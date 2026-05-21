French Open: Krutý los pro Noskovou a Macháče, Krejčíková a Bartůňková schytaly nasazené

Celkem 12 českých tenistů se ve čtvrtek odpoledne dozvědělo los letošního ročníku French Open. Nejtěžší první kolo vyfasovaly Linda Nosková, která půjde na bývalou světovou trojku Marii Sakkariovou, a také šampionka ročníku 2021 Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková. Brzy má složitou překážku v cestě i Tomáš Macháč.
Linda Nosková schytala těžké první kolo na French Open (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Nosková figuruje mezi nasazenými, ale los k ní milosrdný nebyl. Česká dvojka naopak schytala jednu z nejtěžších možných soupeřek. A sice Sakkariovou, která je bývalou semifinalistkou a světovou trojkou. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1 a poslední souboj jasně ovládla Řekyně.

Los se nemazlil ani s Krejčíkovou a Bartůňkovou. Šampionka ročníku 2021 Krejčíková půjde v úvodním kole na v životní formě hrající Hailey Baptisteovou. Také Bartůňková schytala nasazenou hráčku, konkrétně světovou devítku Victorii Mbokovou. Ve druhém kole by Bartůňková v případě překvapivé výhry mohla narazit na Kateřinu Siniakovou, kterou prověří Simona Waltertová.

Sára Bejlek sice půjde v prvním kole na kvalifikantku, nicméně v tom následujícím by s největší pravděpodobností čekala čtyřnásobná vítězka a turnajová trojka Iga Šwiateková. Ve stejné sekci je i Tereza Valentová, jež začne proti Magdě Linetteové. Marie Bouzková coby nasazená začne proti kvalifikantce.

Největším českým želízkem v ohni v ženské dvouhře bude Karolína Muchová. Nasazená desítka nastoupí proti Anastasiji Zacharovové. Její první nasazenou soupeřkou může být Ljudmila Samsonovová a v osmifinále by mohla vyzvat Mirru Andrejevovou.

V mužské dvouhře budou startovat čtyři Češi. Mezi nasazené se vešli Jiří Lehečka s Jakubem Menšíkem. Prvním soupeřem Lehečky bude zkušený veterán Pablo Carreňo a ve třetím kole může čekat mnohem nebezpečnější ze španělských tenistů Alejandro Davidovich. Do osmifinále se nabízí Taylor Fritz, či Rafael Jódar.

Menšík bude plnit roli favorita proti domácí divoké kartě Titouanovi Droguetovi a už druhé kolo může představovat problém, protože by v něm potkal rozjetého antukáře Mariana Navoneho, nebo Jensona Brooksbyho. Navíc je ve stejné sekci se světovou devítkou Alexem de Minaurem.

Velmi těžký los vyfasoval Vít Kopřiva. Hned v prvním kole má nasazeného domácího bouřliváka Corentina Mouteta a pak zřejmě v životní formě hrajícího Martína Landaluceho a lídra žebříčku Jannika Sinnera do třetího kola.

Snadné to rozhodně nebude mít ani Tomáš Macháč. Už úvodní kolo proti Zizouovi Bergsovi může být složité a ve druhém bude nejspíše čekat předloňský finalista a nasazená dvojka Alexander Zverev, kterému se v posledních letech v areálu Rolanda Garrose náramně daří.

Z kvalifikace mohou české řady rozšířit Dalibor Svrčina a Linda Fruhvirtová. Svrčina absolvuje finále kvalifikace ve čtvrtek, Fruhvirtová v pátek. Kvalifikačním sítem naopak neprošli někdejší světová jednička Karolína Plíšková, Dominika Šalková, Laura Samson, Anna Sisková, Lucie Havlíčková, Darja Viďmanová, Gabriela Knutsonová a Zdeněk Kolář.

Hlavní soutěž vypukne v neděli 24. května. Titul obhajuje Coco Gauffová, loňský šampion Carlos Alcaraz se naopak kvůli zranění nezúčastní.

 

Soupeři Čechů v 1. kole

Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-)
Nosková (12-ČR) – Sakkariová (Řec.)
Bouzková (27-ČR) – kvalifikantka
Bejlek (ČR) – kvalifikantka
Siniaková (ČR) – Waltertová (Švýc.)
T. Valentová (ČR) – Linetteová (Pol.)
Krejčíková (ČR) – Baptisteová (26-USA)
Bartůňková (ČR) – Mboková (9-Kan.)


