Návrat legendy bude pokračovat. Serena Williamsová si zahraje i v Berlíně

DNES, 18:35
Téma 10
Americká hvězda Serena Williamsová bude ve svém návratu k tenisu po turnaji v Queen's Clubu pokračovat v Berlíně. Oznámili to v pátek organizátoři travnatého turnaje v německé metropoli. Vítězka 23 grandslamů ve dvouhře bude i v Berlíně hrát jen čtyřhru, její partnerka zatím není známá.
Profily hráčů
Williams Serena
Serena Williamsová se představí i na turnaji v Berlíně (@ DPPI / PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Čtyřiačtyřicetiletá Williamsová v pondělí ukončila spekulace médií a oznámila, že se po čtyřech letech vrací k tenisu. Příští týden se držitelka celkově 39 grandslamových trofejí představí ve čtyřhře na trávě v londýnském Queen's Clubu po boku Kanaďanky Victorie Mbokové.

S americkou legendou si mohla při comebacku zahrát česká tenistka Kateřina Siniaková, nabídku americké legendy ale musela kvůli odlišnému programu odmítnout. Českým novinářům elitní deblistka řekla, že ji po Roland Garros čeká právě kvalifikace na turnaji v Berlíně.

Návratu Sereny nerozumím. Kdy vlastně odehrála poslední zápas? nechápe McEnroe

Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

10
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Trojchyba_Mat
05.06.2026 19:35
V Berlíně budu hlavně od pondělí do středy já...
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misa
05.06.2026 19:51
Fandit Lindě.
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com
05.06.2026 19:52
bude mit transparent

smile Ich liebe dich smile
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misa
05.06.2026 19:54
smile smile
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Trojchyba_Mat
05.06.2026 19:56
Jo
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PTP
05.06.2026 19:54
Tak to musíš Serenu okázale ignorovat, nejlépe dvakrát.
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GaelM
05.06.2026 19:09
V Berlíně už Katka hrát bude Tak co, domluvily se, nebo ne?
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tommr
05.06.2026 19:27
V Berlíně by to mohlo klapnout. Loni tam Katka hrála místo s TT s Markétou Vondroušovou což letos asi nehrozí. Takže pokud tam Katka opravdu hodlá hrát tak Serena by nebyla špatná volba ...
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lana
05.06.2026 19:39
V rozhovoru, který dělala Katka po zápase, říkala, že v Berlíně hrát debl neplánuje, protože nechce přijít o kvalifikaci v Bad Homburgu. Prý jedině kdyby to vypadalo, že se posune do MD, tak to zváží...
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com
05.06.2026 19:38
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