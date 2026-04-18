Vondroušové hrozí konec kariéry, píší zahraniční média o kauze české šampionky
Bylo to obrovské překvapení a šok. Vítězka Wimbledonu z roku 2023 přišla v pátek s oznámením, ve kterém vysvětlila okolnosti, za kterých odmítla dopingovou kontrolu. Za takové jednání hrozí sokolovské rodačce v krajním případě až zákaz činnosti na čtyři roky.
Česká tenistka ve svém prohlášení uvedla, že trpí duševními problémy, které vedly k panické reakci při návštěvě dopingového komisaře. Podle svých slov zažila akutní stresovou reakci a generalizovanou úzkostnou poruchu ve chvíli, kdy jí večer někdo zaklepal na dveře a představil se jako autorizovaný dopingový agent. Vondroušová se žádného turnaje nezúčastnila již několik měsíců.
"Je pro mě velmi těžké o tom mluvit, ale chci být k vám upřímná ohledně svého duševního zdraví. K nedávnému incidentu s dopingovou kontrolou došlo, protože jsem se po měsících psychického a duševního stresu dostala na bod zhroucení. Dlouho jsem se potýkala se zraněním, neustálým tlakem a přetrvávajícími problémy se spánkem, které ve mně vyvolávaly pocit vyčerpanosti a křehkosti. Postupně mě to vyčerpávalo víc, než jsem si tehdy pravděpodobně uvědomovala," psala Vondroušová ve svém prohlášení na Instagramu.
Incident bude mít dohru u soudu, kde se bude posuzovat, zda její jednání spadá pod porušení antidopingových pravidel. V případě potvrzení provinění jí hrozí maximální trest v podobě čtyřleté suspendace. Právní tým české hráčky věří, že předložené lékařské zprávy o jejím psychickém stavu by mohly vést ke zmírnění nebo úplnému odvrácení trestu.
Podle dostupných informací se Vondroušová v dané situaci zabarikádovala ve svém pokoji a odmítla otevřít dveře. Přestože mohou být podobné kontroly pro sportovce nepříjemné, Světová antidopingová agentura je v posledních letech provádí častěji a důsledněji.
"Rozhodující bude červnové soudní řízení. V případě udělení amaximálního trestu by dlouhá nucená pauza mohla výrazně zasáhnout do kariéry české tenistky. V kombinaci s jejími psychickými obtížemi by takový vývoj mohl znamenat zásadní zlom, případně i konec profesionální dráhy," píší španělská média.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře