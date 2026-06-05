Skvělá Menšíkova jízda končí. V semifinále French Open nestačil na Zvereva

DNES, 14:20
Aktuality 203
FRENCH OPEN - Jakub Menšík si na French Open o titul nezahraje. Český tenista podlehl v semifinálovém souboji nasazené trojce, německému tenistovi Alexanderu Zverevovi, po setech 5:7, 2:6, 6:3 a 3:6. Zverevův finálový soupeř vzejde z italského duelu mezi Matteem Arnaldim a Flaviem Cobollim. Posledním českým zástupcem ve finále grandslamového turnaje tak zůstává Tomáš Berdych, který si o titul zahrál v roce 2010 ve Wimbledonu.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Menšík Jakub
Jakub Menšík v zápase s Alexanderem Zverevem (@ TERESA SUAREZ / EPA / Profimedia)

Menšík - Zverev 5:7, 2:6, 6:3, 3:6

V úvodních gamech byla na obou hráčích patrná nervozita z důležitého duelu. Menšík musel o svůj první game na podání bojovat přes shodu, k brejkbolu však Zvereva nepustil. Naprosto stejně si vedla i světová trojka, ani ona ale nezaváhala, a stav utkání tak byl 1:1. I o třetí game musel prostějovský rodák tvrdě bojovat, v kritických chvílích si ale dokázal pomoci servisem a soupeře do trháku nepustil. První klidnější game si ve čtvrtém gamu připsal čistou hrou Zverev a srovnal na 2:2.

Německý tenista měl postupem času výrazně méně problémů udržet své podání, Menšík i potřetí musel o to své bojovat přes shodu, ani tentokrát ale soupeře k možnosti prolomení servisu nepustil. K prvním brejkbolům se tak paradoxně dostal český tenista. Za stavu 4:3 ze svého pohledu vedl při podání Zvereva 40:15, Němec však skvělým servisem a trpělivou hrou oba odvrátil. Vzápětí musel čelit i třetí hrozbě, situaci však ustál a srovnal na 4:4. Za neproměněnou šanci brzy český tenista zaplatil. Za stavu 5:5 si poprvé v zápase prohrál servis, Zverev vzápětí brejk potvrdil a za hodinu hry získal první set v poměru 7:5.

Důležitý moment druhého setu přišel ve třetí hře. Menšíkovi nevyšlo několik náběhů na síť, rodák z Hamburku toho využil a přesnými obhozy podruhé v zápase vzal svému rivalovi servis. Vzápětí brejk potvrdil a šel do vedení už 3:1. České naději přestala ve druhém setu vycházet hra na síti. Trojnásobný grandslamový finalista si na svou šanci počkal do sedmé hry, kdy opět potrestal několik nepřesvědčivých náběhů soupeře na síť, potřetí v zápase uspěl na příjmu a vedl už 5:2. Zverev si už výborně rozehraný set ujít nenechal, sadu bez problémů získal 6:2 a šel do vedení 2:0 na sety.

Svěřenec Tomáše Josefuse se často snažil o změnu hry. Přechody na síť střídal se stopbaly, bez větších problémů vyhrál úvodní dva gamy na podání a šel do vedení 2:1. Za tohoto stavu si ale vyžádal na kurt fyzioterapeuta, který se věnoval oblasti kolem krční páteře českého tenisty. Poté zamířili k dalšímu ošetření do šaten. Po krátké pauze Menšík bez viditelnějších problémů v utkání pokračoval.

Prostějovský rodák si na svou chvíli počkal do šesté hry. Několika parádně provedenými stopbaly si vypracoval brejkovou možnost, kterou dalším forhendovým kraťasem proměnil a šel do vedení 4:2. První úspěch na returnu vzápětí potvrdil na svém podání a vedl už o tři gamy. Menšíkovi začalo vycházet podání, německému soupeři už ve třetím setu nedal žádnou šanci pomýšlet na případný obrat. Sadu získal s přehledem 6:3 a snížil na 1:2.

