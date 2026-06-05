Překvapivé tažení Arnaldiho do semifinále French Open. Podceňovaný Ital navázal na legendy
Už výčet hráčů, kteří na grandslamech proklouzli ve dvouhře mezi poslední čtyřku, třebaže v žebříčku nebyli ve stovce, je hodně reprezentativní. Ken Rosewall, John McEnroe, Jimmy Connors, Goran Ivaniševič či Henri Leconte. Na Roland Garros se podobný kousek naposledy povedl Belgičanu Filipu Dewulfovi před 29 lety.
Kde se to v Arnaldim po měsících útlumu vzalo? Probral ho challenger v Cagliari, kam se přihlásil místo řádných turnajů ATP. "Získal jsem zpět svou herní pohodu, začal jsem si zase věřit. Předtím jsem si pokládal spoustu otázek a pokaždé, když jsem šel na kurt, jsem o sobě hodně pochyboval," líčí.
Turnaj v Cagliari ovládl, následně v Římě došel do 3. kola, když porazil i světovou sedmičku Alexe De Minaura. Ani v Paříži neměl štěstí na los, z pěti utkání narazil třikrát na bývalého člena nejlepší desítky, ovšem Stefanose Tsitsipase, Francese Tiafoea i krajana Mattea Berrettiniho už poslal domů.
Před pár lety byl Arnaldi považován za jeden z největších italských příslibů. Jenže zdravotní problémy ho srážely níž a níž. Sinner, Musetti, jeho semifinálový soupeř Flavio Cobolli, Darderi, Sonego, Bellucci, ti všichni jsou v aktuálním pořadí světového tenisu před ním. Jeho čtvrtfinálový soupeř a další krajan Berrettini jen o příčku zpět.
Právě on Arnaldimu trochu pomohl, když ve čtvrtfinále na konci druhého dějství skrečoval pro zranění kyčle a vítěz mohl ušetřit síly. Rodák ze San Rema předtím potvrdil, že už je po zdravotních problémech fit a stejně houževnatý jako kdysi. Během tří dnů odehrál dva pětisetové maratony, které se natáhly na déle než pět hodin. "Od třetí sady jsem byl strašně unavený," přiznal po duelu o postup do čtvrtfinále s Tiafoem. Právě v tomto rozpoložení otočil duel z 1:2 na 3:2! Tak má tuhý kořínek…
Statistikové mu po tomto utkání spočítali, že na letošním Roland Garros strávil ve hře 17:42 hodin, nikdo v historii na postup do čtvrtfinále tohoto turnaje nepotřeboval víc času. ATP údaj o délce utkání zaznamenává od roku 1991. Dosud rekord antukového grandslamu držel Švéd Nicklas Kulti, jenž před 34 lety strávil bojem o postup mezi elitní osmičku 15:44 hodin. Tedy o plné dvě hodiny, neboli o jeden třísetový duel, méně.
Videopreview zápasu
Nyní se Arnaldi postaví podruhé za sebou proti krajanovi, bude to premiérové semifinále grandslamu mezi dvěma Italy. "Od dětství je mezi námi rivalita, ovšem mimo kurt jsme přátelé. Trávíme spolu hodně času. Trénujeme spolu už nějakých 12 let," řekl na Cobolliho adresu.
A pokud se mu povede postoupit, ztropí podobnou senzaci jako mezi ženami Polka Maja Chwaliňská, jež prošla do finále coby 114. hráčka světa. V tomto ohledu nicméně drží výsadní postavení Mark Edmondson, jenž na domácím grandslamu v Melbourne triumfoval v roce 1976 z 212. pozice na žebříčku!
Arnaldi – Cobolli (pátek, 19:00)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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