0, 6:4

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
D. Blažka (ČR) – Karakaya (Tur.) 6:1, 6:1

 

J30 IZMIR (Turecko), antuka

• Dvouhra dívky - finále •
Karatogmaová (2-Tur.) – Havelková (1-ČR) 7:6 (8:6), 6:1

 

J500 MILÁN (Itálie), antuka

• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Zajíčková (7-ČR) – Korpanecová Daviesová (Brit.) 6:2, 6:2

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Zajíčková (7-ČR) – Ángelová (Mex.) 6:0, 6:3

 

J200 TARGU JIU (Rumunsko), antuka

• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Mosolkin (2-) – Rat (8-ČR) 6:3, 2:6, 10:7

• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Chladová (1-ČR) – Dicuová (Rum.) 6:4, 6:0

 

J30 TIRANA (Albánie), tv. povrch

• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Franzoiová (It.) – Zimová (ČR) 6:2, 6:0

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Přidat komentář
tenisman1233
17.05.2026 16:12
Skvělý úspěch český deblistek, Jesika Malečková s Miri Škoch vyřadili grandslamové šampionky,nasazené dvojky a postoupili do 2.kola.A to celkem suverénně 6:4 6:2 .
Tomas_Smid_fan
17.05.2026 16:53
smile
PTP
17.05.2026 17:18
Tvl Erin, kam jsi to dopracovala?
Preview.lover
17.05.2026 17:37
letos má bilanci 8:15
tenisman1233
17.05.2026 19:12
Pavlásek s Riklem zlomili série 3 porážek v řadě a postoupili do QF přes nasazené dvojky Cashem s Tracym (oba USA).
volejman
17.05.2026 15:32
Navarro se nějak zakulatila.
Mony
17.05.2026 17:14
Ale moc se tam nekutálela..naopak
Saulnier
17.05.2026 17:18
pohyblivá je stále, ale v porovnaní s minulým rokom je to výrazná výzorová zmena; hoci je pravda, že jej prvé znaky bolo badať už v úvode tejto sezóny
Saulnier
17.05.2026 15:31
Navarro má v ďalšom kole Jovic... To bude zaujímavé, ale asi aj dosť náročné pre Emmu
Jovic mala len nedávno na lopate Gauff, ktorá ta nakoniec uhaluzila až do finále
pantera1
17.05.2026 15:24
Sára by mohla zkusit ještě zabojovat o třetí set, šance tam je.
pantera1
17.05.2026 15:29
Tak nic .
jir6
17.05.2026 15:31
tommr
17.05.2026 15:48
začala se snažit trochu pozdě ...
Saulnier
17.05.2026 17:16
a takisto, Emma a jej koncovky setov a občas zápasov boli aj v minulosti občas trochu ťažšie
ale dnes si dokázala brať stratené podanie prakticky hneď a bola fajn aj na returne
Levinest
17.05.2026 15:13
... tak snad tu krizi ukončí na FO
jir6
17.05.2026 15:24
Tak třeba ještě teď. Moc bych jí to přál.
Levinest
17.05.2026 15:28
Já tak,
jir6
17.05.2026 15:12
Od zápasu se Sönmez v Dubaji jakoby se něco stalo a doteď se z toho Sára nevzpamatovala. Nevím, jestli to je tou dlouhou pauzou a zraněním, ale není to ona.
Levinest
17.05.2026 15:11
Vypadá to na 2x 6:1... tak snad tu krizi ukončí na FO
Preview.lover
17.05.2026 15:05
French open Q ženy
Vidmanova /4/ - Gao
L Fruhvirtova - Havlíčková (R2 Hon, R3 Vidmanova)
Knutson - Trevisan (R2 Sherif)
Siskova - Juvan /11/
Šálková /12/ - Podrez (R2 Bandecchi, R3 Andreescu)
Plíšková /20/- Ku (R2 Bassols*Monnot, R3 Sasnovich)
Samson - Riera (R2 Inglis, R3 Konreeva)
Diabolique
17.05.2026 15:09
tenisman1233
17.05.2026 15:15
Svrčina-Den Ouden
Kolář-McCabe
Diabolique
17.05.2026 15:20
Kdyby nemela Linda Hon ve druhym rekl bych ze Vidmanova vs Fruhvirtova by bylo pekny treti kolo ... A ze ma Dominika Andreescu je taky drsny ... za to Pliskova by mohla :D
