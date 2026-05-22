Mapa French Open: Kdy hrají Češi, výsledky, program a všechny důležité informace

DNES, 09:00
Druhý grandslam sezony French Open má za sebou kvalifikaci a už v neděli vypukne hlavní soutěž. Proto jsme si pro vás připravili kompletní souhrn těch nejdůležitějších informací, které budeme průběžně aktualizovat. Kdy nastoupí na kurty v areálu Rolanda Garrose čeští tenisté, jak si v průběhu turnaje vedou naše naděje i největší favorité a kde můžete zápasy sledovat živě? Vše najdete v tomto článku.
Profily hráčů (7)
Bouzková Marie
Valentova Tereza
Krejčíková Barbora
Macháč Tomáš
Menšík Jakub
Bejlek Sara
Muchová Karolina
Lehečka Jiří
Nosková Linda
Siniaková Kateřina
Bartůňková Nikola
Fruhvirtová Linda
Kopřiva Vít
Karolína Muchová patří mezi největší české naděje na French Open (© MORGAN HANCOCK / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Program a výsledky Čechů

1. kolo
neděle 11:00 | Bouzková (27-ČR) – Bronzettiová (It.)
neděle 12:30 | T. Valentová (ČR) – Linetteová (Pol.)
neděle 13:00 | Krejčíková (ČR) – Baptisteová (26-USA)
neděle 13:00 | Macháč (ČR) – Bergs (Belg.)
neděle 14:00 | Menšík (26-ČR) – Droguet (Fr.)
neděle 16:30 | Bejlek (ČR) – Stephensová (USA)

pondělí | Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-)
pondělí | Lehečka (12-ČR) – Carreňo (Šp.)

úterý | Nosková (12-ČR) – Sakkariová (Řec.)
úterý | Siniaková (ČR) – Waltertová (Švýc.)
úterý | Bartůňková (ČR) – Mboková (9-Kan.)
úterý | L. Fruhvirtová (ČR) – Jacquemotová (Fr.)
úterý | Kopřiva (ČR) – Moutet (30-Fr.)


Finále kvalifikace
L. Fruhvirtová (ČR) – Tanová (Fr.) 6:3, 7:6 (7:4) | REPORT
Faurel (Fr.) – Svrčina (8-ČR) 6:2, 6:3 | REPORT


2. kolo kvalifikace
L. Fruhvirtová (ČR) – Ponchetová (Fr.) 6:1, 6:4 | REPORT
Bassolsová (Šp.) – Plíšková (20-ČR) 6:3, 6:2 | REPORT
Bandecchiová (Švýc.) – Šalková (12-ČR) 6:3, 4:6, 7:5 | REPORT

Svrčina (8-ČR) – Gómez (Arg.) 7:6 (7:3), 6:2 | REPORT
Coleman Wong (4-Hong.) – Kolář (ČR) 7:5, 2:6, 6:1 | REPORT


1. kolo kvalifikace
Plíšková (20-ČR) – Yeonwoo Ku (Korea) 0:6, 6:3, 6:1 | REPORT
L. Fruhvirtová (ČR)Havlíčková (ČR) 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 | REPORT
Šalková (12-ČR) – Podrezová (Ukr.) 6:2, 6:4 | REPORT
Rieraová (Arg.) – Samson (ČR) 6:4, 6:7 (7:9), 6:1 | REPORT
Juvanová (11-Slovin.) – Sisková (ČR) 7:5, 4:6, 6:3 | REPORT
Xinyu Gao (Čína) – Viďmanová (4-ČR) 6:3, 6:1 | REPORT
Trevisanová (It.) – Knutsonová (ČR) 2:6, 6:0, 6:2 | REPORT

Kolář (ČR) – McCabe (Austr.) 6:3, 7:6 (7:1) | REPORT
Svrčina (8-ČR) – Den Ouden (Niz.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:2 | REPORT

Výsledky a program nejvýše nasazených

1. kolo
neděle 15:30 | M. Andrejevová (8-) – Ferrová (Fr.)
pondělí | Svitolinová (7-Ukr.) – Bondárová (Maď.)
pondělí | Šwiateková (3-Pol.) – Jonesová (Austr.)
pondělí | Rybakinová (2-Kaz.) – Erjavecová (Slovin.)
pondělí | Anisimovová (6-USA) – Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.)
úterý | Sabalenková (1-) – Bouzasová (Šp.)
úterý | Pegulaová (5-USA) – Birrellová (Austr.)
úterý | Gauffová (4-USA) – Townsendová (USA)

neděle 13:30 | Zverev (2-Něm.) – Bonzi (Fr.)
neděle 14:30 | Fritz (7-USA) – Basavareddy (USA)
neděle 20:15 | Djokovič (3-Srb.) – Mpetshi Perricard (Fr.)
pondělí | De Minaur (8-Austr.) – Samuel (Brit.)
pondělí | Shelton (5-USA) – Mérida (Šp.)
úterý | Sinner (1-It.) – Tabur (Fr.)
úterý | Auger-Aliassime (4-Kan.) – Altmaier (Něm.)
úterý | Medveděv (6-) – Walton (Austr.)

Jednotlivé losy

Los dvouhry žen | Los dvouhry mužů | Los kvalifikace žen | Los kvalifikace mužů

Los čtyřhry žen | Los čtyřhry mužů | Los mixu

 

Kde sledovat živě

French Open Open 2026 vysílá Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří.

 

Program

Neděle 24. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Pondělí 25. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Úterý 26. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Středa 27. května: 2. kolo dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 28. května: 2. kolo dvouhry mužů a žen

Pátek 29. května: 3. kolo dvouhry mužů a žen

Sobota 30. května: 3. kolo dvouhry mužů a žen

Neděle 31. května: Osmifinále dvouhry mužů a žen

Pondělí 1. června: Osmifinále dvouhry mužů a žen

Úterý 2. června: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen

Středa 3. června: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 4. června: Semifinále dvouhry žen / Finále mixu

Pátek 5. června: Semifinále dvouhry mužů

Sobota 6. června: Finále dvouhry žen / Finále čtyřhry mužů

Neděle 7. června: Finále dvouhry mužů / Finále čtyřhry žen

 

Základní informace

Termín: 18. května - 7. června
Místo konání: Paříž, Francie
Povrch: antuka
Kategorie: grandslam
Celková dotace: 61.723.000 eur

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