Menšíkovi ale vstup do čtvrtého dějství nevyšel. Ve druhé hře se dopustil několika nevynucených chyb, daroval svému soupeři servis a nabral manko 0:2. Zverev vzápětí s drobnými problémy brejk potvrdil a vedl už o tři gamy. I ve čtvrté hře se dostal Čech do problémů, kdy musel odvracet dva brejkboly. Agresivní hrou si ale s oběma dokázal poradit, snížil na 1:3, a udržel naději na případný obrat.

Zverev ale neměl pro Menšíkovy záměry žádné pochopení. Na svém podání už nezaváhal a po setech 7:5, 6:2, 3:6 a 6:3 mohl slavit postup do svého čtvrtého grandslamového finále.

Více informací o zápase

Výsledky mužské dvouhry na French Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

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Ondra979
05.06.2026 17:47
takze Zverev ma na 95 procent titul, tech pet tam nechavam pro necekany kolaps..bude to lucky winner 1 GS ale tak to nekdy je
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annah
05.06.2026 17:47
Tak aspoň to nebylo ve třech....
Doufám, že Zvíře turnaj vyhraje. Sice není sympatický, ale za ty roky, kdy se na majorech marně potýkal s BIG3, by si ten pohár konečně zasloužil. Přála bych mu to.
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easymoneysniper
05.06.2026 17:44
Výsledek nad plán ale teď bude důležitý na to navázat
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Blondie
05.06.2026 17:43
Zverev si pro to dneska šel, gratuluji.
Kubo, fantastický turnaj, díky za všechnu parádní zábavu a snad si příště i nasadíš korunu!
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com
05.06.2026 17:47
korunu si nasadi Královna Kačenka ty trdlo
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chlebavevaju
05.06.2026 17:42
V SF se už dělí zrno od plev. Včera to zažila Kostyuk, dneska Menšík. Loni Boisson.
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Diabolique
05.06.2026 17:42
Hanba! Bylo to prodany!
Sazkarska MAFIE!!!
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Mony
05.06.2026 17:42
A já vím kdo za to může dneska!
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Mony
05.06.2026 17:44
Ta jeho společnice Argentinská!
Místo aby povzbuzovala, tak spala nebo myslela na blbosti!
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SpacialRecognition
05.06.2026 17:42
Namachrované kecy před zápasem = celkem easy loss, platí to vždy a všude.
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com
05.06.2026 17:46
smile Neříkám, že jsem favorit, ale šance, že to neskončí jen semifinálem, je podle mě velká. Na další zápas se moc těším. smile
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Djokovicking
05.06.2026 17:41
Kubo, nemáš se za co stydět, skvělý turnaj, máš všechno před sebou, teď pořádně odpočiň a připrav se na trávu
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Diabolique
05.06.2026 17:43
Ne Kubo, zadnou Marihuanu neber!
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Mony
05.06.2026 17:45
Snad ne !
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Liverpool22
05.06.2026 17:45
smile Tráva bude Kubovi chutnat víc smile
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Mony
05.06.2026 17:47
Že by býk Kuba?
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frenkie57
05.06.2026 17:46
Asi tak, zklamání tu je, čekal jsem ještě více vyrovnaný souboj, ale celkově výborné GS a Kuba může s optimismem hledět do budoucna.
Jsem zvědav, jak mu půjde tráva. Těším se a nejen na něj.
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com
05.06.2026 17:41
Saša, Saša jede smile
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hanz
05.06.2026 17:35
Pozitivní je, že než dorazím dom, bude po utrpení... :) A nebudu muset nadávat... krásně ten víkend začíná :)
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chlebavevaju
05.06.2026 17:29
Aspoň bude klid a můžeme ve finále v klidu fandit Itálii a nějakému Italovi.