Tomas_Smid_fan
17.05.2026 15:41
jestli naše nevyužijí tenhle los, tak kdy jindy... Vždycky se tu píše přetěžký nebo hororový los, tak teď tomu tak není.
tommr
17.05.2026 15:51
zase tak lehkej ten los taky není. Pro mě bude každej postup naší hráčky do MD příjemný překvapení ...
Tomas_Smid_fan
17.05.2026 15:53
tak tak , každý musí plnit svoji roli a bude vše ok
tenisman1233
17.05.2026 16:02
Viďmanová ten los má celkem solidní,hráčky s nic moc formou a žádný antukářky.
tommr
17.05.2026 16:39
Vidmanová ale momentálně formou taky zrovna neoplývá ...
tenisman1233
17.05.2026 16:45
Na to aby porazila hráčky mimo top 200,které se antuce spíše vyhýbají nepotřebuje formu,stačí když zahraje průměr.
Mony
17.05.2026 17:12
Nasazená 4ka, FO šampionka a trpělivá FLinda u sebe
Tohle se moc nepovedlo
Levinest
17.05.2026 15:03
To je bída, Navarro ovšem nedělá vůbec chyby.
Diabolique
17.05.2026 14:56
Rikate ze na Navarro by se mohla Sara chytit, jo? :D
Preview.lover
17.05.2026 15:00
spíš to bude opačně
Saulnier
17.05.2026 14:47
Konečne si po dlhšom čase pozriem Emmu Navarro
tommr
17.05.2026 14:38
Sára rozhodně nevypadá na to že by dneska mohla zlomit tu krizi spíš právě naopak ...
Navarro nám pěkně nakynula ale na její hru to žádnej viditelnej vliv nemá ...
Saulnier
17.05.2026 14:48
No jo, nejako nabrala viac objemu, než mala predtým
Či to nejako nesúvisí s tými zdravotnými problémami, ktoré spomínala niekedy v marci pred dlhšou prestávkou
tommr
17.05.2026 14:54
určitě za tím budou nějaký zdravotní problémy. Takovej přírůstek váhy není u aktivní sportovkyně normální ...
Mony
17.05.2026 15:00
Možná má jen podobné chutě, jako Ostapenko.
jih
17.05.2026 15:02
Tak jsem si Navarro taky zapnul (vlastně poprvé od zápasu s Krejčíkovou ve W)...a , páni, ona je někdo jiný... .
Saulnier
17.05.2026 15:12
Tak uvidíme, ako sa jej teraz bude dariť, či už problémy prešli a ostali len telesné dozvuky, ktoré sa časom vytratia, alebo je to niečo trvalejšie, na čo si musíme zvyknúť
PTP
17.05.2026 15:24
Sára se sukýnkou ala zvrhlá sexy Karkulka.
Tomas_Smid_fan
17.05.2026 15:42
ona je dvě, ona je dvě
Alien
17.05.2026 14:37
Nikde jsem nedohledal podrobnosti k turnaji WTA ve Štrasburku? Možná ale ještě nezačal!
Sinuhet1
17.05.2026 04:03
https://www.idnes.cz/sport/tenis/michal-hrdlicka-karolina-pliskova.A260515_163141_tenis_ikuc?zdroj=sph_hp
Kapitan_Teplak
17.05.2026 07:43
Snad ne tenhle.
https://www.eurofotbal.cz/clanky/ostuda-pro-lekare-v-realu-madrid-mbappemu-pry-vysetrovali-prave-koleno-misto-leveho-815654/
PTP
17.05.2026 07:44
Kdo umí, ten umí.
sojka1
17.05.2026 09:03
a ze panu fotbalistovi nebylo divne, ze mu mudruji nad nespravnou nohou? Asi nezna: Duveruj, ale proveruj! :-)
Tomas_Smid_fan
17.05.2026 16:03
to moje zubařka se u doktora chtěla na něco zeptat a dostala vynadáno, tak se pak při rtg na nic neptala a vzápětí od dr. dostala vynadáno podruhé, proč má rtg kotníku namísto kolene.
frenkie57
17.05.2026 16:31
Nějak mi to neštymuje - koleno, kotník, zubařka. Nebo zubařka byla pacient?
Tomas_Smid_fan
17.05.2026 16:54
jj
Mony
17.05.2026 00:00
Tak Sáro!
Jsi Hvězdou dne, tak se snaž!
frenkie57
17.05.2026 02:17
Sára na Navarro určitě má, budu jí držet palce. Moc bych chtěl, aby se zase chytla. Antuka je její povrch.
