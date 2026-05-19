Češi v akci, úterý 19. 5. Plíšková na French Open postupuje, Fruhvirtová zdolala Havlíčkovou

VČERA, 22:45
V prvním kole kvalifikace French Open uspěli Karolína Plíšková, Linda Fruhvirtová v derby s Lucií Havlíčkovou a Zdeněk Kolář, skončily naopak Laura Samson, Anna Sisková a Darja Viďmanová. Vít Kopřiva v Hamburku ani Tereza Martincová v Rabatu se papírovým předpokladům nevzepřeli. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Plíšková vstoupí do grandslamového French Open

Češi v akci (probíhající turnaje)

FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka

• Dvouhra ženy - 1. kolo kvalifikace •
Plíšková (20-ČR) – Yeonwoo Ku (Korea) 0:6, 6:3, 6:1
Rieraová (Arg.) – Samson (ČR) 6:4, 6:7 (7:9), 6:1
Juvanová (11-Slovin.) – Sisková (ČR) 7:5, 4:6, 6:3
L. Fruhvirtová (ČR) – Havlíčková (ČR) 6:3, 6:7 (2:7), 6:3
Xinyu Gao (Čína) – Viďmanová (4-ČR) 6:3, 6:1

• Dvouhra muži - 1. kolo kvalifikace •
Kolář (ČR) – McCabe (Austr.) 6:3, 7:6 (7:1)

 

WTA 500 ŠTRASBURK (Francie), antuka

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA) – Malečková/Škochová (ČR) 6:1, 7:5

 

ATP 500 HAMBURK (Německo), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
Auger-Aliassime (1-Kan.) – Kopřiva (ČR) 7:5, 6:1

 

WTA 250 RABAT (Maroko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
Osoriová (Kol.) – Martincová (ČR) 6:0, 6:4

 

ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL (Turecko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
Bartoň (7-ČR) – Dutra Da Silva (Braz.) 3:6, 6:2, 6:2

• Čtyřhra - osmifinále •
Jecan/Pavel (Rum.) – Bartoň/Vrbenský (ČR) 6:4, 4:6, 10:4

 

ATP CHALLENGER 50 BENGALÚRU (Indie), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
Palán (ČR) – Isomura (Jap.) 6:4, 3:6, 6:3

 

ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Tomaseová (8-Lot.) – Hejtmánková (9-ČR) 6:1, 6:4

 

ITF W35 KLAGENFURT (Rakousko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
Du Preeová (Niz.) – Kučmová (8-ČR) 6:1, 4:6, 6:2
Laboutková (ČR) – Guthová (Něm.) 3:6, 6:3, 6:3

 

ITF W35 BOL (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Mandelíková (10-ČR) – Ruien Zhang (2-Čína) 7:5, 6:4

 

ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
Čížek (ČR) – Wažny (Pol.) 1:6, 6:3, 6:1

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Fáček (ČR) – Zuberbuehler (Chorv.) 6:3, 6:2

 

ITF W15 GRADO (Itálie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
Slavíková (ČR) – Dürstová (1-Švýc.) 6:4, 3:6, 4:3 / skreč
Žoldáková (ČR) – Langlaisová (Fr.) 6:3, 6:3

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
Bayerlová/Pulchartová (ČR) – Matevová/Šichanovová (Bulh./-) 6:0, 6:1

 

ITF W15 HURGÁDA (Egypt), tv. povrch

• Čtyřhra - osmifinále •
Chanová/Vaziová (Austr./It.) – Alzuhairová/Prepslová (SA/ČR) 6:2, 6:4

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Chanová (Austr.) – Prepslová (5-ČR) 6:0, 6:1

 

ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Vasylijevová (Ukr.) – Kopřivová (3-ČR) / bez boje

 

ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
Lien (Nor.) – Hrazdil (ČR) 3:6, 6:3, 6:3
Hipfl (Rak.) – Baum (ČR) 6:3, 6:4
Řeček (ČR) – Sakamoto (1-Braz.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:2

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

• Čtyřhra - osmifinále •
D. Blažka/Holder (ČR/Brit.) – Kobajaši/Najdenov (Jap./Bulh.) 6:1, 3:0 / skreč

 

J500 MILÁN (Itálie), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Zajíčková (ČR) – Hazelittová (USA) 6:0, 6:2

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Piňeraová/Wobkerová (4-Šp./Něm.) – J. Kovačková/Zajíčková (ČR) 4:6, 6:1, 10:8

 

J200 TARGU JIU (Rumunsko), antuka

• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Azam (2-USA) – D. Vágner (ČR) 6:4, 7:6 (9:7)

• Dvouhra dívky - osmifinále •
Fedelová (Něm.) – Vrajíková (ČR) 6:1, 6:2
Hettlerová (1-ČR) – Iličová (Srb.) 6:2, 3:6, 6:0

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
Chlodnicki/D. Vágner (Pol./ČR) – Albuquerque Dietrich/De Armas (4-Braz./Ven.) 6:7 (3:7), 6:1, 10:6

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Baranesová/Carpentierová (Fr.) – Hettlerová/Pawelská (1-ČR/Pol.) / bez boje

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Jankovičová/Van Zylová (4-Srb./JAR) – Fedelová/Vrajíková (Něm./ČR) 6:3, 6:4

 

J100 LOUSADA (Portugalsko), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
B. Marešová (ČR) – Agraová Amorimová (Portug.) / odloženo

• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
Iwasaová/B. Marešová (Jap./ČR) – Bernardová/Freitasová (Portug.) / odloženo

 

J60 PODGORICA (Černá Hora), antuka

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Rašanová-Buhaová/Vrajitoriuová (Chorv./Rum.) – A. Kanervaová/Reifová (Fin./ČR) 7:6 (7:3), 6:2

 

J60 FREDERICTON (Kanada), tv. povrch / hala

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Virmaniová (Kan.) – Kempfová (ČR) 6:1, 6:3

 

J60 SANTA TECLA (Salvador), tv. povrch

• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
16:30 | M. Šmejcký (5-ČR) – González (Peru)

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
19:30 | N. Moravec/M. Šmejcký (1-ČR) – Escarpeta Tovar/Vasquez Sandoval (Kol./Guat.)