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easymoneysniper
05.06.2026 17:29
Se Zverevem bych hrát nechtěl kdyby si ty outy museli hlásit sami
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uztoje
05.06.2026 17:25
tak furt to není uplny debakl, šance měl ale moc UE
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chlebavevaju
05.06.2026 17:23
Přestal jsem počítat trefené pásky od Menšíka. Berdychova skola v přímém přenosu.
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Djokovicking
05.06.2026 17:19
I když dnes Kuba prohraje tak si myslím že na konci své kariéry bude mít více GS titulů než Zverev
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Liverpool22
05.06.2026 17:22
To asi jo. Kuba 2-3 GS a Zvíře to urve možná tady - takže 1 GS
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SpacialRecognition
05.06.2026 17:17
Kdyby Zverev něco pořádnýho hrál, tak nic neřeknu, ale Menšík se z toho normálně zBerdychoval.
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com
05.06.2026 17:15
to už nevotočí.. Zahajuji zvratkobraní
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chlebavevaju
05.06.2026 17:17
Budoucí majitel 10 GS sběr prvního kousku nezahájí.
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slacker
05.06.2026 17:11
takove drevacke udery od mensika me uz dohnaly ke kriku u televize
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chlebavevaju
05.06.2026 17:13
Naposledy jsem tolik chyb viděl v podání Berdyče proti Djokovicovi.
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easymoneysniper
05.06.2026 17:11
Škoda no. Zverev se dneska určitě porazit dal
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Djokovicking
05.06.2026 17:09
Tak bohužel 0-3 ve třetím hotovo, aspoň to nebylo na 3 sety
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uztoje
05.06.2026 17:07
dal mu to uplne zadarmo bože
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chlebavevaju
05.06.2026 17:05
Tak to bylo rychlé.
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com
05.06.2026 17:12
to jo, tyk rychly jako chleba ve vajcu na večeři
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Diabolique
05.06.2026 17:05
Ach jo!
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Pe3k_
05.06.2026 16:59
Solidní otočka, come on Menša!
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easymoneysniper
05.06.2026 16:56
1. podání 42%
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HolyMotors
05.06.2026 16:58
Bohužel. S tím vyhrát set je docela umění. Moc mu toho dneska nevychází, tak alespoň trénuje dropshoty. A ono to funguje:)
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farr
05.06.2026 17:00
Tudíž když Kuba přidá jen pár % už to bude jen na jednu branku. A už jsem pochopil reverzní taktiku, tentokrát byl plán nastražit Tsaplárovku vědomi si potenciální lability soupeře, kdyby musel on otáčet 2:0 měl by to snazší psychicky už by neměl co ztratit, takhle , když vedl 2:0 Červíček může hlodat..
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uztoje
05.06.2026 16:55
no sláva, už to aspoň stojí za podívanou...
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Liverpool22
05.06.2026 16:57
smile
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The_Punisher
05.06.2026 16:55
Konečně za to začal brát! Paráda!
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easymoneysniper
05.06.2026 16:55
Ono to půjde ještě
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frenkie57
05.06.2026 16:57
Zdá se, že Kubovi pauze jednoznačně prospěla a Zvířeti uškodila, vypadl drobet z tempa.
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Ondra979
05.06.2026 16:58
jj, ale je otazka, jestli to vydrzi fyzicky..
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easymoneysniper
05.06.2026 17:03
od toho tam ten medical je
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modra.pani
05.06.2026 16:55
6:2! Tak hurá na 4.set!
