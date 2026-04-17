Vondroušová čelí dopingovému vyšetřování: Dostala jsem se na bod zhroucení, přiznává šampionka

DNES, 15:19
Markéta Vondroušová (26) se už čtyři měsíce neobjevila na turnajích ženského tenisového okruhu WTA. Důvodem jsou přetrvávající problémy s operovaným ramenem. Česká tenistka ale zároveň čelí i vyšetřování kvůli porušení antidopingových pravidel.
Markéta Vondroušová řeší nepříjemný problém

Vyhrála Wimbledon, má doma stříbro z olympijských her. Vondroušová je jednou z nejtalentovanějších hráček ženského tenisového okruhu. Jenže své umění už čtyři měsíce neukázala.

Naposledy se objevila na kurtu v Melbourne na prvním grandslamu sezony. Tam sice vyhrála duel prvního kola s Ljudmilou Samsonovovou, pak ale z turnaje odstoupila.

"Je mi opravdu líto, že jsem se musela odhlásit z Australian Open kvůli přetrvávajícím problémům s ramenem. Po všem, s čím jsem se potýkala, musím upřednostnit své zdraví, i když toto rozhodnutí nebylo snadné," sdělila tehdy ve svém prohlášení.

Pauza se natáhla už na čtyři měsíce, i když mezitím Vondroušová odehrála alespoň čtyřhru za národní tým na turnaji BJKC ve Švýcarsku.

Současně však Vondroušová prožívá jiné trable. Podle zdrojů iSportu u ní v prosinci loňského roku došlo na návštěvu dopingové komisařky, kterou však Vondroušová odmítla přijmout kvůli tomu, že přišla mimo nabídnutý časový prostor.

"Je pro mě velmi těžké o tom mluvit, ale chci být k vám upřímná ohledně svého duševního zdraví. K nedávnému incidentu s dopingovou kontrolou došlo, protože jsem se po měsících psychického a duševního stresu dostala na bod zhroucení. Dlouho jsem se potýkala se zraněním, neustálým tlakem a přetrvávajícími problémy se spánkem, které ve mně vyvolávaly pocit vyčerpanosti a křehkosti. Postupně mě to vyčerpávalo víc, než jsem si tehdy pravděpodobně uvědomovala," píše Vondroušová ve svém prohlášení na instagramu.

Poslední zranění Markéty Vondroušové.

"Navíc roky nenávistných zpráv a výhrůžek ovlivnily to, jak bezpečně se cítím ve svém vlastním prostoru. Když mi někdo pozdě v noci zazvonil u dveří, aniž by se řádně představil nebo dodržel protokol, reagovala jsem jako člověk, který se cítí vyděšený. V tu chvíli mi šlo o pocit bezpečí, ne o to, abych se něčemu vyhýbala," vysvětluje své chování.

Odborníci potvrdili, že jsem trpěla akutní stresovou reakcí a generalizovanou úzkostnou poruchou. V tu chvíli mi strach zatemnil úsudek a já prostě nedokázala situaci racionálně zpracovat. Po tom, co se stalo Petře, nebereme cizí lidi u dveří na lehkou váhu," připomněla zranění jiné české wimbledonské vítězky Petry Kvitové v roce 2016.

Naposledy se Vondroušová odhlásila z turnaje ve francouzském Rouen a možná její pauza ještě nějaký čas potrvá, i když je přihlášena na turnaj do Madridu. "Snažím se pomalu najít cestu zpět – jak na kurtu, tak i mimo něj. Tenis byl vždycky můj svět, ale teď se také soustředím na uzdravení a co nejlepší zvládnutí této situace," přiblížila současný stav.

"Stále pracuji na tom, abych očistila své jméno, ale zároveň se o sebe musím starat. Děkuji svému příteli, rodině a všem, kteří při mně stáli – znamená to pro mě víc, než dokážu popsat. Prozatím si dávám trochu času na to, abych se nadechla a zotavila se," zakončila svou zpověď.

Komisaři chodí i mimo nabídnutý čas, říká šéf Českého Antidopingu

Podle informací Livesport Zpráv by se o její dopingový přestupek měl dostat k řešení soudu v průběhu června. Hrozí jí zastavení činnosti až na čtyři roky, což by také mohlo znamenat konec kariéry.

