Naprostá nadvláda! Siniaková s Townsendovou dominovaly, na French Open jsou ve finále
Siniaková/Townsendová – Dabrowská/Stefaniová 6:0, 6:1
Siniaková s Townsendovou vstoupily do zápasu velmi koncentrovaně. Získaly hned úvodní podání jak Dabrowské, tak Stefaniové, a velmi rychle se dostaly do vedení 3:0. Kanadsko-brazilský pár v prvním setu naprosto nestačil. Na výborně hrající soupeřky nemohly Dabrowská se Stefaniovou najít zbraň ani v dalších gamech. Když svůj servis potvrdila i Siniaková, vedl první nasazený pár už 4:0.
Rozhozené soupeřky často chybovaly, a když prohrály i pátou hru, bylo jen otázkou, zda zabrání úvodnímu kanáru. Ani to se jim ale nakonec nepodařilo. Česko-americký pár žádný dílčí úspěch rivalkám nedovolil a první sadu získal za 27 minut jednoznačně 6:0.
Soupeřky se k premiérovému gamu dostaly v první hře druhého setu, platné jim to ale mnoho nebylo. Na kurtu i nadále dominovaly favoritky. Během svých dvou úvodních gamů na podání ztratily jediný bod, samy naopak dvakrát za sebou uspěly na returnu a dostaly se do vedení 5:1. Dabrowská se Stefaniovou se už na žádný odpor nezmohly a za pouhou hodinu hry padly hladce 0:6, 1:6.
Dabrowská se Stefaniovou měly katastrofální úspěšnost získaných bodů po prvním podání, kdy se nedostaly ani na 40 procent, čísla Siniakové s Townsendovou se naopak pohybovala kolem fantastických 90 procent, když získaly 19 z 21 výměn. Favoritky navíc nečelily jedinému brejkbolu, jejich soupeřky odvrátily z osmi hrozeb pouhé dvě.
Komentáře
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1. Siniaková 9800
2. Townsend - 600
3. Dabrowski - 1899
4. Mertens - 2502
Ten náskok Katky je už tak velikej že by jí měl stačit k udržení prvního místa i po Wimbledonu ...
Soupeřky dneska evidentně nebyly v pohodě, ale to taky kvůli tomu, že SinTown dneska hrály jeden ze svých nejlepších zápasů na antuce, a možná vůbec
Ženy singl russka ve finále
Debl ženy russka ve finále
Snad aspoň Kuba jim přistřihne křídla a násilníka vyřadí