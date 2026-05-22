Češi v akci, pátek 22. 5. Fruhvirtová si zajistila French Open, Pavlásek s Riklem do finále neprošli

VČERA, 20:00
Linda Fruhvirtová jako jediná z českých tenistek prošla nástrahami tříkolové kvalifikace na grandslamovém French Open, v přímém souboji o hlavní soutěž udolala domácí naději. Adam Pavlásek s Patrikem Riklem na finálovou účast na závěrečné generálce v Ženevě nedosáhli. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka

• Dvouhra ženy - finále kvalifikace •
L. Fruhvirtová (ČR) – Tanová (Fr.) 6:3, 7:6 (7:4)

 

ATP 250 ŽENEVA (Švýcarsko), antuka

• Čtyřhra - semifinále •
Bhambri/Venus (3-Indie/N. Zél.) – Pavlásek/Rikl (ČR) 7:5, 6:3

 

ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL (Turecko), antuka

• Dvouhra - semifinále •
14:30 | Bartoň (7-ČR) – Jordá (Šp.)

• Čtyřhra - semifinále •
17:00 | F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Martos/Walków (Šp./Pol.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Natarajan/Ramanathan (Indie) 6:3, 6:4

 

ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka

• Dvouhra - čtvrtfinále •
Štruplová (5-ČR) – Vedderová (1-Niz.) 6:1, 6:3

 

ITF W15 GRADO (Itálie), antuka

• Dvouhra - čtvrtfinále •
14:30 | Žoldáková (ČR) – Rocchettiová (6-It.)

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

• Čtyřhra - semifinále •
Bayerlová/Pulchartová (ČR) – Bojicaová/Zaparňuková (2-Rum./Ukr.) 1:6, 6:4, 11:9

 

ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka

• Dvouhra - semifinále •
Sultanov (Uzb.) – Řeček (ČR) 6:1, 6:0

 

J500 MILÁN (Itálie), antuka

• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
J. Kovačková (2-ČR) – Piňeraová (10-Šp.) 6:4, 6:1

 

J100 LOUSADA (Portugalsko), antuka

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:30 | Durrerová/Navrátilová (7-Švýc./ČR) – Kononenková/Lorrimerová (4-/Kan.)
* bude se hrát i semifinále

 

J60 SANTA TECLA (Salvador), tv. povrch

• Dvouhra chlapci - semifinále •
17:00 | M. Šmejcký (5-ČR) – Gonzalez Constantino (6-Kan.)

• Čtyřhra chlapci - finále •
19:30 | N. Moravec/M. Šmejcký (1-ČR) – Galasso/Quintero Tobón (2-USA/Kol.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
pantera1
22.05.2026 08:13
Dneska se mi líbil titulek na Sport. cz. Čeští tenisté budou muset na RG projít minovým polem .
Saulnier
22.05.2026 08:20
snáď im tam nehrozí koniec
pantera1
22.05.2026 08:35
No co myslíš ? To chce vznášedla a bezpečně projdou .
Saulnier
22.05.2026 08:50
oni a ony sa vznesú a ľudia ich na rukách ponesú
pantera1
22.05.2026 08:58
To je krásný veršík .
Saulnier
22.05.2026 08:59
Inak, tvoj favorit Paul má dneska DeMinaura, tiež mu kadečo hrozí
pantera1
22.05.2026 09:08
No to bude těžkej zápas, budu se dívat, musí toho neduživého klokana umořit. Bude to chtít trpělivost, snad si s ním poradí .
Saulnier
22.05.2026 09:18
inak je zaujímavé, že DeMinaur je celkovo rýchly, ale na antuke nie je pohyb jeho hlavnou zbraňou, skôr v tomto ohľade stráca v porovnaní s hardom a tú stratu nevie dostatočne nahradiť silou úderu, aspoň to tak občas vyzerá
pantera1
22.05.2026 09:12
Nole dnes 39 let.
Hodně zdraví, štěstí a hlavně, ať se mu splní ten 25 GS .

Happy Birthday

https://youtu.be/Qwscb3QIVSg?is=NLGNJ2FEH8oem3sv
Saulnier
22.05.2026 09:19
k tomuto prianiu sa rád pripojím
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 11:07
hlavně ať jdou po jednom
misa
22.05.2026 01:30
Marii ve Štrasburku jsem měl čas dodívat až teď a bylo to utrpení....

Zápas absolutně nezvládla v hlavě, což bylo vidět z jejího nezvyklého vztekání i z toho, jak zahodila vedení 5-3 ve druhém setu. Marie má (zatím) krásný žebříček, ale proti tenistkám top 30 už není vůbec konkurenceschopná, tam je velký úspěch každý uhraný set Proti Li mě překvapilo, že Marie vůbec nebyla schopná hrát první servis, jen uvedení míčku do hry. Nějaký zdravotní problém nebo byla jen svázaná strachem, jak je u ní často k vidění?

Od té doby, co u ní loni v létě skončil kondiční kouč Vydra, tenis Marušky dost upadá. Připadá mi, že už vůbec nemá sílu hrát aktivněji, return šel hodně dolů :( Čísla, která její returnový úpadek dokládají, jsem na TP dával před pár dny.

Další výsledky ve Štrasburku nejdou v její prospěch, takže asi bude následovat další propad žebříčkem. Ono to tak bude pokračovat asi dál a dál, protože herní úroveň Marie vůbec neodpovídá tenistce top 30...
misa
22.05.2026 01:50
Problém není v antuce, protože Maruška je proti lepším hráčkám bez šance i na tvrdém povrchu. Viz její debakl s Mertens letos v Dubaji. Za dva měsíce slaví 28. narozeniny, tak je její zhoršení možná už zaviněné věkem v kombinaci s celokariérním bojem proti fyzicky silnějším soupeřkám. Druhá možnost je horší kondiční příprava a stále rostoucí bázlivost na kurtu.

Zase jednou jsem zklamaný z nevyužité šance na větším turnaji a z jejího strachu, když se dostane do vedení a může zápas překlopit na svou stranu
misa
22.05.2026 01:53
Když dám dohromady její hubenou postavu a příliš opatrnou povahu, tak je skoro zázrak, že se Marie dostala až do třicítky a vyhrála tři singlové turnaje.
misa
22.05.2026 10:36
Marie měla letos v Méridě otevřenou cestu až do finále, když jí stačilo porazit dvojici Frech, Zhang. Teď ve Štrasburku by až do finále nepotkala nasazenou soupeřku (Li, Navarro). Stačilo vyhrát tyhle čtyři zápasy a dostala by se v pohodě do top 20. Nepotřebovala k postupu do dvacítky prorazit ani žádnou hvězdu a stejně selhala... Protože si vůbec nevěří a šanci na nějaký větší úspěch jí pokazí strach. Stačí sledovat řeč těla.
Georgino
21.05.2026 22:27
Tak to podle titulku vypadalo, že Linda F. je jediná z Česka na FO, že ostatní už vypadli...
Tomas_Smid_fan
21.05.2026 23:21
a Pavlásek s Rikrem si už střihnou semíčko
Diabolique
21.05.2026 20:40
Pojd Lindo!

Tan - Ruzic - Keys - Bartunkova

a teprve tam se ukaze, ktera z vas dvou udela diru do sveta!
tommr
22.05.2026 01:27
Linda F už asi díru do světa neudělá. Pro ní bude velkej úspěch už to pokud se přes Tan probije do MD ...
