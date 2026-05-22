Fantazie! Fruhvirtová vyválčila účast na French Open, v Paříži ustála napínavou bitvu

DNES, 10:45
FRENCH OPEN - Linda Fruhvirtová jako jediná z českých tenistů dokázala projít tříkolovou kvalifikací French Open a rozšířila počet našich hráčů v hlavní soutěži antukového grandslamu. Starší z talentovaných sester ustála ve finále kvalifikačních bojů napínavý souboj s Harmony Tanovou. Domácí naději i díky skvělým koncovkám obou setů přetlačila 6:3, 7:6.
Linda Fruhvirtová prošla kvalifikací French Open (© Rob Prange/Dppi / Zuma Press / Profimedia)

Tanová – Fruhvirtová 3:6, 6:7

Fruhvirtová měla nejlepší možný vstup do utkání. Hned v prvním gamu si i díky aktivní hře vypracovala dva brejkboly a ten druhý v pořadí po chybě domácí naděje Tanové proměnila. Česká favoritka však vzápětí zahodila šanci brejk potvrdit a nedokázala si uhájit vlastní servis z vedení 30:0.

Zatímco Tanová se na podání rozjela, Fruhvirtová o to své musela neustále bojovat. Tentokrát však brejkbol přežila ve čtvrtém i maratonském šestém gamu a po 37 minutách bylo skóre vyrovnané 3:3. Právě při tomto stavu odehrála Češka fantastický a velmi aktivní game na returnu a naprosto zaslouženě znovu vedla o brejk.

Na rozdíl od úvodu zápasu se Fruhvirtové v tomto případě podařilo brejk potvrdit. Starší z talentovaných sester pokračovala v úderech s větší agresivitou a bezradnou soupeřkou jasně přehrávala. Češka si očividně začala hodně věřit a od stavu 3:3 povolila Tanové jen tři body.

Vstup do druhého dějství Fruhvirtové nevyšel. Vítězné údery vystřídaly chyby a o servis přišla čistou hrou, čímž ztratila sérii čtyř vyhraných gamů. Sebevědomá pražská rodačka však okamžitě zareagovala a srovnala na 1:1. Češku ale znovu zradilo podání a hlavně vlastními chybami darovala další brejk. Na druhý pokus už se domácí naději podařilo brejk potvrdit a Fruhvirtové odskočila na rozdíl dvou her.

Fruhvirtová měla šanci srovnat krok v šestém gamu. Úvodní brejkbol Tanová s přehledem s pomocí kvalitního servisu a ukázkového voleje odvrátila, ovšem přišla další hrozba pro Francouzku a s tou už si poradit nedokázala. Také tento set tak dospěl po více než 30 minutách hry do stavu 3:3.

Češka následně přežila kritické skóre 0:40 na vlastním servisu a i s pomocí nadále aktivní hry nepříznivý vývoj otočila. Vzápětí si mohla zajistit pokus o dopodávání zápasu, Tanová však brejkbol s přehledem zlikvidovala a upravila na 4:4.

Psychickou odolnost musela Fruhvirtová prokázat i v dalším gamu na podání. Tanová se opět dostala k brejkbolu a česká hráčka ji ve velmi dlouhé výměně donutila k chybě. Francouzku následně čekal hned dvakrát těžký úkol podávat na udržení se v zápase. Poprvé to zvládla s problémy, podruhé snadno a vynutila si tie-break.

Fruhvirtová nezačala zkrácenou hru dobře a kvůli vlastním chybám musela neustále dotahovat skóre. Strany se ovšem měnily při vyrovnaném stavu 3:3 a po maratonské výměně, kterou obě aktérky rozdýchávaly, vedla Češka 5:4. Fantastický return Fruhvirtové znamenal dva mečboly v řadě a Češce stačil hned ten první.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V areálu Rolanda Garrose se Fruhvirtová v minulosti představila čtyřikrát a nikdy tady nevyhrála více než jeden zápas. Letos ovšem prošla náročnou tříkolovou kvalifikací a kromě Tanové skolila i krajanku Lucii Havlíčkovou a další domácí zástupkyni Jessiku Ponchetovou. Kvalifikační síto zvládla i na letošním Australian Open.

