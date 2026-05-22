Fantazie! Fruhvirtová vyválčila účast na French Open, v Paříži ustála napínavou bitvu
Tanová – Fruhvirtová 3:6, 6:7
Fruhvirtová měla nejlepší možný vstup do utkání. Hned v prvním gamu si i díky aktivní hře vypracovala dva brejkboly a ten druhý v pořadí po chybě domácí naděje Tanové proměnila. Česká favoritka však vzápětí zahodila šanci brejk potvrdit a nedokázala si uhájit vlastní servis z vedení 30:0.
Zatímco Tanová se na podání rozjela, Fruhvirtová o to své musela neustále bojovat. Tentokrát však brejkbol přežila ve čtvrtém i maratonském šestém gamu a po 37 minutách bylo skóre vyrovnané 3:3. Právě při tomto stavu odehrála Češka fantastický a velmi aktivní game na returnu a naprosto zaslouženě znovu vedla o brejk.
Na rozdíl od úvodu zápasu se Fruhvirtové v tomto případě podařilo brejk potvrdit. Starší z talentovaných sester pokračovala v úderech s větší agresivitou a bezradnou soupeřkou jasně přehrávala. Češka si očividně začala hodně věřit a od stavu 3:3 povolila Tanové jen tři body.
Vstup do druhého dějství Fruhvirtové nevyšel. Vítězné údery vystřídaly chyby a o servis přišla čistou hrou, čímž ztratila sérii čtyř vyhraných gamů. Sebevědomá pražská rodačka však okamžitě zareagovala a srovnala na 1:1. Češku ale znovu zradilo podání a hlavně vlastními chybami darovala další brejk. Na druhý pokus už se domácí naději podařilo brejk potvrdit a Fruhvirtové odskočila na rozdíl dvou her.
Fruhvirtová měla šanci srovnat krok v šestém gamu. Úvodní brejkbol Tanová s přehledem s pomocí kvalitního servisu a ukázkového voleje odvrátila, ovšem přišla další hrozba pro Francouzku a s tou už si poradit nedokázala. Také tento set tak dospěl po více než 30 minutách hry do stavu 3:3.
Češka následně přežila kritické skóre 0:40 na vlastním servisu a i s pomocí nadále aktivní hry nepříznivý vývoj otočila. Vzápětí si mohla zajistit pokus o dopodávání zápasu, Tanová však brejkbol s přehledem zlikvidovala a upravila na 4:4.
Psychickou odolnost musela Fruhvirtová prokázat i v dalším gamu na podání. Tanová se opět dostala k brejkbolu a česká hráčka ji ve velmi dlouhé výměně donutila k chybě. Francouzku následně čekal hned dvakrát těžký úkol podávat na udržení se v zápase. Poprvé to zvládla s problémy, podruhé snadno a vynutila si tie-break.
Fruhvirtová nezačala zkrácenou hru dobře a kvůli vlastním chybám musela neustále dotahovat skóre. Strany se ovšem měnily při vyrovnaném stavu 3:3 a po maratonské výměně, kterou obě aktérky rozdýchávaly, vedla Češka 5:4. Fantastický return Fruhvirtové znamenal dva mečboly v řadě a Češce stačil hned ten první.
V areálu Rolanda Garrose se Fruhvirtová v minulosti představila čtyřikrát a nikdy tady nevyhrála více než jeden zápas. Letos ovšem prošla náročnou tříkolovou kvalifikací a kromě Tanové skolila i krajanku Lucii Havlíčkovou a další domácí zástupkyni Jessiku Ponchetovou. Kvalifikační síto zvládla i na letošním Australian Open.
Hlavní soutěž French Open si zahraje podruhé, v roce 2023 skončila v prvním kole po jasné porážce s Anastasijí Pavljučenkovovou. V hlavní fázi antukového grandslamu tak bude startovat celkem 13 českých tenistů a Fruhvirtová se dozví soupeřku po skončení kvalifikace. Tou může být i Marie Bouzková, nebo Sára Bejlek.
Výsledky kvalifikace žen na French Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
https://www.tenisportal.cz/zpravy/kvalifikace-french-open-fruhvirtova-pliskova-i-kolar-slavi-postup-konci-kvarteto-cesek-56707/#comment-2165891
Ani publikum fandící soupeřce ji nerozhodilo.
Jen tak dál. Hratelných soupeřek je tam opravdu dost, ale stejně dostane Benčič.
Bylo vidět jak moc jí na tom záleželo. Po zápase slavila jako kdyby FO vyhrála celý ...
Jacquemont
Bucsa 31
Ružič
Kessler
Oliynykova
Galfi
Cocciaretto
Uchijima
Zheng
Grabher
Jeanjean
Bencic 11
Bejlek
Arango
Bouzková
Kovinič
Hezký Lindo!
Tak snad tohle nastavení udrží a doplní naše početné zastoupení v MD.
Trošku teatrálny nadpis
A marně tu čekám na oslavnou ódu na Ignácia Buse. SF v Hamburku už by mohlo stát za zmínku, ale především jeho hra. Na třetí set proti Pianistovi musím kouknout na HL bo netuším, co se tam mohlo stát, kromě mého odchodu od notebooku za stavu 0:3 Zničehonic 6gemů v řadě?