French Open: Vražedný los pro Djokoviče. Sinner trefil jackpot a má umetenou cestu
Sinner trefil jackpot
Sinner byl blízko k triumfu na French Open už loni, ovšem v historické finálové bitvě s Carlosem Alcarazem zahodil mečboly i obrovské vedení a musel kousat jednu z nejtěžších porážek své kariéry. Španěl ale letos na pařížské antuce kvůli zranění zápěstí nestartuje, takže Ital bude jednoznačně největším favoritem na zisk titulu.
Pokud tuto roli zvládne, zkompletuje kariérní Grand Slam a jako teprve druhý v historii po antukovém králi Rafaelovi Nadalovi vyhraje během jedné sezony všechny velké turnaje na nejpomalejším povrchu.
Cestu do finále má doslova umetenou. V horní polovině pavouka totiž v podstatě nenajdeme nikoho, kdo by mohl současnou světovou jedničku výrazně ohrozit. Navíc má Sinner fantastickou formu, vyhrál posledních šest podniků Masters a zkompletoval jako druhý po Djokovičovi tzv. Golden Masters.
Z nejvýše nasazených může Sinner před finále potkat Bena Sheltona, Félixe Augera-Aliassimeho a Daniila Medveděva. Ani jeden z tohoto tria nemá evropskou antuku v lásce, kdežto majitel čtyř grandslamových trofejí přesně v těchto podmínkách v posledních týdnech naprosto kraloval. Do finále se pak nabízí zejména Djokovič a Alexander Zverev, kteří jsou v opačné půlce losu.
Vražedný los pro Djokoviče
Naopak doslova vražedný los má Djokovič. Sice může potkat hlavního rivala Sinnera až ve finále a další sok Alcaraz v Paříži nestartuje, nicméně nástrah po cestě do závěrečného kola najdeme hned několik. K tomu musíme přičíst chatrný zdravotní stav srbského rekordmana, vysoké teploty v Paříži a náročnost antukových zápasů.
Je dost možné, že hned v prvních dvou duelech bude bojovat také s bouřlivým francouzským publikem. Na úvod ho totiž čeká servisman Giovanni Mpetshi Perricard a pak nejspíše Valentin Royer. Ve třetím kole může narazit na hvězdný talent Joaa Fonsecu, nebo svého posledního přemožitele Dina Prižmiče.
Pro nejúspěšnějšího hráče všech dob to bude čím dál těžší. Do osmifinále se nabízí dvojnásobný finalista Casper Ruud, který v posledních týdnech na milované antuce tradičně ožil. Ve čtvrtfinále může vyzvat Alexe de Minaura, Andreje Rubljova, nebo například Jakuba Menšíka. A ani semifinále se Zverevem by rozhodně nebylo jednoduché.
Na Djokoviče tak čeká nepříjemný test v každém kole. Svou pouť odstartuje trojnásobný šampion hned v rámci prvního hracího dne, tedy v neděli 24. května. Zároveň zahájí další útok na rekordní 25. grandslamový vavřín.