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tenisman1233
05.06.2026 16:55
6:3
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modra.pani
05.06.2026 17:01
překlep, díky :-)
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peek
05.06.2026 16:56
6:3
6:2 bude až 4. set
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modra.pani
05.06.2026 17:01
To by bylo pěkné, ne že ne :-)
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peek
05.06.2026 16:54
Csaplárova past
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Liverpool22
05.06.2026 16:51
Už je to tady 5:2 smile a začátek obratu.smile Bohužel Bára schytala na Makarské kanárka
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tenisman1233
05.06.2026 16:55
Bářina taktika,dostat kanára a pak zápas otočit
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Liverpool22
05.06.2026 17:19
Měl pravdu 2 set 6:3 pro Báru smile
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Ereinion
05.06.2026 16:51
Jak říkám, Zverev nehraje nic extra, Menšík hlavně musí vydržet fyzicky
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HolyMotors
05.06.2026 16:53
Mně naopak přijde jasně lepší. Kuba má své momenty, ale oproti minulýmm zápasům je to bohužel bída.
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chlebavevaju
05.06.2026 16:48
Geniální tah Menšíka s MTO, v nejlepších tradicích svého vzoru.
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Ereinion
05.06.2026 16:51
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com
05.06.2026 16:47
máme tu zápletku smile
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modra.pani
05.06.2026 16:50
anooo, chceme zápletku!
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Diabolique
05.06.2026 16:24
Sakra, pred zapasem jsem tady radil Kubovi at vyhraje prvni tri sety a pak bude Zverev bezradnej. Evidentne mne tu necetl anebo se rozhodl pro jinou strategii.
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 16:26
je to mladej paličák
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Holahej
05.06.2026 16:21
Chce to energii, zápal, hra neodpovídá vyjádřením před zápasem...porazit Zvereva je pro řadu fans tvůj nejdůležitější úkol na RG...
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Ondra979
05.06.2026 16:19
tak jedno pozitivum to ma, nemusim se velmi uz ted velmi pravdepodobne koukat na nudne finale a budu delat neco uzitecneho :)
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Ereinion
05.06.2026 16:17
Na rovinu, sice Menšíkovi SF přeju, ale pro neutrálního fanouška by bylo lepší, kdyby QF vyhrál Fonseca...
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Djokovicking
05.06.2026 16:18
Dopadl by úplně stejně
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Ereinion
05.06.2026 16:19
těžko říct, Zverev nehraje nic extra, prostě svůj standard...Fonseca proti Djokovičovi a Ruudovi předvedl, že level má hodně slušnej, jen to nezopakoval proti Kubovi, kterýmu naopak hodně pomohla zatažená střecha
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dappe
05.06.2026 16:19
Fonseca už v tom čtvrtfinále sotva chodil, dnes by byl úplně bez šance.
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Ereinion
05.06.2026 16:21
bez šance by rozhodně nebyl, dva dny pauza a nehraje zrovna proti prime Big 3
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easymoneysniper
05.06.2026 16:26
Hypeseca porazil 40 letýho Djokovice a proti Ruudovi mu pomohla absence ELC. Je vidět že PR dělá divy
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Ereinion
05.06.2026 16:32
hm, nepotřebuju PR na to posoudit, že Fonseca by měl v těchhle podmínkách větší šanci než Menšík...na rychlým hardu by to třeba bylo něco jinýho
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vojta912
05.06.2026 16:17
Takže:
Ženy singl russka ve finále
Debl ženy russka ve finále
A bohužel i tady to vypadá na rusského agresora

