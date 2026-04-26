Očistěte jméno Markéty! Vondroušové se kvůli dopingové kauze zastala další legenda
Dopingová kauza Vondroušové hýbe hlavně českým tenisovým světem a mnohé zpráva o vyšetřování šokovala. Bývalá wimbledonská šampionka se rozhodla neodevzdat vzorek pro testování, jelikož komisařka ITIA dorazila mimo hodinové časové okno stanovené českou hráčkou.
Vondroušová jí ovšem podepsala dokument, že skutečně test odmítla. A právě proto jí teď hrozí až čtyřletý trest, který by klidně mohl pro 26letou rodačku ze Sokolova znamenat konec kariéry. Její právní zástupce ovšem věří, že trest bude nakonec nulový.
Bývalé světové šestky se zastal legendární americký tenista Andy Roddick a nově také Clijstersová. "Jsem jednoznačně na straně Markéty. Tohle není případ, který může být jakkoli zpochybněn. Tohle by nemělo být dovoleno. Každý si může udělat průkaz a vydávat se za někoho, kdo dělá dopingovou kontrolu. To časové okno poskytují tenisté z nějakého důvodu," vysvětlovala Belgičanka v podcastu.
Vondroušová uvedla, že měla akutní stresovou reakci a bála se ve večerních hodinách o své bezpečí. "Mělo by jít i o bezpečnost sportovců. Mám spoustu zkušeností s fanoušky a blázny, kteří přišli až ke mně domů a prosili o peníze nebo se se mnou jen chtěli potkat. Existuje určitá mez, která by neměla být překračována. A tahle praxe to umožňuje. Lidi si můžou říct, že tohle je cesta, jak se k někomu dostat domů. I když nemusí mít každý špatné úmysly," uvedla čtyřnásobná grandslamová šampionka.
Bývalé světové jedničce se praktiky Mezinárodní jednotky pro bezúhonnost tenisu (ITIA) rozhodně nezamlouvají. "Takhle by to nemělo fungovat. Je špatné, že ITIA nedomýšlí důsledky. Každý může předstírat, že je součástí antidopingu. Tohle je velmi špatně."
Clijstersová doufá, že Vondroušová žádný trest nedostane. "Doufám, že bude očištěná a WTA, ATP i hráčské výbory tenhle problém nějak vyřeší, aby se to nestalo někomu dalšímu. Klidně nás testujte víc, ale nedělejte to mimo dané okno. Já bych takovému člověku nikdy neotevřela!"
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře