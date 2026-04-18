Vondroušové hrozí konec kariéry, píší zahraniční média o kauze české šampionky

DNES, 12:55
Kauza kolem Markéty Vondroušové (26) se kromě českých médií velmi probírá i v zahraničí. Wimbledonské šampionce hrozí za odmítnutí dopingové kontroly až čtyřletý zákaz činnosti. "Takový trest může Vondroušové ukončit kariéru,“ píší například španělská média.
Markéta Vondroušová se dostala do velmi nepříjemné situace (@ SNEWZ / Sipa Press / Profimedia)

Bylo to obrovské překvapení a šok. Vítězka Wimbledonu z roku 2023 přišla v pátek s oznámením, ve kterém vysvětlila okolnosti, za kterých odmítla dopingovou kontrolu. Za takové jednání hrozí sokolovské rodačce v krajním případě až zákaz činnosti na čtyři roky.

Česká tenistka ve svém prohlášení uvedla, že trpí duševními problémy, které vedly k panické reakci při návštěvě dopingového komisaře. Podle svých slov zažila akutní stresovou reakci a generalizovanou úzkostnou poruchu ve chvíli, kdy jí večer někdo zaklepal na dveře a představil se jako autorizovaný dopingový agent. Vondroušová se žádného turnaje nezúčastnila již několik měsíců.

"Je pro mě velmi těžké o tom mluvit, ale chci být k vám upřímná ohledně svého duševního zdraví. K nedávnému incidentu s dopingovou kontrolou došlo, protože jsem se po měsících psychického a duševního stresu dostala na bod zhroucení. Dlouho jsem se potýkala se zraněním, neustálým tlakem a přetrvávajícími problémy se spánkem, které ve mně vyvolávaly pocit vyčerpanosti a křehkosti. Postupně mě to vyčerpávalo víc, než jsem si tehdy pravděpodobně uvědomovala," psala Vondroušová ve svém prohlášení na Instagramu.

Incident bude mít dohru u soudu, kde se bude posuzovat, zda její jednání spadá pod porušení antidopingových pravidel. V případě potvrzení provinění jí hrozí maximální trest v podobě čtyřleté suspendace. Právní tým české hráčky věří, že předložené lékařské zprávy o jejím psychickém stavu by mohly vést ke zmírnění nebo úplnému odvrácení trestu.

Podle dostupných informací se Vondroušová v dané situaci zabarikádovala ve svém pokoji a odmítla otevřít dveře. Přestože mohou být podobné kontroly pro sportovce nepříjemné, Světová antidopingová agentura je v posledních letech provádí častěji a důsledněji.

"Rozhodující bude červnové soudní řízení. V případě udělení amaximálního trestu by dlouhá nucená pauza mohla výrazně zasáhnout do kariéry české tenistky. V kombinaci s jejími psychickými obtížemi by takový vývoj mohl znamenat zásadní zlom, případně i konec profesionální dráhy," píší španělská média.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
jeronym
18.04.2026 13:29
Narusili ji psychicky sazkari, kteri ji vyhrozovali zabitim, ti by meli jit taky do lochu na par let. Ale je tu asi i spatna karma, napr kdyz zavrhla sveho trenera Hrebce, neco tam neklape.
Mantra
18.04.2026 13:03
když zapomenu na drogy a doping, tak rozhodně. Hraje tužku, je nedisciplonavá, bez treninku, z kolisající motivací, bez herní praxe. Je pryč.
Mantra
18.04.2026 13:03
r176
18.04.2026 13:42
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