Chudák Hašan, ten nebude mít klidné spaní
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Carmelo
05.06.2026 16:18
Hašek reálné nikoho nezajímá.
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uztoje
05.06.2026 16:19
reklama na válku...
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Ondra979
05.06.2026 16:20
no smejes se, ale je to reklama na russke vrazdeni...a tomu se smeje jen nekdo hodne hloupy nebo cynicky
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uztoje
05.06.2026 16:22
ty máš mentálně tak max 16 stejně jako Hašek
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Ondra979
05.06.2026 16:29
pises beztak z trolli farmy russacku..stejne brzy koncite, russistan je pred krachem
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uztoje
05.06.2026 16:29
to pičuss
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Ondra979
05.06.2026 16:31
to jsi ty, rekordni deficit v bilionech rublu, a rezervy dosly..jste v haj.lu a brzy se bude uctovat
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Patik
05.06.2026 16:36
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Ondra979
05.06.2026 16:38
dalsi vatnik se prihlasil..ty mas taky v kebuli nakydano..sleduj aspon co se deje v tve zemi zaslibene, jde tam vse totalne do sra.ek
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com
05.06.2026 16:39
Tak Ondreji Jirasku, uz stacilo ale
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vojta912
05.06.2026 16:38
Ja bych veškeré prize money výše uvedených sebral. Beztak posílají prachy babičkám a dědům a ti to obratem pošlou do oresniku.
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tenisman1233
05.06.2026 16:39
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Ondra979
05.06.2026 16:40
urcite neco posilaji..to je jasne, a neco z toho pujde primo na podporu agrese, takze duvod to bezesporu je
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vojta912
05.06.2026 17:13
Přesně tak, nepochybuji že z Gradce babičce a dědovi do Moskvy putuje dost peněz. No a ti to rádi daji Vladimiru Vladimiroviči
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frenkie57
05.06.2026 16:16
Kuba je hodně dole, druhý set hrozný...
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Ondra979
05.06.2026 16:15
tak nic, tohle uz si retezov nenecha utect..tak snad priste
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 16:15
teď už Kubo jedině šrapnel
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easymoneysniper
05.06.2026 16:15
Teď jedině že by napodobil Sinnera
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The_Punisher
05.06.2026 16:14
Tak zatím pro Zvereva docela snadný proces. Tohle je prostě o zkušenostech (: Kuba snad ještě zabojuje a alespoň jeden set urve - musí!
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 16:14
Kuba má nervíky. Holt první gs SF, zatímco Saša už to zná Hlavně teda prohry ve F.
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Holahej
05.06.2026 16:13
Škoda, Jakub promarnil šanci při nevyužitých BB a jednoduchých svých chybách, servis na ATP dominuje zvlášť u obrů, bodují hlavně servisem, prolomení je těžké a nevyužité šance určují často výsledek. V médiích se objevují ohlasy na RG..., kdokoliv jen ne Zverev, s násilnickou povahou a jeho varováním až výhrůžkou pro novináře, už nikdy nechci slyšet dotaz na tohle téma. O to je horší sledovat, jak se zápas vyvíjí...
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SpacialRecognition
05.06.2026 16:13
Bez urážky, ale po těch namachrovaných kecech po zápase s Fonsekou je dneska slabý jak čaj.
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lars
05.06.2026 16:17
bohuzel nenavazal na predchozi vykon
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 16:23
o žádných namachrovaných kecech nevím...
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Patik
05.06.2026 16:12
Kuba nieje duchom v zápase..má toho dosť..ešte nezažil takýto dlhý maratón dlhých zápasov a keď stojí proti tebe Zverev ktorý je extra motivovaný na svoj prvý GS.
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farr
05.06.2026 16:12
I když to dopadne jakkoliv a že to dnes zrovna nevypadá, že by to byl Jakubův den, prohra žádná ostuda nebude... Nicméně nejzásadnější zápas letošní půlletky naprosto ovládl a vyprovodil straight in sets nejpřehajpovanější Joaínka tam kam patří a to do PRŮMĚRU. Fonsekáč by dneska uhrál ještě míň ten s TOP 10 hrajících ve formě má naprosto tragickou bilanci.
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Djokovicking
05.06.2026 16:11
Tohle už je vůči Kubovi moc kruté
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uztoje
05.06.2026 16:09
presne tohle jsem rikal, tak ho tu oslavujetee až z toho bude úplný prd...
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chlebavevaju
05.06.2026 16:10
Ted už je to hodně odevzdanej výkon, ala Vondroušová ve finále FO 2019.
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Blondie
05.06.2026 16:18
Jo, měli jsme asi brečet, že je kluk ve 20 v SF na GS, neasi XD
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lvicek
05.06.2026 16:09
