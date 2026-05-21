Plíšková po nečekaném krachu: Musela bych se extrémně nadřít, Paříž opět nezklamala

DNES, 18:30
Karolína Plíšková se nečekaně rozloučila s grandslamovým French Open již ve druhém kole kvalifikace. V rozhovoru po překvapivém krachu uvedla, že jí podmínky na pařížské antuce neseděly. Navíc prozradila své další plány.
Karolína Plíšková vypadla na French Open už v kvalifikaci (© DENNIS AGYEMAN / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

V Paříži hrála semifinále, ale žádný z dalších 14 startů na French Open nedotáhla do druhého týdne. Výjimkou nebyl ani letošní ročník, který kvůli dlouhé zdravotní pauze a rankingu mimo elitní stovku žebříčku musela začínat už v kvalifikaci.

Plíškové podmínky v areálu Rolanda Garrose nikdy neseděly. Letošní vystoupení zahájila potupným kanárem proti Yeon Woo Ku, nicméně další obrat nepředvedla a ve druhém kole kvalifikačních bojů snadno podlehla za pouhých 69 minut outsiderce Marině Bassolsové.

"Škoda. Dnes to bylo těžké a k výhře jsem měla daleko. Podmínky byly opět pomalé, takže Paříž opět nezklamala. Musela bych se extrémně nadřít a muselo by mi to jít fakt skvěle, což se nestalo," uvedla Plíšková v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.

I tak může Plíšková, která soupeřku Bassolsovou pochválila za výborný výkon, hodnotit antukové jaro pozitivně. Do této části sezony vstupovala bývalá světová jednička po dalších zdravotních problémech a zaznamenala čtvrtfinále v Linci a Madridu a také osmifinále v Římě.

"Tady to bohužel dopadlo podobně jako v posledních pár letech, nedá se nic dělat. Ale jinak jsem na antuce odehrála dobré zápasy a získala i spoustu bodů. Kdyby mi to někdo řekl dopředu, tak bych to asi brala," řekla dvojnásobná grandslamová finalistka, která má na dosah návrat do TOP 100 žebříčku.

Navíc ubezpečila své fanoušky, že je fyzicky stoprocentní. I proto si naplánovala velmi nabitou přípravu na Wimbledon. V plánu má turnaje v Queen's Clubu, Nottinghamu a Eastbourne s tím, že jeden z nich možná vynechá. Pokud se do hlavní soutěže Wimbledonu nedostane přímo, může využít chráněný žebříček.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Kapitan_Teplak
21.05.2026 19:15
S tímhle přístupem se mohla na FO rovnou vyprdnout a radši si střihnout Rabat.
hanz
21.05.2026 19:16
PTP
21.05.2026 19:42
Radši si to hodit
TSP
21.05.2026 19:01
Alespoň se nevykrucovala a na férovku řekla, jak to vidí. Z druhé strany, kdo od ní čekal v Paříži jakýkoliv výsledek, musel být snílek. I tak je její návrat překvapivě rychlý a úspěšný a na trávě či na betonech by ještě ani zdaleka nemusela říct poslední slovo. Zatímco jiné soupeřky se v Paříži na antuce uštvou, zraní a psychicky otráví, Kája bude čerstvá a připravená bojovat na trávě o tituly a třeba i o Wimbledon. Vidím to sní ještě optimisticky nejméně pro tento rok....A pak na trávě není potřeba tolik běhat....
chlebavevaju
21.05.2026 18:50
Upřímná Karča zLoun.
com
21.05.2026 19:54
smilesmile
Alien
21.05.2026 20:06
zLoun?
