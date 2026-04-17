Vondroušová čelí dopingovému vyšetřování: Dostala jsem se na bod zhroucení, přiznává šampionka
Vyhrála Wimbledon, má doma stříbro z olympijských her. Vondroušová je jednou z nejtalentovanějších hráček ženského tenisového okruhu. Jenže své umění už čtyři měsíce neukázala.
Naposledy se objevila na kurtu v Melbourne na prvním grandslamu sezony. Tam sice vyhrála duel prvního kola s Ljudmilou Samsonovovou, pak ale z turnaje odstoupila.
"Je mi opravdu líto, že jsem se musela odhlásit z Australian Open kvůli přetrvávajícím problémům s ramenem. Po všem, s čím jsem se potýkala, musím upřednostnit své zdraví, i když toto rozhodnutí nebylo snadné," sdělila tehdy ve svém prohlášení.
Pauza se natáhla už na čtyři měsíce, i když mezitím Vondroušová odehrála alespoň čtyřhru za národní tým na turnaji BJKC ve Švýcarsku.
Současně však Vondroušová prožívá jiné trable. Podle zdrojů iSportu u ní v prosinci loňského roku došlo na návštěvu dopingové komisařky, kterou však Vondroušová odmítla přijmout kvůli tomu, že přišla mimo nabídnutý časový prostor.
"Je pro mě velmi těžké o tom mluvit, ale chci být k vám upřímná ohledně svého duševního zdraví. K nedávnému incidentu s dopingovou kontrolou došlo, protože jsem se po měsících psychického a duševního stresu dostala na bod zhroucení. Dlouho jsem se potýkala se zraněním, neustálým tlakem a přetrvávajícími problémy se spánkem, které ve mně vyvolávaly pocit vyčerpanosti a křehkosti. Postupně mě to vyčerpávalo víc, než jsem si tehdy pravděpodobně uvědomovala," píše Vondroušová ve svém prohlášení na instagramu.
"Navíc roky nenávistných zpráv a výhrůžek ovlivnily to, jak bezpečně se cítím ve svém vlastním prostoru. Když mi někdo pozdě v noci zazvonil u dveří, aniž by se řádně představil nebo dodržel protokol, reagovala jsem jako člověk, který se cítí vyděšený. V tu chvíli mi šlo o pocit bezpečí, ne o to, abych se něčemu vyhýbala," vysvětluje své chování.
Odborníci potvrdili, že jsem trpěla akutní stresovou reakcí a generalizovanou úzkostnou poruchou. V tu chvíli mi strach zatemnil úsudek a já prostě nedokázala situaci racionálně zpracovat. Po tom, co se stalo Petře, nebereme cizí lidi u dveří na lehkou váhu," připomněla zranění jiné české wimbledonské vítězky Petry Kvitové v roce 2016.
Naposledy se Vondroušová odhlásila z turnaje ve francouzském Rouen a možná její pauza ještě nějaký čas potrvá, i když je přihlášena na turnaj do Madridu. "Snažím se pomalu najít cestu zpět – jak na kurtu, tak i mimo něj. Tenis byl vždycky můj svět, ale teď se také soustředím na uzdravení a co nejlepší zvládnutí této situace," přiblížila současný stav.
"Stále pracuji na tom, abych očistila své jméno, ale zároveň se o sebe musím starat. Děkuji svému příteli, rodině a všem, kteří při mně stáli – znamená to pro mě víc, než dokážu popsat. Prozatím si dávám trochu času na to, abych se nadechla a zotavila se," zakončila svou zpověď.
Komisaři chodí i mimo nabídnutý čas, říká šéf Českého Antidopingu
Podle informací Livesport Zpráv by se o její dopingový přestupek měl dostat k řešení soudu v průběhu června. Hrozí jí zastavení činnosti až na čtyři roky, což by také mohlo znamenat konec kariéry.
To, že se podobné akce dějí, připouští i ředitel Českého Antidopingu Martin Čížek: "Wada chce být efektivnější a jeden z těch současných trendů je testovat víc inteligentně a investigativně. Komisaři jsou vyzýváni, aby testovali mimo soutěže a byli na sportovce přísnější. 'Nachytejte je, choďte k nim domů,' nabádá vedení organizace a radí komisařům, ať chodí i mimo časy uvedených slotů, což zvyšuje efektivitu odhalení zakázaných látek," vyprávěl v podcastu Livesport Daily.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Prý na něm zveřejnila fotku té komisařky s ne moc vřelým komentářem.
Určitě by něco takového mělo fungovat.
prostě chtěla spát.
Hlavně měřte všem stejně
Netuším teda, k čemu ty sloty jsou, ale dobře, chytejte všechny šampióny a podrobte je útrpnému právu!
Ale ta obhajoba Maky nevypadá zrovna důvěryhodně.
Marketě přeji brzké uzdravení