Lehečka (12-ČR) – Carreňo (Šp.)
Menšík (26-ČR) – Droguet (Fr.)
Macháč (ČR) – Bergs (Belg.)
Kopřiva (ČR) – Moutet (30-Fr.)

 

Možná čtvrtfinále žen

Sabalenková (1-) – Pegulaová (5-USA)
Gauffová (4-USA) – Anisimovová (6-USA)
Svitolinová (7-Ukr.) – Šwiateková (3-Pol.)
M. Andrejevová (8-) – Rybakinová (2-Kaz.)

 

Možná čtvrtfinále mužů

Sinner (1-It.) – Shelton (5-USA)
Auger-Aliassime (4-Kan.) – Medveděv (6-)
De Minaur (8-Austr.) – Djokovič (3-Srb.)
Fritz (7-USA) – Zverev (2-Něm.)

Kompletní losy: Ženy | Muži

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Kapitan_Teplak
21.05.2026 16:39
Tupá Sekyrka má být jako krutý los A když ji zvládne, tak to má pak solidní.
tommr
21.05.2026 16:16
Skutečně krutej los schytala jen Nikola Bartůnková která je bez šance na výhru. Naše ostatní hráčky mají sice těžké ale hratelné soupeřky ...
Víc než los mě znepokojuje zdravotní stav některých našich hráček (Bejlek, Krejčíková, Siniaková) ...
tenisman1233
21.05.2026 16:20
Krutý to Bartůňkovou tak není,Mboko teď nehraje nic zářného,hratelné to určitě je.
Saulnier
21.05.2026 16:29
Som zvedavý, ako dnes Mboko zahrá s Fernandez, to môže dosť napovedať, ako sa jej bude dariť na RG, keďže tento rok odohrala na antuke zatiaľ len 2 zápasy.
Tomas_Smid_fan
21.05.2026 16:42
na pomalé pařížské antuce...
Loňský rok se nedá moc počítat, to se s WTA seznamovala a prohrála ve 3.kole. Takže jí antuka asi úplně nevadí, ale nejsilnější povrch to určitě není a Nikala na ní má určitě odehráno víc.
Mohl by to být zajímavý zápas, když se Nikole povede. Jinak to může být i rychlé.
Ondřej.Jirásek
21.05.2026 16:20
Určitě tam byly snadnější soupeřky než Baptiste a Sakkari
tommr
21.05.2026 16:30
to je samozřejmě pravda ale taky tam byly mnohem těžší soupeřky. Baptiste a Sakkari nejsou žádný neporazitelný mašiny a nezdají se být momentálně v nějaký super formě. To ale platí i pro Báru a Lindu. Jejich šance vidím 50/50 ...
Liverpool22
21.05.2026 16:49
Baptiste letos "vykostila" TOP hráčky např. v Madridu i Arynu, ale má i slabší chvilky. Snad bude Bára zdravotně fit a Babochlapa vyřadí. smile
tommr
21.05.2026 17:15
Bára má šanci jen pokud bude stoprocentně fit. Ve stavu v jakým dohrávala finále v Parmě proti Yastremský by nemohla uspět ...
Liverpool22
21.05.2026 17:26
Chtěl bych vidět ve 3. kole Báru s Rybkou a z Babochlapa bych měl vítr. Tak snad Bára zabere smile
tenisman1233
21.05.2026 16:20
Kruté je to nejvíc pro Macháče -1.kolo Bergs
2.kolo Zverev
Tomas_Smid_fan
21.05.2026 16:44
Tom černý kůň RG
Georgino
21.05.2026 16:22
Nikola byla lucky loser a dostala místo po Mboko, teď se s ní bude muset poprat...
Pumlic
21.05.2026 17:07
Pokud chce hráčka titul musí porazit všechny
HankMoody
21.05.2026 15:27
Nic horsiho se star nemohlo. Vsem nasim hrozi v 1. kole vyrazeni. Zaroven hrozi vyrazeni i jejich souperum.