To, že se podobné akce dějí, připouští i ředitel Českého Antidopingu Martin Čížek: "Wada chce být efektivnější a jeden z těch současných trendů je testovat víc inteligentně a investigativně. Komisaři jsou vyzýváni, aby testovali mimo soutěže a byli na sportovce přísnější. 'Nachytejte je, choďte k nim domů,' nabádá vedení organizace a radí komisařům, ať chodí i mimo časy uvedených slotů, což zvyšuje efektivitu odhalení zakázaných látek," vyprávěl v podcastu Livesport Daily.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Komentáře

68
Přidat komentář
Kapitan_Teplak
17.04.2026 18:55
Nesleduje tu někdo její IG ?
Prý na něm zveřejnila fotku té komisařky s ne moc vřelým komentářem.
Nola
17.04.2026 18:55
netusim ako to bolo, ale spominam si na pripad Troickeho, ktory si odmietol pustit zilou a nepomohlo mu nic, ani tvrdenie, ze sa boji ihly, nakoniec bol suspendovany, vysku trestu si nespominam, ale v pripade Markety neverim, ze po jednej nahodnej kontrole, by dostala nejaky distanc, kedze to bola neohlasena kontrola, aspon to s clanku vyplyva, myslim, tam muselo byt nieco viac, nejaky Amik tusim ignoroval 2 ci 3 kontroly a az potom ho suspendovali
jackiec
17.04.2026 18:40
Tak to aby vůbec nevycházela ven, když kontrola může přijít i mimo stanovenou dobu
Kapitan_Teplak
17.04.2026 18:47
Když není zastižena mimo stanovenou dobu, tak se nic neděje.
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 18:51
tak to měla udělat jako já, když někdo zvoní na domovní zvonek, tak nereaguju. Kdo mě nutně potřebuje, zavolá a pošťačka se do domu dostane
jackiec
17.04.2026 18:59
Asi děje, když byla navštívená mimo stanovenou dobu.
Kapitan_Teplak
17.04.2026 19:04
Protože byla zastižena a odmítla.
jackiec
17.04.2026 19:17
Ale odmítla mimo stanovený čas, neměla teď vůbec otvírat
Petr1972
17.04.2026 18:16
3 měsíce jako ital. To bude stačit
Kapitan_Teplak
17.04.2026 18:05
Ale celkem by mě zajímalo, jestli mají sportovci možnost zavolat na nějakou linku wada a ověřit totožnost komisaře.
Určitě by něco takového mělo fungovat.
Patapuff
17.04.2026 19:08
Povinnost komisaře je prokázat se. Mají to v manuálu. Je to stejné jako u jakéhokoliv orgánu, který má oprávnění někoho kontrolovat.
subaru
17.04.2026 17:40
Proč pozdě v noci? Jen 17,5% norských lyžařů bylo za dva roky testováno. A kdo vyhrává?
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 17:45
čas na spánek nesmí sloužit ke kontrolám. Pokud to nemají ve stanovách, asi by to tam měli zakotvit a hodně napevno.
aape
17.04.2026 17:47
jo i sportovci jsou lidi, takže i oni mají nárok na noční klid a další lidská práva
subaru
17.04.2026 17:40
Kapitan_Teplak
17.04.2026 17:46
To se mi nějak nezdá. Zdroj ?
tenisman1233
17.04.2026 17:57
Norských lyžařů je strašně moc,cca 65% norů jsou lyžaři.
subaru
17.04.2026 17:58
Už si bohužel nepamatuji.
chlebavevaju
17.04.2026 18:02
Tohle sice neni ten článek, ktery myslis, ale jsou zde take uvedena procenta prověřeného testování - https://www.idnes.cz/sport/biatlon/severska-dopingova-vasen-zavodim-proti-souperum-kteri-dopuji-tvrdi-biatlonista.A260127_102824_biatlon_mkou
chlebavevaju
17.04.2026 18:02
*provedeneho
subaru
17.04.2026 18:54
Děkuji, 35,5 % nikdy, 17,5% jednou, je ten článek.
aape
17.04.2026 17:37
Ty doporučení od Wady hazardují s bezpečím sportovců (nabízí se dost snadné zneužití) a jejich duševním zdravím, tenhle hon na hříšníky je už dost za hranou etiky a postrádá lidský přístup
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 17:39
smile
zfloyd
17.04.2026 17:32
proč vlastně chodí za někým , kdo 4 měsíce nehraje , to je divný , jako by to bylo na nějaké udání
Ondra979
17.04.2026 17:29
no tak to si pekne zavarila, jak se to mohlo sakra stat?
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 17:37
jak se to mohlo stát?
prostě chtěla spát.
Kapitan_Teplak
17.04.2026 17:45
Nebo byla zrovna sr..
PTP
17.04.2026 18:23
Připravím si pěknou lajničku a zrovna nějakej otrapa zazvoní
Gulbis
17.04.2026 17:38
píšou to v článku, snad umíš číst
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 17:26
tenisová WADAinkvizice
Hlavně měřte všem stejně
Netuším teda, k čemu ty sloty jsou, ale dobře, chytejte všechny šampióny a podrobte je útrpnému právu!