Komentator ES: "Jinak Kuba i v pripade prohry se vrati do svetove desitky, na pozici cislo 16." Holt ta matika je tezka disciplina...
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Blondie
05.06.2026 16:09
Taky jsem počítala na prstíčkách :D
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 16:11
pán ná asi širokou desítku
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LiJ
05.06.2026 16:04
Saša je nadržený na první gs jak baba v říji. Ogara bude rád, když udrží krok.
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Diabolique
05.06.2026 16:04
A Nikola prvni set doma. Jeste se trochu posunout pred Wimbledonem idealne do finale s kamaradkou Ealou.
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 16:02
Zvíře letos 2. v počtu výher, ale jediný z první pětky nemá turnajovou výhru
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NOLE_unvaccinated_GOAT
05.06.2026 16:07
Bude mít v neděli výhru FO!
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 16:12
obávám se, že Ital
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elskjer
05.06.2026 15:59
Kuba dava podobny dojem jako vcera Marta.. navic fyzicky se zda v poklesu... ale verim jeste ve zvrat
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Diabolique
05.06.2026 16:02
Bohuzel, nevim jestli je sance ve zvrat, ale verim ze to jeste zdramatizuje a nepusti tri sety v rade.
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Diabolique
05.06.2026 15:57
Kurz 12.20 na Mensika ...
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Diabolique
05.06.2026 15:58
Tak jo, 14.20 vsazeno. Pojd Kubo, otoc to!
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HolyMotors
05.06.2026 15:59
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uztoje
05.06.2026 15:59
počkám až bude 800, tentokrát to nepustím...
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Djokovicking
05.06.2026 15:57
Tak bohužel hotovo, Zverev už tohle nepustí, to by musel být totální kolaps jak Sabalenka, ale to se tady nestane, nevadí i semifinále je super výsledek ve 20ti na GS
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enfee
05.06.2026 16:11
Spis to bohuzel vypada na kolaps Mensika...
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LiJ
05.06.2026 16:56
Nestahuj gaťata daleko před brodem.
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PTP
05.06.2026 15:56
Tak snad ta Palicová nám zvedne náladu...
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uztoje
05.06.2026 15:55
Není to psortovní, ale - víš co Sašo, jdi do ...
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uztoje
05.06.2026 15:56
a už vůbec ne sportovní...
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Blondie
05.06.2026 15:53
NNN, Kuba zatím zatažený.
No tak, Menšo, nemáš co ztratit! Go :)
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 15:54
chce to turning point
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Blondie
05.06.2026 16:00
To teda...
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Patik
05.06.2026 16:01
Ahoj blondie nemáš fľašu ?
Nalej prosím plnú čašu
Pripijeme si na Sašu
Na prípitok zopár viet
Na turnaji Kubu niet.
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 16:10
Patík plače, že na turnaju
nie je Djokoviče.
Čo bolí to prebolí,
bude aj v jeseni...
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Blondie
05.06.2026 16:10
S Ficov boys nepiju
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 16:22
když někdo drží Ficovi tak to je jedině Ficova štětka.
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Patik
05.06.2026 16:37
Ako viete že držím Ficovi ?
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Patik
05.06.2026 15:44
Kde sú tie časy keď bývali semi GS ešte atraktívne..mám pocit že tam zdochol pes.. výmeny sú na môj vkus dost fádne..nemá to žiadny extra náboj len dvaja hráči ktorí si prišli odohrať svoje..a publikum doslova šalie..ten čo bude robiť highlighty sa buď poriadne nadrie alebo zároveň nebude mať žiadnu robotu.
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Diabolique
05.06.2026 15:47
Ze jo! Navic to hrajou s takovym malym mickem, s basketbalovym by to bylo lepsi! Ani tam nemaji zadnej kos do kteryho by se museli trefit! Hrozna nuda!
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farr
05.06.2026 15:49
Kde sou ty časy kdy ještě nějaký parazitující čobol z horních uher dostal šanci za Czechoslov reprezentovat v tenisu důstojně na mezinárodní scéně...
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Blondie
05.06.2026 15:51
Uplakánek :D
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Patik
05.06.2026 15:55
Hovorí žena čo má srdce zo skla
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com
05.06.2026 15:56
je to čarodějnice
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com
05.06.2026 15:43
Sašenka si ide pro svuj první GS smile
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GaelM
05.06.2026 15:43
Takhle to je, bohužel, velké zápasy rozhodují big pointy. Kuba měl tři, všechny byly hratelné, ale nevyužil žádný. Zverevovi stačil jeden, který si ani nemusel sám nějak extra vydřít.