Hlavní soutěž French Open si zahraje podruhé, v roce 2023 skončila v prvním kole po jasné porážce s Anastasijí Pavljučenkovovou. V hlavní fázi antukového grandslamu tak bude startovat celkem 13 českých tenistů a Fruhvirtová se dozví soupeřku po skončení kvalifikace. Tou může být i Marie Bouzková, nebo Sára Bejlek.

Výsledky kvalifikace žen na French Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
TSP
22.05.2026 15:06
Pokud Linda skutečně pochopí, že si musí pro fiftýny, a zejména pro ty rozhodující chodit sama svou aktivní hrou, neboť jí je nikdo zadarmo nedá, pak může mít v 1. kole alespoň nějakou šanci. V posledním kvalifikačním zápase, pokud získávala míče, pak výhradně svou aktivní hrou a v posledních 3 míčích v tajbrejku jsem začal mít dojem, že se psychicky překonala a konečně to pochopila. Přeju jí hodně bojovnosti, aktivní hru a pokud možno chladnou hlavu.
pantera1
22.05.2026 14:51
Gratulka Lindo k vyválčenému postupu do RG, neviděla jsem, ale asi to bylo napínavé drama, tak toho využij a ať se daří dál .
Liverpool22
22.05.2026 14:57
Taky jsem to neviděl, ale v globálu Linda smile zvládla celou kvaldu super a hlavně koncovky setů - holt mentálně dospěla a možná začne naplňovat potenciál. smile
pantera1
22.05.2026 15:04
smile bylo by to fajn .
subaru
22.05.2026 13:58
Ale Linda už měla v současnosti být nasazena v hlavní soutěži. A ne bojovat kvaldy.
Dobry-den
22.05.2026 13:51
Gratulace, zrovna u Lindy se před začátkem kvaldy postup asi nečekal, zvlášť při její neformě a neoblibě antuky. smile
Ani publikum fandící soupeřce ji nerozhodilo.
Jen tak dál. Hratelných soupeřek je tam opravdu dost, ale stejně dostane Benčič.
Diabolique
22.05.2026 13:53
Nene. Dostane dominu ... Jacqemot ... a ve druhem kole Sabalenku.
jacksomm
22.05.2026 13:48
Až na to, že ta fotka není vůbec z toho zápasu...
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 13:22
Super, gratulka Lindě! Pěkné MD na GS
Liverpool22
22.05.2026 14:53
smile smile
tommr
22.05.2026 13:22
Linda vydřela postup do MD. Jako jediná z našich 10 zástupců v kvalifikaci ... smile
Bylo vidět jak moc jí na tom záleželo. Po zápase slavila jako kdyby FO vyhrála celý ...
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 13:23
to bych rád viděl!
The_Punisher
22.05.2026 13:26
Pridavam se
frenkie57
22.05.2026 13:30
Také si to zkusím najít. Líbí se mi, když pěkně vyvinuté holky poskakují radostí a...ále vlastně nic...
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 13:34
pls link, jestli najdeš.
frenkie57
22.05.2026 13:45
Když najdu, dám ho sem.
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 14:00
Trojchyba_Mat
22.05.2026 13:52
Lehla si na zem
frenkie57
22.05.2026 13:56
Ahoj Mate...ta musela tedy vypadat. Na antuku bych si nikdy nelehl, člověk pak vypadá jak čuník.
Trojchyba_Mat
22.05.2026 14:00
Jsem tě ani nepozdravil Jjj, taky se mi to "hnusí", ale kdybych se taky kvalifikoval, tak bych se možná lehl taky
Trojchyba_Mat
22.05.2026 14:00
*si
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 14:09
