French Open: Černý scénář pro Češky? Úvodní týden klidně může přežít jen jedna naděje
Muchová a Nosková jsou největší naděje
Začněme tím pozitivnějším. Muchová a Nosková jsou českou jedničkou a dvojkou, takže logicky právě těmto dvěma se dávají největší šance na postup do druhého týdne letošního French Open. Obě české tenistky ale mají před sebou různé překážky.
Muchová odehrála za poslední měsíc pouze jeden zápas, když po parádním tažení do finále ve Stuttgartu vynechala Madrid a v Římě ztroskotala po jasné porážce hned v úvodním zápase. Navíc se jí v minulosti dařilo v areálu Rolanda Garrose pouze v roce 2023, kdy prošla poprvé a zároveň naposledy do osmifinále a padla až ve finálové bitvě s Igou Šwiatekovou.
Aktuální světová desítka bude největším českým želízkem v ohni. A její cesta do osmifinále vypadá velmi přijatelně. První soupeřkou bude Anastasija Zacharovová a tou další v případě postupu Kamilla Rachimovová, nebo Jaqueline Cristianová. Snadnější překážkou by mohla být i nasazená Ljudmila Samsonovová. Je dost možné, že ruskou rodačku potká i v dalších dvou kolech. A sice Mirru Andrejevovou v osmifinále a Jelenu Rybakinovou ve čtvrtfinále.
Potvrdit nasazení mezi nejlepší šestnáctkou a dostat se do osmifinále by mohla i Nosková. Na vsetínskou rodačku však čeká hrozba hned v prvním kole. Konkrétně bývalá semifinalistka Maria Sakkariová.
Řecká hvězda nemá dobrou formu, nicméně podceňovat by ji nikdo neměl. Sakkariová je bývalou světovou trojkou, má obrovské zkušenosti a Noskovou v posledním souboji loni v Adelaide snadno porazila. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1.
Pokud Nosková složitý první test zvládne, měla by uspět také proti kvalifikantce, nebo Mojuce Učidžimaové. Třetí kolo naopak představuje další těžkou výzvu, protože v něm nejspíše bude čekat Elise Mertensová, nebo olympijská šampionka z tohoto dějiště Qinwen Zheng. Hratelné by mohlo být i případné osmifinále s Amandou Anisimovovou. Ve čtvrtfinále by asi Nosková narazila na obhájkyni titulu Coco Gauffovou.
Krejčíková a Bartůňková mají těžké hned první kolo
Velmi těžký los hned do prvního kola schytaly Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková. Krejčíková je šampionkou z roku 2021, ale od té doby tady vyhrála jen jeden zápas. A je dost možné, že další vítězství letos nepřidá.
Dvojnásobnou grandslamovou vítězku ve dvouhře totiž v úvodním kole čeká rozjetá Hailey Baptisteová, která má životní formu, a dokonce nedávno v Madridu skolila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. Pokud Krejčíková přes Američanku přejde, měla by přehrát Danku Koviničovou, nebo kvalifikantku. Třetí kolo s Jelenou Rybakinovou by nejspíše bylo až příliš velkým soustem.
V prvním kole může skončit i Bartůňková. A nebo přijde další fantastický skalp, stejně jako při jejím debutu na dospělých grandslamech na lednovém Australian Open, kde si vyšlápla na Belindu Bencicovou.
Bartůňková vyzve na pařížské antuce favorizovanou světovou devítku Victorii Mbokovou. Kanaďanka toho v posledních týdnech moc neodehrála, jelikož řešila zdravotní problémy. Na probíhající generálce ve Štrasburku se ale už chytla a prošla do semifinále. Další nasazenou hráčkou v této sekci je grandslamová šampionka Madison Keysová.
Daleko zřejmě nedojdou ani další Češky
Ani od dalších čtyř českých tenistek se postup do druhého týdne neočekává. Podle papírových předpokladů naopak budou mít problém přejít alespoň přes druhé kolo. Jedná se i o Kateřinu Siniakovou, která je v losu hned pod Bartůňkovou, začne proti Simoně Waltertové a pak se utká s krajankou, nebo Victorií Mbokovou.
Těžký úkol má před sebou i Tereza Valentová. Jedna z nejvýraznějších komet loňské sezony nastoupí proti zkušené Magdě Linetteové a poté má případně v cestě bývalou šampionku Jelenu Ostapenkovou a čtyřnásobnou vítězku a jednu z největších favoritek Igu Šwiatekovou.
Podobně jako Valentová je na tom Sára Bejlek. Duel prvního kola s kvalifikantkou by mohla zvládnout, nicméně poslední čtyři zápasy prohrála a je v mizerné formě. I kdyby se do druhého kola dostala, zřejmě jí v něm vystaví stopku Šwiateková.
Kvalifikantku, kterou se může stát také Linda Fruhvirtová, má do prvního kola rovněž nasazená Marie Bouzková. Ta má solidní šanci třetím rokem po sobě projít na French Open do třetího kola. V něm by s největší pravděpodobností ztroskotala na raketě Mirry Andrejevové.
Současným problémem je, že generace, která nesla český ženský tenis více než deset let, začíná upadat: Plíšková je na konci kariéry, stejně jako Krejčíková, která se už nebude moci zotavit ze zranění. Vondroušová se potýká s fyzickými i psychickými problémy a Karolína Muchová je v poslední fázi, což znamená, že už dlouho nebude schopna zaručit špičkové výsledky.
Další generace je slabší a nejistější než generace, která vyhrála 4 Wimbledony od Kvitové po Vondroušovou.
Pokud se žádná mladá hráčka nestane skutečně konzistentní hráčkou v první desítce, Česká republika by mohla ztratit status supervelmoci.
Linda Nosková je pravděpodobně jediná, která má úroveň na to, aby aspirovala na první desítku.
Tereza Valentová se může v nejlepším případě dostat na zhruba 20.-30. místo, Bartunková a Sara Bejlek na zhruba 30.-50. místo. Laura Samson bude mít problém dostat se do top 50.
Podle analýz budou mít tyto hráčky (Bartunková , Bejlek, Samson, L.Fruhvirtová) pravděpodobně zhruba stejnou kariéru jako Marie Bouzková nebo Tereza Martincová.
Český tenis proto bude jen těžko doufat v tituly na nejvyšší úrovni a riskuje, že se na dlouhou dobu ocitne v druhořadé roli.
Jedinou spásou by mohly být sestry Kováčkové, na kterých dnes stojí prakticky veškerá naděje českých fanoušků.
Pokud selžou, podobně jako sestry Fruhvirtové, mohla by v nadcházejících letech zachvátit českou tenisovou komunitu panika, vzhledem k naprosté absenci hráček v závěrečných fázích velkých turnajů.