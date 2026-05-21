French Open: Krutý los pro Noskovou a Macháče, Krejčíková a Bartůňková schytaly nasazené
Nosková figuruje mezi nasazenými, ale los k ní milosrdný nebyl. Česká dvojka naopak schytala jednu z nejtěžších možných soupeřek. A sice Sakkariovou, která je bývalou semifinalistkou a světovou trojkou. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1 a poslední souboj jasně ovládla Řekyně.
Los se nemazlil ani s Krejčíkovou a Bartůňkovou. Šampionka ročníku 2021 Krejčíková půjde v úvodním kole na v životní formě hrající Hailey Baptisteovou. Také Bartůňková schytala nasazenou hráčku, konkrétně světovou devítku Victorii Mbokovou. Ve druhém kole by Bartůňková v případě překvapivé výhry mohla narazit na Kateřinu Siniakovou, kterou prověří Simona Waltertová.
Sára Bejlek sice půjde v prvním kole na kvalifikantku, nicméně v tom následujícím by s největší pravděpodobností čekala čtyřnásobná vítězka a turnajová trojka Iga Šwiateková. Ve stejné sekci je i Tereza Valentová, jež začne proti Magdě Linetteové. Marie Bouzková coby nasazená začne proti kvalifikantce.
Největším českým želízkem v ohni v ženské dvouhře bude Karolína Muchová. Nasazená desítka nastoupí proti Anastasiji Zacharovové. Její první nasazenou soupeřkou může být Ljudmila Samsonovová a v osmifinále by mohla vyzvat Mirru Andrejevovou.
V mužské dvouhře budou startovat čtyři Češi. Mezi nasazené se vešli Jiří Lehečka s Jakubem Menšíkem. Prvním soupeřem Lehečky bude zkušený veterán Pablo Carreňo a ve třetím kole může čekat mnohem nebezpečnější ze španělských tenistů Alejandro Davidovich. Do osmifinále se nabízí Taylor Fritz, či Rafael Jódar.
Menšík bude plnit roli favorita proti domácí divoké kartě Titouanovi Droguetovi a už druhé kolo může představovat problém, protože by v něm potkal rozjetého antukáře Mariana Navoneho, nebo Jensona Brooksbyho. Navíc je ve stejné sekci se světovou devítkou Alexem de Minaurem.
Velmi těžký los vyfasoval Vít Kopřiva. Hned v prvním kole má nasazeného domácího bouřliváka Corentina Mouteta a pak zřejmě v životní formě hrajícího Martína Landaluceho a lídra žebříčku Jannika Sinnera do třetího kola.
Snadné to rozhodně nebude mít ani Tomáš Macháč. Už úvodní kolo proti Zizouovi Bergsovi může být složité a ve druhém bude nejspíše čekat předloňský finalista a nasazená dvojka Alexander Zverev, kterému se v posledních letech v areálu Rolanda Garrose náramně daří.
Z kvalifikace mohou české řady rozšířit Dalibor Svrčina a Linda Fruhvirtová. Svrčina absolvuje finále kvalifikace ve čtvrtek, Fruhvirtová v pátek. Kvalifikačním sítem naopak neprošli někdejší světová jednička Karolína Plíšková, Dominika Šalková, Laura Samson, Anna Sisková, Lucie Havlíčková, Darja Viďmanová, Gabriela Knutsonová a Zdeněk Kolář.
Hlavní soutěž vypukne v neděli 24. května. Titul obhajuje Coco Gauffová, loňský šampion Carlos Alcaraz se naopak kvůli zranění nezúčastní.
Soupeři Čechů v 1. kole
Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-)
Nosková (12-ČR) – Sakkariová (Řec.)
Bouzková (27-ČR) – kvalifikantka
Bejlek (ČR) – kvalifikantka
Siniaková (ČR) – Waltertová (Švýc.)
T. Valentová (ČR) – Linetteová (Pol.)
Krejčíková (ČR) – Baptisteová (26-USA)
Bartůňková (ČR) – Mboková (9-Kan.)
Lehečka (12-ČR) – Carreňo (Šp.)
Menšík (26-ČR) – Droguet (Fr.)
Macháč (ČR) – Bergs (Belg.)
Kopřiva (ČR) – Moutet (30-Fr.)
Možná čtvrtfinále žen
Sabalenková (1-) – Pegulaová (5-USA)
Gauffová (4-USA) – Anisimovová (6-USA)
Svitolinová (7-Ukr.) – Šwiateková (3-Pol.)
M. Andrejevová (8-) – Rybakinová (2-Kaz.)
Možná čtvrtfinále mužů
Sinner (1-It.) – Shelton (5-USA)
Auger-Aliassime (4-Kan.) – Medveděv (6-)
De Minaur (8-Austr.) – Djokovič (3-Srb.)
Fritz (7-USA) – Zverev (2-Něm.)
Komentáře
Nový komentář
Víc než los mě znepokojuje zdravotní stav některých našich hráček (Bejlek, Krejčíková, Siniaková) ...
Loňský rok se nedá moc počítat, to se s WTA seznamovala a prohrála ve 3.kole. Takže jí antuka asi úplně nevadí, ale nejsilnější povrch to určitě není a Nikala na ní má určitě odehráno víc.
Mohl by to být zajímavý zápas, když se Nikole povede. Jinak to může být i rychlé.
2.kolo Zverev
A co je nejhorsi? Kdyz prekonaji hrozbu vyrazeni v 1. kole, tak jim hrozi vyrazeni i v tom druhem!
Muchová - výhra
Nosková - 3 sety, 50-50
Bouzková - není známa soupeřka, těžko říct
Bejlek - není známa soupeřka, ale při současné neformě velká šance na další prohru
Siniaková - výhra
Valentová - prohra
Krejčíková - výhra
Bartunkova - prohra
Lehečka - výhra
Menšík - minimálně 4 sety, spíš výhra
Macháč - výhra
Kopřiva - prohra
Tereza z Linette na Ostapenko :D
Valentová se do toho dostává,Nosková je celkem konzistentní.