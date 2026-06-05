Skvělá Menšíkova jízda končí. V semifinále French Open nestačil na Zvereva
Menšík - Zverev 5:7, 2:6, 6:3, 3:6
V úvodních gamech byla na obou hráčích patrná nervozita z důležitého duelu. Menšík musel o svůj první game na podání bojovat přes shodu, k brejkbolu však Zvereva nepustil. Naprosto stejně si vedla i světová trojka, ani ona ale nezaváhala, a stav utkání tak byl 1:1. I o třetí game musel prostějovský rodák tvrdě bojovat, v kritických chvílích si ale dokázal pomoci servisem a soupeře do trháku nepustil. První klidnější game si ve čtvrtém gamu připsal čistou hrou Zverev a srovnal na 2:2.
Německý tenista měl postupem času výrazně méně problémů udržet své podání, Menšík i potřetí musel o to své bojovat přes shodu, ani tentokrát ale soupeře k možnosti prolomení servisu nepustil. K prvním brejkbolům se tak paradoxně dostal český tenista. Za stavu 4:3 ze svého pohledu vedl při podání Zvereva 40:15, Němec však skvělým servisem a trpělivou hrou oba odvrátil. Vzápětí musel čelit i třetí hrozbě, situaci však ustál a srovnal na 4:4. Za neproměněnou šanci brzy český tenista zaplatil. Za stavu 5:5 si poprvé v zápase prohrál servis, Zverev vzápětí brejk potvrdil a za hodinu hry získal první set v poměru 7:5.
Důležitý moment druhého setu přišel ve třetí hře. Menšíkovi nevyšlo několik náběhů na síť, rodák z Hamburku toho využil a přesnými obhozy podruhé v zápase vzal svému rivalovi servis. Vzápětí brejk potvrdil a šel do vedení už 3:1. České naději přestala ve druhém setu vycházet hra na síti. Trojnásobný grandslamový finalista si na svou šanci počkal do sedmé hry, kdy opět potrestal několik nepřesvědčivých náběhů soupeře na síť, potřetí v zápase uspěl na příjmu a vedl už 5:2. Zverev si už výborně rozehraný set ujít nenechal, sadu bez problémů získal 6:2 a šel do vedení 2:0 na sety.
Svěřenec Tomáše Josefuse se často snažil o změnu hry. Přechody na síť střídal se stopbaly, bez větších problémů vyhrál úvodní dva gamy na podání a šel do vedení 2:1. Za tohoto stavu si ale vyžádal na kurt fyzioterapeuta, který se věnoval oblasti kolem krční páteře českého tenisty. Poté zamířili k dalšímu ošetření do šaten. Po krátké pauze Menšík bez viditelnějších problémů v utkání pokračoval.
Prostějovský rodák si na svou chvíli počkal do šesté hry. Několika parádně provedenými stopbaly si vypracoval brejkovou možnost, kterou dalším forhendovým kraťasem proměnil a šel do vedení 4:2. První úspěch na returnu vzápětí potvrdil na svém podání a vedl už o tři gamy. Menšíkovi začalo vycházet podání, německému soupeři už ve třetím setu nedal žádnou šanci pomýšlet na případný obrat. Sadu získal s přehledem 6:3 a snížil na 1:2.
Menšíkovi ale vstup do čtvrtého dějství nevyšel. Ve druhé hře se dopustil několika nevynucených chyb, daroval svému soupeři servis a nabral manko 0:2. Zverev vzápětí s drobnými problémy brejk potvrdil a vedl už o tři gamy. I ve čtvrté hře se dostal Čech do problémů, kdy musel odvracet dva brejkboly. Agresivní hrou si ale s oběma dokázal poradit, snížil na 1:3, a udržel naději na případný obrat.
Zverev ale neměl pro Menšíkovy záměry žádné pochopení. Na svém podání už nezaváhal a po setech 7:5, 6:2, 3:6 a 6:3 mohl slavit postup do svého čtvrtého grandslamového finále.
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Doufám, že Zvíře turnaj vyhraje. Sice není sympatický, ale za ty roky, kdy se na majorech marně potýkal s BIG3, by si ten pohár konečně zasloužil. Přála bych mu to.
Kubo, fantastický turnaj, díky za všechnu parádní zábavu a snad si příště i nasadíš korunu!
Sazkarska MAFIE!!!
Místo aby povzbuzovala, tak spala nebo myslela na blbosti!
Jsem zvědav, jak mu půjde tráva. Těším se a nejen na něj.
6:2 bude až 4. set
Ženy singl russka ve finále
Debl ženy russka ve finále
A bohužel i tady to vypadá na rusského agresora
Chudák Hašan, ten nebude mít klidné spaní
No tak, Menšo, nemáš co ztratit! Go :)
Nalej prosím plnú čašu
Pripijeme si na Sašu
Na prípitok zopár viet
Na turnaji Kubu niet.
nie je Djokoviče.
Čo bolí to prebolí,
bude aj v jeseni...
Ale jestli Kuba vydrží fyzicky, je to naprosto hratelné, žádná demolice od favorita...
Jinak zatim klidek, opatrne, jistotka, krom tech dropu... uvidime...
od tebe, teda klasika.
Už nic víc tenisovýho ti nemůžu poslat .
https://youtu.be/b-aMZU0--Ts?is=fxz5To9EqVdojYIN