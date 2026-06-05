Naprostá nadvláda! Siniaková s Townsendovou dominovaly, na French Open jsou ve finále

DNES, 14:30
Aktuality 28
FRENCH OPEN - Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou si zahrají na Roland Garros o titul. Rozhodlo o tom jejich semifinálové vítězství nad kanadsko-brazilským párem Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová po setech 6:0, 6:1. O svůj třetí společný grandslamový vavřín si zahrají s vítězkami duelu mezi japonsko-tchajwanskou dvojicí Shuko Aojamaová, En Shuo Liang a druhým nasazeným kazašsko-srbským párem Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová.
Profily hráčů (7)
Dabrowski Gabriela
Townsend Taylor
Siniaková Kateřina
Stefani Luisa
Siniaková s Townsendovou jsou na French Open v somfiinále (@ Domenico Cippitelli/IPA/I / Sipa Press / Profimedia

Siniaková/Townsendová – Dabrowská/Stefaniová 6:0, 6:1

Siniaková s Townsendovou vstoupily do zápasu velmi koncentrovaně. Získaly hned úvodní podání jak Dabrowské, tak Stefaniové, a velmi rychle se dostaly do vedení 3:0. Kanadsko-brazilský pár v prvním setu naprosto nestačil. Na výborně hrající soupeřky nemohly Dabrowská se Stefaniovou najít zbraň ani v dalších gamech. Když svůj servis potvrdila i Siniaková, vedl první nasazený pár už 4:0.

Rozhozené soupeřky často chybovaly, a když prohrály i pátou hru, bylo jen otázkou, zda zabrání úvodnímu kanáru. Ani to se jim ale nakonec nepodařilo. Česko-americký pár žádný dílčí úspěch rivalkám nedovolil a první sadu získal za 27 minut jednoznačně 6:0.

Soupeřky se k premiérovému gamu dostaly v první hře druhého setu, platné jim to ale mnoho nebylo. Na kurtu i nadále dominovaly favoritky. Během svých dvou úvodních gamů na podání ztratily jediný bod, samy naopak dvakrát za sebou uspěly na returnu a dostaly se do vedení 5:1. Dabrowská se Stefaniovou se už na žádný odpor nezmohly a za pouhou hodinu hry padly hladce 0:6, 1:6.

Dabrowská se Stefaniovou měly katastrofální úspěšnost získaných bodů po prvním podání, kdy se nedostaly ani na 40 procent, čísla Siniakové s Townsendovou se naopak pohybovala kolem fantastických 90 procent, když získaly 19 z 21 výměn. Favoritky navíc nečelily jedinému brejkbolu, jejich soupeřky odvrátily z osmi hrozeb pouhé dvě.

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

28
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Alien
05.06.2026 17:19
Je to Královna! Opravdu je!
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tommr
05.06.2026 16:21
Katka si dneska taky upevnila pozici jedničky. Průběžnej stav k dnešnímu dni:

1. Siniaková 9800
2. Townsend - 600
3. Dabrowski - 1899
4. Mertens - 2502

Ten náskok Katky je už tak velikej že by jí měl stačit k udržení prvního místa i po Wimbledonu ...
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Otmar
05.06.2026 15:52
Tak tomu se u soudu říká "zkrácené řízení". Soupeřky dnes "mizérie plíživá", ani nelze komentovat. Dneska bych opravdu vyzvedl výkon Taylor, zlatá ruka na lobech, perfektní podání a když to trefila naplno, tak se po dopadu míčku strachem ani antuka nezvedla jaká to byla pumelice. Katka svůj vysoký standard, jako většinou. DOBRÝ!
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com
05.06.2026 15:47
Královna Kačenka dneska kralovala smile
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tommr
05.06.2026 15:45
Tak to byla pořádná demolice! SinTown dneska na soupeřky vyrukovaly s účinnou taktikou která jim vycházela téměř stoprocentně: bud jim vybíjely bloky nebo je přelobovávaly ... smile
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Diabolique
05.06.2026 15:36
EASY.
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Krisboy
05.06.2026 15:36
Tak to byla smršť. Skvěle, SinTown!!
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Liverpool22
05.06.2026 15:36
smile smile KATKA smile smile SUPER smile
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Honza-K
05.06.2026 15:47
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GaelM
05.06.2026 15:35
TT dneska krutopřísná A Katku zmiňuju jako druhou jenom proto, že u ní je super výkon běžnější

Soupeřky dneska evidentně nebyly v pohodě, ale to taky kvůli tomu, že SinTown dneska hrály jeden ze svých nejlepších zápasů na antuce, a možná vůbec smile
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zfloyd
05.06.2026 15:35
tak finále zase na krku , není už to nuda Kačenko
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tommr
05.06.2026 15:49
na GS nikdy! A poslední titul z GS už je na Katčiny poměry strašně dávno ...
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The_Punisher
05.06.2026 15:54
A ten 12. (pokud počítáme i mix) je už velmi blízko :)
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Tomas_Smid_fan
05.06.2026 15:34
Králooovna! ale ještě tu je jeden zápas.
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Honza-K
05.06.2026 15:36
Velká gratulace Královně Kateřině I.
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The_Punisher
05.06.2026 15:32
To byl masakr. Gratulace
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vojta912
05.06.2026 15:31
Takže:
Ženy singl russka ve finále
Debl ženy russka ve finále

Snad aspoň Kuba jim přistřihne křídla a násilníka vyřadí
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evzenam
05.06.2026 16:51
Jakého násilníka?
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PTP
05.06.2026 15:06
Konečně se černá a bílá pořádně odkopaly.
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GaelM
05.06.2026 15:15
Zatím odkopaly svůj top výkon, hlavně nevypadnout z tempa
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Diabolique
05.06.2026 15:01
Go go go go 6:0!!!
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tommr
05.06.2026 15:01
Zatím to jde až podezřele snadno ...
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Liverpool22
05.06.2026 15:04
Buď rád skončí Katka a začne zápas sexy Báry Palicové smile
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PTP
05.06.2026 15:07
Už si může připravit bič a odhalit záda.
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The_Punisher
05.06.2026 15:07
Snad jim to vydrží.
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zfloyd
05.06.2026 14:52
Kačenka zatím skvěle 4:0
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Liverpool22
05.06.2026 14:55
smilesmilesmile
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zfloyd
05.06.2026 15:00
kanárek
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