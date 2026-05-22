French Open: Vražedný los pro Djokoviče. Sinner trefil jackpot a má umetenou cestu

DNES, 15:30
Novak Djokovič patří mezi největší favority letošního ročníku French Open, nicméně los k němu rozhodně přívětivý nebyl. Srbského rekordmana a nejúspěšnějšího hráče všech dob čeká téměř v každém kole velmi těžká překážka. Naopak hlavní adept na triumf a světová jednička Jannik Sinner trefil jackpot a nemá v cestě žádnou výraznější hrozbu.
Novak Djokovič má na French Open extrémně těžký los (© MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP)

Sinner trefil jackpot

Sinner byl blízko k triumfu na French Open už loni, ovšem v historické finálové bitvě s Carlosem Alcarazem zahodil mečboly i obrovské vedení a musel kousat jednu z nejtěžších porážek své kariéry. Španěl ale letos na pařížské antuce kvůli zranění zápěstí nestartuje, takže Ital bude jednoznačně největším favoritem na zisk titulu.

Pokud tuto roli zvládne, zkompletuje kariérní Grand Slam a jako teprve druhý v historii po antukovém králi Rafaelovi Nadalovi vyhraje během jedné sezony všechny velké turnaje na nejpomalejším povrchu.

Cestu do finále má doslova umetenou. V horní polovině pavouka totiž v podstatě nenajdeme nikoho, kdo by mohl současnou světovou jedničku výrazně ohrozit. Navíc má Sinner fantastickou formu, vyhrál posledních šest podniků Masters a zkompletoval jako druhý po Djokovičovi tzv. Golden Masters.

Z nejvýše nasazených může Sinner před finále potkat Bena Sheltona, Félixe Augera-Aliassimeho a Daniila Medveděva. Ani jeden z tohoto tria nemá evropskou antuku v lásce, kdežto majitel čtyř grandslamových trofejí přesně v těchto podmínkách v posledních týdnech naprosto kraloval. Do finále se pak nabízí zejména Djokovič a Alexander Zverev, kteří jsou v opačné půlce losu.

 

Vražedný los pro Djokoviče

Naopak doslova vražedný los má Djokovič. Sice může potkat hlavního rivala Sinnera až ve finále a další sok Alcaraz v Paříži nestartuje, nicméně nástrah po cestě do závěrečného kola najdeme hned několik. K tomu musíme přičíst chatrný zdravotní stav srbského rekordmana, vysoké teploty v Paříži a náročnost antukových zápasů.

Je dost možné, že hned v prvních dvou duelech bude bojovat také s bouřlivým francouzským publikem. Na úvod ho totiž čeká servisman Giovanni Mpetshi Perricard a pak nejspíše Valentin Royer. Ve třetím kole může narazit na hvězdný talent Joaa Fonsecu, nebo svého posledního přemožitele Dina Prižmiče.

Pro nejúspěšnějšího hráče všech dob to bude čím dál těžší. Do osmifinále se nabízí dvojnásobný finalista Casper Ruud, který v posledních týdnech na milované antuce tradičně ožil. Ve čtvrtfinále může vyzvat Alexe de Minaura, Andreje Rubljova, nebo například Jakuba Menšíka. A ani semifinále se Zverevem by rozhodně nebylo jednoduché.

Na Djokoviče tak čeká nepříjemný test v každém kole. Svou pouť odstartuje trojnásobný šampion hned v rámci prvního hracího dne, tedy v neděli 24. května. Zároveň zahájí další útok na rekordní 25. grandslamový vavřín.

Přehled mužské dvouhry na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Tomas_Smid_fan
22.05.2026 16:54
tak Ondro, čekám
Že ty sis to nepřipravil dopředu?
Ondřej.Jirásek
22.05.2026 17:03
Hele, nekřič na mě, jo?
Liverpool22
22.05.2026 16:50
Mastičkář má v pavouku taky jednoho strašáka a sice Cipíska. smile Jenže otázka je zda se Cipísek dostane do čtvrtfinále - musel by nejdřív vykostit Bena a pak Bublika, kterého v Madridu porazil. Nicméně v případném čtvrtfinále bych věřil, že Cipísek může v 5. setech Mastičkáře udolat. Vzájemná bilance je 6:4 pro Cipíska, na antuce dokonce 4:1 a na GS to mají 1:1. Navíc Stefanos antuku na RG miluje - hrál tu finále a semifinále.
Liverpool22
22.05.2026 17:02
Tak "houby" na GS vede Cipísek 2:0 smile 2x sundal Sinnera na AO
Mantra
22.05.2026 16:45
nemyslím si, že zmiňovaná jména jsou pro Djokoviče problém
pro něj je problém jen motivace a zdraví
chlebavevaju
22.05.2026 16:05
Vražedný je stále lepší, než smrtící.
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 16:04
dle včerejšího Tennis plus může Janek potkat v SF Nadala.
pantera1
22.05.2026 16:06
To mu ovšem hrozí konec .
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 16:29
ano, byl jsem v šoku, musel jsem to s tátou zapít metaxou.
com
22.05.2026 16:42
ty už chlastáš skoro jako Krisboy
Mantra
22.05.2026 16:46
fuj
muster
22.05.2026 17:18
dostal WC rovnou do semifinále?
Ondra979
22.05.2026 15:56
nezapomneli jste nahodu na Bublu? sice by tady Sinnera asi uplne ohrozit nemel, ale pokud se k nemu dostane, tak to bude zajimavy zapas. Co predvede Djok tezko rict, muze prohrat s Ruudem, nebo ho smazne a pujde i pres Zvereva, ale musel by se vyhnout delsim zapasum a to nevidim uplne nadejne..uvidime, hlavne at je dobry tenis
Ondřej.Jirásek
22.05.2026 16:00
Bublik na pomalé antuce v Paříži spíše ne. Loni tam od Sinnera dostal naloženo.
Kapitan_Teplak
22.05.2026 15:40
Cinklej los
Mony
22.05.2026 15:54
Berbra přetáhli
Kapitan_Teplak
22.05.2026 15:55
Mafie Berbra nepotřebuje.
pantera1
22.05.2026 15:34
Nastraž uši, jako na fotce a poslouchej Patikovi rady, dovede tě k vítězství, jste propojení, mělo by to fungovat .
Liverpool22
22.05.2026 15:51
smile
annah
22.05.2026 17:15
Doufám, že nedovede. Žádná pomsta za ten strašlivý zážitek ve finále Wimblu 2019 by nebyla dost tvrdá. Leda snad prohra na RG hned v prvním kole. A ve třech...