Ale jestli Kuba vydrží fyzicky, je to naprosto hratelné, žádná demolice od favorita...
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Sinuhet1
05.06.2026 15:44
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 15:45
ne, bylo to odevzdané pár chybami v nevhodných chvílích. Pak serve na kontrolu a druhý do pásky...
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HolyMotors
05.06.2026 15:50
Jeden hratelný nebyl, tam trefil skvělý první servis.
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farr
05.06.2026 15:51
První určitě hratelný nebyl 210 servis do růžku označit za hratelný je dost optimistické. 2. a zejména u 3. souhlas tam mu vyloženě ztuhla ruka.
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frenkie57
05.06.2026 15:42
Kuba se připravil o úvodní set víceméně sám, když navyužil 3BB a potom sám daroval Zverevovi podání. Snad ten výkon půjde nahoru zatím to není úplně ono.
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Ondra979
05.06.2026 15:44
to jo, ale zatim to neni uplne ztraceno...chce to neco vymyslet ale bude to sakra tezke
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farr
05.06.2026 15:46
Berme to pozitivně, kdyby vyhrál první set, už by se to vzhledem k letošní bilanci mohlo zdát hotové vyřešené. Což by bylo zavádějící .Takhle se Kuba navíc velmi takticky vyhnul tzv Tsaplárově pasti . S klokanem hrál první set ještě hůř a jak ho pak sfouknul...
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Ereinion
05.06.2026 15:41
Dost slabý od Menšíka bohužel...šanci měl, promrhal, naopak odevzdal easy brejk. Se zataženou střechou by určitě podával líp, na druhou stranu dnes asi může stejně jen překvapit
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Blondie
05.06.2026 15:44
Zatím imho ani jeden nehrají maximum...
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easymoneysniper
05.06.2026 15:39
Zverev víc štěstí než rozumu
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Diabolique
05.06.2026 15:38
Ach jo.
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elskjer
05.06.2026 15:36
Ponekud darovany brejk...
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Ondra979
05.06.2026 15:36
hm a prislo to v nejhorsi okamzik..
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 15:36
tak to byla hodně nedobrá nabídka breaku od Kuby...
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chlebavevaju
05.06.2026 15:35
Menšík svázanej a ztuhlej jak Berdyč v dobách největší slávy. Hotovo. Tohle už bude na jednu bránu.
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Random33
05.06.2026 15:42
Kolik jsi odsud uz musel vyhnat lidi??
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Blondie
05.06.2026 15:35
Ale ne, sakra...
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farr
05.06.2026 15:29
Těch dvou BB při kterých se hrálo hlavně toho 3. je škoda, to je prostě zatím ještě slabina proměňování šancí. Kuba si ale z toho nic dělat nebude a pojede dál. Další šance budou .
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Dovodo6
05.06.2026 15:28
Tenisová nekvalita z obou stran...
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chlebavevaju
05.06.2026 15:30
a já si rikal, jestli nemam porad zapnutý Prostějov.
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farr
05.06.2026 15:30
Nervozita , ne nekvalita omg...
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 15:38
poseravevaju a hanz bych řekl, že tenis nikdy nehráli a kdoví, jestli vůbec nějaký sport trochu seriózně.
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The_Punisher
05.06.2026 15:39
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chlebavevaju
05.06.2026 15:39
Můžeš odejít, nikdo tě tady nedrží, hlupáčku.
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 16:00
Jsem neříkal, že chci někam jít
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Kreuz
05.06.2026 15:51
Poseravevaju ma pry nejakou psychicko-sexualni poruchu, hystericke vzruseni kdyz se Cechum nedari...
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 15:58
tak tím se leccos vysvětluje, pro takové případy mám pochopení.
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elskjer
05.06.2026 16:08
Ano, vysvetlil mi to vcera muj pritel Dr. Chocholousek Jr., s kterym jsem byl na obede... mimochodem, posera ma v Bohnicich pokoj hned vedle "Hankamoody".
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HolyMotors
05.06.2026 15:26
Tohle je velká chyba bohužel:( 2BB odevzdané hrozně lacino, jednoduché chyby z FH.
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Blondie
05.06.2026 15:24
Škoda :(
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 15:26
hodně promarněný
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Sinuhet1
05.06.2026 15:27
Kuba si to zkazil sam, mel sance
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chlebavevaju
05.06.2026 15:24
LOL
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PTP
05.06.2026 15:22
Saša je napnutej jako struna.
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modra.pani
05.06.2026 15:20
To byl růžek!
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Vlk-v-trave
05.06.2026 15:18
Tak co, uvidime bitvu dropshotu :-))
Jinak zatim klidek, opatrne, jistotka, krom tech dropu... uvidime...
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HolyMotors
05.06.2026 15:17
Zatím opravdu hodně chyb z obou stran. Podmínky dost nepříjemné. Snad Kuba vydrží. Už dvakrát obrátil z 0:30, žádná sranda.
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Marduch
05.06.2026 15:20
Ted ale vyhral Tildenuv game
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 15:27
kde?
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Marduch
05.06.2026 15:30
4:3
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chlebavevaju
05.06.2026 15:31
Tilden je pouze v rozhodujícím setu.
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PTP
05.06.2026 15:36
Pán je znalec
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 15:41
njn, ale byl mu prd platný, neproměnil bb a o set přišel. docela hloupě a lacino.
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chlebavevaju
05.06.2026 15:09
Zatím chabá, velmi chabá tenisová kvalita. Chyba za chybou.
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 15:14
tragédie
od tebe, teda klasika.
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Diabolique
05.06.2026 15:25
Zatim chleba, velmi chleba. Chleba za chlebou.
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Ondra979
05.06.2026 15:02
jak to vypada, muzu az cca za pul hodky..
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PTP
05.06.2026 15:08
S vypětím všech sil vede 3:2!
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Ondra979
05.06.2026 15:10
hm tak hlavne vydrzet, ale Zverev hadam o neco lepsi zatim..treba se to srovna
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Krisboy
05.06.2026 14:59
Tak pojď, Kubí!
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Diabolique
05.06.2026 14:57
SinTown 5:0 docela dobry zatim. A Kuba se drzi.
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chlebavevaju
05.06.2026 14:50
3:0 Zverev, cokoliv jiného bude rovno senzaci.
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pantera1
05.06.2026 14:46
Kubíku vyhrej . Držíme palce. Uštvi to Zvíře.

