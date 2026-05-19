Češi v akci, úterý 19. 5. Plíšková na French Open postupuje, Fruhvirtová zdolala Havlíčkovou
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 18. 5. | neděle 17. 5. | sobota 16. 5.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
• Dvouhra ženy - 1. kolo kvalifikace •
Plíšková (20-ČR) – Yeonwoo Ku (Korea) 0:6, 6:3, 6:1
Rieraová (Arg.) – Samson (ČR) 6:4, 6:7 (7:9), 6:1
Juvanová (11-Slovin.) – Sisková (ČR) 7:5, 4:6, 6:3
L. Fruhvirtová (ČR) – Havlíčková (ČR) 6:3, 6:7 (2:7), 6:3
Xinyu Gao (Čína) – Viďmanová (4-ČR) 6:3, 6:1
• Dvouhra muži - 1. kolo kvalifikace •
Kolář (ČR) – McCabe (Austr.) 6:3, 7:6 (7:1)
WTA 500 ŠTRASBURK (Francie), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA) – Malečková/Škochová (ČR) 6:1, 7:5
ATP 500 HAMBURK (Německo), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Auger-Aliassime (1-Kan.) – Kopřiva (ČR) 7:5, 6:1
WTA 250 RABAT (Maroko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Osoriová (Kol.) – Martincová (ČR) 6:0, 6:4
ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL (Turecko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Bartoň (7-ČR) – Dutra Da Silva (Braz.) 3:6, 6:2, 6:2
• Čtyřhra - osmifinále •
Jecan/Pavel (Rum.) – Bartoň/Vrbenský (ČR) 6:4, 4:6, 10:4
ATP CHALLENGER 50 BENGALÚRU (Indie), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
Palán (ČR) – Isomura (Jap.) 6:4, 3:6, 6:3
ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Tomaseová (8-Lot.) – Hejtmánková (9-ČR) 6:1, 6:4
ITF W35 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Du Preeová (Niz.) – Kučmová (8-ČR) 6:1, 4:6, 6:2
Laboutková (ČR) – Guthová (Něm.) 3:6, 6:3, 6:3
ITF W35 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Mandelíková (10-ČR) – Ruien Zhang (2-Čína) 7:5, 6:4
ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Čížek (ČR) – Wažny (Pol.) 1:6, 6:3, 6:1
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Fáček (ČR) – Zuberbuehler (Chorv.) 6:3, 6:2
ITF W15 GRADO (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Slavíková (ČR) – Dürstová (1-Švýc.) 6:4, 3:6, 4:3 / skreč
Žoldáková (ČR) – Langlaisová (Fr.) 6:3, 6:3
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
Bayerlová/Pulchartová (ČR) – Matevová/Šichanovová (Bulh./-) 6:0, 6:1
ITF W15 HURGÁDA (Egypt), tv. povrch
• Čtyřhra - osmifinále •
Chanová/Vaziová (Austr./It.) – Alzuhairová/Prepslová (SA/ČR) 6:2, 6:4
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Chanová (Austr.) – Prepslová (5-ČR) 6:0, 6:1
ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Vasylijevová (Ukr.) – Kopřivová (3-ČR) / bez boje
ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Lien (Nor.) – Hrazdil (ČR) 3:6, 6:3, 6:3
Hipfl (Rak.) – Baum (ČR) 6:3, 6:4
Řeček (ČR) – Sakamoto (1-Braz.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:2
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Čtyřhra - osmifinále •
D. Blažka/Holder (ČR/Brit.) – Kobajaši/Najdenov (Jap./Bulh.) 6:1, 3:0 / skreč
J500 MILÁN (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Zajíčková (ČR) – Hazelittová (USA) 6:0, 6:2
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Piňeraová/Wobkerová (4-Šp./Něm.) – J. Kovačková/Zajíčková (ČR) 4:6, 6:1, 10:8
J200 TARGU JIU (Rumunsko), antuka
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Azam (2-USA) – D. Vágner (ČR) 6:4, 7:6 (9:7)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
Fedelová (Něm.) – Vrajíková (ČR) 6:1, 6:2
Hettlerová (1-ČR) – Iličová (Srb.) 6:2, 3:6, 6:0
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
Chlodnicki/D. Vágner (Pol./ČR) – Albuquerque Dietrich/De Armas (4-Braz./Ven.) 6:7 (3:7), 6:1, 10:6
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Baranesová/Carpentierová (Fr.) – Hettlerová/Pawelská (1-ČR/Pol.) / bez boje
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Jankovičová/Van Zylová (4-Srb./JAR) – Fedelová/Vrajíková (Něm./ČR) 6:3, 6:4
J100 LOUSADA (Portugalsko), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
B. Marešová (ČR) – Agraová Amorimová (Portug.) / odloženo
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
Iwasaová/B. Marešová (Jap./ČR) – Bernardová/Freitasová (Portug.) / odloženo
J60 PODGORICA (Černá Hora), antuka
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Rašanová-Buhaová/Vrajitoriuová (Chorv./Rum.) – A. Kanervaová/Reifová (Fin./ČR) 7:6 (7:3), 6:2
J60 FREDERICTON (Kanada), tv. povrch / hala
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Virmaniová (Kan.) – Kempfová (ČR) 6:1, 6:3
J60 SANTA TECLA (Salvador), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
16:30 | M. Šmejcký (5-ČR) – González (Peru)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
19:30 | N. Moravec/M. Šmejcký (1-ČR) – Escarpeta Tovar/Vasquez Sandoval (Kol./Guat.)
J60 NAIROBI (Keňa), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Kačenová (ČR) – Ogambaová (Keňa) 5:7, 6:2, 6:1
J30 TALLINN (Estonsko), antuka
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Barina (5-ČR) – Pikk (Est.) 5:7, 6:3, 6:2
• Dvouhra dívky - osmifinále •
A. Zieliňská (4-Pol.) – S. Jiráková (ČR) 3:6, 6:3, 7:5
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Barina/Vjarsocki (3-ČR/-) – Kuum/Vellerand (Est.) 4:0 / odloženo
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
S. Jiráková/Schwaigerová (ČR/Rak.) – Averjanovová/Jurvetsonová (Est.) / odloženo
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Jsem zvědavý, na jakém místě žebříčku letos ukončí sezónu další třicátnice Paolini, která v roce 26 zatím získala zhruba stejný počet bodů jako Marie. Ve svetově konkurenčním prostředí se padá rychle...