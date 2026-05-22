Vondroušová může hrát, ale nechce. Česká šampionka řeší dopingovou kauzu a chystá obhajobu
Může hrát, ale nechce. Vondroušová dává přednost mentálnímu zdraví před bojem na tenisových turnajích, na kterých se naposledy představila v půlce ledna v australském Adelaide. Od té doby odehrála jen utkání čtyřhry v rámci kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové.
"Současné období je pro mě psychicky velmi těžké a cítím, že moje mentální zdraví musí být na prvním místě. Teď bych na kurtu nebyla nastavená tak, jak bych potřebovala," uvedla v rozhovoru pro deník Sport a server iSport.
Důvodem tentokrát není výjimečně zranění, ale nešťastná dopingová kauza. Ta vznikla, když loni v prosinci antidopingové komisařce, která přišla mimo stanovené časové okno, neodevzdala vzorek a podepsala jí dokument o odmítnutí. Pozastavenou činnost však nemá.
Svůj případ bude brzy obhajovat. A to v Londýně ještě před startem Wimbledonu. "Připravuji se také na svou obhajobu. Celá situace je pro mě náročná i mimo tenis," vysvětlovala wimbledonská šampionka z roku 2023 a bývalá finalistka French Open. Vondroušové hrozí až čtyřletý trest. V tuto chvíli je ale nastavená tak, že kauzu vyřeší a pak se okamžitě vrátí na kurty.
Na její kariéru je počínaje rokem 2024 smutný pohled. Po famózní sezoně 2023 toho moc neodehrála a opakovaně ji brzdily zdravotní potíže. Zejména už několikrát operované levé rameno. Sezonu 2024 ukončila už po krachu při obhajobě titulu ve Wimbledonu, loni odehrála jen 28 zápasů a letos absolvovala zatím pouhá dvě utkání ve dvouhře.
Čtěte více k případu Vondroušové
Očistěte jméno Markéty! Legenda se zastává české hráčky
Mám na to jasný názor, je to velmi jednoduché, říká Roddick
Vondroušové hrozí konec kariéry, píší zahraniční média
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře