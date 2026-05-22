Mapa French Open: Kdy hrají Češi, výsledky, program a všechny důležité informace
Program a výsledky Čechů
1. kolo
neděle 11:00 | Bouzková (27-ČR) – Bronzettiová (It.)
neděle 12:30 | T. Valentová (ČR) – Linetteová (Pol.)
neděle 13:00 | Krejčíková (ČR) – Baptisteová (26-USA)
neděle 13:00 | Macháč (ČR) – Bergs (Belg.)
neděle 14:00 | Menšík (26-ČR) – Droguet (Fr.)
neděle 16:30 | Bejlek (ČR) – Stephensová (USA)
pondělí | Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-)
pondělí | Lehečka (12-ČR) – Carreňo (Šp.)
úterý | Nosková (12-ČR) – Sakkariová (Řec.)
úterý | Siniaková (ČR) – Waltertová (Švýc.)
úterý | Bartůňková (ČR) – Mboková (9-Kan.)
úterý | L. Fruhvirtová (ČR) – Jacquemotová (Fr.)
úterý | Kopřiva (ČR) – Moutet (30-Fr.)
Finále kvalifikace
L. Fruhvirtová (ČR) – Tanová (Fr.) 6:3, 7:6 (7:4) | REPORT
Faurel (Fr.) – Svrčina (8-ČR) 6:2, 6:3 | REPORT
2. kolo kvalifikace
L. Fruhvirtová (ČR) – Ponchetová (Fr.) 6:1, 6:4 | REPORT
Bassolsová (Šp.) – Plíšková (20-ČR) 6:3, 6:2 | REPORT
Bandecchiová (Švýc.) – Šalková (12-ČR) 6:3, 4:6, 7:5 | REPORT
Svrčina (8-ČR) – Gómez (Arg.) 7:6 (7:3), 6:2 | REPORT
Coleman Wong (4-Hong.) – Kolář (ČR) 7:5, 2:6, 6:1 | REPORT
1. kolo kvalifikace
Plíšková (20-ČR) – Yeonwoo Ku (Korea) 0:6, 6:3, 6:1 | REPORT
L. Fruhvirtová (ČR) – Havlíčková (ČR) 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 | REPORT
Šalková (12-ČR) – Podrezová (Ukr.) 6:2, 6:4 | REPORT
Rieraová (Arg.) – Samson (ČR) 6:4, 6:7 (7:9), 6:1 | REPORT
Juvanová (11-Slovin.) – Sisková (ČR) 7:5, 4:6, 6:3 | REPORT
Xinyu Gao (Čína) – Viďmanová (4-ČR) 6:3, 6:1 | REPORT
Trevisanová (It.) – Knutsonová (ČR) 2:6, 6:0, 6:2 | REPORT
Kolář (ČR) – McCabe (Austr.) 6:3, 7:6 (7:1) | REPORT
Svrčina (8-ČR) – Den Ouden (Niz.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:2 | REPORT
Výsledky a program nejvýše nasazených
1. kolo
neděle 15:30 | M. Andrejevová (8-) – Ferrová (Fr.)
pondělí | Svitolinová (7-Ukr.) – Bondárová (Maď.)
pondělí | Šwiateková (3-Pol.) – Jonesová (Austr.)
pondělí | Rybakinová (2-Kaz.) – Erjavecová (Slovin.)
pondělí | Anisimovová (6-USA) – Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.)
úterý | Sabalenková (1-) – Bouzasová (Šp.)
úterý | Pegulaová (5-USA) – Birrellová (Austr.)
úterý | Gauffová (4-USA) – Townsendová (USA)
neděle 13:30 | Zverev (2-Něm.) – Bonzi (Fr.)
neděle 14:30 | Fritz (7-USA) – Basavareddy (USA)
neděle 20:15 | Djokovič (3-Srb.) – Mpetshi Perricard (Fr.)
pondělí | De Minaur (8-Austr.) – Samuel (Brit.)
pondělí | Shelton (5-USA) – Mérida (Šp.)
úterý | Sinner (1-It.) – Tabur (Fr.)
úterý | Auger-Aliassime (4-Kan.) – Altmaier (Něm.)
úterý | Medveděv (6-) – Walton (Austr.)
Jednotlivé losy
Los dvouhry žen | Los dvouhry mužů | Los kvalifikace žen | Los kvalifikace mužů
Los čtyřhry žen | Los čtyřhry mužů | Los mixu
Kde sledovat živě
French Open Open 2026 vysílá Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří.
Program
Neděle 24. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Pondělí 25. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Úterý 26. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Středa 27. května: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 28. května: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Pátek 29. května: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Sobota 30. května: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Neděle 31. května: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Pondělí 1. června: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Úterý 2. června: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Středa 3. června: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 4. června: Semifinále dvouhry žen / Finále mixu
Pátek 5. června: Semifinále dvouhry mužů
Sobota 6. června: Finále dvouhry žen / Finále čtyřhry mužů
Neděle 7. června: Finále dvouhry mužů / Finále čtyřhry žen
Základní informace
Termín: 18. května - 7. června
Místo konání: Paříž, Francie
Povrch: antuka
Kategorie: grandslam
Celková dotace: 61.723.000 eur
