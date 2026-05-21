Tenisté se rozhodli potrestat French Open. Jaký mají plán a bude grandslam opravdu trpět?

DNES, 17:00
Předem avizovaný bojkot tenistů na French Open se stal alespoň zčásti skutečností. Hráčům se nelíbí podíl z prize money na antukovém grandslamu, a proto přišli s plánem, jak dají svou nespokojenost jasně najevo.
Tenisté a tenistky před startem Roland Garros omezí na minimum mediální povinnosti na protest proti výši odměn na druhém grandslamu sezony.

Hráči už dříve kritizovali, že v Paříži klesl jejich podíl údajně na zhruba 14,3 procenta z celkových příjmů turnaje, zatímco na akcích ATP a WTA Tour dostávají na prémiích 22 procent. Skupina nejhlasitějších kritiků v čele se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou či čtyřkou Coco Gauffovou dokonce hrozila bojkotem turnaje.

Podle listu L'Equipe tenisté a tenistky plánují při tradičním pátečním mediálním dnu před nedělním zahájením turnaje zkrátit rozhovory s novináři na maximálně 15 minut.

Francouzská tenisová federace (FFT), která Roland Garros pořádá, v prohlášení pro agenturu AP vyjádřila lítost nad iniciativou, která "trestá všechny zúčastněné strany zapojené do turnaje: média, komentátory, členy federace a celou tenisovou komunitu, která s nadšením sleduje každý ročník Roland Garros". Na pátek navrhla schůzku se zástupci tenistů.

V prohlášení ze začátku května, za které se vedle Sabalenkové postavil i první hráč mužského světového žebříčku Jannik Sinner či Novak Djokovič, tenisté kritizovali fakt, že prémie neodpovídají stoupajícím příjmům pařížského grandslamu. Oproti loňskému ročníku prý jejich podíl na celkových příjmech dokonce klesl o více než jedno procento.

Pořadatelé oznámili, že odměny navýšili zhruba o deset procent. Vítězové ve dvouhře získají 2,8 milionu eur (68 milionů korun), poražení finalisté 1,4 milionu eur (34 milionů korun), zatímco tenisté vyřazení v prvním kole obdrží 87.000 eur (2,1 milionu korun).

Navíc grandslamové turnaje podle francouzské federace hráčům nabízejí větší prostor pro zviditelnění a generují tak pro ně nepřímo další příjem ze sponzorských smluv a jiných aktivit.

Otázkou je, jak tímto rozhodnutím bude trpět konkrétně samotné French Open. Turnaj má totiž příjmy z prodeje vstupenek, televizních práv a dalších věcí, které s rozhovory s tenisty vlastně nesouvisí.

Toto rozhodnutí tak vypadá jako trest hlavně pro média, která nemají s rozdělováním prize money nic společného. To samé platí pro samotné novináře. Navíc existuje statistika, že rozhovory obvykle 15 minut ani nepřekročí.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK
Patik
21.05.2026 17:18
S jedlom rastie chuť a s peniazmi rastie.....
PTP
21.05.2026 17:17
Max 15 minut? Tlučhubové mají utrum
PTP
21.05.2026 17:16
Akorát tu uřvanou krávu budu nesnášet ještě víc
Patik
21.05.2026 17:17
Pumlic
21.05.2026 17:08
Jestli nemají zájem o peníze za titul já si je ráda vezmu a myslím že je využiji smysluplněji
Ondřej.Jirásek
21.05.2026 17:09
Mně klidně stačí i prize money za první kolo, jsem skromnej
tenisman1233
21.05.2026 17:14
Já bych bral i prize money za 1.kolo kvaldy.
Ondřej.Jirásek
21.05.2026 17:15
Prostě cokoli