Ale ta obhajoba Maky nevypadá zrovna důvěryhodně.
Mac
17.04.2026 17:45
v dnešním světě sněhových vloček to projde jak nůž měkkým máslem.. ta obhajoba...
Patapuff
17.04.2026 19:12
Proč myslíš, že ta obhajoba nevypadá zrovna důvěryhodně? Bába ji chtěla vlízt večer do bytu. Odběr trvá i několik hodin. Nepustila ji tam. Navíc se bába neprokázala, že je antidopingový komisař. Měla na ní zavolat policajty, že se jí cpe do bytu.
MARECEK7
17.04.2026 17:24
Nikdo neví co se stalo a jak to bylo
Marketě přeji brzké uzdravení
Kapitan_Teplak
17.04.2026 16:48
Takže za to může Kvitová, která pustila do bytu kontrolora plynové trouby i když měla elektrickou
pzag777
17.04.2026 16:51
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 16:55
to byl určitě kombinovanej sporák
chlebavevaju
17.04.2026 16:56
evzenam
17.04.2026 16:41
Ona je velmi zvláštní, to je pravda. Vybrala si tenis, musí dodržovat pravidla. Ale také záleží, zda je přistupováno ke všem stejně. Polka i Ital jsou toho důkazem.
com
17.04.2026 16:34
Kapitan_Teplak
17.04.2026 16:15
Pokud toho komisaře poslala do řiti jen jednou, tak jsou 4 roky úplnej nesmysl. Ale nějakej měsíc by z toho být mohl.
The_Punisher
17.04.2026 16:47
Pokud vubec. Dela se tady medialni senzace. Pokud by to byl velky prusvih, tak bychom ji nevideli v Bielu
vojta912
17.04.2026 16:13
Tohle se na mastičku bude svádět blbě no
Mantra
17.04.2026 16:06
nechci soudit, sám mám tetování (a vím jaký jsem magor ) - ale ta jasná, jak chováním, tak vizáží, sorry
Mantra
17.04.2026 16:01
to bude ten důvod odhlášky - rameno je v cajku. Hledejme pozitiva, i když to už vlastně taky nemusíme.
George_Renel
17.04.2026 15:56
Pakliže se komisařka neprokázala žádným průkazem, tak těžko soudit.
Mantra
17.04.2026 16:04
kecy, pustil bys někho do bytu? tohle jsou takové ty řeči post
PTP
17.04.2026 15:49
Jo to není jako když si Chorý omylem uplivne před kamerou.
Marduch
17.04.2026 15:43
https://www.idnes.cz/sport/tenis/vondrousova-nepodstoupila-dopingovou-kontrolu-hrozi-ji-az-ctyrlety-distanc.A260417_150753_tenis_pls
misa
17.04.2026 15:40
Dobrý právník ji z problémů dostane. Tenisté udávají každý den místo a hodinu, kdy jsou k dispozici a jindy podle mě můžou říct, že zvonek neslyšeli nebo něco jiného. Strach z cizích lidí v noci je dobrý důvod.
misa
17.04.2026 15:45
Není dobré trávit celý volný čas s mobilem v ruce. Čtení různých diskuzí, výhrůžek atd. vede k psychickým problémům a vyhoření. Lepší je např. lyžování :)
PTP
17.04.2026 15:50
Nebo bonzovat při čtyřhře.
misa
17.04.2026 16:05
Nudíš se?
PTP
17.04.2026 16:08
A ty?
misa
17.04.2026 16:14
Sleduju zápas Karolíny, což jsem myslel, že ty taky... Tak nevím, proč píšeš o nějaké nepodstatné události staré x let.
PTP
17.04.2026 16:24
Sory, jsem nervózní jako prvnička z tý Karolíny, tak kolem sebe trochu kopu...
misa
17.04.2026 16:28
The_Punisher
17.04.2026 16:48
Ne ale do Marušky!
Krisboy
17.04.2026 18:01
aligo
17.04.2026 15:30
A je to tady pyžamo už nebude muset sundat, natož chodit za nějakým někam dolů
PTP
17.04.2026 18:25
No a je to jasný - prásknul jí Jebavý!
PTP
17.04.2026 15:30
Nějak se ten plán dopingových odhalení splnit musí
Kapitan_Teplak
17.04.2026 15:29
Asi už zase byla v pyžamu.
Serpens
17.04.2026 15:28
V podstatě konec kariéry, pokud ji obviní. A bohužel, nepatří do skupiny tenistů, pro které platí jiný metr.
aligo
17.04.2026 15:35
Tak, mohla by porodit, klidně dvakrát a za 4 roky se ve třiceti letech vrátit
chlebavevaju
17.04.2026 15:24
No řekneme si to upřímně, Vondroušová určitě není nejostřejší tužka v penálu.
Kapitan_Teplak
17.04.2026 15:30
Já bych to řekl i peprněji.
aligo
17.04.2026 15:30
Tak to se ví už dlouho
pzag777
17.04.2026 16:06