ona se nějak domákla, že sojka pere ráda ponožky z antuky, a tak si myslela, že jí tričkem udělá radost
Georgino
22.05.2026 13:58
Jeden z 10 je v rámci matematické pravděpodobnosti. Šance na tři vítězství po sobě v rámci jedince je 1:8. Že to vytrhne Linda F jsem ale nečekal
Preview.lover
22.05.2026 13:19
Možné soupeřky Lindy:
Jacquemont
Bucsa 31
Ružič
Kessler
Oliynykova
Galfi
Cocciaretto
Uchijima
Zheng
Grabher
Jeanjean
Bencic 11
Bejlek
Arango
Bouzková
Kovinič
Mony
22.05.2026 13:23
Dobrý, že nasazené hrozí jen 2(12,5%)..Pravděpodobnost na ně 25%
Preview.lover
22.05.2026 13:26
plus Bouzková, ale to je velmi hratelný los
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 13:35
no Maruška nemá proti Češkám takové nervy.
tommr
22.05.2026 13:24
s výjímkou Bencic jsou to všechno hratelné soupeřky ...
Sinuhet1
22.05.2026 13:26
Jj,takovou smulu snad nemuze mit
Mony
22.05.2026 13:17
I derby se Sárou bych bral
tommr
22.05.2026 13:27
to by bylo zajímavý porovnání ale radši bych aby na žádný český derby v prvním kole nedošlo ...
HAJ
22.05.2026 13:17
Talovou Lindu F jsem už dlouho, dlooooouho neviděl. Letos ne FO má fazónu. Ve všech 3. utkání hrála dobře ařek bych, že ve 3. výborně. Bylo se opravdu na co dívat.
tenisman1233
22.05.2026 13:18
Jediné co by mi vadilo,je ta neskutečně pomalá antuka.
HAJ
22.05.2026 13:26
Jo, je pomalá. Ale zas je tady vidět antukový tenis s technickými údery.
Sinuhet1
22.05.2026 13:31
Dost lidi tady RG nesnasi,me ten tenis na te antuce bavi -casto variabilni tenis,ne jako na betonu
HAJ
22.05.2026 13:36
Mám taky antukový tenis rád. není to jen bum-bum.
tenisman1233
22.05.2026 13:39
Mám rád antukový tenis ,ale ne ten pomalý,když ten míč sotva vyskočí.
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 13:44
já taky, ale nesmí to být Djodal nebo něco podobného.
Petruco
22.05.2026 13:16
Uf, tak to je super, že se Linda kvalifikovala na French Open. Paráda. Takže Lindo, přidej na tomto turnaji další zářezy.
tenisman1233
22.05.2026 13:17
Ta poslední od které se to čekalo,tak to zvládla. Los jí celkem přál.
Liverpool22
22.05.2026 14:51
smile
Sinuhet1
22.05.2026 13:15
Super Lindo, parádní zápas, pěkný výkon,moc se mi to líbilo
Liverpool22
22.05.2026 14:51
sojka1
22.05.2026 13:14
maaaaas! :-)
Mony
22.05.2026 13:14
To nejlepší si naše stálice nechala na závěr
Diabolique
22.05.2026 13:13
Psal jsem ze Lindu muze zastavit jedine Sabalenka.
lolEk
22.05.2026 13:13
Yeeess!
Liverpool22
22.05.2026 14:52
smile smile
lolEk
22.05.2026 12:59
Tan a její tenis je fakt odpornej....snad to Linda vydrží ještě a vyhraje
lolEk
22.05.2026 13:06
jako tenis je odpornej:D ona ne.
lolEk
22.05.2026 13:08
náááááááádhernej lobíííík :D
tenisman1233
22.05.2026 12:50
Cituji trenéra :,,máš ji pojď" .Teď to doklepnout na returnu.
Mony
22.05.2026 13:00
Až teď
honza.khp
22.05.2026 12:35
to si holky hrajou na stadionu a v atmosféře jako je moc často nepotká, i na koukání to vypadá líp než na nějakým zastrčeným kurtu s lepšíma tenistkama
Mony
22.05.2026 12:50
