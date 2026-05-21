Plíšková po nečekaném krachu: Musela bych se extrémně nadřít, Paříž opět nezklamala
V Paříži hrála semifinále, ale žádný z dalších 14 startů na French Open nedotáhla do druhého týdne. Výjimkou nebyl ani letošní ročník, který kvůli dlouhé zdravotní pauze a rankingu mimo elitní stovku žebříčku musela začínat už v kvalifikaci.
Plíškové podmínky v areálu Rolanda Garrose nikdy neseděly. Letošní vystoupení zahájila potupným kanárem proti Yeon Woo Ku, nicméně další obrat nepředvedla a ve druhém kole kvalifikačních bojů snadno podlehla za pouhých 69 minut outsiderce Marině Bassolsové.
"Škoda. Dnes to bylo těžké a k výhře jsem měla daleko. Podmínky byly opět pomalé, takže Paříž opět nezklamala. Musela bych se extrémně nadřít a muselo by mi to jít fakt skvěle, což se nestalo," uvedla Plíšková v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.
I tak může Plíšková, která soupeřku Bassolsovou pochválila za výborný výkon, hodnotit antukové jaro pozitivně. Do této části sezony vstupovala bývalá světová jednička po dalších zdravotních problémech a zaznamenala čtvrtfinále v Linci a Madridu a také osmifinále v Římě.
"Tady to bohužel dopadlo podobně jako v posledních pár letech, nedá se nic dělat. Ale jinak jsem na antuce odehrála dobré zápasy a získala i spoustu bodů. Kdyby mi to někdo řekl dopředu, tak bych to asi brala," řekla dvojnásobná grandslamová finalistka, která má na dosah návrat do TOP 100 žebříčku.
Navíc ubezpečila své fanoušky, že je fyzicky stoprocentní. I proto si naplánovala velmi nabitou přípravu na Wimbledon. V plánu má turnaje v Queen's Clubu, Nottinghamu a Eastbourne s tím, že jeden z nich možná vynechá. Pokud se do hlavní soutěže Wimbledonu nedostane přímo, může využít chráněný žebříček.