 

J60 NAIROBI (Keňa), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Kačenová (ČR) – Ogambaová (Keňa) 5:7, 6:2, 6:1

 

J30 TALLINN (Estonsko), antuka

• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Barina (5-ČR) – Pikk (Est.) 5:7, 6:3, 6:2

• Dvouhra dívky - osmifinále •
A. Zieliňská (4-Pol.) – S. Jiráková (ČR) 3:6, 6:3, 7:5

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Barina/Vjarsocki (3-ČR/-) – Kuum/Vellerand (Est.) 4:0 / odloženo

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
S. Jiráková/Schwaigerová (ČR/Rak.) – Averjanovová/Jurvetsonová (Est.) / odloženo


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

tommr
19.05.2026 13:34
Laura Samson mohla druhej set vyhrát 6:0 a místo toho je to 5:5 ...
subaru
19.05.2026 13:55
Už ho má
tommr
19.05.2026 13:56
ale za jakou cenu ...
Astarin
19.05.2026 12:56
Tak to byl fičák. Kája se naštěstí vzpamatovala. Asi byla nějaká zasněná v tom prvním setu? Nebo Korejka ze sebe dostala všechno a nic jí nezbylo na další set?
Serpens
19.05.2026 12:58
Podcenila ji, to je celé.
tenisman1233
19.05.2026 13:12
Spíš Kája nedokázala trefit kurt,bylo tam strašně chyb.
Liverpool22
19.05.2026 13:07
1. set prochrápla a za 19minut kanár, ale naštěstí se probudila - asi si chtěla zkusit tříseťák
Serpens
19.05.2026 12:55
Lauro Lauro, po tom koncertu v Madridu se zase takhle trápit, tolik chyb... otoč to.
tenisman1233
19.05.2026 13:13
Zase ale má hodně winnerů.(-5)
jolcas
19.05.2026 12:44
Tak čekám nějaký zajímavý komentář. "Plechovka" nějak nenaplňuje Vaše předpovědi, co chytrolíni ??
A jen tak na okraj ... nejsem její fanoušek.
zfloyd
19.05.2026 11:59
Plechovka obdržela kanárka , tak takhle asi nepostoupí
Liverpool22
19.05.2026 12:02
Zatím je to ostuda, když jí to nebaví, tak tam neměla jezdit a měla se soustředit na menší turnaje
Blondie
19.05.2026 12:04
Menší turnaje? Na jaké jsi planetě, viděl jsi, jak hrála Řím a Madrid?
Prý menší turnaje, lol
Liverpool22
19.05.2026 12:11
Ano - viděl jsem v Římě zápas s Rybkou 0:6 2:6 a Kája prostě nestíhala nebo-li velký turnaj typu Říma či Madridu už nevyhraje, ale menší turnaj typu Kluže může urvat.
Tomas_Smid_fan
19.05.2026 12:44
a srovnávat hráčku, vracející se do top100 s hráčkou top3 je naprostý nesmysl. A propos, bez ohledu na skóre tam Kája měla i vyrovnané momentum, kdy Rybku tlačila...
Tomas_Smid_fan
19.05.2026 12:41
asi tam hrát chtěla, v kvaldě nic neztratí, ani PR. Sama říkala, že když vyhraje, tak bude ráda a když prohraje, tak se nic neděje....
Tak přeci o nic nejde.
Liverpool22
19.05.2026 12:44
Naštěstí se probudila a zápas otočí smile
Diabolique
19.05.2026 11:57
Pliskova 0:6? Pekne!
asgard33
19.05.2026 11:46
Kateřina Zajíčková v 1.kole J500 Milan spláchla 29.juniorku J.Hazelitt 6-0,6-2 a ve 2.kole na ní čeká 15.nasazená Yushan Shao.Jana Kovačková a dalších 15 nasazených začíná turnaj až ve 2.kole.
tommr
19.05.2026 11:22
Má někdo představu v kolik hodin by se asi tak mohlo v Paříži začít hrát?
tenisman1233
19.05.2026 11:44
Teď
Liverpool22
19.05.2026 11:45
Už se hraje a Kája už prohrává 0:2 s Korejkou
https://partner.nonamejose.sx/e9713aa8/a918186a/464a2595
Reagovat
misa
19.05.2026 08:09
Brazilka Haddad Maia příští týden vypadne ze stovky. Ještě minulý rok byla v top 20, ale už tehdy začala její hluboká krize. Letos má jen 4 výhry, žádnou z nich v hlavních soutěžích WTA turnajů.Vzhledem k tomu, že v květnu slaví 30. narozeniny, asi se už nezvedne.

Jsem zvědavý, na jakém místě žebříčku letos ukončí sezónu další třicátnice Paolini, která v roce 26 zatím získala zhruba stejný počet bodů jako Marie. Ve svetově konkurenčním prostředí se padá rychle...
Mantra
19.05.2026 08:35
přijdou jiní, mladší, ty se nezakecaj
Tomas_Smid_fan
19.05.2026 10:20
Hadí Máju musel poblouznit nějaký fakír.
Mantra
19.05.2026 16:41
četl jsem knír
Kapitan_Teplak
19.05.2026 07:43
Chudák beznadějná Plíšková