A co je nejhorsi? Kdyz prekonaji hrozbu vyrazeni v 1. kole, tak jim hrozi vyrazeni i v tom druhem!
tenisman1233
21.05.2026 15:30
pantera1
21.05.2026 15:38
Ty bys potřeboval vyřadit z provozu .
Jarulenka
21.05.2026 15:48
To rozhodně nehrozí
Georgino
21.05.2026 16:24
1 vyhraje a 127 bude nakonec vyřazenejch... To je krutý.
PTP
21.05.2026 15:16
Víťo, nestahuj trenýrky, brod je ještě daleko!
pantera1
21.05.2026 15:28
Měl by si vzít tanga, aby Korentána rozhodil a vyprovodil .
Jarulenka
21.05.2026 15:49
Poslední stažení trenýrek bylo takové dost konzervativní.
pantera1
21.05.2026 16:03
No jo, drží se při zdí, v tenisu nemůžeš moc vyvádět. To musí být řádně upjaté a sterilní .
chlebavevaju
21.05.2026 15:10
Tak pojďme na to.

Muchová - výhra
Nosková - 3 sety, 50-50
Bouzková - není známa soupeřka, těžko říct
Bejlek - není známa soupeřka, ale při současné neformě velká šance na další prohru
Siniaková - výhra
Valentová - prohra
Krejčíková - výhra
Bartunkova - prohra

Lehečka - výhra
Menšík - minimálně 4 sety, spíš výhra
Macháč - výhra
Kopřiva - prohra
Diabolique
21.05.2026 14:54
A Svrcina 2-6, 2-5 asi rady muzu nerozsiri ...
Rudolf_2
21.05.2026 15:04
Snad Dalikovi dopadne ll postup do pavouku. Zatim je pred nim Jong a v nasazena 4 hraje, tak by byl jako 2. nebo 3. nahradnik...
The_Punisher
21.05.2026 15:05
Doufejme ...
Diabolique
21.05.2026 15:05
Jj, videl jsem ze v prvni ctyrce bude a jedno losovani LL u muzu ma byt.
Diabolique
21.05.2026 14:42
Sara Bejlek kdyz prezije kvalifikantku v prvnim tak Iga ve druhym :D
Tereza z Linette na Ostapenko :D
Diabolique
21.05.2026 14:37
Wawrinka Fills lol
AI_dragon_B
21.05.2026 14:37
Český ženský tenis stojí před hrozbou krize. Zdá se velmi pravděpodobné, že French Open skončí neúspěchem, což by mohlo zahájit období velké nejistoty ohledně postavení českého ženského tenisu jakožto velmoci.
chlebavevaju
21.05.2026 14:54
Český ženský tenis je v krizi delší dobu, kvantita před kvalitou. Mladé hráčky nekonkurenceschopné nebo bez potenciálu.
HAJ
21.05.2026 15:08
Co by za takovou krizi dalo třeba sousední Německo anebo Rakousko
PTP
21.05.2026 15:19
Rakousko má teď přece špicovou plejerku.
Tomas_Smid_fan
21.05.2026 15:42
ale zatím bez výrazného úspěchu...
tenisman1233
21.05.2026 15:24
Co Bartůňková?
Valentová se do toho dostává,Nosková je celkem konzistentní.
Preview.lover
21.05.2026 14:34
Djokovič - Perricard
Tomas_Smid_fan
21.05.2026 15:42
Jokerovi hrozí konec
PTP
21.05.2026 15:44
Jedině když místo Giovanniho nastoupí Daphnee.
Georgino
21.05.2026 16:28
On má zdravej životní styl, ten tu bude dlouho, neboj
Diabolique
21.05.2026 14:33
Machac vs Bergs ... no pekne dekuju ...
tenisman1233
21.05.2026 15:25
V 2.kole asi Zverev i když Bonzi je kat favoritů.
Diabolique
21.05.2026 14:29
A Vitek taky proti nasazenymu ...
Diabolique
21.05.2026 14:25
A Krejcikova vs, Baptiste v prvnim ... taky pekny ...
Diabolique
21.05.2026 14:22
Nikola vs. Mboko ... ok ...
PTP
21.05.2026 14:34
Hm, tak Viktorka to odsere hned v 1.kole
Diabolique
21.05.2026 14:40
Diabolique
21.05.2026 14:19
Nikola a Bara v prvnim kole proti nasazenym ... no to jsem zvedav proti komu ... Nikola hned vedle Katky Siniakove, Sara Bejlek vedle Terezy ...
Diabolique
21.05.2026 14:16
Sara kvalifikantku ... no super snad se chyti!
PTP
21.05.2026 14:32
Lindu F
Diabolique
21.05.2026 14:14
Nikolaaaaaaa
Diabolique
21.05.2026 14:10
Zatim celkem nuda ... PRASEEEE SEPASEEEE NATERASEEE ...