Už nic víc tenisovýho ti nemůžu poslat .

https://youtu.be/b-aMZU0--Ts?is=fxz5To9EqVdojYIN
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Patik
05.06.2026 15:03
Pššt..neodhaluj sa tu..linky prezradzaju identitu
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pantera1
05.06.2026 15:04
Že fandííš Kubíkovi, že jo?
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Patik
05.06.2026 15:10
Ehm..akoby som to len povedal..
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PTP
05.06.2026 15:11
Bacha na to, Vondrová!
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Patik
05.06.2026 14:45
Ak Sasha neporazí neskúseného semifinálového debutanta tak uz ozaj neviem čo by ešte potreboval na zisk GS.
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tenisman1233
05.06.2026 14:46
Všichni skreč
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Pe3k
05.06.2026 14:45
Kratas hned v prvním gemu, to je cesta jak porazit Zvereva.
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Pe3k
05.06.2026 14:55
hmm nějak se mu ty drop shoty nedaří
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Kreuz
05.06.2026 14:37
Mensik na led, uvidime balet!
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paddy
05.06.2026 14:37
K titulu už není třeba vyhrát ani set. Vzpomeňme, jak na AO Djokovič vyfackal Menšíka s Musettim smile
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LiJ
05.06.2026 14:36
Krásný ogara
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