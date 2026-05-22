Češi v akci, pátek 22. 5. Fruhvirtová si zajistila French Open, Pavlásek s Riklem do finále neprošli
Češi v akci (probíhající turnaje)
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
• Dvouhra ženy - finále kvalifikace •
L. Fruhvirtová (ČR) – Tanová (Fr.) 6:3, 7:6 (7:4)
ATP 250 ŽENEVA (Švýcarsko), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
Bhambri/Venus (3-Indie/N. Zél.) – Pavlásek/Rikl (ČR) 7:5, 6:3
ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL (Turecko), antuka
• Dvouhra - semifinále •
14:30 | Bartoň (7-ČR) – Jordá (Šp.)
• Čtyřhra - semifinále •
17:00 | F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Martos/Walków (Šp./Pol.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Natarajan/Ramanathan (Indie) 6:3, 6:4
ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Štruplová (5-ČR) – Vedderová (1-Niz.) 6:1, 6:3
ITF W15 GRADO (Itálie), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
14:30 | Žoldáková (ČR) – Rocchettiová (6-It.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
Bayerlová/Pulchartová (ČR) – Bojicaová/Zaparňuková (2-Rum./Ukr.) 1:6, 6:4, 11:9
ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - semifinále •
Sultanov (Uzb.) – Řeček (ČR) 6:1, 6:0
J500 MILÁN (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
J. Kovačková (2-ČR) – Piňeraová (10-Šp.) 6:4, 6:1
J100 LOUSADA (Portugalsko), antuka
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:30 | Durrerová/Navrátilová (7-Švýc./ČR) – Kononenková/Lorrimerová (4-/Kan.)
* bude se hrát i semifinále
J60 SANTA TECLA (Salvador), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - semifinále •
17:00 | M. Šmejcký (5-ČR) – Gonzalez Constantino (6-Kan.)
• Čtyřhra chlapci - finále •
19:30 | N. Moravec/M. Šmejcký (1-ČR) – Galasso/Quintero Tobón (2-USA/Kol.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Zápas absolutně nezvládla v hlavě, což bylo vidět z jejího nezvyklého vztekání i z toho, jak zahodila vedení 5-3 ve druhém setu. Marie má (zatím) krásný žebříček, ale proti tenistkám top 30 už není vůbec konkurenceschopná, tam je velký úspěch každý uhraný set Proti Li mě překvapilo, že Marie vůbec nebyla schopná hrát první servis, jen uvedení míčku do hry. Nějaký zdravotní problém nebo byla jen svázaná strachem, jak je u ní často k vidění?
Od té doby, co u ní loni v létě skončil kondiční kouč Vydra, tenis Marušky dost upadá. Připadá mi, že už vůbec nemá sílu hrát aktivněji, return šel hodně dolů :( Čísla, která její returnový úpadek dokládají, jsem na TP dával před pár dny.
Další výsledky ve Štrasburku nejdou v její prospěch, takže asi bude následovat další propad žebříčkem. Ono to tak bude pokračovat asi dál a dál, protože herní úroveň Marie vůbec neodpovídá tenistce top 30...
Zase jednou jsem zklamaný z nevyužité šance na větším turnaji a z jejího strachu, když se dostane do vedení a může zápas překlopit na svou stranu
Tan - Ruzic - Keys - Bartunkova
a teprve tam se ukaze, ktera z vas dvou udela diru do sveta!