Rozhodně i MD kvalita. Je poznat že hrají holky, které mají zkušenosti s důležitými zápasy
Mony
22.05.2026 12:35
Důležitý game z0:40! To by mělo nakopnout do koncovky
Mony
22.05.2026 12:21
Není to Cornet ta trenérka Tan?
Mony
22.05.2026 12:36
Asi ne, když promluví , tak je to poznat.
Mony
22.05.2026 12:00
Plný Centr, jako na finále!
Hezký Lindo!
Ondřej.Jirásek
22.05.2026 11:58
Linda by se měla povinně před každým zápasem podívat na to, co tam hrála od 3:3. To byla pastva pro oči.
frenkie57
22.05.2026 12:04
Jak je vidět ta úroveň v té Lindě pořád je, nechápu, proč ji nevytahuje častěji. Od sedmé hry to byla opravdu paráda, Tam se bránila jen čopy, na víc se nezmohla.
Ondřej.Jirásek
22.05.2026 12:06
Je to strašná škoda. Ona minimálně na TOP 50 s takovou hrou má. Byla to skvělá pasáž.
Diabolique
22.05.2026 11:58
Lindu zastavi uz jenom Sabalenka.
The_Punisher
22.05.2026 11:58
První set je doma, pojď Lindo!!
frenkie57
22.05.2026 12:01
Od té dlouhé šesté hry do toho začala Linda šlapat, zvýšila agresivitu a výsledek se dostavil.
Tak snad tohle nastavení udrží a doplní naše početné zastoupení v MD.
zfloyd
22.05.2026 11:57
no jo co je to platný , i když postoupí do 1. kola a pak vypadne , akorát dostane trochu více peněz
wymwsze
22.05.2026 12:16
Extra milión.
tenisman1233
22.05.2026 11:51
To pomalé 2.podání Tan výborně linda returnuje.
frenkie57
22.05.2026 11:52
Nejenom returnuji,ale rovnou winneruje.
Ondřej.Jirásek
22.05.2026 11:52
Celkově přidala na agresivitě a hned to vypadá jinak. Linda prostě umí hrát agresivně, ale musí si věřit. I trenér jí říkal, ať prostě tlačí a nebojí se.
Mony
22.05.2026 11:59
Ale nedohrává to na síti, jako většina tenistek! To je velký handicap.
Carter
22.05.2026 11:31
Podľa titulky Linda zahodila vedenie, tak reku idem pozrieť, že ako na tom je a ona hrá 2:2 v prvom sete
Trošku teatrálny nadpis
Diabolique
22.05.2026 11:35
Predchozi nadpis byl v podstate ze uz to vyhrala, tak tohle je lepsi.
Diabolique
22.05.2026 11:05
Vyprodano na Lindu ... kazdej ji chce videt!
jacksomm
22.05.2026 13:51
To těžko, zaplněno bylo tak z 40procent maximálně. Lidi byli narvani na straně, kam nesvítilo.
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 10:56
To je pěkné, tolik článků o našich, ale kde jsou chlapi?
A marně tu čekám na oslavnou ódu na Ignácia Buse. SF v Hamburku už by mohlo stát za zmínku, ale především jeho hra. Na třetí set proti Pianistovi musím kouknout na HL bo netuším, co se tam mohlo stát, kromě mého odchodu od notebooku za stavu 0:3 Zničehonic 6gemů v řadě?
Ondřej.Jirásek
22.05.2026 10:58
Pokud Buse projde do finále, tak mu článek udělám. Jinak bohužel ty poslední generálky, co do zajímavosti, stojí za ... :)
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 11:05
ok. Možná se šetří méně než jiní, ale pohled na jeho hru je pastva pro oči. Jen nevím, co se s ním stalo ve druhém setu za stavu 5:3, kdy úplně vytuhnul a prohrál 7her v řadě. V prvním setu hrál jak malý bůžek a Pianista nestíhal stejně jako Kuba. Některé výměny a winnery byly úžasné.
